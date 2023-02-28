Завтра у Придністров’ї розпочнуться військові збори
У невизнаному Придністров’ї з 1 березня розпочнуться чергові військові збори.
Про це повідомило так зване "міноборони" невизнаної "ПМР", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Як зазначається, причина зборів - нібито можливі провокації з боку України.
Міноборони Росії активно поширює дезінформацію, нібито Україна активізувала підготовку до провокації із вторгненням у невизнане Придністров'я.
Детальної інформації щодо військових зборів наразі немає.
23 лютого міноборони Росії двічі заявляло, що українські сили найближчим часом нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечувала.
Міноборони Молдови 24 лютого спростувало заяву російського військового відомства про нібито підготовку Україною провокації в Придністров'ї. З аналогічною заявою виступило і МЗС Молдови.
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Це як казали,-собирайтесь девки в кучу,я вам чучу зап**дючу.Тільки замість девок будуть свинособаки.
С гопниками и обманщиками такими как Парашка-с ними нельзя играть честно и по-правилам. Они страну соблюдающую честность и правила воспринимают как лоха которого можно и нужно развести