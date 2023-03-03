Путін провів засідання Радбезу: говорили про "антитерористичну захищеність"

Російський диктатор Володимир Путін на оперативній нараді із Радою безпеки РФ запропонував обговорити антитерористичну захищеність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

Путін зазначив, що в п’ятницю питання одне, "але дуже важливе" - про заходи щодо антитерористичної захищеності об'єктів, які перебувають у віданні правоохоронних органів.

Тому Путін запропонував заслухати доповідь міністра внутрішніх справ.

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Раніше РосЗМІ стверджували, що близько 50 "диверсантів" взяли в заручники жителів села у Брянській області РФ, йде бій.

ФСБ Росії заявила про "українських націоналістів", які "порушили державний кордон" у Брянській області РФ.

У Генштабі заявили, що ЗСУ ведуть бойові дії виключно на території України.

У Держприкордонслужбі повідомили, що інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.

Російський диктатор Путін назвав інцидент у Брянські області "терактом".