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У Москві запланували мітинг-концерт за участі Путіна напередодні річниці вторгнення

газманов,путін

У Кремлі запланували на 22 лютого мітинг-концерт, в якому, як очікується, візьме участь президент Росії Володимир Путін.

Про це з посиланням на три джерела повідомляє російське видання РБК, інформує Цензор.НЕТ.

Імовірніше за все, концерт відбудеться на стадіоні в Лужниках.

Востаннє Путін виступав у Лужниках 18 березня через три тижні після початку повномасштабної війни проти України. Шоу було присвячене восьмиріччю окупації Криму.

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За словами одного з джерел, мітинг-концерт 22 лютого може розглядатися як своєрідне "продовження" послання Путіна Федеральним зборам РФ, яке ЗМІ анонсували на 21 лютого. Кремль поки що цю дату не підтверджував.

Джерело російського державного агентства "РИА Новости" в парламенті Росії також повідомило, що на 22 лютого в Лужниках запланований мітинг-концерт на 200 тисяч осіб за участю Путіна.

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Речник російського президента Дмитро Пєсков сказав РБК, що йому "поки що нема чого сказати" про захід у Лужниках.

Один зі співрозмовників РБК зазначив, що цього року послання Путіна хочуть провести максимально близько до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Нагадаємо, 21 лютого виповниться рік після того, як Путін оголосив про визнання "незалежності" угруповань "ДНР" і "ЛНР". Наступного дня Держдума та Рада федерації Росії ратифікували договори про співпрацю із цими угрупованнями. Також Рада федерації Росії дала дозвіл президенту на використання російських збройних сил за кордоном.

24 лютого 2022 року за наказом президента Володимира Путіна російські війська здійснили повномасштабне вторгнення на територію України.

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Топ коментарі
+23
может беспилотник туда поспать на концерт .
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10.02.2023 12:46
+22
Сподіваюсь,що ця війна-це останні стасункі між Україною та московіею.
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10.02.2023 12:42
+18
Співати будуть?
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10.02.2023 12:45
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Сподіваюсь,що ця війна-це останні стасункі між Україною та московіею.
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10.02.2023 12:42 Відповісти
Пухой.
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10.02.2023 12:44 Відповісти
кабздона вже відкопали???? і задорнова???
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10.02.2023 12:45 Відповісти
Співати будуть?
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10.02.2023 12:45 Відповісти
концерт..на ПОМИНКАХ это что то новенькое в ******** **********??!!!
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10.02.2023 13:23 Відповісти
Ні, не це! Є дуже гарна пісня, яку вперше заспівали харківські ультрас в далекому 2014-му! Сподіваюся, пам'ятаєте?
Також, сподіваюся, що вона пролунає і на тому концерті!)))
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10.02.2023 16:38 Відповісти
может беспилотник туда поспать на концерт .
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10.02.2023 12:46 Відповісти
Может кто-то принесёт маленький и запустит лично в ***********, правда он сквозь пролетит.
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10.02.2023 12:52 Відповісти
Ага, "весільний" від Рєзнікова.
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10.02.2023 12:52 Відповісти
Так туди мають летіти зразу декілька: стрижі, ластівки, лелеки і горлиці. Лелеки височенько, а інші низенько, низенько, ніби до дощу.
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10.02.2023 19:37 Відповісти
збіговисько брудних **********
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10.02.2023 12:46 Відповісти
у ***** очередной день победы...
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10.02.2023 12:46 Відповісти
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10.02.2023 12:47 Відповісти
північно-корейські чемпіони світу з футболу

