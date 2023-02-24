РУС
Атака на Приднестровье будет нападением на РФ, - МИД России

придністровя

МИД РФ заявил, что Украина якобы готовит провокации против оккупированного Приднестровья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление российское министерство обнародовало в Telegram.

В МИД РФ заявили, что Минобороны России якобы зафиксировало значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи границы с Молдовой, развертывание артиллерии на огневых позициях и "беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ" над территорией оккупированного Приднестровья.

"Предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов", - говорится в сообщении.

"Ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же произойдет, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - отметили в МИДе страны-оккупанта.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Молдове с Приднестровьем.

В то же время Минобороны РФ заявило, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья.

Власти Молдовы опровергли заявление Минобороны РФ о подготовке Украиной провокации против Приднестровья.

Министерство обороны РФ обвинило Украину в активной подготовке к вторжению в Приднестровье.

Топ комментарии
+105
і що ? путін нападе ? чи зроблять "шаг доброй воли" ?
показать весь комментарий
24.02.2023 15:23 Ответить
+82
Пихуй, ***********, что вы там себе будите считать. ПИХУЙ!
показать весь комментарий
24.02.2023 15:23 Ответить
+79
Атака на Херсон буде нападом на РФ,

Атака на Лиман буде нападом на РФ,

Атака на Придністров'я буде нападом на РФ,
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
показать весь комментарий
24.02.2023 15:27 Ответить
Що це було бл? Українці на 12 міс. війни з генетичним рашистським сміттям мають злякатись цього скавчання?
показать весь комментарий
24.02.2023 16:06 Ответить
8 років+12 місяців.
показать весь комментарий
24.02.2023 16:57 Ответить
І що,кацапчики,ви зможете зробити?
показать весь комментарий
24.02.2023 16:06 Ответить
"Збройні Сили Російської Федерації адекватно відреагують" йой, та вже бачили оту "адекВатність". Друга армія третього світу.
показать весь комментарий
24.02.2023 16:08 Ответить
Забавные, ГОложопые, кацапские обезьяны.
показать весь комментарий
24.02.2023 16:10 Ответить
А чого раптом ? Це регіон росії ?
показать весь комментарий
24.02.2023 16:13 Ответить
Уже всім пох на слова мзс рихфи ..після Бучі після Амстору після Дніпра ..
показать весь комментарий
24.02.2023 16:15 Ответить
яким чином кацабня трактує закон??? напад на Придністровя не є нападом на Росію... Так що віліть кацабчики в опу...
а армія Молдови тут... https://www.youtube.com/watch?v=ljHqyzp47mM https://www.youtube.com/watch?v=ljHqyzp47mM


точніше її міць ))......
показать весь комментарий
24.02.2023 16:18 Ответить
Да, оно будет нападением, а потом и уничтожением части РФ. Привыкайте кацапы... А дочка коня пусть там готовится - ее будут ***** в жопу негры, а коню высылать тиктоки.
показать весь комментарий
24.02.2023 16:18 Ответить
kacapyi - PNX !!!!
показать весь комментарий
24.02.2023 16:18 Ответить
Москалі все видумують якісь правила, Україна веде активну оборонну операцію. І якщо для успіху потрібно зруйнувати "придністровський гнійник", то ***** що там собі придумує агресор який прийшов на нашу землю.
показать весь комментарий
24.02.2023 16:25 Ответить
А чого напад

