Лукашенко не вірить, що Україна влаштує "провокації" в Придністров’ї
Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, заявив, що не вірить у намір України влаштувати "провокацію" у невизнаному Придністров’ї.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне інформагентство "Белта".
"Це їм невигідно. Захід хотів би одним ударом вирішити проблему з Росією і в Придністров'ї закрити цю "сіру дірку", як вони кажуть, і об'єднати Молдову, запхати її до Румунії або зробити прозахідною. Це їхня мета. Українцям це не треба. Я не вірю, що українці одуріють та розв'яжуть якийсь другий фронт", - сказав білоруський диктатор.
23 лютого міноборони Росії двічі заявляло, що українські сили найближчим часом нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечувала.
Міноборони Молдови 24 лютого спростувало заяву російського військового відомства про нібито підготовку Україною провокації в Придністров'ї. З аналогічною заявою виступило і МЗС Молдови.
Молдова попросить - ми тут як тут!
А не пора ли белорашке вернуть исконные литовско- польские земли ? (с)
Ты уверен что он ждал твой высер про возвраты территорий ?
И не вафлюжатнику , свалившему из страны или срущему на форуме под прокси вякать про фронт, убогое.
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:23.02.2023
А вот наш Вовчик " чувствует",что самолёты подарят.
И вполне достаточно одним ракетным ударом накрыть верхушку бандитскую, а остальные начнут между собой такую грызню, что сами к нам побегут за помощью и мы будем выбирать. Там околонулевая идеология, все держат власть ради денег, и все подчиняются ради денег, никаких убеждений нет, на митинги идут за 300 рублей.
Как получим координацию с румынами, то конечно никто в мире не мешает сделать у нас несколько взрывов, обвинить в нападении и эскалации кацапскую группировку и все тоже самое, как воняли кацапы 22-23 февраля прошлого года и раньше. Кацапы уже продали свою репутацию давным-давно, им никто не поверит, обвини их в чем угодно и они будут виновны без суда и следствия. Сила в правде в конце концов, ***** так много раз лгал, что стал сверхслабым ничтожеством, которое легко победить.
если ЗСУ, реально без боя, освободят эту часть Молдовы, то простые местные с цветами и вином будут встречать освободителей украинцев, молдован, если они конечно захотят, и это будет тОт "ход конём", просто копытом под-дых императору унитазов хйлу
На мою думку, вони так ц забігали, бо там насправді для них не дуже все добре.