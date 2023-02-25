Лукашенко не вірить, що Україна влаштує "провокації" в Придністров’ї

Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, заявив, що не вірить у намір України влаштувати "провокацію" у невизнаному Придністров’ї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне інформагентство "Белта".

"Це їм невигідно. Захід хотів би одним ударом вирішити проблему з Росією і в Придністров'ї закрити цю "сіру дірку", як вони кажуть, і об'єднати Молдову, запхати її до Румунії або зробити прозахідною. Це їхня мета. Українцям це не треба. Я не вірю, що українці одуріють та розв'яжуть якийсь другий фронт", - сказав білоруський диктатор.

23 лютого міноборони Росії двічі заявляло, що українські сили найближчим часом нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечувала.

Міноборони Молдови 24 лютого спростувало заяву російського військового відомства про нібито підготовку Україною провокації в Придністров'ї. З аналогічною заявою виступило і МЗС Молдови.