Це буде сво)
показать весь комментарий
24.02.2023 16:26 Ответить
То можна зробити комбо, якщо провести напад силами росіян, які хотіли воювати за Україну. ))))
показать весь комментарий
24.02.2023 16:36 Ответить
раша. не может противостоять всему свету. Как пелось в одной песне (раше так слышилось!) А в ней "было" - "Раша - гудбай!"
показать весь комментарий
24.02.2023 16:28 Ответить
Херсон, например, ***** вообще записал в состав *****педерации, чтобы его типа обезопасить от нападения, так как нападение на Херсон означало бы типа нападение на РФ. Но это не помешало освободить Херсон от кацапо-рашистских захватчиков.
Истерика лошадиного МИДа говорит о том, что у кремля подгорает, потому что понимают, что на этом направлении им можно поставить красивый шах и мат
показать весь комментарий
24.02.2023 16:29 Ответить
МИД России идите за русским кораблём твари.
показать весь комментарий
24.02.2023 16:31 Ответить
Точно! Конченные твари!
показать весь комментарий
24.02.2023 16:32 Ответить
Так, це буде нападом на рф. Ковтайте. Смачного.
показать весь комментарий
24.02.2023 16:34 Ответить
Насрати на МЗС РФ.
показать весь комментарий
24.02.2023 16:34 Ответить
ой, як сташно!
показать весь комментарий
24.02.2023 16:38 Ответить
международное право ????? )))) кацапы ЗАБУДЬТЕ такие слова !!!! вы ВНЕ закона , каждый гражданин эрэфии ВНЕ ЗАКОНА !!! убивать ЛЮДЕЙ в Украине и после всего ТРЕБОВАТЬ международное право ????((((( самое страшное вас ЖДЕТ после войны , когда вас гадов будут мочить у каждой подворотне !!!((((
показать весь комментарий
24.02.2023 16:40 Ответить
А хто їх утримує ? Скоріш за в се самі молдовани гроші за газ направляють на утримання. То і самі нехай мучаться.
показать весь комментарий
24.02.2023 16:46 Ответить
Вопрос: - за счёт чего живёт полумиллионная ПМР? Ведь с одной стороны Украина, а с другой та Молдова, от которой Приднестровье сепарируется.
Для разъяснения нашёл статью от июня 2014 года:https://news.finance.ua/ru/news/-/327039/za-chej-schet-zhivet-nepriznannoe-pridnestrove За чей счет живет непризнанное Приднестровье - Finance.ua .
Из этой статьи проистекает, что Евросоюз покупает металл с Молдавского металлургического завода, аж 36,9% от производства, а россия более 14%. Только ведь, чтобы что-то оттуда продать, необходима уже молдавская таможня. И это таки делается. И я так подозреваю, что не только с металлом. То есть, если всё, что в статье, имеет место быть, то зачем этой недореспублике какое-то там признание, если её и так неплохо кормят!
А то, мол, контрабанда виновата. Как будто в Молдове нет силовых структур, всё как в Мексике.
показать весь комментарий
24.02.2023 16:49 Ответить
Ато що, ще сотню- другу гівно-ракет жбурнуть, чи декілька тонн свіжої кацапятини в мясорубку докинуть?
показать весь комментарий
24.02.2023 16:50 Ответить
Да ви шо? Напад на РФ? Шось мир проглядев момент коли ПМР стала молдавською областю що ви там курите таке в МЗС РФ, що вже років 30 у свідомість не приходете?
показать весь комментарий
24.02.2023 16:58 Ответить
А що Придністро'я вже приєднано до паРаші?
ПТН ПНХ, х...ло!
показать весь комментарий
24.02.2023 17:02 Ответить
Цей гнийник бандитськй повине бути ліквідований але не за наш рахунок.Є Молдова є інші фактори хай вирішують.Але якщо ці покидьки звідти будуть погрожувати або вести якусь підривну діяльність то їх потрібно буде ліквідувати.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:03 Ответить
Думка параші вже нікого не цікавить. Зробимо, як нам буде вигідно.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:07 Ответить
Давно треба було цю клоаку тираспольську роздавити!
показать весь комментарий
24.02.2023 17:08 Ответить
Рівно рік назад їх послали на #уй.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:08 Ответить
