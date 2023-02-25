УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5670 відвідувачів онлайн
Новини
9 843 65

Лукашенко не вірить, що Україна влаштує "провокації" в Придністров’ї

лукашенко

Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, заявив, що не вірить у намір України влаштувати "провокацію" у невизнаному Придністров’ї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне інформагентство "Белта".

"Це їм невигідно. Захід хотів би одним ударом вирішити проблему з Росією і в Придністров'ї закрити цю "сіру дірку", як вони кажуть, і об'єднати Молдову, запхати її до Румунії або зробити прозахідною. Це їхня мета. Українцям це не треба. Я не вірю, що українці одуріють та розв'яжуть якийсь другий фронт", - сказав білоруський диктатор.

Читайте: Заяви Росії про провокації з боку України в Придністров’ї - неправда і маніпуляції, - МЗС Молдови

23 лютого міноборони Росії двічі заявляло, що українські сили найближчим часом нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечувала.

Міноборони Молдови 24 лютого спростувало заяву російського військового відомства про нібито підготовку Україною провокації в Придністров'ї. З аналогічною заявою виступило і МЗС Молдови.

Також читайте: Атака на Придністров’я буде нападом на РФ, - МЗС Росії

Автор: 

Білорусь (8027) Лукашенко Олександр (2686) Молдова (2117) Придністров’я (480)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Другий фронт ? Та навколо того смердючого Придністров'я стоїть скільки наших військ що за годину від цього гнійника один попіл залишиться !
показати весь коментар
25.02.2023 14:05 Відповісти
+11
Не знає він українців......
Молдова попросить - ми тут як тут!
показати весь коментар
25.02.2023 14:03 Відповісти
+8
Провокация? Какая провокация? Просто выгнать кацапов с нашей границы, демилитаризировать и денацифицировать Приднестровье.
показати весь коментар
25.02.2023 14:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не знає він українців......
Молдова попросить - ми тут як тут!
показати весь коментар
25.02.2023 14:03 Відповісти
Другий фронт ? Та навколо того смердючого Придністров'я стоїть скільки наших військ що за годину від цього гнійника один попіл залишиться !
показати весь коментар
25.02.2023 14:05 Відповісти
а про 4 позиции на карте верил, вот же мразота.
показати весь коментар
25.02.2023 14:06 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 14:06 Відповісти
А не пора ли белорашке вернуть исконные литовско- польские земли ?
показати весь коментар
25.02.2023 14:06 Відповісти
Не пишите глупостей,невеждуЛитовско-Польские земли до Чёрного Моря придётся тогда вернуть.....включая Одессу и Очаков.
показати весь коментар
25.02.2023 15:19 Відповісти
Вместо моей Одессу в порядке исключения могу дать за щеку. За Одессу забудьте , даже в самых сладких снах. Одесса была и будет украинской и не однодневной шавке под прокси что-то тявкать про какие-то возвраты. Вкурил?
показати весь коментар
25.02.2023 16:10 Відповісти
Тише будь , чучело напонтованное. И репой своей бестолковой думай , когда про возвраты Одессы пишешь, ******** одноневное.
показати весь коментар
25.02.2023 16:32 Відповісти
Дятел мутнорылый , а с какого перепуга ты решил что это пользователь твоего высера ждал про возвраты Одессы?


А не пора ли белорашке вернуть исконные литовско- польские земли ? (с)

Ты уверен что он ждал твой высер про возвраты территорий ?

И не вафлюжатнику , свалившему из страны или срущему на форуме под прокси вякать про фронт, убогое.
показати весь коментар
25.02.2023 16:50 Відповісти
Не пущи гребень,девонька.....Одессу основал князь литовский Витаускас( Витовт) .....а не твоя Катька Великая шлюха ,шлепала ты безграмотная.( так что там по теме на фронт лаптей выгнать...защекаторша тысмешная)
показати весь коментар
25.02.2023 16:58 Відповісти


