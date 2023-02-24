Атака на Приднестровье будет нападением на РФ, - МИД России
МИД РФ заявил, что Украина якобы готовит провокации против оккупированного Приднестровья.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление российское министерство обнародовало в Telegram.
В МИД РФ заявили, что Минобороны России якобы зафиксировало значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи границы с Молдовой, развертывание артиллерии на огневых позициях и "беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ" над территорией оккупированного Приднестровья.
"Предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов", - говорится в сообщении.
"Ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же произойдет, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - отметили в МИДе страны-оккупанта.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Молдове с Приднестровьем.
В то же время Минобороны РФ заявило, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья.
Власти Молдовы опровергли заявление Минобороны РФ о подготовке Украиной провокации против Приднестровья.
Министерство обороны РФ обвинило Украину в активной подготовке к вторжению в Приднестровье.
а армія Молдови тут... https://www.youtube.com/watch?v=ljHqyzp47mM https://www.youtube.com/watch?v=ljHqyzp47mM
точніше її міць ))......
Це буде сво)
Истерика лошадиного МИДа говорит о том, что у кремля подгорает, потому что понимают, что на этом направлении им можно поставить красивый шах и мат
Для разъяснения нашёл статью от июня 2014 года:https://news.finance.ua/ru/news/-/327039/za-chej-schet-zhivet-nepriznannoe-pridnestrove За чей счет живет непризнанное Приднестровье - Finance.ua .
Из этой статьи проистекает, что Евросоюз покупает металл с Молдавского металлургического завода, аж 36,9% от производства, а россия более 14%. Только ведь, чтобы что-то оттуда продать, необходима уже молдавская таможня. И это таки делается. И я так подозреваю, что не только с металлом. То есть, если всё, что в статье, имеет место быть, то зачем этой недореспублике какое-то там признание, если её и так неплохо кормят!
А то, мол, контрабанда виновата. Как будто в Молдове нет силовых структур, всё как в Мексике.
ПТН ПНХ, х...ло!
У Молдовы не будет второго такого шанса-либо придется распрощаться с этой территорией навсегда. Среди Молдаван есть ПАТРИОТЫ? Или все проститутки сцикливые? Почему Молдова не сделает ультиматум перед этим видвинув к границе свои войска?
Заголовок ледве розібрав (на найбільшому з наявних моніторів) - "Атака на Придністров'я буде нападом на РФ, - МЗС Росії", я правильно прочитав?
Уффф. Добре.
Бо спочатку був пердімонокль 🧐😲 дивлюся на екран і читаю - "аф-тяф-тяф! аф-тяф-тяф! сквиии! сквиии! сквиии-и-иии! - МЗС Росії"
(причому останні звуки - навіть не цуценя, а скоріше https://youtu.be/HZZWz7KEbtA?t=156 зайчик, яким годують зміюку, і він такий "ой-ой-ой, дяденька шланг, да вы что?! я же маленький зайка!!! пусти-и-ите!!! сквиии!!! сквиии!!!..." - після чого https://youtu.be/pGXb9XRvgq8?t=17 кумедно пісюанить )
...
Ну і класика:
Русня! Шо с ******?