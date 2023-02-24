Атака на Приднестровье будет нападением на РФ, - МИД России

МИД РФ заявил, что Украина якобы готовит провокации против оккупированного Приднестровья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление российское министерство обнародовало в Telegram.

В МИД РФ заявили, что Минобороны России якобы зафиксировало значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи границы с Молдовой, развертывание артиллерии на огневых позициях и "беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ" над территорией оккупированного Приднестровья.

"Предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов", - говорится в сообщении.

"Ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же произойдет, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - отметили в МИДе страны-оккупанта.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Молдове с Приднестровьем.

В то же время Минобороны РФ заявило, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья.

Власти Молдовы опровергли заявление Минобороны РФ о подготовке Украиной провокации против Приднестровья.

Министерство обороны РФ обвинило Украину в активной подготовке к вторжению в Приднестровье.

