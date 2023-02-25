Лукашенко не верит, что Украина устроит "провокации" в Приднестровье
Александр Лукашенко, называющий себя президентом Беларуси, заявил, что не верит в намерение Украины устроить "провокацию" в непризнанном Приднестровье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "Белта".
"Это им невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту "серую дыру", как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы обманут и разрешат какой-то второй фронт", - сказал белорусский диктатор.
23 февраля минобороны России дважды заявляло, что украинские силы в ближайшее время планируют устроить вооруженную провокацию в Приднестровье. Власти Молдовы и Украины это отрицали.
Минобороны Молдовы 24 февраля опровергло заявление российского военного ведомства о якобы подготовке Украиной провокации в Приднестровье. С аналогичным заявлением выступил и МИД Молдовы.
Молдова попросить - ми тут як тут!
А не пора ли белорашке вернуть исконные литовско- польские земли ? (с)
Ты уверен что он ждал твой высер про возвраты территорий ?
И не вафлюжатнику , свалившему из страны или срущему на форуме под прокси вякать про фронт, убогое.
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:23.02.2023
А вот наш Вовчик " чувствует",что самолёты подарят.
И вполне достаточно одним ракетным ударом накрыть верхушку бандитскую, а остальные начнут между собой такую грызню, что сами к нам побегут за помощью и мы будем выбирать. Там околонулевая идеология, все держат власть ради денег, и все подчиняются ради денег, никаких убеждений нет, на митинги идут за 300 рублей.
Как получим координацию с румынами, то конечно никто в мире не мешает сделать у нас несколько взрывов, обвинить в нападении и эскалации кацапскую группировку и все тоже самое, как воняли кацапы 22-23 февраля прошлого года и раньше. Кацапы уже продали свою репутацию давным-давно, им никто не поверит, обвини их в чем угодно и они будут виновны без суда и следствия. Сила в правде в конце концов, ***** так много раз лгал, что стал сверхслабым ничтожеством, которое легко победить.
если ЗСУ, реально без боя, освободят эту часть Молдовы, то простые местные с цветами и вином будут встречать освободителей украинцев, молдован, если они конечно захотят, и это будет тОт "ход конём", просто копытом под-дых императору унитазов хйлу
На мою думку, вони так ц забігали, бо там насправді для них не дуже все добре.