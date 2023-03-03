После инцидента в Брянской области о введении военного положения речь не идет, - Песков
В России пока не планируют вводить военное положение из-за инцидента в Брянской области.
Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Любых решений о введении военного положения в ряде регионов из-за атаки на Брянскую область не принималось", - отметил он.
Ранее РосСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.
ФСБ России заявила об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.
В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.
В Госпогранслужбе сообщили, что информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.
Российский диктатор Путин назвал инцидент в Брянской области "терактом".
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Получилось нелепое шоу
Треба щоб мокши відволіклись на себе.
А школы то и нет давно
Уже попилена на дрова
Оказывается, что это был не теракт, а АТАКА !
П.С.
Как любят кричать футбольные фанаты:
- Димон, атакуй не атакуй, всё равно получишь....половой орган дедушки путина!
всё идет по плану...
ваша бабка путятишна. цалую.
Дівчинка за кермом теж то в хлопчика перетворюється, то розмножується до кілька дітей.
Жах.
И ходят они... под себя!)))
Підривайте будинки у Чмоскві!
Ремікс "Норд-Осту" робіть!
Шоу маст го он!!!
Стенания ********* о каком-либо происшествии у них с обвинением Украины , напоминает цитату К.Чапека : "Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города."