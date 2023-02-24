УКР
Атака на Придністров’я буде нападом на РФ, - МЗС Росії

придністровя

МЗС РФ заявило, що Україна нібито готує провокації проти окупованого Придністров’я.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву російське міністерство оприлюднило у Telegram.

У МЗС РФ заявили, що Міноборони Росії нібито зафіксувало значне скупчення особового складу та військової техніки українських підрозділів поблизу кордону з Молдовою, розгортання артилерії на вогневих позиціях і "безпрецедентне нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ" над територією окупованого Придністров'я.

"Застерігаємо США, країни-члени НАТО та їхніх українських підопічних від чергових авантюрних кроків", - йдеться в повідомленні.

"Ні в кого не повинно бути сумнівів, що Збройні Сили Російської Федерації адекватно відреагують на провокацію київського режиму, якщо така все ж таки станеться, і забезпечать захист наших співвітчизників, російського миротворчого контингенту, військовослужбовців Оперативної групи російських військ та військових складів у населеному пункті Колбасна в Придністров'ї. Будь-які дії, що становлять загрозу їхній безпеці, будуть розглядатися відповідно до міжнародного права як напад на Російську Федерацію", - зазначили в МЗС країни-окупанта.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Молдові з Придністров’ям.

Водночас Міноборони РФ заявило, що Україна готує збройну провокацію проти Придністров’я.

Влада Молдови спростувала заяву Міноборони РФ щодо підготовки Україною провокації проти Придністров’я.

Міністерство оборони РФ звинуватило Україну у активній підготовці до вторгнення у Придністров’я.

Читайте: РФ створює умови для проведення операцій під чужими прапорами на кордоні Чернігівщини і в Молдові, - ISW

МЗС рф (976) Молдова (2117) Придністров'я (480) росія (67242)
Топ коментарі
+105
і що ? путін нападе ? чи зроблять "шаг доброй воли" ?
показати весь коментар
24.02.2023 15:23 Відповісти
+82
Пихуй, ***********, что вы там себе будите считать. ПИХУЙ!
показати весь коментар
24.02.2023 15:23 Відповісти
+79
Атака на Херсон буде нападом на РФ,

Атака на Лиман буде нападом на РФ,

Атака на Придністров'я буде нападом на РФ,
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
показати весь коментар
24.02.2023 15:27 Відповісти
Що це було бл? Українці на 12 міс. війни з генетичним рашистським сміттям мають злякатись цього скавчання?
показати весь коментар
24.02.2023 16:06 Відповісти
8 років+12 місяців.
показати весь коментар
24.02.2023 16:57 Відповісти
І що,кацапчики,ви зможете зробити?
показати весь коментар
24.02.2023 16:06 Відповісти
"Збройні Сили Російської Федерації адекватно відреагують" йой, та вже бачили оту "адекВатність". Друга армія третього світу.
показати весь коментар
24.02.2023 16:08 Відповісти
Забавные, ГОложопые, кацапские обезьяны.
показати весь коментар
24.02.2023 16:10 Відповісти
А чого раптом ? Це регіон росії ?
показати весь коментар
24.02.2023 16:13 Відповісти
Уже всім пох на слова мзс рихфи ..після Бучі після Амстору після Дніпра ..
показати весь коментар
24.02.2023 16:15 Відповісти
яким чином кацабня трактує закон??? напад на Придністровя не є нападом на Росію... Так що віліть кацабчики в опу...
а армія Молдови тут... https://www.youtube.com/watch?v=ljHqyzp47mM https://www.youtube.com/watch?v=ljHqyzp47mM


точніше її міць ))......
показати весь коментар
24.02.2023 16:18 Відповісти
Да, оно будет нападением, а потом и уничтожением части РФ. Привыкайте кацапы... А дочка коня пусть там готовится - ее будут ***** в жопу негры, а коню высылать тиктоки.
показати весь коментар
24.02.2023 16:18 Відповісти
kacapyi - PNX !!!!
показати весь коментар
24.02.2023 16:18 Відповісти
Москалі все видумують якісь правила, Україна веде активну оборонну операцію. І якщо для успіху потрібно зруйнувати "придністровський гнійник", то ***** що там собі придумує агресор який прийшов на нашу землю.
показати весь коментар
24.02.2023 16:25 Відповісти
А чого напад

