В Україні почали виробляти літаки, здатні автономно пролітати до 3100 км

Автономні літаки компанії AeroDrone пройшли сертифікацію. Розпочато їхнє серійне виробництво.

Про це в інтерв’ю dev.ua розповів партнер проєкту Дмитро Шимків, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він додав, що компанія уклала з Міноборони угоду на поставку першої партії до ЗСУ.

Мова йде про 80-кілограмові (перша модель AeroDrone - D-80 Discovery) та 300-кілограмові (друга модель - E-300 Enterprise) літаки.

Як каже Шимків, автономні літаки можуть коштувати від $250 000 до $450 000.

"Усе залежить від начинки, яку хоче замовник. Я тут просто назову диапазон вартості професійних камер: вони коштують від $20 000 до $320 000!", - каже він.

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Літак здатен подолати понад 1000 км автономного польоту.

"Якщо встановити бак 350 літрів, то відстань можна збільшити навіть до 3100 км. Тут можна варіювати: у дрона є корисне навантаження. Частина йде на пальне, частина - на вантаж. Тобто в залежності від цілей польоту", - каже Шимків.

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