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:23.02.2023
показати весь коментар
25.02.2023 16:11 Відповісти
Это когда Одесса входила в РП, что за бред?)
показати весь коментар
25.02.2023 19:59 Відповісти
Ну зачем Вам это надо,брат лихой.......вас больше должны интересовать селы ливы латгалы или курши......это реально может пригодиться в будущем.....а историей ВКЛ+Речь Посполита ....оставьлитвинам,полякам,украинцам.
показати весь коментар
25.02.2023 21:58 Відповісти
У меня польское гражданство, вот я и удивился, что Одессу включили в старые владения РП. Может быть не знаю какую то часть истории, поэтому и спросил.
показати весь коментар
25.02.2023 22:01 Відповісти
Так ВКЛ(нынешняя Беларусь) и Речь Посполита(Польша) были практически одним государством......даже гербы переплетены были......и да если реально интересно то Хаджибей(ныне Одесса) и Дацев(ныне Очаков) основал князь ВКЛ Витаутас(Витовт) .....И я даже не намекал чтобы вернуть Одессу....я констатировал просто исторические факты.....а то так Италия как наследник Римской Империи может почти всю Европу объявить своей....и даже южную Британию.!На чужое зарятся в 21 веке только голожопые имперцы (....удачи без сдачи.
показати весь коментар
25.02.2023 22:25 Відповісти
Литовцы с поляками без вас разберуться.
показати весь коментар
25.02.2023 16:24 Відповісти
Та то не ми будемо. То іхтамнєти західні...
показати весь коментар
25.02.2023 14:06 Відповісти
одуріти(йбнутись) може тільки хйло і лукашенка.
показати весь коментар
25.02.2023 14:07 Відповісти
Нам было очень интересно узнать его мнение,весь мир вздохнул с облегчением.
А вот наш Вовчик " чувствует",что самолёты подарят.
показати весь коментар
25.02.2023 14:09 Відповісти
Вероятность подрыва склада (где 90% распроданы или сгнили уже, больше вероятность взорвать ствол с опасными травмами нашим военным) и электростанции очень высока. Обязательно нужна спецоперация по зачистке и со стороны Молдовы и Румынии. В качестве бонуса будет пополнение обменного фонда.

И вполне достаточно одним ракетным ударом накрыть верхушку бандитскую, а остальные начнут между собой такую грызню, что сами к нам побегут за помощью и мы будем выбирать. Там околонулевая идеология, все держат власть ради денег, и все подчиняются ради денег, никаких убеждений нет, на митинги идут за 300 рублей.

Как получим координацию с румынами, то конечно никто в мире не мешает сделать у нас несколько взрывов, обвинить в нападении и эскалации кацапскую группировку и все тоже самое, как воняли кацапы 22-23 февраля прошлого года и раньше. Кацапы уже продали свою репутацию давным-давно, им никто не поверит, обвини их в чем угодно и они будут виновны без суда и следствия. Сила в правде в конце концов, ***** так много раз лгал, что стал сверхслабым ничтожеством, которое легко победить.
показати весь коментар
25.02.2023 14:13 Відповісти
видно БОТ задовго готовився!
показати весь коментар
25.02.2023 14:14 Відповісти
багато тексту
показати весь коментар
25.02.2023 15:40 Відповісти
На початку війни в чорному морі здається загадковим чином потонуло якесь невелике судно, а гелікоптер, що вилетів в район теж пропав. Пару тижнів назад над їхньою територією пролітали калібри, які вони вирішили не помічати. Ви вірите, що після цього вони будуть проводити якусь операцію?
показати весь коментар
25.02.2023 14:33 Відповісти
*** Ло перед Тим Як лізти в Україну мабуть теж так думав або хтось йому те лайно в цих лив
показати весь коментар
25.02.2023 14:54 Відповісти
Предлагаю для начала накрыть дачу ПМР-вской свиньи Гушана в Вилково с вертолётной площадкой и гаванью для яхт с выходом на Дунай.
показати весь коментар
25.02.2023 18:56 Відповісти
Лука ссыканул в стринги. Потому что как только приднестровье будет освобождено от рашистов дальше последует цепная реакция по всех псевдореспубликах и режимах которые рашка всю жизнь под себя подгребала и контролировала.
показати весь коментар
25.02.2023 14:16 Відповісти
Провокация? Какая провокация? Просто выгнать кацапов с нашей границы, демилитаризировать и денацифицировать Приднестровье.
показати весь коментар
25.02.2023 14:17 Відповісти
ПМР дуже була б ефективною при нападі, але при обороні ця худа витягнута глиста взагалі дуже вразлива! Оскільки московські війська не змогли прорватись через гирло Дунаю та Одесу , ПМР втрачає своє стратегічне значення
показати весь коментар
25.02.2023 14:19 Відповісти
Тарган приревнував? То ж Україна тільки йому погрожувала, а тут якась повія "ПМР"! Так образити почуття "ябацьки"!
показати весь коментар
25.02.2023 14:20 Відповісти
провокации от ***** и тебя пудрила конченное...
показати весь коментар
25.02.2023 14:24 Відповісти
А покаже звідки ґотовілось наступлєніє?
показати весь коментар
25.02.2023 14:28 Відповісти
А я вірю!
показати весь коментар
25.02.2023 14:30 Відповісти
Кому...лукашенко? Да он сама себя по несколько раз в день *********.....по привычк)
показати весь коментар
25.02.2023 15:45 Відповісти
Звісно не переткне, бо ніякого Придністров'я не існує. Є єдина Республіка Молдова з тим часово окупованою территорією. І так вже трапилось, що ця територія має спільний кордон з Україною. Нам не потрібно під боком, ніким не визнаний, незрозумілий анклав де знаходяться російські терористичні військові угруповання. Тому ЗСУ повинні зачистити цей анклав та передати його під контроль Молдови. Але зааз нем не до цього. Потрібно звільняти свою территорію.
показати весь коментар
25.02.2023 14:30 Відповісти
Ну що ж ти такий недовірливий?
показати весь коментар
25.02.2023 14:44 Відповісти
Тебе то, ****...к усатый, какое дело до территории Молдовы?
показати весь коментар
25.02.2023 14:45 Відповісти
рабочий рот Луки ретранслирует слабые сигналы, тайные желания и страхи *****, которое ссыт за ворованое Приднестровье, его последний западный нетронутый пока что огрызок недосраши..
если ЗСУ, реально без боя, освободят эту часть Молдовы, то простые местные с цветами и вином будут встречать освободителей украинцев, молдован, если они конечно захотят, и это будет тОт "ход конём", просто копытом под-дых императору унитазов хйлу
показати весь коментар
25.02.2023 14:48 Відповісти
Мнение ***.того не интересно !
показати весь коментар
25.02.2023 15:02 Відповісти
Лукашенка тішить себе цим і думає чи не в'їпе в ряди чого Україна по Мінську.
показати весь коментар
25.02.2023 15:18 Відповісти
нема дурных - здесь оно правое... сами видели как 2 танковых батальоны орков были уничтожены в Белогоровке при форсировании Северского Донца, а форсировать Днестр - самоубийство для ВСУ
показати весь коментар
25.02.2023 15:19 Відповісти
Северский Донец - небольшой ручеёк по сравнению с Днестром
показати весь коментар
25.02.2023 15:20 Відповісти
У вас що, якась інша мапа? Наприклад Колбасна (війскова база) та Тіраспіль від Днестра по стороні України. Що "форсировать" збираєтесь?
показати весь коментар
25.02.2023 15:30 Відповісти
Кучурга́н - река, разделяющая Приднестровье и Украину, левый приток Турунчука (рукава Днестра). Впадает в Кучурганский лиман. Высота устья 1,1 м над уровнем ...
показати весь коментар
25.02.2023 15:43 Відповісти
ОК... але ж на південь від "Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Кучурган-Первомайськ"" вона взагалі тече по території України...
показати весь коментар
25.02.2023 15:57 Відповісти
ну да - в Беляевском районе Днестр уже на территории УКРАИНЫ в полном своём разливе
показати весь коментар
25.02.2023 16:02 Відповісти
Прошу вибачення, зераз перечитав, від мене то якось різко написано.

