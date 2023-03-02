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Новини Війна
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Україна має право визволити всю тимчасово окуповану територію включно з Кримом, - ЄС

єс

Україна має право визволити й відновити повний контроль над усіма тимчасово окупованими територіями в межах її міжнародно визнаних кордонів включно з Кримом.

Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Минулого тижня міжнародне співтовариство, тут, в ОБСЄ та інших міжнародних організаціях, продемонструвало єдність у непохитній підтримці та солідарності з Україною. Наші уряди і наші народи чітко дали зрозуміти: ми стоїмо на боці України, яка здійснює своє невід'ємне право на самооборону проти російської агресії відповідно до міжнародного права, зокрема статті 51 Статуту ООН, і будемо продовжувати робити це стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у заяві.

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У Євросоюзі високо оцінили мужність і рішучість українського народу, який бореться за захист суверенітету, територіальної цілісності і свободи України.

"Україна має право звільнити і відновити повний контроль над усіма окупованими Росією територіями в межах її міжнародно визнаних кордонів включно з Кримом", - йдеться у заяві.

Водночас у Євросоюзі нагадали, що 26 лютого Україна відзначала День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, і підкреслили, що "Крим - це Україна".

У зверненні наголошується, що Європейський Союз та його держави-члени продовжуватимуть підтримувати Україну в політичній, економічній, гуманітарній, фінансовій та військовій сферах, "у тому числі шляхом швидких скоординованих закупівель у європейської промисловості".

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"Ми також підтримуватимемо відновлення України, для чого використовуватиме заморожені та затримані російські активи відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права. Ми продовжимо посилювати колективний тиск на Росію з метою припинення її агресивної війни", - йдеться у заяві.

Крім того, Євросоюз разом з міжнародними партнерами мають намір забезпечити, щоб "Україна перемогла, щоб міжнародне право дотримувалося, щоб мир та територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів були відновлені, щоб Україна була відновлена, а справедливість встановлена".

Автор: 

Крим (14183) ОБСЄ (3509) Євросоюз (13632) деокупація (950)


