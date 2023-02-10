У Москві запланували мітинг-концерт за участі Путіна напередодні річниці вторгнення
У Кремлі запланували на 22 лютого мітинг-концерт, в якому, як очікується, візьме участь президент Росії Володимир Путін.
Про це з посиланням на три джерела повідомляє російське видання РБК, інформує Цензор.НЕТ.
Імовірніше за все, концерт відбудеться на стадіоні в Лужниках.
Востаннє Путін виступав у Лужниках 18 березня через три тижні після початку повномасштабної війни проти України. Шоу було присвячене восьмиріччю окупації Криму.
За словами одного з джерел, мітинг-концерт 22 лютого може розглядатися як своєрідне "продовження" послання Путіна Федеральним зборам РФ, яке ЗМІ анонсували на 21 лютого. Кремль поки що цю дату не підтверджував.
Джерело російського державного агентства "РИА Новости" в парламенті Росії також повідомило, що на 22 лютого в Лужниках запланований мітинг-концерт на 200 тисяч осіб за участю Путіна.
Речник російського президента Дмитро Пєсков сказав РБК, що йому "поки що нема чого сказати" про захід у Лужниках.
Один зі співрозмовників РБК зазначив, що цього року послання Путіна хочуть провести максимально близько до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, 21 лютого виповниться рік після того, як Путін оголосив про визнання "незалежності" угруповань "ДНР" і "ЛНР". Наступного дня Держдума та Рада федерації Росії ратифікували договори про співпрацю із цими угрупованнями. Також Рада федерації Росії дала дозвіл президенту на використання російських збройних сил за кордоном.
24 лютого 2022 року за наказом президента Володимира Путіна російські війська здійснили повномасштабне вторгнення на територію України.
Будь ласка, зачекайте...
Також, сподіваюся, що вона пролунає і на тому концерті!)))
ну так що, "Пабєділі"?
всєх хохлов пАубівалі?
то заберайте манатки і дуйте з України
що скаже рнбо??
Прийде час - його оголосять "скоропостижно скончавшимся", звалять на нього усі гріхи і постараються "відпетлять" від особистої відповідальності за вчинене в період його "царствування"
Не думаю, що для ваньок із Зажопінсків хтось покличе того фахівця - то було б дуже жирно. Отже, непотрібною буде і така кількість осикових кілків. А от напівдохле ***** або такий же Жирік - то вже інша справа.
Та й, наскільки я пригадую, осиковими кілками вгамовують не звичайного собі живого мерця (наприклад, зомба), а вампіра чи перевертня. А ці персонажі куди більш серйозні.
Тішить одне: вся ця нечисть існує лише в легендах та кінематографі.
по-любому само хйло будет смотреть своё шоу по телевизору, а отдуваться будет самый ненужный двойник сцаря
Все тоже самое, что было на селигере (кацапский пропагандистский форум студентов). Там ***** в проруби выступал по тексту, а студенты юрфака за примерно такие же бабки послушно следовали инструкции и аплодировали по методичке. Слушая откровенные высказывания, нарушающие закон. Это 15 лет назад было между прочим, пропаганды в Интернете тогда не было никакой, все русские делали это добровольно за такую денежную сумму.