ну так що, "Пабєділі"?
всєх хохлов пАубівалі?
то заберайте манатки і дуйте з України
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10.02.2023 12:47 Відповісти
Може який теракт станеться ненароком.....
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10.02.2023 12:48 Відповісти
...і це буде приводом для ...
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10.02.2023 13:01 Відповісти
а ппо в Нужниках вже встановили?... термопідгузки завезли?...
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10.02.2023 12:48 Відповісти
Квартал 24.02 22
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10.02.2023 12:48 Відповісти
130 000 жмуров принесут на палках.
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10.02.2023 12:49 Відповісти
вже холодних, але ще тепленьких
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10.02.2023 12:50 Відповісти
Максимум 10 тыс. Все остальные съедены раками, лисами, собаками, свиньями. Спалены в мобильных крематориях, прикопаны в ближайших канавах, и теперь по документам их никогда не существовало.
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10.02.2023 12:54 Відповісти
Нехай собаче лайно на палках носять. Воно від тих 10 тис нічим не відрізняється.
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10.02.2023 13:24 Відповісти
Они любят неизвестного солдата, которого сами и деидентифицировали. Это одна из целей спецаперации, наёмных убийц убрать, без суда и следствия и выплат , а то шуб и Калин не хватит на всех.
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10.02.2023 15:24 Відповісти
а може вдаримо??
що скаже рнбо??
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10.02.2023 12:50 Відповісти
не заважайте, рнбо асвальт варить
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10.02.2023 12:58 Відповісти
Ты фсбшный повокатор? Может это вы там надумали побольше народа собрать и организовать теракт о обвинить Украину, как например был взорван Крымский мост в самом низком пролете как для дальнейшего его ремонта, если бы Украинцы взрывали мост то в самом длинном и высоком пролете моста
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10.02.2023 16:54 Відповісти
От туди б ракеткою дістали...
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10.02.2023 12:51 Відповісти
цікаво хто там буде на сцені, *****-2 чи *****-4 ?
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10.02.2023 12:51 Відповісти
Той якого обісрала ворона.
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10.02.2023 13:06 Відповісти
х -22, х-59, х-101, х-555...
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10.02.2023 15:27 Відповісти
а гойду будуть кричати?
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10.02.2023 12:51 Відповісти
і молотами битись
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10.02.2023 12:57 Відповісти
Интересно пульс померять у того двойника *********** на шабаше.
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10.02.2023 12:53 Відповісти
а якого з ****** виставлять на концерт ? )) гіркін той казав, шо він зна як настоящого ***** отлічіть от поддєльних. настоящий був в церкві один, серед снайперів і охрани. ті які в толпу виходять - то все його аватари ))))
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10.02.2023 12:55 Відповісти
Так)) Хто повірить, що маразматичний дід, який сциться від присутності будь-кого поруч ближче, ніж за кілька метрів, виходить на стадіон? Саме для таких заходів є двійники. Глубінний нарот все одно не розбере, пукін це чи двійник, накатить водяри і буде волать про вєлічіє.
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10.02.2023 13:51 Відповісти
Снайпери всіх держав об`єднуйтеся
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10.02.2023 13:02 Відповісти
Чмобікожмурів на палках будуть тягать по макві?
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10.02.2023 13:04 Відповісти
Господи! Та його туди не випустять! Бо немає його давно! В кращому випадку тіло лежить законсервоване десь у підземеллі - заморожене або залите хімікатами і чекає потрібного часу А в Кремлі "рулить" не він, а "колективний Путін" А те "тіло", яке показують усьому світу - лише двійник, "ретранслятор" того, що той "колективний Путін" вирішив "за кулісами" Тому випустять чергового загримованого "попку"
Прийде час - його оголосять "скоропостижно скончавшимся", звалять на нього усі гріхи і постараються "відпетлять" від особистої відповідальності за вчинене в період його "царствування"
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10.02.2023 13:08 Відповісти
Я от подумав і жахнувся. Відомо, що на раZZії один із останніх трендів - уважно слухати всіляких шаманів, відьом та інших шептунів. А що, коли в рамках цього тренду фсб відшукало якісного некроманта? Тоді дохле ***** - не таке вже й дохле.
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10.02.2023 15:52 Відповісти
Хочеш сказать що на Путіні відпрацювали процес "оживлення мертвих"? Тоді нам треба не тільки убивать кацапів але й прибивать їх осиковим кілком до землі!
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10.02.2023 16:20 Відповісти

