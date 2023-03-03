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Новости Война
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Путин провел заседание Совбеза: говорили об "антитерористической защищенности"

путін

Российский диктатор Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом РФ предложил обсудить антитеррористическую защищенность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Путин отметил, что в пятницу вопрос один, "но очень важный" - о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов.

Потому Путин предложил заслушать доклад министра внутренних дел.

Читайте также: После инцидента в Брянской области о введении военного положения речь не идет, - Песков

Ранее росСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.

ФСБ России заявила об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.

В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

В Госпогранслужбе сообщили, что информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.

Российский диктатор Путин назвал инцидент в Брянской области "терактом".

Читайте: Инцидент в Брянской области показал недовольство действиями Кремля среди российских блогеров, - ISW

Автор: 

Брянск (117) путин владимир (31519) россия (96057)


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Топ комментарии
+11
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03.03.2023 17:00
+8
Сцикло навіть війну об'явити не може
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03.03.2023 16:55
+6
Да там вже усі його чемодани повні лайна, як тільки він почув, що дрг починають "окупацію"
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03.03.2023 16:59
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Сцикло навіть війну об'явити не може
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03.03.2023 16:55 Ответить
Да там вже усі його чемодани повні лайна, як тільки він почув, що дрг починають "окупацію"
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03.03.2023 16:59 Ответить
"Акелла" обосрался...
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03.03.2023 17:26 Ответить
Не може. Бо тоді вже усі "нейтральні" країни на кшталт Китаю чи Індії, від нього повтікають.
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03.03.2023 17:27 Ответить
точно, на воронєжі будуть трєніровки проводить )))
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03.03.2023 16:57 Ответить
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03.03.2023 17:00 Ответить
Нас атакуют антитерористы!... нада защищаться!
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03.03.2023 17:02 Ответить
Ось цікаво.
Якби 24.02.2023, о 4:00, за годину до оголошення війни, коли він у мріях вже бачив як приймає "парад перемоги" на Хрещатику, якийсь пророк сказав йому, що через рік ти все ще воюватимеш абсолютно без жодного. успіху та завданням №1 для тебе стане захист прикордонних областей самої Росії, як би ця істота вчинила?
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03.03.2023 17:02 Ответить
Так само би вчинила ця істота. Я навіть не сумніваюсь у цьому.
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03.03.2023 17:09 Ответить
Йому ж це,останній тиждень, відкритим текстом говорили керівники декількох спілок офіцерів,генерали-екси.Але ж воно пьотр і дочка сталіна, все хоче знищити українців.
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03.03.2023 17:18 Ответить
ху@ло вважало, що саме воно створює історію... пьотр ІІ ху@в....
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03.03.2023 17:55 Ответить
Саме так Сергій Лавров і відповів на запитання:
- Хто були ті конкретні радники, які переконали Путіна розпочати війну?
- Їх було три - Іван Грозний, Петр Перший та Катерина Друга
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03.03.2023 18:11 Ответить
Без успеха....это ты, тысячник,так своего дрЫща Зепредателя отмазываешь?) Левобережье с украинцами сдал как стеклотару....водичку в Крым оформил своим братьям малороссам...а успехов нет.Н
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03.03.2023 18:16 Ответить
Нах пошел.
Я с лахтинской сволочью не общаюсь
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03.03.2023 19:30 Ответить
Иди тысячник....иди не спрашивай я тебе не папа даже) .....кстати лахта и зебилы это одного Х дети.....для вас одинаково Украина продажная шлюха готовая дать любому.Колени перед куйло это ТВОЙ сознательный выбор,тысячник....живи на коленях,ЗЕтерпила
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03.03.2023 21:23 Ответить
Із цього починалась чеченська війна :
підривали будинки в деяких містах параші , Беслан і іншу антитерористичну захищеність 😡
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03.03.2023 17:04 Ответить
"Нива", нацисты, 200 лет педагогу Ушинскому, хотят вернуть историю московии взад, у них ничего не получится, подруги алины - дуры болтливые....
Вы прослушали основные тезисы заседания !
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03.03.2023 17:15 Ответить
Ніщо вже не зупинить прихід на рашку північного пухнастого хутряного звірка.
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03.03.2023 17:16 Ответить
Коли собаці нєхрєн робити, він....
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03.03.2023 17:17 Ответить
Прикольно получилось: русские ультранационалисты хотели лишить кацапов русского языка и истории.
Сам срущий-в-чемодан так сказал.
Да, кацапчики?
Что-то вас давно тут не видно. Пообсерались вы все там, чи що?
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03.03.2023 18:06 Ответить
Всё бабло, виллы, яхты, слитки, детки кремлёвских сволочей давно находится под зонтиком НАТО. Они с ним никогда и не собирались воевать, они для быдла слепили из него пугало. В противном случае, у него не хватило бы средств на укрепление этого зоопарка с площадью семнадцать миллионов кв.километров.
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03.03.2023 19:25 Ответить
 
 