Це буде сво)
показати весь коментар
24.02.2023 16:26 Відповісти
То можна зробити комбо, якщо провести напад силами росіян, які хотіли воювати за Україну. ))))
показати весь коментар
24.02.2023 16:36 Відповісти
раша. не может противостоять всему свету. Как пелось в одной песне (раше так слышилось!) А в ней "было" - "Раша - гудбай!"
показати весь коментар
24.02.2023 16:28 Відповісти
Херсон, например, ***** вообще записал в состав *****педерации, чтобы его типа обезопасить от нападения, так как нападение на Херсон означало бы типа нападение на РФ. Но это не помешало освободить Херсон от кацапо-рашистских захватчиков.
Истерика лошадиного МИДа говорит о том, что у кремля подгорает, потому что понимают, что на этом направлении им можно поставить красивый шах и мат
показати весь коментар
24.02.2023 16:29 Відповісти
МИД России идите за русским кораблём твари.
показати весь коментар
24.02.2023 16:31 Відповісти
Точно! Конченные твари!
показати весь коментар
24.02.2023 16:32 Відповісти
Так, це буде нападом на рф. Ковтайте. Смачного.
показати весь коментар
24.02.2023 16:34 Відповісти
Насрати на МЗС РФ.
показати весь коментар
24.02.2023 16:34 Відповісти
ой, як сташно!
показати весь коментар
24.02.2023 16:38 Відповісти
международное право ????? )))) кацапы ЗАБУДЬТЕ такие слова !!!! вы ВНЕ закона , каждый гражданин эрэфии ВНЕ ЗАКОНА !!! убивать ЛЮДЕЙ в Украине и после всего ТРЕБОВАТЬ международное право ????((((( самое страшное вас ЖДЕТ после войны , когда вас гадов будут мочить у каждой подворотне !!!((((
показати весь коментар
24.02.2023 16:40 Відповісти
А хто їх утримує ? Скоріш за в се самі молдовани гроші за газ направляють на утримання. То і самі нехай мучаться.
показати весь коментар
24.02.2023 16:46 Відповісти
Вопрос: - за счёт чего живёт полумиллионная ПМР? Ведь с одной стороны Украина, а с другой та Молдова, от которой Приднестровье сепарируется.
Для разъяснения нашёл статью от июня 2014 года:https://news.finance.ua/ru/news/-/327039/za-chej-schet-zhivet-nepriznannoe-pridnestrove За чей счет живет непризнанное Приднестровье - Finance.ua .
Из этой статьи проистекает, что Евросоюз покупает металл с Молдавского металлургического завода, аж 36,9% от производства, а россия более 14%. Только ведь, чтобы что-то оттуда продать, необходима уже молдавская таможня. И это таки делается. И я так подозреваю, что не только с металлом. То есть, если всё, что в статье, имеет место быть, то зачем этой недореспублике какое-то там признание, если её и так неплохо кормят!
А то, мол, контрабанда виновата. Как будто в Молдове нет силовых структур, всё как в Мексике.
показати весь коментар
24.02.2023 16:49 Відповісти
Ато що, ще сотню- другу гівно-ракет жбурнуть, чи декілька тонн свіжої кацапятини в мясорубку докинуть?
показати весь коментар
24.02.2023 16:50 Відповісти
Да ви шо? Напад на РФ? Шось мир проглядев момент коли ПМР стала молдавською областю що ви там курите таке в МЗС РФ, що вже років 30 у свідомість не приходете?
показати весь коментар
24.02.2023 16:58 Відповісти
А що Придністро'я вже приєднано до паРаші?
ПТН ПНХ, х...ло!
показати весь коментар
24.02.2023 17:02 Відповісти
Цей гнийник бандитськй повине бути ліквідований але не за наш рахунок.Є Молдова є інші фактори хай вирішують.Але якщо ці покидьки звідти будуть погрожувати або вести якусь підривну діяльність то їх потрібно буде ліквідувати.
показати весь коментар
24.02.2023 17:03 Відповісти
Думка параші вже нікого не цікавить. Зробимо, як нам буде вигідно.
показати весь коментар
24.02.2023 17:07 Відповісти
Давно треба було цю клоаку тираспольську роздавити!
показати весь коментар
24.02.2023 17:08 Відповісти
Рівно рік назад їх послали на #уй.
показати весь коментар
24.02.2023 17:08 Відповісти