Не думаю, що для ваньок із Зажопінсків хтось покличе того фахівця - то було б дуже жирно. Отже, непотрібною буде і така кількість осикових кілків. А от напівдохле ***** або такий же Жирік - то вже інша справа.
Та й, наскільки я пригадую, осиковими кілками вгамовують не звичайного собі живого мерця (наприклад, зомба), а вампіра чи перевертня. А ці персонажі куди більш серйозні.
Тішить одне: вся ця нечисть існує лише в легендах та кінематографі.
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10.02.2023 20:51 Відповісти
То докфільм "Мумія повертається"
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10.02.2023 13:26 Відповісти
Концерт в Какцаплянді - це смішно за визначенням ))) Гамназов? Дурепа з "надутою головою"? Хор ім. Дохлого Кобздона? Якесь ще лайно? Та навіть їхні відносно нормальні (Арбеніна, Шевчук, Земфіра, БГ, БІ-2, Чайф та інші) в цьому дебільному шапіто участі не візьмуть.
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10.02.2023 13:29 Відповісти
Гамназов
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10.02.2023 13:34 Відповісти
а оті їхні відносно нормальні (Арбеніна, Шевчук, Земфіра, БГ, БІ-2, Чайф та інші), нехай їм буде гарний гроб.
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10.02.2023 13:36 Відповісти
Є чим похвалитись бункерному щуру перед тупою зомбованою біомасою ,втратили близько 140 тисяч своїх вояк ,половина всієї військової техніки втрачено ,росія перетворилась на ізгоя в світі ,то де ті успіхи ? а нові території завоювали хоч майже без людей,тобто логіка середньовічних варварів. Для прикладу територія ******** рф в 170 раз більші за територію південої Кореї ,а ВВП в корейців більший чим в ції великої імперії.
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10.02.2023 13:33 Відповісти
гойда2
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10.02.2023 13:37 Відповісти
Генетические рабы все равно придут и будут радоваться своему концу.
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10.02.2023 13:41 Відповісти
А можно тоже запланировать им туда салют хороший? Юбилей всё-таки...
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10.02.2023 13:45 Відповісти
А что будет петь Путин? Лунную ночь?
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10.02.2023 14:15 Відповісти
для максимального эффекта можно бы было разбросать с беспилотника на толпу жовто-блакытни листовки "путен-хйло"..
по-любому само хйло будет смотреть своё шоу по телевизору, а отдуваться будет самый ненужный двойник сцаря
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10.02.2023 14:33 Відповісти
Да этого швондера на концерте не будет, только его прихвостни конченные.
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10.02.2023 14:59 Відповісти
Треба відправити туда справжнього шахіда
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10.02.2023 15:05 Відповісти
Генеральна репетиція напередодні виступу перед Кабзоном.
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10.02.2023 15:29 Відповісти
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10.02.2023 15:29 Відповісти
Продукт первинний та продукт вторинний. Геть як у В. Войновича у книзі "Москва 2042".
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10.02.2023 15:55 Відповісти
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10.02.2023 16:15 Відповісти
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10.02.2023 20:52 Відповісти
Смотрел кацапские картинки из университетских чатов. Там за автозачет по какому-то предмету (который итак никому не нужен и всем итак поставят к сессии) студенты готовы пойти пару часов покричать за ***** в проруби. Кто-то 500 рублей, кому-то доп выходной день. Там по-настоящему кураторы групп (обычные, не фсбшные) просто просят и кацапские студенты готовы это делать. Кстати, все юридические вузы там тоже есть. И их студенты готовы идти на митинг. За меньше, чем 10 долларов, или 1 выходной дополнительный.

Все тоже самое, что было на селигере (кацапский пропагандистский форум студентов). Там ***** в проруби выступал по тексту, а студенты юрфака за примерно такие же бабки послушно следовали инструкции и аплодировали по методичке. Слушая откровенные высказывания, нарушающие закон. Это 15 лет назад было между прочим, пропаганды в Интернете тогда не было никакой, все русские делали это добровольно за такую денежную сумму.
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10.02.2023 15:30 Відповісти
За участі віртуально-бункерного пуйла.
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10.02.2023 15:38 Відповісти
Ну хоча б повідомити про замінування.
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10.02.2023 16:04 Відповісти
А як же)))
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10.02.2023 16:13 Відповісти
А може хоча б парочку безпілотників з привітанням ***** послати,ну тих,що вже не так давно кацапські аєродроми привітали?
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10.02.2023 16:29 Відповісти
с чучелом путина, я так понимаю.
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10.02.2023 17:08 Відповісти
Самое время выяснить Буданову в каком месте и когда скучкуются орки для лицезрения и прослушки своего обожаемого фюрера..."Макеевка"требует продолжения банкета..
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10.02.2023 21:38 Відповісти
І що воно там буде робити ? Співати танцювати чи може страшні казки розказувати.
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10.02.2023 21:47 Відповісти
 
 