Ага, як і "напад" на Херсон, не кажучи за аеродром Енгельс.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:10 Ответить
Ну конечно:нельзя помогать Молдове освободится от парашской оккупации в обмен на военные склады и снаряды которых нам так не хватает-ведь парашка нападет на Украину!)))
У Молдовы не будет второго такого шанса-либо придется распрощаться с этой территорией навсегда. Среди Молдаван есть ПАТРИОТЫ? Или все проститутки сцикливые? Почему Молдова не сделает ультиматум перед этим видвинув к границе свои войска?
показать весь комментарий
24.02.2023 17:12 Ответить
Пусть тихо отдадут склад БК в Колбасном и всё будет харашо
показать весь комментарий
24.02.2023 17:15 Ответить
Україна так чи інакше братиме Крим. І це для вас точно буде "нападом на Россію". То яка у біса різниця? Чим хотіли злякати?
показать весь комментарий
24.02.2023 17:21 Ответить
Які літаки,ви ж кацапорилі казали що всі Українські літаки вже розбиті,от нечисть смердюча,як завжди в своєму репертуарі.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:27 Ответить
НА ПРИДНЕСТРОВЬЕ МОГУТ НАПАСТЬ ТОЛЬКО ЗЕЛЁНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ !)
показать весь комментарий
24.02.2023 17:38 Ответить
ЭТО ЖЕ СКАЗОЧНАЯ СТРАНА !)
показать весь комментарий
24.02.2023 17:41 Ответить
а бамбить дамбас це вже не напад на росію
показать весь комментарий
24.02.2023 17:50 Ответить
Ну то й що з того? От кумедне...Ще раз нападеш?
показать весь комментарий
24.02.2023 18:38 Ответить
ПОРА ООН ПРИЗНАТЬ РФ ЛЖИВЫМ ГОСУДАРСТВОМ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ !)
показать весь комментарий
24.02.2023 18:57 Ответить
Вообще пох....странно почему до сих пор запад не решил убрать этот гнойник....
показать весь комментарий
24.02.2023 20:48 Ответить
Ой ***. А як же референдум? Без референдуму не мона. Ой не мона. Не зрозуміють в ООН.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:59 Ответить
ну, на России вообще считает, что ее границы нигде не заканчиваются... пока не получают по своему наглому и тупому рылу. есть международно признанные границы, вот на них и будем ориентироваться. а то, что кто то где то что то считает, это его личные проблемы.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:02 Ответить
Пуйлу дають зрозуміти, що БК з окупованої частини Молдови треба залишити. І варіантів два: самостійно з виведенням своїх вояк під гарантії європейських країн, або з поповненням обмінного фонду України. Перший варіант для московії, можливо кращий, бо дасть можливість перекинути резерв на активну ділянку фронту.
показать весь комментарий
25.02.2023 02:30 Ответить
Щось я перепрацювався на цьому тижні (навіть сюди майже не заходив...)
Заголовок ледве розібрав (на найбільшому з наявних моніторів) - "Атака на Придністров'я буде нападом на РФ, - МЗС Росії", я правильно прочитав?
Уффф. Добре.

Бо спочатку був пердімонокль 🧐😲 дивлюся на екран і читаю - "аф-тяф-тяф! аф-тяф-тяф! сквиии! сквиии! сквиии-и-иии! - МЗС Росії"
(причому останні звуки - навіть не цуценя, а скоріше https://youtu.be/HZZWz7KEbtA?t=156 зайчик, яким годують зміюку, і він такий "ой-ой-ой, дяденька шланг, да вы что?! я же маленький зайка!!! пусти-и-ите!!! сквиии!!! сквиии!!!..." - після чого https://youtu.be/pGXb9XRvgq8?t=17 кумедно пісюанить )
...
Ну і класика:
Русня! Шо с ******?
показать весь комментарий
25.02.2023 04:09 Ответить
Це вже якийсь камеді клаб. А то що буде?
показать весь комментарий
25.02.2023 08:25 Ответить
Вони не знають.
показать весь комментарий
25.02.2023 09:02 Ответить
Значить треба атакувати!
показать весь комментарий
25.02.2023 09:01 Ответить
Які вони кумедні. Надуваються як жаби.
показать весь комментарий
25.02.2023 11:04 Ответить
А накуй нам нападать на злиднів ?
показать весь комментарий
19.08.2023 22:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 