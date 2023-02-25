РУС
Лукашенко не верит, что Украина устроит "провокации" в Приднестровье

Александр Лукашенко, называющий себя президентом Беларуси, заявил, что не верит в намерение Украины устроить "провокацию" в непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "Белта".

"Это им невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту "серую дыру", как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы обманут и разрешат какой-то второй фронт", - сказал белорусский диктатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко едет в Китай с официальным визитом

23 февраля минобороны России дважды заявляло, что украинские силы в ближайшее время планируют устроить вооруженную провокацию в Приднестровье. Власти Молдовы и Украины это отрицали.

Минобороны Молдовы 24 февраля опровергло заявление российского военного ведомства о якобы подготовке Украиной провокации в Приднестровье. С аналогичным заявлением выступил и МИД Молдовы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Путин победит, то будет угрожать Грузии, Балтии и всем странам бывшего СССР - Джонсон и Грэм

Беларусь (7971) Лукашенко Александр (3640) Молдова (1912) Приднестровье (663)
Топ комментарии
+13
Другий фронт ? Та навколо того смердючого Придністров'я стоїть скільки наших військ що за годину від цього гнійника один попіл залишиться !
25.02.2023 14:05 Ответить
+11
Не знає він українців......
Молдова попросить - ми тут як тут!
25.02.2023 14:03 Ответить
+8
Провокация? Какая провокация? Просто выгнать кацапов с нашей границы, демилитаризировать и денацифицировать Приднестровье.
25.02.2023 14:17 Ответить
Не знає він українців......
Молдова попросить - ми тут як тут!
25.02.2023 14:03 Ответить
Другий фронт ? Та навколо того смердючого Придністров'я стоїть скільки наших військ що за годину від цього гнійника один попіл залишиться !
25.02.2023 14:05 Ответить
а про 4 позиции на карте верил, вот же мразота.
25.02.2023 14:06 Ответить
25.02.2023 14:06 Ответить
А не пора ли белорашке вернуть исконные литовско- польские земли ?
25.02.2023 14:06 Ответить
Не пишите глупостей,невеждуЛитовско-Польские земли до Чёрного Моря придётся тогда вернуть.....включая Одессу и Очаков.
25.02.2023 15:19 Ответить
Вместо моей Одессу в порядке исключения могу дать за щеку. За Одессу забудьте , даже в самых сладких снах. Одесса была и будет украинской и не однодневной шавке под прокси что-то тявкать про какие-то возвраты. Вкурил?
25.02.2023 16:10 Ответить
Тише будь , чучело напонтованное. И репой своей бестолковой думай , когда про возвраты Одессы пишешь, ******** одноневное.
25.02.2023 16:32 Ответить
Дятел мутнорылый , а с какого перепуга ты решил что это пользователь твоего высера ждал про возвраты Одессы?


А не пора ли белорашке вернуть исконные литовско- польские земли ? (с)

Ты уверен что он ждал твой высер про возвраты территорий ?

И не вафлюжатнику , свалившему из страны или срущему на форуме под прокси вякать про фронт, убогое.
25.02.2023 16:50 Ответить
Не пущи гребень,девонька.....Одессу основал князь литовский Витаускас( Витовт) .....а не твоя Катька Великая шлюха ,шлепала ты безграмотная.( так что там по теме на фронт лаптей выгнать...защекаторша тысмешная)
25.02.2023 16:58 Ответить


