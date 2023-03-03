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ЄС планує протягом тижнів передати Україні спільно закуплені боєприпаси, - Financial Times

боєприпаси

Майже всі країни Європейського Союзу погодили розроблений у Брюсселі план швидкого забезпечення України дефіцитними артилерійськими боєприпасами, які можуть бути передані протягом кількох тижнів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Financial Times.

За словами одного з них, всі країни Євросоюзу, окрім Данії, а також Норвегія приєдналися до проєкту, який передбачає спільні закупівлі амуніції.

"Я думаю, що це відбудеться швидко, дуже швидко. Гадаю, що йдеться про питання днів, тижнів, а не місяців", - додало джерело видання.

Раніше ЗМІ повідомляли про план, який передбачає виділення 1 мільярда євро з Європейського фонду миру, який використовується для відшкодування витрат на закупівлю озброєнь.

Після цього оборонне відомство Євросоюзу "проведе прискорену процедуру прямих переговорів з низкою ключових промислових постачальників в Європі", зазначив європейський чиновник. Виробників снарядів калібру 155 мм на території блоку 12, також є потужності в Норвегії.

За попередньо погодженим планом, у короткостроковій перспективі державам ЄС буде відшкодовано до 90% вартості боєприпасів. Потім рівень відшкодування буде поступово знижуватися до середнього поточного показника – близько 40%.

Крім того, буде створена спільна робоча група ЄС із питань закупівель, яка розміщуватиме замовлення для заміни боєприпасів. Євросоюз також допомагатиме виробникам озброєнь збільшувати виробництво – зокрема і за рахунок інвестицій у нові заводи.

Очікується, що міністри оборони ЄС доопрацюють план наступного тижня перед зустріччю лідерів блоку 23-24 березня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС має збільшити закупівлю боєприпасів для України, - міністр оборони Естонії Певкур

Автор: 

боєприпаси (2291) Євросоюз (13632)


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Топ коментарі
+3
Виглядає що уже постачають...

Кількість відео рострілів орків різко зросла ,
вони вже були розслабились, коли у нас був снарядний голод і знову пішли колонами, тепер отримують сповна,

