В Україні почали виробляти літаки, здатні автономно пролітати до 3100 км
Автономні літаки компанії AeroDrone пройшли сертифікацію. Розпочато їхнє серійне виробництво.
Про це в інтерв’ю dev.ua розповів партнер проєкту Дмитро Шимків, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він додав, що компанія уклала з Міноборони угоду на поставку першої партії до ЗСУ.
Мова йде про 80-кілограмові (перша модель AeroDrone - D-80 Discovery) та 300-кілограмові (друга модель - E-300 Enterprise) літаки.
Як каже Шимків, автономні літаки можуть коштувати від $250 000 до $450 000.
"Усе залежить від начинки, яку хоче замовник. Я тут просто назову диапазон вартості професійних камер: вони коштують від $20 000 до $320 000!", - каже він.
Літак здатен подолати понад 1000 км автономного польоту.
"Якщо встановити бак 350 літрів, то відстань можна збільшити навіть до 3100 км. Тут можна варіювати: у дрона є корисне навантаження. Частина йде на пальне, частина - на вантаж. Тобто в залежності від цілей польоту", - каже Шимків.
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"Усе залежить від начинки, яку хоче замовник. Я тут просто назову диапазон вартості професійних камер: вони коштують від $20 000 до $320 000!"
Думаю вартість більше залежить від того скільки коштів захочуть вкрасти рєзнікови!
До речі - Джемінг націлений на втрату дроном GPS-навігації. Відповідно, оператор не може відстежувати на карті місце перебування БПЛА і вимушений здійснювати політ вручну. У такому режимі квадрокоптер зносить потоком вітру, і оператору потрібно постійно стежити, щоб апарат не віднесло в бік ворога.
GPS-спуфінг - складніший варіант радіоелектронної боротьби. Дрон починає отримувати імітований сигнал GPS, який змінює його геолокацію. Апарат може вважати, що він перебуває надто високо, опускається і вдаряється об землю.
Навіщо казати про 3100 км, якщо радіус дії 150 км? І, якщо вартість камер від $20000 до $320000, то чому різниця вартості літаків зовсім інша? Тобто можемо поставити камеру зо 20 тис, але все одно літачок буде коштувати не менше $250000? Як по мене - знову крадівництво, ще й під час війни.
Сделать такой же дешёвый аналог Шахеда видимо не дано...
МПО-1 (мотопланер первоначального обучения одноместный) - это самолет-трансформер. В зависимости от комплектации аппарат может представлять из себя планер, самолет или же работать от электродвигателя. "Если любит лавировать между воздушными потоками, купит планер, - рассказывает Александр Шувалов. - Однако планер нужно еще запустить - то ли с помощью лебедки, то ли с помощью буксировщика. Это создает дополнительные трудности". Установив на аппарат двигатель внутреннего сгорания, МПО-1 можно превратить в моторный планер, ничем не отличающийся от самолета, говорит Шувалов. Стандартного 15-литрового бака хватит на 5-6 часов полета. Разогнаться на таком самолете можно до 100 км/ч. Для взлета и посадки требуется площадка размером с футбольное поле. "На планер также можно установить электродвигатель мощностью 10 КВт - он за 5-10 минут сможет поднять аппарат в воздух, чтобы пилот смог осуществлять парение"
Цена? 8000 у.е.
Кстати укрнет єту новость у себя стер и почему?
ВОТ 250000$ !!!