25.02.2023 16:11 Ответить
Это когда Одесса входила в РП, что за бред?)
25.02.2023 19:59 Ответить
Ну зачем Вам это надо,брат лихой.......вас больше должны интересовать селы ливы латгалы или курши......это реально может пригодиться в будущем.....а историей ВКЛ+Речь Посполита ....оставьлитвинам,полякам,украинцам.
25.02.2023 21:58 Ответить
У меня польское гражданство, вот я и удивился, что Одессу включили в старые владения РП. Может быть не знаю какую то часть истории, поэтому и спросил.
25.02.2023 22:01 Ответить
Так ВКЛ(нынешняя Беларусь) и Речь Посполита(Польша) были практически одним государством......даже гербы переплетены были......и да если реально интересно то Хаджибей(ныне Одесса) и Дацев(ныне Очаков) основал князь ВКЛ Витаутас(Витовт) .....И я даже не намекал чтобы вернуть Одессу....я констатировал просто исторические факты.....а то так Италия как наследник Римской Империи может почти всю Европу объявить своей....и даже южную Британию.!На чужое зарятся в 21 веке только голожопые имперцы (....удачи без сдачи.
25.02.2023 22:25 Ответить
Литовцы с поляками без вас разберуться.
25.02.2023 16:24 Ответить
Та то не ми будемо. То іхтамнєти західні...
25.02.2023 14:06 Ответить
одуріти(йбнутись) може тільки хйло і лукашенка.
25.02.2023 14:07 Ответить
Нам было очень интересно узнать его мнение,весь мир вздохнул с облегчением.
А вот наш Вовчик " чувствует",что самолёты подарят.
25.02.2023 14:09 Ответить
Вероятность подрыва склада (где 90% распроданы или сгнили уже, больше вероятность взорвать ствол с опасными травмами нашим военным) и электростанции очень высока. Обязательно нужна спецоперация по зачистке и со стороны Молдовы и Румынии. В качестве бонуса будет пополнение обменного фонда.

И вполне достаточно одним ракетным ударом накрыть верхушку бандитскую, а остальные начнут между собой такую грызню, что сами к нам побегут за помощью и мы будем выбирать. Там околонулевая идеология, все держат власть ради денег, и все подчиняются ради денег, никаких убеждений нет, на митинги идут за 300 рублей.

Как получим координацию с румынами, то конечно никто в мире не мешает сделать у нас несколько взрывов, обвинить в нападении и эскалации кацапскую группировку и все тоже самое, как воняли кацапы 22-23 февраля прошлого года и раньше. Кацапы уже продали свою репутацию давным-давно, им никто не поверит, обвини их в чем угодно и они будут виновны без суда и следствия. Сила в правде в конце концов, ***** так много раз лгал, что стал сверхслабым ничтожеством, которое легко победить.
25.02.2023 14:13 Ответить
видно БОТ задовго готовився!
25.02.2023 14:14 Ответить
багато тексту
25.02.2023 15:40 Ответить
На початку війни в чорному морі здається загадковим чином потонуло якесь невелике судно, а гелікоптер, що вилетів в район теж пропав. Пару тижнів назад над їхньою територією пролітали калібри, які вони вирішили не помічати. Ви вірите, що після цього вони будуть проводити якусь операцію?
25.02.2023 14:33 Ответить
*** Ло перед Тим Як лізти в Україну мабуть теж так думав або хтось йому те лайно в цих лив
25.02.2023 14:54 Ответить
Предлагаю для начала накрыть дачу ПМР-вской свиньи Гушана в Вилково с вертолётной площадкой и гаванью для яхт с выходом на Дунай.
25.02.2023 18:56 Ответить
Лука ссыканул в стринги. Потому что как только приднестровье будет освобождено от рашистов дальше последует цепная реакция по всех псевдореспубликах и режимах которые рашка всю жизнь под себя подгребала и контролировала.
25.02.2023 14:16 Ответить
Провокация? Какая провокация? Просто выгнать кацапов с нашей границы, демилитаризировать и денацифицировать Приднестровье.
25.02.2023 14:17 Ответить
ПМР дуже була б ефективною при нападі, але при обороні ця худа витягнута глиста взагалі дуже вразлива! Оскільки московські війська не змогли прорватись через гирло Дунаю та Одесу , ПМР втрачає своє стратегічне значення
25.02.2023 14:19 Ответить
Тарган приревнував? То ж Україна тільки йому погрожувала, а тут якась повія "ПМР"! Так образити почуття "ябацьки"!
25.02.2023 14:20 Ответить
провокации от ***** и тебя пудрила конченное...
25.02.2023 14:24 Ответить
А покаже звідки ґотовілось наступлєніє?
25.02.2023 14:28 Ответить
А я вірю!
25.02.2023 14:30 Ответить
Кому...лукашенко? Да он сама себя по несколько раз в день *********.....по привычк)
25.02.2023 15:45 Ответить
Звісно не переткне, бо ніякого Придністров'я не існує. Є єдина Республіка Молдова з тим часово окупованою территорією. І так вже трапилось, що ця територія має спільний кордон з Україною. Нам не потрібно під боком, ніким не визнаний, незрозумілий анклав де знаходяться російські терористичні військові угруповання. Тому ЗСУ повинні зачистити цей анклав та передати його під контроль Молдови. Але зааз нем не до цього. Потрібно звільняти свою территорію.
25.02.2023 14:30 Ответить
Ну що ж ти такий недовірливий?
25.02.2023 14:44 Ответить
Тебе то, ****...к усатый, какое дело до территории Молдовы?
25.02.2023 14:45 Ответить
рабочий рот Луки ретранслирует слабые сигналы, тайные желания и страхи *****, которое ссыт за ворованое Приднестровье, его последний западный нетронутый пока что огрызок недосраши..
если ЗСУ, реально без боя, освободят эту часть Молдовы, то простые местные с цветами и вином будут встречать освободителей украинцев, молдован, если они конечно захотят, и это будет тОт "ход конём", просто копытом под-дых императору унитазов хйлу
25.02.2023 14:48 Ответить
Мнение ***.того не интересно !
25.02.2023 15:02 Ответить
Лукашенка тішить себе цим і думає чи не в'їпе в ряди чого Україна по Мінську.
25.02.2023 15:18 Ответить
нема дурных - здесь оно правое... сами видели как 2 танковых батальоны орков были уничтожены в Белогоровке при форсировании Северского Донца, а форсировать Днестр - самоубийство для ВСУ
25.02.2023 15:19 Ответить
Северский Донец - небольшой ручеёк по сравнению с Днестром
25.02.2023 15:20 Ответить
У вас що, якась інша мапа? Наприклад Колбасна (війскова база) та Тіраспіль від Днестра по стороні України. Що "форсировать" збираєтесь?
25.02.2023 15:30 Ответить
Кучурга́н - река, разделяющая Приднестровье и Украину, левый приток Турунчука (рукава Днестра). Впадает в Кучурганский лиман. Высота устья 1,1 м над уровнем ...
25.02.2023 15:43 Ответить
ОК... але ж на південь від "Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Кучурган-Первомайськ"" вона взагалі тече по території України...
25.02.2023 15:57 Ответить
ну да - в Беляевском районе Днестр уже на территории УКРАИНЫ в полном своём разливе
25.02.2023 16:02 Ответить
Прошу вибачення, зераз перечитав, від мене то якось різко написано.