Ага, як і "напад" на Херсон, не кажучи за аеродром Енгельс.
показати весь коментар
24.02.2023 17:10 Відповісти
Ну конечно:нельзя помогать Молдове освободится от парашской оккупации в обмен на военные склады и снаряды которых нам так не хватает-ведь парашка нападет на Украину!)))
У Молдовы не будет второго такого шанса-либо придется распрощаться с этой территорией навсегда. Среди Молдаван есть ПАТРИОТЫ? Или все проститутки сцикливые? Почему Молдова не сделает ультиматум перед этим видвинув к границе свои войска?
показати весь коментар
24.02.2023 17:12 Відповісти
Пусть тихо отдадут склад БК в Колбасном и всё будет харашо
показати весь коментар
24.02.2023 17:15 Відповісти
Україна так чи інакше братиме Крим. І це для вас точно буде "нападом на Россію". То яка у біса різниця? Чим хотіли злякати?
показати весь коментар
24.02.2023 17:21 Відповісти
Які літаки,ви ж кацапорилі казали що всі Українські літаки вже розбиті,от нечисть смердюча,як завжди в своєму репертуарі.
показати весь коментар
24.02.2023 17:27 Відповісти
НА ПРИДНЕСТРОВЬЕ МОГУТ НАПАСТЬ ТОЛЬКО ЗЕЛЁНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ !)
показати весь коментар
24.02.2023 17:38 Відповісти
ЭТО ЖЕ СКАЗОЧНАЯ СТРАНА !)
показати весь коментар
24.02.2023 17:41 Відповісти
а бамбить дамбас це вже не напад на росію
показати весь коментар
24.02.2023 17:50 Відповісти
Ну то й що з того? От кумедне...Ще раз нападеш?
показати весь коментар
24.02.2023 18:38 Відповісти
ПОРА ООН ПРИЗНАТЬ РФ ЛЖИВЫМ ГОСУДАРСТВОМ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ !)
показати весь коментар
24.02.2023 18:57 Відповісти
Вообще пох....странно почему до сих пор запад не решил убрать этот гнойник....
показати весь коментар
24.02.2023 20:48 Відповісти
Ой ***. А як же референдум? Без референдуму не мона. Ой не мона. Не зрозуміють в ООН.
показати весь коментар
24.02.2023 20:59 Відповісти
ну, на России вообще считает, что ее границы нигде не заканчиваются... пока не получают по своему наглому и тупому рылу. есть международно признанные границы, вот на них и будем ориентироваться. а то, что кто то где то что то считает, это его личные проблемы.
показати весь коментар
24.02.2023 21:02 Відповісти
Пуйлу дають зрозуміти, що БК з окупованої частини Молдови треба залишити. І варіантів два: самостійно з виведенням своїх вояк під гарантії європейських країн, або з поповненням обмінного фонду України. Перший варіант для московії, можливо кращий, бо дасть можливість перекинути резерв на активну ділянку фронту.
показати весь коментар
25.02.2023 02:30 Відповісти
Щось я перепрацювався на цьому тижні (навіть сюди майже не заходив...)
Заголовок ледве розібрав (на найбільшому з наявних моніторів) - "Атака на Придністров'я буде нападом на РФ, - МЗС Росії", я правильно прочитав?
Уффф. Добре.

Бо спочатку був пердімонокль 🧐😲 дивлюся на екран і читаю - "аф-тяф-тяф! аф-тяф-тяф! сквиии! сквиии! сквиии-и-иии! - МЗС Росії"
(причому останні звуки - навіть не цуценя, а скоріше https://youtu.be/HZZWz7KEbtA?t=156 зайчик, яким годують зміюку, і він такий "ой-ой-ой, дяденька шланг, да вы что?! я же маленький зайка!!! пусти-и-ите!!! сквиии!!! сквиии!!!..." - після чого https://youtu.be/pGXb9XRvgq8?t=17 кумедно пісюанить )
...
Ну і класика:
Русня! Шо с ******?
показати весь коментар
25.02.2023 04:09 Відповісти
Це вже якийсь камеді клаб. А то що буде?
показати весь коментар
25.02.2023 08:25 Відповісти
Вони не знають.
показати весь коментар
25.02.2023 09:02 Відповісти
Значить треба атакувати!
показати весь коментар
25.02.2023 09:01 Відповісти
Які вони кумедні. Надуваються як жаби.
показати весь коментар
25.02.2023 11:04 Відповісти
А накуй нам нападать на злиднів ?
показати весь коментар
19.08.2023 22:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 