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Новости Война
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После инцидента в Брянской области о введении военного положения речь не идет, - Песков

пєсков

В России пока не планируют вводить военное положение из-за инцидента в Брянской области.

Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Любых решений о введении военного положения в ряде регионов из-за атаки на Брянскую область не принималось", - отметил он.

Ранее РосСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.

ФСБ России заявила об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.

В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

В Госпогранслужбе сообщили, что информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.

Российский диктатор Путин назвал инцидент в Брянской области "терактом".

Читайте: Инцидент в Брянской области показал недовольство действиями Кремля среди российских блогеров, - ISW

Брянск (117) Песков Дмитрий (1923) военное положение (512)


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Топ комментарии
+23
Потому что крупная провокация сорвалась

Получилось нелепое шоу
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03.03.2023 11:50
+16
Сцить пуйло того стану, бо то початок внутрішньої бійні
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03.03.2023 11:49
+14

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03.03.2023 12:00
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Правила форума Совет форумчан
Сцить пуйло того стану, бо то початок внутрішньої бійні
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03.03.2023 11:49 Ответить
Там ще бойові гуси й інші пернаті вже перезимували, почнуть повертатись ...з поларунками
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03.03.2023 12:01 Ответить
Потому что крупная провокация сорвалась

Получилось нелепое шоу
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03.03.2023 11:50 Ответить
Якщо каже "Ні" то буде "ТАК"! Що перший раз брехати....
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03.03.2023 11:52 Ответить
Вот не думаю что для нас что то изменится если ***** объявит военное положение
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03.03.2023 11:53 Ответить
Як це??? Кацапня почне бухати, порушувати все що можна, будуть б ійки й погроми горілчаних магазов..а під градусом вони наворочають..

Треба щоб мокши відволіклись на себе.
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03.03.2023 11:57 Ответить
Лиха беда начало.
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03.03.2023 11:54 Ответить
ето ж нє в області рубльофкі жеж....
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03.03.2023 11:55 Ответить
Рубльовку грабувати будуть)) жовтнева революція так й була проведена - море бухла й лозунги....
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03.03.2023 11:59 Ответить
Бо соромно. Бо знов обісралися.
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03.03.2023 11:56 Ответить
Бо обісрались зі своєю невдалою операцією. Традиційно по кацапськи, як завжди, вийшло через дупу.
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03.03.2023 11:57 Ответить
План "Заходим в село и захватываем школу"

А школы то и нет давно

Уже попилена на дрова
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03.03.2023 11:58 Ответить
-Падаждем инциндента в псковской области...
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03.03.2023 11:59 Ответить

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03.03.2023 12:00 Ответить
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03.03.2023 12:52 Ответить
Этого Навку надо похвалить - подправил вчерашнего шефа!
Оказывается, что это был не теракт, а АТАКА !
П.С.
Как любят кричать футбольные фанаты:
- Димон, атакуй не атакуй, всё равно получишь....половой орган дедушки путина!
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03.03.2023 12:01 Ответить
.

всё идет по плану...

ваша бабка путятишна. цалую.

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03.03.2023 15:53 Ответить
Так і бачу Пєскова, стриженого під машинку і у гімнастьорке.
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03.03.2023 12:11 Ответить
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03.03.2023 12:13 Ответить
а що таке? там же стільки народу полягло, 1 або 3 водії автобуса, декілька хлопчиків або дівчаток, це наразі невідомо, люди перелякалися..., а тут тобі, ніякого воєнного стану..., ось так на рашкє ставляться до своїх людей, похєр всім...
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03.03.2023 12:23 Ответить
Там ще й авто-трансформер. З автобуса трансформується в ніву, з ніви в жигуль і так по колу, фсб не знає що говорити, бо машина постійно змінюється, а номери гнуться та не дають сфотографувати.
Дівчинка за кермом теж то в хлопчика перетворюється, то розмножується до кілька дітей.
Жах.
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03.03.2023 13:19 Ответить
Певно, надихаються Лавкрафтом та грибочками.
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04.03.2023 04:44 Ответить
А шо такоє? Зірвалася ваша мега-провокація з купою жертв? І замість неї якийсь цирк отримали? А хто ж це вас, кгбістів, так зробив?
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03.03.2023 12:38 Ответить
Кацапы сделали хороший ход!
И ходят они... под себя!)))
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03.03.2023 12:47 Ответить
Кацапи. Кацапи ніколи не змінюються. Як росли руки зі сраки і мізки з того ж місця, так і ростуть. Стабільна мутація.
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03.03.2023 13:21 Ответить
Шо, плебс не оцінив "Жлоб-шоу"?
Підривайте будинки у Чмоскві!
Ремікс "Норд-Осту" робіть!
Шоу маст го он!!!
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03.03.2023 13:37 Ответить
https://ibb.co/SRrRxLS
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03.03.2023 15:28 Ответить
.
Стенания ********* о каком-либо происшествии у них с обвинением Украины , напоминает цитату К.Чапека : "Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города."
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03.03.2023 16:00 Ответить
А что, собственно говоря, произошло? Зашли наши ребята, учинили небольшой кипишь. Никого не убили и спокойно вышли. Что в этом плохого? И, пусть кацапы чешут репу: а что это было? А полицаи, фсбшники и прочая мразь должны боятся собственной тени и ходить с оглядкой. И, может быть, тогда кацапы отойдут от бодуна и начнут понимать, что они творят.
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04.03.2023 08:17 Ответить
 
 