На мою думку, вони так ц забігали, бо там насправді для них не дуже все добре.
25.02.2023 15:35 Ответить
3 відсотка, а крім крахмалу у твоїй бульбі, ще що-небудь є? Ну хоч зайва хромосома? Провокацій ні яких не буде, як що Молдова звернеться др України про допомогу, у Придністров'і буде сафарі, відкриємо сезон полювання на свинопсів! Хоча, як воно тебе і ***** стосується? Запам'ятай 3%, там Молдова, а не колонія копростана - "белорусссія"!!!
25.02.2023 15:24 Ответить
яка твоя псяча справа таракан іпучий? ти собі труну вибрав та з чього застрілешся?
25.02.2023 15:24 Ответить
Срати на думки бульбафюрера.
25.02.2023 15:27 Ответить
так ми можемо туда і не заходити . 2 мінути роботи хаймерсів і молдоване посбирають останки окупантів
25.02.2023 15:29 Ответить
лукашенко ти як той москаль думкой богатіеш..но ти будеш следущий після *****
25.02.2023 15:31 Ответить
*************** бульбофюрер иди *****.....................................
25.02.2023 15:32 Ответить
25.02.2023 15:33 Ответить
Второй фронт там просуществует недолго. Буквально выходные. ПМР это узкая полоска между Украиной и Молдавией, она насквозь простреливается.
25.02.2023 16:09 Ответить
племянник министра МВД доложил
25.02.2023 16:24 Ответить
Стратєх...
25.02.2023 16:25 Ответить
Немає пана Бурби і його команди, а так би вже давно захопили той найбільший склад ***********, який так необхідний для України. На мій погляд сьогодні головна місія керівників ГУР - виступати по телевізору і прославляти успіхи Найвєлічайого.
25.02.2023 17:01 Ответить
Мабуть гроші від хутіна просить
25.02.2023 17:08 Ответить
А що ще путана може просити.
25.02.2023 17:40 Ответить
А шо картопляний пундик так вже в штани наклав,шо почав копіювати хроніка медведева.
25.02.2023 18:58 Ответить
А кому це цікаво,що думає підар лука?
25.02.2023 21:56 Ответить
 
 