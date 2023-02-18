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Auchan Retail стверджує, що її російські магазини надають допомогу "лише цивільному населенню" і не проводили благодійні збори для армії РФ

ашан,auchan

Французька мережа супермаркетів "Ашан" заявила, що не постачала товари російським військовим.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться в заяві компанії, опублікована на сайті Auchan Retail.

"Auchan Retail категорично заперечує заяви, зроблені у звіті-розслідуванні, та їхню інтерпретацію. Auchan Retail надзвичайно здивована цими звинуваченнями, які жодним чином не підтверджуються реальністю внутрішнього розслідування", - йдеться в повідомленні.

У компанії заявили, що її російські магазини надають допомогу "лише цивільному населенню" і не проводили благодійні збори для армії РФ.

В "Ашані" повідомили, що у березні минулого року мерія Санкт-Петербурга зробила замовлення на "збір допомоги для населення", а в переліку потреб не було товарів, які могли бути призначені для військових.

Компанія також наполягає, що не розміщувала у своїх російських супермаркетах "пункти збору гуманітарної допомоги для Донбасу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський "Ашан" під виглядом гумдопомоги постачав товари військовим РФ на окупованих територіях, - розслідування

Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі з’ясували, що "Ашан" в Росії надсилав "гуманітарну допомогу" російським військовим на тимчасово окупованих територіях України.

Своєю чергою український "Ашан" заявив, що шокований розслідуванням про допомогу російських магазинів армії РФ та вимагає у центрального офісу пояснень.

Автор: 

армія рф (17482) допомога (8367) Auchan (42)


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Топ коментарі
+25
Якому ще цивільному населенню?
Рашистам, які з піною біля рота кричать - вбивайте хохлів?
Ще і совість мають таким чином виправдовуватись.
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18.02.2023 08:07
+25
Я писав ще вчора,що хитрожопі жабоїди скоріше підуть з України ніж з кацапстану. Будуть відмазуватися до останнього. Покидьки.
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18.02.2023 08:17
+13
Угу, один раз- не підарас.
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18.02.2023 08:08
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Якому ще цивільному населенню?
Рашистам, які з піною біля рота кричать - вбивайте хохлів?
Ще і совість мають таким чином виправдовуватись.
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18.02.2023 08:07 Відповісти
їм в очі сцяти - не звикати...за їхньою логікою цивільними бувають лише чоловіки
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18.02.2023 12:27 Відповісти
Угу, один раз- не підарас.
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18.02.2023 08:08 Відповісти
А що населення кацапії потребує допомоги від них? Це як інша фірма, парфюмерна, не може залишити ринок орків, бо там же люди.
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18.02.2023 08:14 Відповісти
Я писав ще вчора,що хитрожопі жабоїди скоріше підуть з України ніж з кацапстану. Будуть відмазуватися до останнього. Покидьки.
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18.02.2023 08:17 Відповісти
Давно это говорю, включая еще минимум немцев и итальянцев...
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18.02.2023 17:08 Відповісти
в принципі, по класиці, повинні були надавати допомогу "беспризорным детям", остающимся без призора и стоны которых они слышат по всей параше вялікой!
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18.02.2023 08:20 Відповісти
"збір допомоги для населення", а в переліку потреб не було товарів, які могли бути призначені для військових.

Читаем между строк - продукция пошла военным.
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18.02.2023 08:21 Відповісти
***** ашан, хотя у нас в Одесе нет ашана, все равно *****
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18.02.2023 08:22 Відповісти
А що, у Фонтанці закрили?
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18.02.2023 08:25 Відповісти
а Фонтанка это не Одеса, а село за поскотом
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18.02.2023 08:27 Відповісти
Ну так і Бориспіль це не Київ, але аеропорт київський. Чи Ашан для жителів Фонтанки відкривався?
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18.02.2023 08:29 Відповісти
для жителей поскота
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18.02.2023 08:31 Відповісти
Щось ти трохи ображений...
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18.02.2023 08:38 Відповісти
на шо? что я живу не на поскоте?
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18.02.2023 09:22 Відповісти
Да, только в Ривьере из всех посетителей 99% жители Одессы. А так да, "не Одесса"))))
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18.02.2023 08:33 Відповісти
вы у каждого прописку спрашивали?
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18.02.2023 08:34 Відповісти
Прописку? Товарищ, совка уже больше 30 лет нет.
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18.02.2023 08:36 Відповісти
Про піску
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18.02.2023 08:46 Відповісти
томбовсий чмобик вам товарищь, мне чтоб попасть в ашан надо потратить 2 часа на дорогу, а так да вся Одеса ходит в ашан
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18.02.2023 09:00 Відповісти
Та вроде после прилета в Ривьеру Ашан потом уже не открыли.
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18.02.2023 08:31 Відповісти
Як побачу, куме, вас у ашані буду вважати вас за покійника!
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18.02.2023 08:23 Відповісти
Гальские петушары были прихвостнями национал-социалистов и фашистов в прошлом, и остаються прихвостнями рашистов в настоящем. Это все что надо знать о сраном вЯличии Франции.
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18.02.2023 08:23 Відповісти
П*здять!
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18.02.2023 08:43 Відповісти
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18.02.2023 08:51 Відповісти
Так співпало, що під визначення "лише цивільному населенню" попали мобікі та зеки, які комбатантами бути не могли.
Просто містика якась.
Ашан в шоке.
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18.02.2023 09:05 Відповісти
лягушатники ашана такие же ******* как и *************** ********......................................
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18.02.2023 09:33 Відповісти
Можна припустити що керівництво Ашану, яке знаходиться у Франції , може й не в курсі всіх витівок керівництва їхньої дочірньої компанії на паРаші , яке напевно ж складається з місцевої пропутінської кацапні ,, але ж , ну - хоч якось , французи ж мають контролювати дії свого підрозділу . !!
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18.02.2023 10:09 Відповісти
В Росії Ашан юридично повністю паРашинський,до речі їхнього товару в них немає,вони тільки продають,а товари на військо можуть відібрати тільки в власників,які поставляють товар на продаж в Ашан.
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18.02.2023 11:48 Відповісти
РНБО вже майже рік не може ввести санкція проти АШАНУ?
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18.02.2023 11:03 Відповісти
В Україні, ці магазини варто обкласти більшим податком.
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18.02.2023 11:59 Відповісти
******** ашан звичайний напівмертвий гастроном
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18.02.2023 12:49 Відповісти
А Ашан не Ахметову принадежит? Это его риторика с 14го года.....
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18.02.2023 16:53 Відповісти
 
 