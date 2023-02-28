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Новини Війна
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Завтра у Придністров’ї розпочнуться військові збори

приднестровье

У невизнаному Придністров’ї з 1 березня розпочнуться чергові військові збори.

Про це повідомило так зване "міноборони" невизнаної "ПМР", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Як зазначається, причина зборів - нібито можливі провокації з боку України.

Міноборони Росії активно поширює дезінформацію, нібито Україна активізувала підготовку до провокації із вторгненням у невизнане Придністров'я.

Детальної інформації щодо військових зборів наразі немає. 

Також читайте: Лукашенко не вірить, що Україна влаштує "провокації" в Придністров’ї

23 лютого міноборони Росії двічі заявляло, що українські сили найближчим часом нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечувала.

Міноборони Молдови 24 лютого спростувало заяву російського військового відомства про нібито підготовку Україною провокації в Придністров'ї. З аналогічною заявою виступило і МЗС Молдови.

Автор: 

Придністров’я (474) росія (65829) військові навчання (2779)


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Топ коментарі
+26
Закончится многолетняя контрабанда вокруг этого Приднестровья, закончится и само это недоразумение "русского мира"
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28.02.2023 16:09
+21
Только дадут повод ВСУ сотрут эту клоаку ***** с лица земли.
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28.02.2023 16:12
+16
нет спокою куску гимна от рашки в виде недо не ясно чаво ПМР... ********* ***** двумя ногами в могиле стоят а нет все *********** и *********** ********* кацапские ********* *** твою маму...
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28.02.2023 16:09
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нет спокою куску гимна от рашки в виде недо не ясно чаво ПМР... ********* ***** двумя ногами в могиле стоят а нет все *********** и *********** ********* кацапские ********* *** твою маму...
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28.02.2023 16:09 Відповісти
Закончится многолетняя контрабанда вокруг этого Приднестровья, закончится и само это недоразумение "русского мира"
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28.02.2023 16:09 Відповісти
Вони вже давно проводять всі експортно-імпортні операції через Кишенів - всі компанії зареєстровані в Молдові.
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28.02.2023 18:19 Відповісти
хай збираються, а ми можемо в Ковбасну в гості завітати, добре що поруч
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28.02.2023 16:11 Відповісти
...туди вистачить й цього:
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28.02.2023 16:15 Відповісти
І шо там? Все що не згнило, вже давно продали росіянські вояки. Там тільки назва залишилась грізна - "Найбільший атрелерийський склад" в Європі.
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28.02.2023 16:50 Відповісти
СССР розвалився, залишивши ракові метастази, які розросталися і одного разу можуть бути використані проти людства.
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28.02.2023 16:11 Відповісти
Только дадут повод ВСУ сотрут эту клоаку ***** с лица земли.
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28.02.2023 16:12 Відповісти
Військові збори це і є провокація. Вже можна хєрачить
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28.02.2023 16:13 Відповісти
значить будуть пить горілку і вино
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28.02.2023 16:13 Відповісти
дуже добре - хоч порахуємо тих пацюків
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28.02.2023 16:19 Відповісти
"місце збору - спортзал ПТУ 19. явка всих обов'язкова"
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28.02.2023 16:19 Відповісти
...не пали хату
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28.02.2023 18:50 Відповісти
Перекрийте кордон для всього транспорту недореспубліки і за пів року вони здадуться чи Молдові, чи Україні. Вони годуються з Одеської області виключно всі. Наскільки мені відомо на тій території є спиртозаводи, які роблять спирт не тільки з тирси, а і кізяків, переправляють в Одесу і розливають "елітні" коняки та горілку.
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28.02.2023 16:20 Відповісти
Спирт з тирси?? Тобто - метиловий?? Там мають бути тисячі загиблих, бо ж це гарантована смерть. Таке стало б відомо. Щось ви вигадуєте.
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28.02.2023 16:26 Відповісти
Я не знаю куди його використовували, але був сюжет на телеканалі, здається ICTV, в якому розповідали про велику кількість спиртзаводів Придністров'я, які виготовляли спирт з того, про що я написав і контрабандою возили його тільки в Україну. Сюжет був давно і я не зміг його відшукати. Спілкувався з Одеситами, які також розповідали, що в їх область контрабандою завозять спирт з Придністров'я і бадяжать різні алкогольні вироби, про що я і написав.
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28.02.2023 18:11 Відповісти
Виробництво етанолового речовини з тирси. В останні роки значно знизилося викопна сировина, яку можна використовувати для виготовлення етилового спирту. Спостерігається нестача зерна. Однак виробництво спирту з деревної тирси не найгірший варіант, так як цей сировинний продукт постійно оновлюється після закінчення років.Однак виготовлення речовини з тирси вимагає деяких навичок, і плюс до всього виробник повинен мати спеціальне обладнання, без якого буде занадто багато роботи виготовляти етанол. Виробництво спирту з тирси в домашніх умовах користується високою популярністю, так не вимагає високих витрат.Як відомо, свій виготовлений етанол порівнюється з заводським варіантом. Продукція, виготовлена ​​в домашніх умовах, є більш якісною, адже кожен інгредієнт відрізняється своєю унікальністю. З тирси виробляти спирт значно простіше!Звичайне обладнання для виготовлення алкогольної продукції може виглядати як міні заводи. Виготовляти в них можна будь-які види https://karaoke-k3.ru/uk/cookies/pochemu-luchshe-ne-smeshivat-alkogolnye-napitki-iz-raznogo.html алкогольних напоїв .
