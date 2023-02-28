Завтра у Придністров’ї розпочнуться військові збори

У невизнаному Придністров’ї з 1 березня розпочнуться чергові військові збори.

Про це повідомило так зване "міноборони" невизнаної "ПМР", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Як зазначається, причина зборів - нібито можливі провокації з боку України.

Міноборони Росії активно поширює дезінформацію, нібито Україна активізувала підготовку до провокації із вторгненням у невизнане Придністров'я.

Детальної інформації щодо військових зборів наразі немає.

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23 лютого міноборони Росії двічі заявляло, що українські сили найближчим часом нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечувала.

Міноборони Молдови 24 лютого спростувало заяву російського військового відомства про нібито підготовку Україною провокації в Придністров'ї. З аналогічною заявою виступило і МЗС Молдови.