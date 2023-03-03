Після інциденту в Брянській області про запровадження воєнного стану не йдеться, - Пєсков

У Росії поки не планують запроваджувати воєнний стан через інцидент у Брянській області.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Будь-яких рішень про запровадження воєнного стану в низці регіонів через атаку на Брянську область не ухвалювалося", - зазначив він.

Раніше РосЗМІ стверджували, що близько 50 "диверсантів" взяли в заручники жителів села у Брянській області РФ, йде бій.

ФСБ Росії заявила про "українських націоналістів", які "порушили державний кордон" у Брянській області РФ.

У Генштабі заявили, що ЗСУ ведуть бойові дії виключно на території України.

У Держприкордонслужбі повідомили, що інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.

Російський диктатор Путін назвав інцидент у Брянські області "терактом".

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