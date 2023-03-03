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Новини Війна
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Путін провів засідання Радбезу: говорили про "антитерористичну захищеність"

путін

Російський диктатор Володимир Путін на оперативній нараді із Радою безпеки РФ запропонував обговорити антитерористичну захищеність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

Путін зазначив, що в п’ятницю питання одне, "але дуже важливе" - про заходи щодо антитерористичної захищеності об'єктів, які перебувають у віданні правоохоронних органів.

Тому Путін запропонував заслухати доповідь міністра внутрішніх справ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після інциденту в Брянській області про запровадження воєнного стану не йдеться, - Пєсков

Раніше РосЗМІ стверджували, що близько 50 "диверсантів" взяли в заручники жителів села у Брянській області РФ, йде бій.

ФСБ Росії заявила про "українських націоналістів", які "порушили державний кордон" у Брянській області РФ.

У Генштабі заявили, що ЗСУ ведуть бойові дії виключно на території України.

У Держприкордонслужбі повідомили, що інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.

Російський диктатор Путін назвав інцидент у Брянські області "терактом".

Автор: 

Брянськ (133) путін володимир (24077) росія (65883)


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Топ коментарі
+11
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03.03.2023 17:00
+8
Сцикло навіть війну об'явити не може
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03.03.2023 16:55
+6
Да там вже усі його чемодани повні лайна, як тільки він почув, що дрг починають "окупацію"
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03.03.2023 16:59
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Сцикло навіть війну об'явити не може
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03.03.2023 16:55 Відповісти
Да там вже усі його чемодани повні лайна, як тільки він почув, що дрг починають "окупацію"
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03.03.2023 16:59 Відповісти
"Акелла" обосрался...
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03.03.2023 17:26 Відповісти
Не може. Бо тоді вже усі "нейтральні" країни на кшталт Китаю чи Індії, від нього повтікають.
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03.03.2023 17:27 Відповісти
точно, на воронєжі будуть трєніровки проводить )))
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03.03.2023 16:57 Відповісти
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03.03.2023 17:00 Відповісти
Нас атакуют антитерористы!... нада защищаться!
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03.03.2023 17:02 Відповісти
Ось цікаво.
Якби 24.02.2023, о 4:00, за годину до оголошення війни, коли він у мріях вже бачив як приймає "парад перемоги" на Хрещатику, якийсь пророк сказав йому, що через рік ти все ще воюватимеш абсолютно без жодного. успіху та завданням №1 для тебе стане захист прикордонних областей самої Росії, як би ця істота вчинила?
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03.03.2023 17:02 Відповісти
Так само би вчинила ця істота. Я навіть не сумніваюсь у цьому.
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03.03.2023 17:09 Відповісти
Йому ж це,останній тиждень, відкритим текстом говорили керівники декількох спілок офіцерів,генерали-екси.Але ж воно пьотр і дочка сталіна, все хоче знищити українців.
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03.03.2023 17:18 Відповісти
ху@ло вважало, що саме воно створює історію... пьотр ІІ ху@в....
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03.03.2023 17:55 Відповісти
Саме так Сергій Лавров і відповів на запитання:
- Хто були ті конкретні радники, які переконали Путіна розпочати війну?
- Їх було три - Іван Грозний, Петр Перший та Катерина Друга
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03.03.2023 18:11 Відповісти
Без успеха....это ты, тысячник,так своего дрЫща Зепредателя отмазываешь?) Левобережье с украинцами сдал как стеклотару....водичку в Крым оформил своим братьям малороссам...а успехов нет.Н
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03.03.2023 18:16 Відповісти
Нах пошел.
Я с лахтинской сволочью не общаюсь
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03.03.2023 19:30 Відповісти
Иди тысячник....иди не спрашивай я тебе не папа даже) .....кстати лахта и зебилы это одного Х дети.....для вас одинаково Украина продажная шлюха готовая дать любому.Колени перед куйло это ТВОЙ сознательный выбор,тысячник....живи на коленях,ЗЕтерпила
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03.03.2023 21:23 Відповісти
Із цього починалась чеченська війна :
підривали будинки в деяких містах параші , Беслан і іншу антитерористичну захищеність 😡
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03.03.2023 17:04 Відповісти
"Нива", нацисты, 200 лет педагогу Ушинскому, хотят вернуть историю московии взад, у них ничего не получится, подруги алины - дуры болтливые....
Вы прослушали основные тезисы заседания !
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03.03.2023 17:15 Відповісти
Ніщо вже не зупинить прихід на рашку північного пухнастого хутряного звірка.
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03.03.2023 17:16 Відповісти
Коли собаці нєхрєн робити, він....
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03.03.2023 17:17 Відповісти
Прикольно получилось: русские ультранационалисты хотели лишить кацапов русского языка и истории.
Сам срущий-в-чемодан так сказал.
Да, кацапчики?
Что-то вас давно тут не видно. Пообсерались вы все там, чи що?
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03.03.2023 18:06 Відповісти
Всё бабло, виллы, яхты, слитки, детки кремлёвских сволочей давно находится под зонтиком НАТО. Они с ним никогда и не собирались воевать, они для быдла слепили из него пугало. В противном случае, у него не хватило бы средств на укрепление этого зоопарка с площадью семнадцать миллионов кв.километров.
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03.03.2023 19:25 Відповісти
 
 