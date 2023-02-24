Атака на Придністров’я буде нападом на РФ, - МЗС Росії

МЗС РФ заявило, що Україна нібито готує провокації проти окупованого Придністров’я.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву російське міністерство оприлюднило у Telegram.

У МЗС РФ заявили, що Міноборони Росії нібито зафіксувало значне скупчення особового складу та військової техніки українських підрозділів поблизу кордону з Молдовою, розгортання артилерії на вогневих позиціях і "безпрецедентне нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ" над територією окупованого Придністров'я.

"Застерігаємо США, країни-члени НАТО та їхніх українських підопічних від чергових авантюрних кроків", - йдеться в повідомленні.

"Ні в кого не повинно бути сумнівів, що Збройні Сили Російської Федерації адекватно відреагують на провокацію київського режиму, якщо така все ж таки станеться, і забезпечать захист наших співвітчизників, російського миротворчого контингенту, військовослужбовців Оперативної групи російських військ та військових складів у населеному пункті Колбасна в Придністров'ї. Будь-які дії, що становлять загрозу їхній безпеці, будуть розглядатися відповідно до міжнародного права як напад на Російську Федерацію", - зазначили в МЗС країни-окупанта.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Молдові з Придністров’ям.

Водночас Міноборони РФ заявило, що Україна готує збройну провокацію проти Придністров’я.

Влада Молдови спростувала заяву Міноборони РФ щодо підготовки Україною провокації проти Придністров’я.

Міністерство оборони РФ звинуватило Україну у активній підготовці до вторгнення у Придністров’я.

