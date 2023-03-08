В Украине начали производить самолеты, способные автономно пролетать до 3100 км.

Автономные самолеты компании AeroDrone прошли сертификацию. Начато их серийное производство.

Об этом в интервью dev.ua рассказал партнер проекта Дмитрий Шимкив, сообщает Цензор.НЕТ.

Он добавил, что компания заключила с Минобороны соглашение на поставку первой партии в ВСУ.

Речь идет о 80-килограммовых (первая модель AeroDrone – D-80 Discovery) и 300-килограммовых (вторая модель – E-300 Enterprise) самолетах.

Как говорит Шимков, автономные самолеты могут стоить от $250 000 до $450 000.

"Все зависит от начинки, которую хочет заказчик. Я здесь просто назову диапазон стоимости профессиональных камер: они стоят от $20 000 до $320 000!", – говорит он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия потеряла в Украине более 70 самолетов, - командующий ВС США в Европе Хекер

Самолет способен преодолеть более 1000 км автономного полета.

"Если установить бак 350 литров, то расстояние можно увеличить даже до 3100 км. Здесь можно варьировать: у дрона есть полезная нагрузка. Часть идет на горючее, часть – на груз. То есть в зависимости от целей полета", – говорит Шимкив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США изучают интеграцию передовых западных ракет с украинскими истребителями, - Politico