После инцидента в Брянской области о введении военного положения речь не идет, - Песков

В России пока не планируют вводить военное положение из-за инцидента в Брянской области.

Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Любых решений о введении военного положения в ряде регионов из-за атаки на Брянскую область не принималось", - отметил он.

Ранее РосСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.

ФСБ России заявила об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.

В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

В Госпогранслужбе сообщили, что информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.

Российский диктатор Путин назвал инцидент в Брянской области "терактом".

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