Посольство Китаю роз’яснило деталі "мирного плану"

Китай готовий продовжувати докладати зусиль разом із міжнародною спільнотою для просування політичного врегулювання "української кризи" на основі поваги до суверенітету й територіальної цілісності всіх держав згідно з принципами статуту ООН.

Про це повідомили в посольстві Китаю в Україні, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

В посольстві наголосили, що саме про це йдеться в "позиції Китаю щодо політичного врегулювання української кризи", опублікованій до річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Читайте: Китай оприлюднив "позицію щодо політичного врегулювання кризи в Україні" із 12 пунктів

В китайській амбасаді зауважили, що документ відображає "послідовну, тверду, об’єктивну і справедливу позицію китайської сторони й активно сприяє проведенню мирних переговорів і відіграє конструктивну роль, що спонукає до вирішення кризи".

"Китайська сторона готова продовжувати докладати зусиль разом із міжнародною спільнотою, щоб зробити свій внесок у просування політичного врегулювання української кризи", - наголосили в посольстві Китаю.

Також читайте: Арахамія про "мирний план" Китаю: Неприйнятна позиція. Пекін хоче підігрувати російській версії "перемовин"

За словами китайських дипломатів, слід поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх держав, дотримуватися цілей та принципів статуту ООН, відповідально ставитися до раціональних занепокоєнь усіх країн у сфері безпеки та підтримувати зусилля, що сприяють мирному врегулюванню криз.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, МЗС Китаю у річницю нападу Росії на Україну опублікувало свою "позицію щодо політичного врегулювання української кризи".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав мирний план Китаю таким, що пропонує неприйнятну позицію, та звинуватив Пекін в бажанні підігрувати Москві.