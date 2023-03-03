Путин провел заседание Совбеза: говорили об "антитерористической защищенности"
Российский диктатор Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом РФ предложил обсудить антитеррористическую защищенность.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство "РИА Новости".
Путин отметил, что в пятницу вопрос один, "но очень важный" - о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов.
Потому Путин предложил заслушать доклад министра внутренних дел.
Ранее росСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.
ФСБ России заявила об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.
В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.
В Госпогранслужбе сообщили, что информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.
Российский диктатор Путин назвал инцидент в Брянской области "терактом".
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Якби 24.02.2023, о 4:00, за годину до оголошення війни, коли він у мріях вже бачив як приймає "парад перемоги" на Хрещатику, якийсь пророк сказав йому, що через рік ти все ще воюватимеш абсолютно без жодного. успіху та завданням №1 для тебе стане захист прикордонних областей самої Росії, як би ця істота вчинила?
- Хто були ті конкретні радники, які переконали Путіна розпочати війну?
- Їх було три - Іван Грозний, Петр Перший та Катерина Друга
Я с лахтинской сволочью не общаюсь
підривали будинки в деяких містах параші , Беслан і іншу антитерористичну захищеність 😡
Вы прослушали основные тезисы заседания !
Сам срущий-в-чемодан так сказал.
Да, кацапчики?
Что-то вас давно тут не видно. Пообсерались вы все там, чи що?