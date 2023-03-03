Після інциденту в Брянській області про запровадження воєнного стану не йдеться, - Пєсков
У Росії поки не планують запроваджувати воєнний стан через інцидент у Брянській області.
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Будь-яких рішень про запровадження воєнного стану в низці регіонів через атаку на Брянську область не ухвалювалося", - зазначив він.
Раніше РосЗМІ стверджували, що близько 50 "диверсантів" взяли в заручники жителів села у Брянській області РФ, йде бій.
ФСБ Росії заявила про "українських націоналістів", які "порушили державний кордон" у Брянській області РФ.
У Генштабі заявили, що ЗСУ ведуть бойові дії виключно на території України.
У Держприкордонслужбі повідомили, що інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.
Російський диктатор Путін назвав інцидент у Брянські області "терактом".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Получилось нелепое шоу
Треба щоб мокши відволіклись на себе.
А школы то и нет давно
Уже попилена на дрова
Оказывается, что это был не теракт, а АТАКА !
П.С.
Как любят кричать футбольные фанаты:
- Димон, атакуй не атакуй, всё равно получишь....половой орган дедушки путина!
всё идет по плану...
ваша бабка путятишна. цалую.
Дівчинка за кермом теж то в хлопчика перетворюється, то розмножується до кілька дітей.
Жах.
И ходят они... под себя!)))
Підривайте будинки у Чмоскві!
Ремікс "Норд-Осту" робіть!
Шоу маст го он!!!
Стенания ********* о каком-либо происшествии у них с обвинением Украины , напоминает цитату К.Чапека : "Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города."