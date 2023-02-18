Auchan Retail стверджує, що її російські магазини надають допомогу "лише цивільному населенню" і не проводили благодійні збори для армії РФ

Французька мережа супермаркетів "Ашан" заявила, що не постачала товари російським військовим.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться в заяві компанії, опублікована на сайті Auchan Retail.

"Auchan Retail категорично заперечує заяви, зроблені у звіті-розслідуванні, та їхню інтерпретацію. Auchan Retail надзвичайно здивована цими звинуваченнями, які жодним чином не підтверджуються реальністю внутрішнього розслідування", - йдеться в повідомленні.

У компанії заявили, що її російські магазини надають допомогу "лише цивільному населенню" і не проводили благодійні збори для армії РФ.

В "Ашані" повідомили, що у березні минулого року мерія Санкт-Петербурга зробила замовлення на "збір допомоги для населення", а в переліку потреб не було товарів, які могли бути призначені для військових.

Компанія також наполягає, що не розміщувала у своїх російських супермаркетах "пункти збору гуманітарної допомоги для Донбасу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський "Ашан" під виглядом гумдопомоги постачав товари військовим РФ на окупованих територіях, - розслідування

Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі з’ясували, що "Ашан" в Росії надсилав "гуманітарну допомогу" російським військовим на тимчасово окупованих територіях України.

Своєю чергою український "Ашан" заявив, що шокований розслідуванням про допомогу російських магазинів армії РФ та вимагає у центрального офісу пояснень.