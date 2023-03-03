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Новини Війна
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Після інциденту в Брянській області про запровадження воєнного стану не йдеться, - Пєсков

пєсков

У Росії поки не планують запроваджувати воєнний стан через інцидент у Брянській області.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Будь-яких рішень про запровадження воєнного стану в низці регіонів через атаку на Брянську область не ухвалювалося", - зазначив він.

Раніше РосЗМІ стверджували, що близько 50 "диверсантів" взяли в заручники жителів села у Брянській області РФ, йде бій.

ФСБ Росії заявила про "українських націоналістів", які "порушили державний кордон" у Брянській області РФ.

У Генштабі заявили, що ЗСУ ведуть бойові дії виключно на території України.

У Держприкордонслужбі повідомили, що інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.

Російський диктатор Путін назвав інцидент у Брянські області "терактом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інцидент у Брянській області показав невдоволення діями Кремля серед російських блогерів, - ISW

Автор: 

Брянськ (133) Пєсков Дмитро (1679) воєнний стан (575)


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Топ коментарі
+23
Потому что крупная провокация сорвалась

Получилось нелепое шоу
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03.03.2023 11:50
+16
Сцить пуйло того стану, бо то початок внутрішньої бійні
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03.03.2023 11:49
+14

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03.03.2023 12:00
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Сцить пуйло того стану, бо то початок внутрішньої бійні
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03.03.2023 11:49 Відповісти
Там ще бойові гуси й інші пернаті вже перезимували, почнуть повертатись ...з поларунками
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03.03.2023 12:01 Відповісти
Потому что крупная провокация сорвалась

Получилось нелепое шоу
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03.03.2023 11:50 Відповісти
Якщо каже "Ні" то буде "ТАК"! Що перший раз брехати....
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03.03.2023 11:52 Відповісти
Вот не думаю что для нас что то изменится если ***** объявит военное положение
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03.03.2023 11:53 Відповісти
Як це??? Кацапня почне бухати, порушувати все що можна, будуть б ійки й погроми горілчаних магазов..а під градусом вони наворочають..

Треба щоб мокши відволіклись на себе.
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03.03.2023 11:57 Відповісти
Лиха беда начало.
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03.03.2023 11:54 Відповісти
ето ж нє в області рубльофкі жеж....
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03.03.2023 11:55 Відповісти
Рубльовку грабувати будуть)) жовтнева революція так й була проведена - море бухла й лозунги....
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03.03.2023 11:59 Відповісти
Бо соромно. Бо знов обісралися.
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03.03.2023 11:56 Відповісти
Бо обісрались зі своєю невдалою операцією. Традиційно по кацапськи, як завжди, вийшло через дупу.
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03.03.2023 11:57 Відповісти
План "Заходим в село и захватываем школу"

А школы то и нет давно

Уже попилена на дрова
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03.03.2023 11:58 Відповісти
-Падаждем инциндента в псковской области...
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03.03.2023 11:59 Відповісти

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03.03.2023 12:00 Відповісти
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03.03.2023 12:52 Відповісти
Этого Навку надо похвалить - подправил вчерашнего шефа!
Оказывается, что это был не теракт, а АТАКА !
П.С.
Как любят кричать футбольные фанаты:
- Димон, атакуй не атакуй, всё равно получишь....половой орган дедушки путина!
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03.03.2023 12:01 Відповісти
.

всё идет по плану...

ваша бабка путятишна. цалую.

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03.03.2023 15:53 Відповісти
Так і бачу Пєскова, стриженого під машинку і у гімнастьорке.
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03.03.2023 12:11 Відповісти
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03.03.2023 12:13 Відповісти
а що таке? там же стільки народу полягло, 1 або 3 водії автобуса, декілька хлопчиків або дівчаток, це наразі невідомо, люди перелякалися..., а тут тобі, ніякого воєнного стану..., ось так на рашкє ставляться до своїх людей, похєр всім...
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03.03.2023 12:23 Відповісти
Там ще й авто-трансформер. З автобуса трансформується в ніву, з ніви в жигуль і так по колу, фсб не знає що говорити, бо машина постійно змінюється, а номери гнуться та не дають сфотографувати.
Дівчинка за кермом теж то в хлопчика перетворюється, то розмножується до кілька дітей.
Жах.
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03.03.2023 13:19 Відповісти
Певно, надихаються Лавкрафтом та грибочками.
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04.03.2023 04:44 Відповісти
А шо такоє? Зірвалася ваша мега-провокація з купою жертв? І замість неї якийсь цирк отримали? А хто ж це вас, кгбістів, так зробив?
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03.03.2023 12:38 Відповісти
Кацапы сделали хороший ход!
И ходят они... под себя!)))
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03.03.2023 12:47 Відповісти
Кацапи. Кацапи ніколи не змінюються. Як росли руки зі сраки і мізки з того ж місця, так і ростуть. Стабільна мутація.
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03.03.2023 13:21 Відповісти
Шо, плебс не оцінив "Жлоб-шоу"?
Підривайте будинки у Чмоскві!
Ремікс "Норд-Осту" робіть!
Шоу маст го он!!!
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03.03.2023 13:37 Відповісти
https://ibb.co/SRrRxLS
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03.03.2023 15:28 Відповісти
.
Стенания ********* о каком-либо происшествии у них с обвинением Украины , напоминает цитату К.Чапека : "Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города."
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03.03.2023 16:00 Відповісти
А что, собственно говоря, произошло? Зашли наши ребята, учинили небольшой кипишь. Никого не убили и спокойно вышли. Что в этом плохого? И, пусть кацапы чешут репу: а что это было? А полицаи, фсбшники и прочая мразь должны боятся собственной тени и ходить с оглядкой. И, может быть, тогда кацапы отойдут от бодуна и начнут понимать, что они творят.
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04.03.2023 08:17 Відповісти
 
 