ЄС планує протягом тижнів передати Україні спільно закуплені боєприпаси, - Financial Times
Майже всі країни Європейського Союзу погодили розроблений у Брюсселі план швидкого забезпечення України дефіцитними артилерійськими боєприпасами, які можуть бути передані протягом кількох тижнів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Financial Times.
За словами одного з них, всі країни Євросоюзу, окрім Данії, а також Норвегія приєдналися до проєкту, який передбачає спільні закупівлі амуніції.
"Я думаю, що це відбудеться швидко, дуже швидко. Гадаю, що йдеться про питання днів, тижнів, а не місяців", - додало джерело видання.
Раніше ЗМІ повідомляли про план, який передбачає виділення 1 мільярда євро з Європейського фонду миру, який використовується для відшкодування витрат на закупівлю озброєнь.
Після цього оборонне відомство Євросоюзу "проведе прискорену процедуру прямих переговорів з низкою ключових промислових постачальників в Європі", зазначив європейський чиновник. Виробників снарядів калібру 155 мм на території блоку 12, також є потужності в Норвегії.
За попередньо погодженим планом, у короткостроковій перспективі державам ЄС буде відшкодовано до 90% вартості боєприпасів. Потім рівень відшкодування буде поступово знижуватися до середнього поточного показника – близько 40%.
Крім того, буде створена спільна робоча група ЄС із питань закупівель, яка розміщуватиме замовлення для заміни боєприпасів. Євросоюз також допомагатиме виробникам озброєнь збільшувати виробництво – зокрема і за рахунок інвестицій у нові заводи.
Очікується, що міністри оборони ЄС доопрацюють план наступного тижня перед зустріччю лідерів блоку 23-24 березня.
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Ти будеш на полі бою тягать за собою крихкий акумулятор? Постійно контролювать його заряджання? Та навіть "максим" чи "віккерс" на його базі - надійніший - бо вода частіше зустрічається у природі ніж заряджена АКБ Може простіше носить змінний ствол для кулемета? Крім того - не завжди потрібна надто велика скорострільність Модифікація наприклад МГ-42 до моделі МГ-3 полягала в тому числі і у спробах зниження його скорострільності
МГ-42 - "Скорострельность, выстрелов/мин900-1500 (зависит от используемого затвора)"
MG 3 - Скорострельность, выстрелов/мин1200 ± 300
Не буду сперечаться стосовно переваг та недоліків, порівнюючи "мінінан" з тим же "максимом" чи ПК Для цього треба тобі читать цілу лекцію - а я не маю ніякого бажання це робить Мені досить тицьнуть тебе в останню твою тезу - стосовно "перегріву стволу", щоб довести, що ти в питанні озброєння - "дитя в коротких штанцях" Мені цікаво - ти хоч раз бачив "перегрітий" ствол? Справа в тому, що ствол втрачає свої бойові якості і починає "плюваться" кулями перед собою при його тепловому розширенні При цьому кулі не врізаються в нарізи стволу, а вилітають вільно Тому вони летять недалеко і "куди попало" І для цього не треба нагрівать ствол до "біло-червоного" Він просто "синіє" Його колір трохи змінюється і стає не чорним, а набуває легкого синюватого відтінку В Афганістані , наприклад, для АК-74У, це - 120-150 пострілів Для звичайного АК - до 500 Те ж саме - для РПК Ти можеш уявить бій, при якому випускається безперервно з одного ствола ТАКА кількість куль? І ПО ЧОМУ їх випускать? Там же не монгольська орда чи грецька фаланга наступає! Тебе, з тим "білим стволом", "туфтою нагодували" - а ти їси, плямкаєш і мене змушуєш їсти!
Мініган (як і його "предтеча" - авіаційна 20-мм гармата "Вулкан") - це вузькоспеціалізована зброя для бойової платформи, що швидко пересувається по полю бою (вертоліт чи літак) Їх швидкість не дає можливості тривалого утримання цілі на прицілі Саме тому вони повинні видать максимальну кількість пострілів за одиницю часу - щоб мать хоч якусь кучність А для наземного бою воно для чого? Там цілі рухаються відносно повільно Сам кулемет (при такій вазі) повинен стоять стаціонарно, або на транспортному засобі "Хижака" з Шварцнегером "передивився"? Так навіщо там така "байда"? А для відбиття атаки з повітря передбачені автоматичні ЗУ та ЗСУ
Гадаю, що йдеться про питання днів, тижнів, Джерело:
Кількість відео рострілів орків різко зросла ,
вони вже були розслабились, коли у нас був снарядний голод і знову пішли колонами, тепер отримують сповна,
напевно щей арта прийшла з ремонту