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Топ коментарі
+13
Фу-у-у-х... А ми не знали - можна чи не можна? Тепер настала повна ясність,..
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02.03.2023 22:57
+9
Дякую капітан очевидність! Забули вас спитать
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02.03.2023 22:54
+9
Думаю для тех, кто хочет жить "как в россии" или вообще под российским флагом, решение одно - валить в рашkу. Это должно касаться всех, кто живет сейчас на временно оккупированных территориях, включая конечно Крым. Если хочешь что-то изменить в Украине - берешь украинский флаг и борешься за что считаешь нужным в правовых рамках.
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03.03.2023 06:56
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Дякую капітан очевидність! Забули вас спитать
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02.03.2023 22:54 Відповісти
Фу-у-у-х... А ми не знали - можна чи не можна? Тепер настала повна ясність,..
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02.03.2023 22:57 Відповісти
Визволити то визволимо ,а що робити із прихильниками росії?Прочитав ось цю статтю "Радіо Свобода" і зрозумів скільки там ще багато тих ждунів,сумно це все..https://www.radiosvoboda.org/a/yak-zhive-prifrontoviy-kupiansk/32290323.html Прифронтовий Куп'янськ
"Ми роздавали гуманітарку, людина її бере, відходить і каже: якби не ви, у нас би все було гаразд."
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02.03.2023 23:02 Відповісти
соцзахист тут ні при чому і де ще можна було відчути себе більш вільно ніж в Україні ..
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02.03.2023 23:46 Відповісти
Думаю для тех, кто хочет жить "как в россии" или вообще под российским флагом, решение одно - валить в рашkу. Это должно касаться всех, кто живет сейчас на временно оккупированных территориях, включая конечно Крым. Если хочешь что-то изменить в Украине - берешь украинский флаг и борешься за что считаешь нужным в правовых рамках.
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03.03.2023 06:56 Відповісти
Теж прочитав. Таких тварин потрібно здавати СБУ або одразу брати за шкірки та викідати за поребрік.
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03.03.2023 09:28 Відповісти
Все просто. Пропаганда работает в обе стороны. Промытые головой аквафреши, при наступлении ЗСУ обосрутся и сами побегут через мост. Останутся проукраинские жители и аморфная масса, которой без разницы и которая никогда и ничего не решает. Затаившихся "ждунов" со временем уже или соседи сольют, или соответствующие службы отловят.
Главное только одно. Никаких больше автономий и тем более отдельных парламентов Крыма. Статус обычной области Украины. Как Запорожская, Днепропетровская и т.д.
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03.03.2023 09:40 Відповісти
нац.-культ. автономія буде, це мінімум, бо Європа затурбує ...
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03.03.2023 10:49 Відповісти
Дело тут не в статусе, вон Донецку и Луганску ничего не помешало референдумы проводить.
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03.03.2023 12:51 Відповісти
Перестали путькіна боятись і тепер нам все дозволяють... Дякуємо ,аж підскакуємо!
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02.03.2023 23:03 Відповісти
А ще маємо право забрати газові та нафтові родовища для компесації заподіяної шкоди і ядернуу зброю, яку передали гаранту, бо гарант сам виявився агресором. Що не так? Здається все по фен шую.
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02.03.2023 23:03 Відповісти
Навіщо? Там мають карячитися за копійки і сплачувати репарації Україні оті "два раба"...
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03.03.2023 00:22 Відповісти
Ок, а окуповану в 1918 українську Стародубщину?
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02.03.2023 23:18 Відповісти
вони розглядають кордон на 1991 рік,але Україні завдано настільки великої шкоди, що я сумніваюся, що це взагалі можна рахувати грошима, тому репарації та компенсації мають включати також і землі які колись були українськими та окуповані за часів російської імперії та більшовицької росії.
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02.03.2023 23:51 Відповісти
Тобі землі мало? А для чого тобі земля? Щоб жиди продавали більше зерна по 69 доларів в Африку і по 114 в Єгипет при середньосвітовій ціні 362 долари?
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03.03.2023 00:26 Відповісти
та яке зерно,після війни багато земель будуть непридатні і на розмінування підуть десятиліття,якщо рф з єдиним центром не стане хто компенсує втрати,що з них взяти крім ресурсів..
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03.03.2023 01:57 Відповісти
Ресурси кацапів змусять продавати дешево і саме тому виплата репарацій розтягнеться на декілька десятиліть. Якщо хтось думає що ми отримаємо "все і відразу, бо ми того варті" то помиляється. Навпаки! Ми зацікавлені в зубожінні ********** і його занепаді до повного розвалу. На це потрібен час. Цьому також сприятиме відмова від двигунів внутрішнього згорання і альтернативна енергетика. А "нам своє робить".
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03.03.2023 02:11 Відповісти
Поки маємо Зелю про репарації рано говорити. Він ще помилково капітуляцію може підписати.
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03.03.2023 11:46 Відповісти
Справа не вземлі чи зерні, а в справедливості, цапи мають повернути те що вкрали, звичайно поки що це лише мрії тут би хоча б повернути, що вкрадено з 2014 року.
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03.03.2023 09:05 Відповісти
хоспаді ... знайшов крайніх ... Придивись до наши фермерів, пошкреби пальцем, там суцільна корупція і договорняки.
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03.03.2023 10:52 Відповісти
Тут примітивна схема. У фермерів скуповують трейдери за безцінь і з метою уникнення податку перепродують самі собі - своїм же офшорним компаніям. При цьому податки і зарплати платяться з заниженої до 69 доларів суми. А потім трейдер вже продає через власні дві-три прокладки по світовій ціні в 362. Схему знають всі! Кабмін не тільки не реагує на недоотриманий бюджет, а й отримує відкати з агротрейдерів та агрофірм. А те що селяни хрін без солі доїдають т це ж гої "каториє нє умєют жіть!" А от спробуйте продати квартиру або землю без оцінки її ринкової вартості? Не вийде...
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03.03.2023 19:45 Відповісти
ну так ... ассоціації фермерів для захисту інтересів фермери не додумались створити, чи звертатися "кудись" ??

Чому вони за безцінь продають ??
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04.03.2023 04:24 Відповісти
Трейдери так само як і кацапи на окупованій території встановлюють свою ціну. Вибору у малих ферм, а їх більшість, немає зовсім - здавай продукцію по їх цінам, плати за збереження в надії що ціни виростуть раніше ніж продукція зіпсується, або відразу вивозь на звалище.
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04.03.2023 06:35 Відповісти
Такі проблєми у бізнесі скрізь. Питання чи можуть фермери об*єднуватись задля захисту своїх інтересів.

Опосередковано знаю фермера. Про такі критичні проблєми не каже.
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04.03.2023 11:21 Відповісти
Якщо в нього є наймані робітники то цю тему він завжди буде замовчувати.
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04.03.2023 18:17 Відповісти
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02.03.2023 23:40 Відповісти
Право маємо, можливість поки обмежена.
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02.03.2023 23:57 Відповісти
Чому заглавне фото України без Криму?
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03.03.2023 10:22 Відповісти
ЄС підбадьорює Зелю ! Але він вірний Оманським домовленостям !
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03.03.2023 11:40 Відповісти
Дякуємо за дозвіл.
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03.03.2023 13:59 Відповісти
 
 