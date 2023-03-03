Путин провел заседание Совбеза: говорили об "антитерористической защищенности"

Российский диктатор Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом РФ предложил обсудить антитеррористическую защищенность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Путин отметил, что в пятницу вопрос один, "но очень важный" - о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов.

Потому Путин предложил заслушать доклад министра внутренних дел.

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Ранее росСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.

ФСБ России заявила об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.

В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

В Госпогранслужбе сообщили, что информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.

Российский диктатор Путин назвал инцидент в Брянской области "терактом".

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