напевно щей арта прийшла з ремонту
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03.03.2023 10:18
+2
Нічим вже змушувати - майже вся росйська армія зав'язла в Україні. Вусатий тарган вже бортанув Ху#ла, коли йому була вкрай необхідна білоруська армія під час невдалого великого наступу, а зараз і тим паче пошле його, бо нічого йому за це вже не буде і він не бажає, щоб Ху#л його потягнуло у м'ясорубку
показати весь коментар
03.03.2023 10:30
+2
А ти варіант : Лука "скопопостижно здох" і на його місці - "маріонетка Кремля", не враховуєш?
показати весь коментар
03.03.2023 10:58
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https://ru.wikipedia.org/wiki/M134_Minigun M134 Minigun почему у ВСУ нет такого пулемёта?
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03.03.2023 09:55 Відповісти
"Привод поворота блока стволов - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4 электрический . Скорострельность регулируется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82 реостатом электропривода и варьируется от 3000 до 6000 выстрелов в минуту".
Ти будеш на полі бою тягать за собою крихкий акумулятор? Постійно контролювать його заряджання? Та навіть "максим" чи "віккерс" на його базі - надійніший - бо вода частіше зустрічається у природі ніж заряджена АКБ Може простіше носить змінний ствол для кулемета? Крім того - не завжди потрібна надто велика скорострільність Модифікація наприклад МГ-42 до моделі МГ-3 полягала в тому числі і у спробах зниження його скорострільності
МГ-42 - "Скорострельность, выстрелов/мин900-1500 (зависит от используемого затвора)"
MG 3 - Скорострельность, выстрелов/мин1200 ± 300
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03.03.2023 10:21 Відповісти
Джавеліни тех живляться такими ж крихкими акумуляторами і треба теж постійно контролювати їх зарядження. Коліматорні приціли, тепловізори на ******** кулеметах та гвинтівках теж живляться від акумулятрів. А велика скорострільність може бути у нагоді для того, щоб збити гелікоптери, літаки, які швидко рухаються у повітрі, автівки тощо і Шахеди, і навіть при великих витратах патронів це буде дешевше за дорогі ракети ППО
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03.03.2023 10:36 Відповісти
Альтернатива алектроживленню "Джавелінам" чи тепловізорам є? Нема А у кулеметів - є! Звичайна "залізяка", яка іменується "змінний ствол" І не так уже часто "піхоті" треба відбиваться від авіації власноручно - для цього є підрозділи ППО
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03.03.2023 10:55 Відповісти
Кулемет - така ж альтернатива Мінігану як РПГ чи "Муха" Джавеліну. Можеш хоч смузі нищити танки, але хочеш якусь значну перевагу - будь готовий з електронікою возитися. Альтернатива то альтернатива, але у цій альтернативі але разом з простотою ти втратиш і надможливості і тема з кулеметами не виключення. А змінний ствол тут недоречний, бо зі змінним блоком живленя їх об'єднує лише те, що їх змінюють і все. І знову, хоч не в тему, але перегрів та зміна ствола це не остання за значенням проблема і секунди на зміну ствола можуть коштувати кулеметнику життя. Так ось мініган навіть попри шалену витрату набоїв значно довше розжарюється докрасна, бо чудово охолоджуються його шість стволів і в деяких випадках саме час безпеперервного вогню може відіграти вирішальну роль, як наприклад під час атаки смертнків. Звичайно, спірна перевага, але є таке. І ми бачили недавно фото на Цензорі, як ствол нашого кулемету не те що докрасна розжарили, а до біла і він зігнувся під власною вагою, що його тепер лише викинути
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03.03.2023 11:11 Відповісти
Зразу видно що людина "все життя - в боях" "на калчакавсих франтах ранєтая" і "з кулеметами в обнімку спала"
Не буду сперечаться стосовно переваг та недоліків, порівнюючи "мінінан" з тим же "максимом" чи ПК Для цього треба тобі читать цілу лекцію - а я не маю ніякого бажання це робить Мені досить тицьнуть тебе в останню твою тезу - стосовно "перегріву стволу", щоб довести, що ти в питанні озброєння - "дитя в коротких штанцях" Мені цікаво - ти хоч раз бачив "перегрітий" ствол? Справа в тому, що ствол втрачає свої бойові якості і починає "плюваться" кулями перед собою при його тепловому розширенні При цьому кулі не врізаються в нарізи стволу, а вилітають вільно Тому вони летять недалеко і "куди попало" І для цього не треба нагрівать ствол до "біло-червоного" Він просто "синіє" Його колір трохи змінюється і стає не чорним, а набуває легкого синюватого відтінку В Афганістані , наприклад, для АК-74У, це - 120-150 пострілів Для звичайного АК - до 500 Те ж саме - для РПК Ти можеш уявить бій, при якому випускається безперервно з одного ствола ТАКА кількість куль? І ПО ЧОМУ їх випускать? Там же не монгольська орда чи грецька фаланга наступає! Тебе, з тим "білим стволом", "туфтою нагодували" - а ти їси, плямкаєш і мене змушуєш їсти!
Мініган (як і його "предтеча" - авіаційна 20-мм гармата "Вулкан") - це вузькоспеціалізована зброя для бойової платформи, що швидко пересувається по полю бою (вертоліт чи літак) Їх швидкість не дає можливості тривалого утримання цілі на прицілі Саме тому вони повинні видать максимальну кількість пострілів за одиницю часу - щоб мать хоч якусь кучність А для наземного бою воно для чого? Там цілі рухаються відносно повільно Сам кулемет (при такій вазі) повинен стоять стаціонарно, або на транспортному засобі "Хижака" з Шварцнегером "передивився"? Так навіщо там така "байда"? А для відбиття атаки з повітря передбачені автоматичні ЗУ та ЗСУ
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03.03.2023 12:07 Відповісти
Є відео де А. Шварцнегер розповідає іменно про епізод фільму "Хижак" зі сценою стрільби з цього кулемету. То йому зробили спеціальну підпірку, щоб віддачею не валило на землю, а потім ту підпірку в студії при "вилизуванні" матеріалу видаляли, щоб глядач не здогадався.
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03.03.2023 12:24 Відповісти
Але саме на цьому сайті кілька днів тому було викладено фото, де ствол кулемета розжарили саме добіла - а не докрасна чи синього кольору - осі і читай лекцію цьому фотографу чи підрозділу, який розжарив цей ствол, чому таке не можливо. І хіба тобі не відомо, що полем бою пересуваються не лише носії кулеметів як літак, який ти наводиш, а і рухомі цілі, які цей кулемет вражає - ті ж літаки, Шахеди, гелікоптери, дрони навіть автівки на великій швидкості і саме висока скрострільність дозволить уразити такі швидкі цілі та рухомі цілі. А той мініган, що використовувася під час зйомок "Хижака" не має відношення до предмету нашої розмови, бо це спеціально модифікована для зйомок фільму версія, де знижена швидкострільність, бо навіть Шварц не зміг встояти від такого шаленого темпу стрільби. І якщо в тебе є сумніви щодо доцільності використання мінігана для наземного бою, так переконайся в тому, що його втановлюють американцы на Humvee і у них немає сумнів щодо доцільності цього як у тебе.
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03.03.2023 12:32 Відповісти
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03.03.2023 12:54 Відповісти
"Сам гімно їм - і вас запрошую!"
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03.03.2023 12:58 Відповісти
2-3 тижні...
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03.03.2023 09:57 Відповісти
Вже мабудь постачаються

