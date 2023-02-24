Посольство Китая разъяснило детали "мирного плана"

Китай готов продолжать прилагать усилия вместе с международным сообществом для продвижения политического урегулирования "украинского кризиса" на основе уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств согласно принципам устава ООН.

Об этом сообщили в посольстве Китая в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В посольстве подчеркнули, что именно об этом говорится в "позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса", опубликованной к годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В китайском посольстве отметили, что документ отражает "последовательную, жесткую, объективную и справедливую позицию китайской стороны и активно способствует проведению мирных переговоров и играет конструктивную роль, побуждающую к разрешению кризиса".

"Китайская сторона готова продолжать прилагать усилия вместе с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в продвижение политического урегулирования украинского кризиса", - подчеркнули в посольстве Китая.

По словам китайских дипломатов, следует уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, соблюдать цели и принципы устава ООН, ответственно относиться к рациональным беспокойствам всех стран в сфере безопасности и поддерживать усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов.

Как сообщал Цензор.НЕТ, МИД Китая в годовщину нападения России на Украину опубликовал свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал мирный план Китая предлагающим неприемлемую позицию и обвинил Пекин в желании подыгрывать Москве.