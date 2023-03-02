Україна має право визволити всю тимчасово окуповану територію включно з Кримом, - ЄС

Україна має право визволити й відновити повний контроль над усіма тимчасово окупованими територіями в межах її міжнародно визнаних кордонів включно з Кримом.

Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Минулого тижня міжнародне співтовариство, тут, в ОБСЄ та інших міжнародних організаціях, продемонструвало єдність у непохитній підтримці та солідарності з Україною. Наші уряди і наші народи чітко дали зрозуміти: ми стоїмо на боці України, яка здійснює своє невід'ємне право на самооборону проти російської агресії відповідно до міжнародного права, зокрема статті 51 Статуту ООН, і будемо продовжувати робити це стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у заяві.

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У Євросоюзі високо оцінили мужність і рішучість українського народу, який бореться за захист суверенітету, територіальної цілісності і свободи України.

"Україна має право звільнити і відновити повний контроль над усіма окупованими Росією територіями в межах її міжнародно визнаних кордонів включно з Кримом", - йдеться у заяві.

Водночас у Євросоюзі нагадали, що 26 лютого Україна відзначала День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, і підкреслили, що "Крим - це Україна".

У зверненні наголошується, що Європейський Союз та його держави-члени продовжуватимуть підтримувати Україну в політичній, економічній, гуманітарній, фінансовій та військовій сферах, "у тому числі шляхом швидких скоординованих закупівель у європейської промисловості".

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"Ми також підтримуватимемо відновлення України, для чого використовуватиме заморожені та затримані російські активи відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права. Ми продовжимо посилювати колективний тиск на Росію з метою припинення її агресивної війни", - йдеться у заяві.

Крім того, Євросоюз разом з міжнародними партнерами мають намір забезпечити, щоб "Україна перемогла, щоб міжнародне право дотримувалося, щоб мир та територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів були відновлені, щоб Україна була відновлена, а справедливість встановлена".