Гадаю, що йдеться про питання днів, тижнів, Джерело:
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03.03.2023 10:03 Відповісти
Правду о реальных поставках не разглашаются, это засекреченная часть расходов..типа скажут 5 танков или десять арт систем...для СМИ,як казав Кайзер Вильгельм... искусство войны заключено в качественной дезинформации для врага..😝
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03.03.2023 10:07 Відповісти
Тепер Пригожин буде фоткати ще більші гори трупів, коли буде клянчити снаряди, які закінчуються в рашистів
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03.03.2023 10:08 Відповісти
Виглядає що уже постачають...

Кількість відео рострілів орків різко зросла ,
вони вже були розслабились, коли у нас був снарядний голод і знову пішли колонами, тепер отримують сповна,

напевно щей арта прийшла з ремонту
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03.03.2023 10:18 Відповісти
Якраз вчасно! На Поліссі здається повінь досягла піку (а на Брянщині снігу мало) - скоро вода почне спадать Земля почне потроху підсихать і Луку кацапи можуть змусить "повоювать" Так що снаряди нам ************!
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03.03.2023 10:24 Відповісти
Нічим вже змушувати - майже вся росйська армія зав'язла в Україні. Вусатий тарган вже бортанув Ху#ла, коли йому була вкрай необхідна білоруська армія під час невдалого великого наступу, а зараз і тим паче пошле його, бо нічого йому за це вже не буде і він не бажає, щоб Ху#л його потягнуло у м'ясорубку
показати весь коментар
03.03.2023 10:30 Відповісти
А ти варіант : Лука "скопопостижно здох" і на його місці - "маріонетка Кремля", не враховуєш?
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03.03.2023 10:58 Відповісти
На кшталт якоїсь тіхановської або бабарики. Тоді все вже буде тіпа законно.
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03.03.2023 11:22 Відповісти
Голими руками Луку не візьмеш. Цей тип за собою сотні тисяч у могилу забере. Такі набагато чого здатні, щоб утримати владу да дожити до ста років
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03.03.2023 11:50 Відповісти
Розкажи про це Скрипалям
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03.03.2023 12:09 Відповісти
Навіть вони вижили, а параноїк Лука, одержимий власною безпекою, маючи потужні спецслужби та армію може не хвилюватися за своє життя у найближчому майбутньому, як би він не витирав ноги об Ху#ла
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03.03.2023 12:35 Відповісти
"Блажен, кто верует..."
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03.03.2023 12:56 Відповісти
Дуже, дуже гарна новина!
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03.03.2023 11:20 Відповісти
 
 