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28.02.2023 19:04 Відповісти
Це сухою перегонкою деревини можна метанол добувати, а якщо гідролізувати целюлозу деревини до глюкози, там непогано ростуть дріжджі. Ну, а далі як завжди.
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28.02.2023 18:38 Відповісти
Это явная провокация и эскалация или ещё нет?
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28.02.2023 16:31 Відповісти
Добре,хай збираються,не треба буде їх шукать по ничках...
Це як казали,-собирайтесь девки в кучу,я вам чучу зап**дючу.Тільки замість девок будуть свинособаки.
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28.02.2023 16:36 Відповісти
Доведеться знищувати, інша частина втопиться у Днестрі, деякі попадуть в полон, обмінний фонд потрібен.
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28.02.2023 16:38 Відповісти
Здається про розгортання ЗСУ вздовж кордону с ПМР вкинули теж москалі. невже вони уломали Лукашенка та пмрівських маріонеток на одночасне вторгнення з двох боків?
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28.02.2023 16:42 Відповісти
Післязавтра шикуйтесь та здавайтесь,раз уже всі разом зібралися.
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28.02.2023 16:58 Відповісти
Хаймарснути поки вони всі збори. Звичайно, не можна витрачати дорогі Хаймарси на таке лайно, але воно того варте - у русні вистачить дурі у прислати отвєточку і поки будуть летіти повільні військово транспортні літаки, вони стануть чудовою мішеню для Стінгерів і це був би грандіозний літакопад з сотнями десантури на кожному борту
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28.02.2023 17:02 Відповісти
Кароч, нам потрібна Калбасна, а вони там собі нехай де хочуть там і збираються. Думаю, усі військовозобов○язані трансністрії вже у Румунії.
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28.02.2023 17:14 Відповісти
Випустіть Семена Семенченка, він хотів зачистити ПМР від гидоти.
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28.02.2023 17:16 Відповісти
Підтримую. А де він зараз? До речі вчора Яніна Соколова пропонувала створити хочаб один штрафний батальйон. Не таку гидоту, як у кацапів, звичайно, але щоб дійсно був підрозділ, де люди могли б спокутувати свою провину. Звичайно, вбивць і маньяків, як то роблять кацапи туди не доаускати...
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28.02.2023 17:27 Відповісти
Пора прикрывать это коммуняцкое гетто.
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28.02.2023 17:31 Відповісти
Нужно с Молдовой договорится одновременно с 2 сторон зайти и деокупировать и дерусифицировать Приднестровье. И в качестве бонуса для ЗСУ-военные склады. Ну и сделать провокацию якобы российские наймиты Приднестровья начали одновременные атаки на Молдову и Украину а мы только защищались.
С гопниками и обманщиками такими как Парашка-с ними нельзя играть честно и по-правилам. Они страну соблюдающую честность и правила воспринимают как лоха которого можно и нужно развести
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28.02.2023 17:42 Відповісти
Гагаузькі довбовольці отримали бойовий наказ: будуть фарбувати траву, малювати дерева та порЄбрік
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28.02.2023 17:44 Відповісти
надо проводить там было кто или ато адвно не тянуть резину-все спланировано....а теперь хз...митинги ватные пошли по лекалам дырлянди...пздц
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28.02.2023 18:26 Відповісти
А вот теперь вспомните двух гнид - чучму и кравчучму, которые приносили на ноль аэродром Лиманское, а 10 км. по прямой от этой клоаки рузкага мира. А на нем, два полка авиации - иап и орап/бап, которые это кафно помножили бы на ноль за короткое время.
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28.02.2023 18:32 Відповісти
Я звісно вибачаюсь ви кажете що до вказаний вами аєродром знаходиться за 10км від кордону Придністровя? Тобто до нього можна дістати артою - тоді виходить що перші два президента все зробили правильно .
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28.02.2023 18:42 Відповісти
Звісно, вірно. Скільки прольотів по інфраструктурі Лиманського було з початку війни?
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28.02.2023 18:57 Відповісти
Які такі удари по Лиманському аеродромі ви ж написали що його того ліквідували.
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28.02.2023 19:17 Відповісти
Ффух... Ліманске як селище. Аеродрому там немає з початку 2000 років, скільки прилітало? А був би аеродром, ********** б цю клоаку ще 24.02.2022
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28.02.2023 19:42 Відповісти
Тобто вам відстань цього аеродрому до Придністровя в 10км ні на які думки не наводить ? Ну тоді згадайте про Чорнобаївку - як там наша арта все виносила. В кінці кінців не аеродром би щось там розносив а авіація - авіація яка би точно не базувалася на аеродромі який при бажанні можна було би дістати з мінометів( якщо відстань 10 км відповідає дійсності).
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28.02.2023 19:59 Відповісти
Ніт, блеать... Имея два авіаційних полки під боком, кацапи так би зухвало поводились?
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28.02.2023 20:49 Відповісти
Ще раз тримати авіацію на аеродромі який можна дістати артою це нонсенс - і те що вона в когось під боком вилізла нам би боком.
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28.02.2023 20:59 Відповісти
эй, пэ-эм-эровцы! Купим артснаряды. Цена рыночная. Подыметесь норм
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28.02.2023 19:14 Відповісти
 
 