Макрон хоче забрати у Путіна головну французьку нагороду - орден Почесного легіону

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що може позбавити російського диктатора Володимира Путіна вищої нагороди Франції - ордена Почесного легіону. Він чекає на "відповідний момент" для цього.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Путін отримав орден Почесного легіону, найвищу нагороду французької системи нагород, у 2006 році, коли у Москви покращилися відносини з Парижем та Заходом.

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Путін отримує Орден почесного легіону від тодішнього президента Франції Жака Ширака

Але після того, як минулого року Путін дав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну, зв'язки практично розірвалися.

France24 нагадує, що 8 лютого Макрон нагородив орденом Почесного легіону президента Володимира Зеленського, тепер він має офіційно позбавити Путіна цієї нагороди.

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Під час виступу після саміту ЄС, Макрон визнав, що питання про нагороду Путіна є "символічним, але важливим".

І хоча Макрон сказав, що вважає, що має право відкликати нагороду, він додав: "Це не рішення, яке я прийняв сьогодні".

Такі рішення, за його словами, "завжди мають сенс, і я думаю, що ви повинні знайти правильний момент для їхнього прийняття".