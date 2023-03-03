Путін провів засідання Радбезу: говорили про "антитерористичну захищеність"
Російський диктатор Володимир Путін на оперативній нараді із Радою безпеки РФ запропонував обговорити антитерористичну захищеність.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське агентство "РИА Новости".
Путін зазначив, що в п’ятницю питання одне, "але дуже важливе" - про заходи щодо антитерористичної захищеності об'єктів, які перебувають у віданні правоохоронних органів.
Тому Путін запропонував заслухати доповідь міністра внутрішніх справ.
Раніше РосЗМІ стверджували, що близько 50 "диверсантів" взяли в заручники жителів села у Брянській області РФ, йде бій.
ФСБ Росії заявила про "українських націоналістів", які "порушили державний кордон" у Брянській області РФ.
У Генштабі заявили, що ЗСУ ведуть бойові дії виключно на території України.
У Держприкордонслужбі повідомили, що інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.
Російський диктатор Путін назвав інцидент у Брянські області "терактом".
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Якби 24.02.2023, о 4:00, за годину до оголошення війни, коли він у мріях вже бачив як приймає "парад перемоги" на Хрещатику, якийсь пророк сказав йому, що через рік ти все ще воюватимеш абсолютно без жодного. успіху та завданням №1 для тебе стане захист прикордонних областей самої Росії, як би ця істота вчинила?
- Хто були ті конкретні радники, які переконали Путіна розпочати війну?
- Їх було три - Іван Грозний, Петр Перший та Катерина Друга
Я с лахтинской сволочью не общаюсь
підривали будинки в деяких містах параші , Беслан і іншу антитерористичну захищеність 😡
Вы прослушали основные тезисы заседания !
Сам срущий-в-чемодан так сказал.
Да, кацапчики?
Что-то вас давно тут не видно. Пообсерались вы все там, чи що?