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Новини
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Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме атаки Росії на українські енергооб’єкти

херсонщина,енергетика

Міжнародний кримінальний суд має намір вивчити російські ракетні і дронові атаки на об’єкти електричної інфраструктури України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал Sky News, про це заявив прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан.

Зокрема, сьогодні Хан відвідав Україну для розслідування російських ракетних і дронових атак на енергетичну та іншу інфраструктуру.

"Загалом, ми чітко бачимо схему, я думаю, якщо казати про кількість, масштаб і розмах атак на енергетичні мережі України. І ми повинні вивчити, чому це відбувається, чи є вони законними цілями, чи ні?", - сказав Хан.

Також читайте: Україна пройшла найважчий період. Ми витримали енергетичний терор РФ, - Шмигаль

У Женевських конвенціях і додаткових протоколах йдеться про те, що заборонено здійснювати атаки на об'єкти цивільної інфраструктури. Сторони, які воюють, повинні розрізняти "цивільні і військові об'єкти".

Як повідомлялося, за словами голови уряду Дениса Шмигаля, з початку повномасштабного вторгнення внаслідок ракетних і дронових атак, а також окупації Запорізької АЕС Україна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС.

Росіяни з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на об’єкти магістральних мереж "Укренерго", завдавши масштабних і складних пошкоджень. Станом на початок лютого через постійні атаки пошкодженими залишалися майже два десятки енергоблоків теплоелектростанцій.

Станом на 28 лютого, за даними "Укренерго", споживання електроенергії на звичайному рівні, дефіцит поки не прогнозується.

Також читайте: Прокурор МКС Хан: Україна - місце злочину. У нас великий обсяг інформації та бажання досягти справедливості

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розслідування (2275) енергетика (2611) атака (363) Міжнародний кримінальний суд (330)


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чи є вони законними цілями, чи ні? В стране которая добровольно от ядерного оружия отказалась... вы Вообще охренели.
Мы все отдали ради мира на земле.
И что?
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28.02.2023 23:04 Відповісти
Слово "Мусор" - (Международный Уголовный Суд) явно, ещё долго будет в обиходе на выгребной яме-404! Надеюсь не забыли, маацькофский уголовный сыск?
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28.02.2023 23:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VXPVgPbdZUE

Єрмак готуйся! Подаю заяву за корупцію і державну зраду. Процес пішов.https://www.youtube.com/@kryzhanivskyi Сергій Крижанівський, Адвокат

https://www.youtube.com/channel/UCJ8jC16Mm57rRnwm2NcAp0Q

https://www.youtube.com/redirect?event=endscreen&redir_token=QUFFLUhqbHppYWx2N2ZkakhJRk9XU3ZONm9DTHdTUndRd3xBQ3Jtc0ttaFlUNXZsZHZuNmxiYjJsNGtMbk9NSDhkb1o4VkhhbTA2bnJqQzFlT0tUVEpRQmhEZnpiV3MzZEZQNUVqTWNkY2loS3hNNHRIZ3NraWpHZGZlb2t6N2FpYW8zdjZNTXowSndzUDUwRXRfR01tUFgwOA&q=https%3A%2F%2Flawktp.com%2F
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28.02.2023 23:16 Відповісти
А можна спочатку вшкварити по раїсі всім світом так, щоб одне пір'я полетіло..а потім вже розбиратись
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28.02.2023 23:20 Відповісти
Б@#дь, что значит являются законным целями или нет?! В каком это законе, международном или украинском есть пункт, что существуют цели в Украине "законные" для разрушения какой-то левой страной?!
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01.03.2023 03:50 Відповісти
 
 