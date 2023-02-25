Лукашенко не верит, что Украина устроит "провокации" в Приднестровье

Александр Лукашенко, называющий себя президентом Беларуси, заявил, что не верит в намерение Украины устроить "провокацию" в непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "Белта".

"Это им невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту "серую дыру", как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы обманут и разрешат какой-то второй фронт", - сказал белорусский диктатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко едет в Китай с официальным визитом

23 февраля минобороны России дважды заявляло, что украинские силы в ближайшее время планируют устроить вооруженную провокацию в Приднестровье. Власти Молдовы и Украины это отрицали.

Минобороны Молдовы 24 февраля опровергло заявление российского военного ведомства о якобы подготовке Украиной провокации в Приднестровье. С аналогичным заявлением выступил и МИД Молдовы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Путин победит, то будет угрожать Грузии, Балтии и всем странам бывшего СССР - Джонсон и Грэм