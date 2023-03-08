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В Україні почали виробляти літаки, здатні автономно пролітати до 3100 км

літак

Автономні літаки компанії AeroDrone пройшли сертифікацію. Розпочато їхнє серійне виробництво.

Про це в інтерв’ю dev.ua розповів партнер проєкту Дмитро Шимків, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він додав, що компанія уклала з Міноборони угоду на поставку першої партії до ЗСУ.

Мова йде про 80-кілограмові (перша модель AeroDrone - D-80 Discovery) та 300-кілограмові (друга модель - E-300 Enterprise) літаки.

Як каже Шимків, автономні літаки можуть коштувати від $250 000 до $450 000.

"Усе залежить від начинки, яку хоче замовник. Я тут просто назову диапазон вартості професійних камер: вони коштують від $20 000 до $320 000!", - каже він.

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Літак здатен подолати понад 1000 км автономного польоту.

"Якщо встановити бак 350 літрів, то відстань можна збільшити навіть до 3100 км. Тут можна варіювати: у дрона є корисне навантаження. Частина йде на пальне, частина - на вантаж. Тобто в залежності від цілей польоту", - каже Шимків.

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Автор: 

авіація (4165) літак (2962) Шимків Дмитро (106)


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Топ коментарі
+38
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08.03.2023 10:33 Відповісти
+28
Цікаво.200-300 штук євро на сумнівний безпілотник в міністерстві мародера Рєзнікова є .
На ракети для Вільхи М (які скінчилися минулого місяця),немає...
Втім,закономірно.
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08.03.2023 10:46 Відповісти
+25
Капец, не позорились бы с такой ценой. Они настолько же нежильцы как и Шахеды, если еще не больше заметны. Я лично донатю Касьянова, считаю правильными его идеи о небольшом и дешевом дальнобойном БПЛА. А использовать такие большие БПЛА для насыщения ПВО абсолютно нелепо - цена того же Шахеда 50т, а эти в 5-8 раз дороже. Ну а те кто собирает миллионы на Шарки и тд. не говорят что покупаются золотые БПЛА, а не сотни дешевых и невидимых для ПВО.
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08.03.2023 10:46 Відповісти
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За 20к ещё куда б не шло, но если скорость малая, а видимость на радарах большая, то бесполезная фигня.
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08.03.2023 11:53 Відповісти
000.

"Усе залежить від начинки, яку хоче замовник. Я тут просто назову диапазон вартості професійних камер: вони коштують від $20 000 до $320 000!"
Думаю вартість більше залежить від того скільки коштів захочуть вкрасти рєзнікови!
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08.03.2023 11:58 Відповісти
Свинарчуки тихенько палять у куточку і заздрять резніковцям.
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08.03.2023 13:59 Відповісти
Додатковий паливний бак на 350 літрів у цьому дроні це той в який раніше хімотруту заливали для оприскування с.х полів від шкідників.
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08.03.2023 12:01 Відповісти
когда приступят к серийному производству?
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08.03.2023 12:14 Відповісти
З тієї ж статті - "Зв'язок: хороша, захищена система, яка має радіус 150 км, коштує $80 000-120 000. Системи антиджемінгу: звісно є і за 300 баксів. Але круті - за $12 500."
До речі - Джемінг націлений на втрату дроном GPS-навігації. Відповідно, оператор не може відстежувати на карті місце перебування БПЛА і вимушений здійснювати політ вручну. У такому режимі квадрокоптер зносить потоком вітру, і оператору потрібно постійно стежити, щоб апарат не віднесло в бік ворога.

GPS-спуфінг - складніший варіант радіоелектронної боротьби. Дрон починає отримувати імітований сигнал GPS, який змінює його геолокацію. Апарат може вважати, що він перебуває надто високо, опускається і вдаряється об землю.

Навіщо казати про 3100 км, якщо радіус дії 150 км? І, якщо вартість камер від $20000 до $320000, то чому різниця вартості літаків зовсім інша? Тобто можемо поставити камеру зо 20 тис, але все одно літачок буде коштувати не менше $250000? Як по мене - знову крадівництво, ще й під час війни.