На мою думку, вони так ц забігали, бо там насправді для них не дуже все добре.
показати весь коментар
25.02.2023 15:35 Відповісти
3 відсотка, а крім крахмалу у твоїй бульбі, ще що-небудь є? Ну хоч зайва хромосома? Провокацій ні яких не буде, як що Молдова звернеться др України про допомогу, у Придністров'і буде сафарі, відкриємо сезон полювання на свинопсів! Хоча, як воно тебе і ***** стосується? Запам'ятай 3%, там Молдова, а не колонія копростана - "белорусссія"!!!
показати весь коментар
25.02.2023 15:24 Відповісти
яка твоя псяча справа таракан іпучий? ти собі труну вибрав та з чього застрілешся?
показати весь коментар
25.02.2023 15:24 Відповісти
Срати на думки бульбафюрера.
показати весь коментар
25.02.2023 15:27 Відповісти
так ми можемо туда і не заходити . 2 мінути роботи хаймерсів і молдоване посбирають останки окупантів
показати весь коментар
25.02.2023 15:29 Відповісти
лукашенко ти як той москаль думкой богатіеш..но ти будеш следущий після *****
показати весь коментар
25.02.2023 15:31 Відповісти
*************** бульбофюрер иди *****.....................................
показати весь коментар
25.02.2023 15:32 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 15:33 Відповісти
Второй фронт там просуществует недолго. Буквально выходные. ПМР это узкая полоска между Украиной и Молдавией, она насквозь простреливается.
показати весь коментар
25.02.2023 16:09 Відповісти
племянник министра МВД доложил
показати весь коментар
25.02.2023 16:24 Відповісти
Стратєх...
показати весь коментар
25.02.2023 16:25 Відповісти
Немає пана Бурби і його команди, а так би вже давно захопили той найбільший склад ***********, який так необхідний для України. На мій погляд сьогодні головна місія керівників ГУР - виступати по телевізору і прославляти успіхи Найвєлічайого.
показати весь коментар
25.02.2023 17:01 Відповісти
Мабуть гроші від хутіна просить
показати весь коментар
25.02.2023 17:08 Відповісти
А що ще путана може просити.
показати весь коментар
25.02.2023 17:40 Відповісти
А шо картопляний пундик так вже в штани наклав,шо почав копіювати хроніка медведева.
показати весь коментар
25.02.2023 18:58 Відповісти
А кому це цікаво,що думає підар лука?
показати весь коментар
25.02.2023 21:56 Відповісти
 
 