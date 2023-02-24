Атака на Придністров’я буде нападом на РФ, - МЗС Росії
МЗС РФ заявило, що Україна нібито готує провокації проти окупованого Придністров’я.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву російське міністерство оприлюднило у Telegram.
У МЗС РФ заявили, що Міноборони Росії нібито зафіксувало значне скупчення особового складу та військової техніки українських підрозділів поблизу кордону з Молдовою, розгортання артилерії на вогневих позиціях і "безпрецедентне нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ" над територією окупованого Придністров'я.
"Застерігаємо США, країни-члени НАТО та їхніх українських підопічних від чергових авантюрних кроків", - йдеться в повідомленні.
"Ні в кого не повинно бути сумнівів, що Збройні Сили Російської Федерації адекватно відреагують на провокацію київського режиму, якщо така все ж таки станеться, і забезпечать захист наших співвітчизників, російського миротворчого контингенту, військовослужбовців Оперативної групи російських військ та військових складів у населеному пункті Колбасна в Придністров'ї. Будь-які дії, що становлять загрозу їхній безпеці, будуть розглядатися відповідно до міжнародного права як напад на Російську Федерацію", - зазначили в МЗС країни-окупанта.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Молдові з Придністров’ям.
Водночас Міноборони РФ заявило, що Україна готує збройну провокацію проти Придністров’я.
Влада Молдови спростувала заяву Міноборони РФ щодо підготовки Україною провокації проти Придністров’я.
Міністерство оборони РФ звинуватило Україну у активній підготовці до вторгнення у Придністров’я.
а армія Молдови тут... https://www.youtube.com/watch?v=ljHqyzp47mM https://www.youtube.com/watch?v=ljHqyzp47mM
точніше її міць ))......
Це буде сво)
Истерика лошадиного МИДа говорит о том, что у кремля подгорает, потому что понимают, что на этом направлении им можно поставить красивый шах и мат
Для разъяснения нашёл статью от июня 2014 года:https://news.finance.ua/ru/news/-/327039/za-chej-schet-zhivet-nepriznannoe-pridnestrove За чей счет живет непризнанное Приднестровье - Finance.ua .
Из этой статьи проистекает, что Евросоюз покупает металл с Молдавского металлургического завода, аж 36,9% от производства, а россия более 14%. Только ведь, чтобы что-то оттуда продать, необходима уже молдавская таможня. И это таки делается. И я так подозреваю, что не только с металлом. То есть, если всё, что в статье, имеет место быть, то зачем этой недореспублике какое-то там признание, если её и так неплохо кормят!
А то, мол, контрабанда виновата. Как будто в Молдове нет силовых структур, всё как в Мексике.
У Молдовы не будет второго такого шанса-либо придется распрощаться с этой территорией навсегда. Среди Молдаван есть ПАТРИОТЫ? Или все проститутки сцикливые? Почему Молдова не сделает ультиматум перед этим видвинув к границе свои войска?
Заголовок ледве розібрав (на найбільшому з наявних моніторів) - "Атака на Придністров'я буде нападом на РФ, - МЗС Росії", я правильно прочитав?
Уффф. Добре.