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08.03.2023 12:17 Відповісти
250 тысяч - лакомая цена для кацапского ПВО и выброшенные на ветер деньги.
Сделать такой же дешёвый аналог Шахеда видимо не дано...
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08.03.2023 12:31 Відповісти
Дальність польоту дійсно вражає (якщо вона відповідає дійсності), але ж ціна явно не реальна для наших фінансових можливостей, тим паче, що безпілотник довго не живе. Таку ціну можна платити лише за гарантоване знищення стратегічної авіації рашистів на їх аеродромах, але невідомо, чи ці безпілотники на таке здатні.
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08.03.2023 13:12 Відповісти
Резинка сказал что все будут покупать - так что потерь яиц оно не заметит ,а то и новие отрастит(((( Епанутие уроди!!!
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08.03.2023 13:17 Відповісти
Іпануті ідіоти це ті хто тихенько ******** з дивану і дає змогу резніковцям мародерити на крові українських героїв.
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08.03.2023 14:01 Відповісти
ти про себе ідіот! а нну с кроваті , поклади мамкіну сіську і бігом просекти марадерство!!
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08.03.2023 16:24 Відповісти
Мій диван каже,що це дорого.По моєму рашиста і не одного можна купити за такі гроші тим паче якщо він працює в ракетобудівництві або на танковому заводі.Так і інформація буде і диверсію можна влаштувати.
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08.03.2023 13:20 Відповісти
Такой если и не долетит, то точно доедет!
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08.03.2023 13:21 Відповісти
Новость от 2010 -Самый дешевый в мире самолет изобрел харьковский конструктор Александр Шувалов. Длина летательного аппарата - всего шесть метров, размах крыльев - девять. - Можно его использовать как планер, запуская буксиром. А можно оборудовать двумя двигателями ...
МПО-1 (мотопланер первоначального обучения одноместный) - это самолет-трансформер. В зависимости от комплектации аппарат может представлять из себя планер, самолет или же работать от электродвигателя. "Если любит лавировать между воздушными потоками, купит планер, - рассказывает Александр Шувалов. - Однако планер нужно еще запустить - то ли с помощью лебедки, то ли с помощью буксировщика. Это создает дополнительные трудности". Установив на аппарат двигатель внутреннего сгорания, МПО-1 можно превратить в моторный планер, ничем не отличающийся от самолета, говорит Шувалов. Стандартного 15-литрового бака хватит на 5-6 часов полета. Разогнаться на таком самолете можно до 100 км/ч. Для взлета и посадки требуется площадка размером с футбольное поле. "На планер также можно установить электродвигатель мощностью 10 КВт - он за 5-10 минут сможет поднять аппарат в воздух, чтобы пилот смог осуществлять парение"
Цена? 8000 у.е.
Кстати укрнет єту новость у себя стер и почему?
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08.03.2023 13:22 Відповісти
Назву придумав-" Зелений Стерх"...
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08.03.2023 14:44 Відповісти
Не розумію, навіщо на цьому аероплані, який літає з максимальною швидкістю 120 км/год, камера за 320000$, якщо у нього стеля польоту 2км? Невже щоб читати що пишуть, у орків, в газеті "Красная звізда"?
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08.03.2023 14:50 Відповісти
"Якс ексдиректор Microsoft Ukraine й ексзаступник голови АП ".... всё понятно. єти твари всегда найдут, как нас обокрасть!
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08.03.2023 14:59 Відповісти
Шось уж больно дороговато для цього воздушного корита?
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08.03.2023 15:16 Відповісти
НЕ ПРОШЛО И 10 ЛЕТ !!!
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08.03.2023 15:22 Відповісти
https://www.esquireme.com/gear/cars/38779-ferraris-250000-f8-******-thats-faster-than-the-iconic-488 https://www.esquireme.com/gear/cars/38779-ferraris-250000-f8-******-thats-faster-than-the-iconic-488

ВОТ 250000$ !!!
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08.03.2023 15:29 Відповісти
Схоже це швидше як дешевший варіант байрактару
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08.03.2023 20:49 Відповісти
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