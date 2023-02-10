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Макрон хоче забрати у Путіна головну французьку нагороду - орден Почесного легіону

макрон,путін

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що може позбавити російського диктатора Володимира Путіна вищої нагороди Франції - ордена Почесного легіону. Він чекає на "відповідний момент" для цього.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Путін отримав орден Почесного легіону, найвищу нагороду французької системи нагород, у 2006 році, коли у Москви покращилися відносини з Парижем та Заходом.

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Макрон хоче забрати у Путіна головну французьку нагороду - орден Почесного легіону 01

Путін отримує Орден почесного легіону від тодішнього президента Франції Жака Ширака

Але після того, як минулого року Путін дав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну, зв'язки практично розірвалися.

France24 нагадує, що 8 лютого Макрон нагородив орденом Почесного легіону президента Володимира Зеленського, тепер він має офіційно позбавити Путіна цієї нагороди.

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Під час виступу після саміту ЄС, Макрон визнав, що питання про нагороду Путіна є "символічним, але важливим".

І хоча Макрон сказав, що вважає, що має право відкликати нагороду, він додав: "Це не рішення, яке я прийняв сьогодні".

Такі рішення, за його словами, "завжди мають сенс, і я думаю, що ви повинні знайти правильний момент для їхнього прийняття".

Автор: 
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Топ коментарі
+10
орден Почесного легіону для куйла помножив на нуль всю цінність французьких нагород.
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10.02.2023 08:58
+9
Забирай відразу і у Зеленського,поки він далеко не від"їхав!Бо потім все одно це прийдеться робити! Найвища нагорода Франції точно не для зрадників,корупціонерів та мародерів!
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10.02.2023 09:03
+8
Хай ще у Януковича и забере. У них той орден почесного легіону, як у нас зірка героя України, який вручали у свій час всім підряд.
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10.02.2023 09:01
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Прикольно гонять з *****, як зговорились! Ні ну правда шось сьогодні жестяк, китайці плачуть з самого ранку ,зеля прогнав сказав, що там у підерації влада ніхто для всього Світу, тепер Макрон, чекаємо на гон від США та ВБ
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10.02.2023 08:57 Відповісти
У Сполученому Королівстві другим по старшинству є орден Бані. Цікаво, чи входить в ритуал нагородження намилювання нагородженому шиї?
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10.02.2023 09:37 Відповісти
орден Почесного легіону для куйла помножив на нуль всю цінність французьких нагород.
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10.02.2023 08:58 Відповісти
Швидше не сам Орден, який носили справді достойні люди, а ті, зто вирішив ним нагиродити такого негідника. Головним для збереження статусу Ордена власне і є розбавлення звання його кавалера цього *****. Ну і не нагородження тепер і в майбутньому ним в якості цяцьки тих, хто не заслуговує на це.
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10.02.2023 09:08 Відповісти
Хочу зазначити, що кавалером ордену почесного легіону був також Чаушеско і і Асад.
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10.02.2023 09:17 Відповісти
Ще Тігіпко з Кушнарьовим.
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10.02.2023 09:35 Відповісти
цікаво в кого більше всіляких нагород - у хутлєра чи в гітлера.
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10.02.2023 09:00 Відповісти
У дорогого Леоніда Ілліча (хто ще пам'ятає).
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10.02.2023 09:09 Відповісти
Для тих, хто пам'ятає:

Дзвонить Громико Косигіну: "Льоша, ти знаєш, кого вибрали Папой Римськім?"
Косигіи: "Да ти што? Нє можєт бить!"
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10.02.2023 09:30 Відповісти
У іліча був навіть орден "Лева і Сонця" від іранського шаха.
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10.02.2023 09:33 Відповісти
Хай ще у Януковича и забере. У них той орден почесного легіону, як у нас зірка героя України, який вручали у свій час всім підряд.
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10.02.2023 09:01 Відповісти
тобто сам факт початку повномасштабної війни - це ще не "правильний" момент, якого треба чекати (типу - а може і не треба відбирати, подивимось, як карта ляже)...
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10.02.2023 09:02 Відповісти
Забирай відразу і у Зеленського,поки він далеко не від"їхав!Бо потім все одно це прийдеться робити! Найвища нагорода Франції точно не для зрадників,корупціонерів та мародерів!
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10.02.2023 09:03 Відповісти
Напеанн такі нпгииди, як Оден Рочесного Легіону не варто вручати політикам, жоки аони живі, а лише після їхньої сметі, коли точно відомо, що вручений оден не доведеться відбирати, бо кавалер ордену вже не вчинить нічого такого, що зробить цого негвдником. Яскравий приклад перетворення героя у негідника бачимоу самій Францвї, до того ж це відносно не такі далекі події. Герой Першої Світової маршал Петен став негідником під час Другої Світової, перетворившись на колаборанта, за що не лише був позбавлениц звання і нагород, але ц заскджениі до смертної кари, яку правда замінили на пожиттєве ув'язнення через поважний вік.
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10.02.2023 09:03 Відповісти
О!!! То ЗЄ покищо, як *****.
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10.02.2023 09:59 Відповісти
Макрон, межд. суди, Гаага... Всі чекають... Чого? Коли рахунок жертв луб'янського вибл*дка дійде до 1млн.?
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10.02.2023 10:05 Відповісти
Французские танки - лучший способ.
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10.02.2023 10:23 Відповісти
Франузи, які читали Апокаліпсис Іоанна, зрозуміли, що справжне ім'я Путіна - це Легіон
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10.02.2023 10:24 Відповісти
Ждем когда Папа Римский отберет у бункерного маньяка свою медальку.
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10.02.2023 10:55 Відповісти
рік війни а воно лише ХОЧЕ. ще рік і воно скаже що ПОДУМАЄ.
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10.02.2023 15:24 Відповісти
 
 