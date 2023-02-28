Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме атаки Росії на українські енергооб’єкти

Міжнародний кримінальний суд має намір вивчити російські ракетні і дронові атаки на об’єкти електричної інфраструктури України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал Sky News, про це заявив прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан.

Зокрема, сьогодні Хан відвідав Україну для розслідування російських ракетних і дронових атак на енергетичну та іншу інфраструктуру.

"Загалом, ми чітко бачимо схему, я думаю, якщо казати про кількість, масштаб і розмах атак на енергетичні мережі України. І ми повинні вивчити, чому це відбувається, чи є вони законними цілями, чи ні?", - сказав Хан.

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У Женевських конвенціях і додаткових протоколах йдеться про те, що заборонено здійснювати атаки на об'єкти цивільної інфраструктури. Сторони, які воюють, повинні розрізняти "цивільні і військові об'єкти".

Як повідомлялося, за словами голови уряду Дениса Шмигаля, з початку повномасштабного вторгнення внаслідок ракетних і дронових атак, а також окупації Запорізької АЕС Україна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС.

Росіяни з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на об’єкти магістральних мереж "Укренерго", завдавши масштабних і складних пошкоджень. Станом на початок лютого через постійні атаки пошкодженими залишалися майже два десятки енергоблоків теплоелектростанцій.

Станом на 28 лютого, за даними "Укренерго", споживання електроенергії на звичайному рівні, дефіцит поки не прогнозується.

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