В Украине начали производить самолеты, способные автономно пролетать до 3100 км.
Автономные самолеты компании AeroDrone прошли сертификацию. Начато их серийное производство.
Об этом в интервью dev.ua рассказал партнер проекта Дмитрий Шимкив, сообщает Цензор.НЕТ.
Он добавил, что компания заключила с Минобороны соглашение на поставку первой партии в ВСУ.
Речь идет о 80-килограммовых (первая модель AeroDrone – D-80 Discovery) и 300-килограммовых (вторая модель – E-300 Enterprise) самолетах.
Как говорит Шимков, автономные самолеты могут стоить от $250 000 до $450 000.
"Все зависит от начинки, которую хочет заказчик. Я здесь просто назову диапазон стоимости профессиональных камер: они стоят от $20 000 до $320 000!", – говорит он.
Самолет способен преодолеть более 1000 км автономного полета.
"Если установить бак 350 литров, то расстояние можно увеличить даже до 3100 км. Здесь можно варьировать: у дрона есть полезная нагрузка. Часть идет на горючее, часть – на груз. То есть в зависимости от целей полета", – говорит Шимкив.
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"Усе залежить від начинки, яку хоче замовник. Я тут просто назову диапазон вартості професійних камер: вони коштують від $20 000 до $320 000!"
Думаю вартість більше залежить від того скільки коштів захочуть вкрасти рєзнікови!
До речі - Джемінг націлений на втрату дроном GPS-навігації. Відповідно, оператор не може відстежувати на карті місце перебування БПЛА і вимушений здійснювати політ вручну. У такому режимі квадрокоптер зносить потоком вітру, і оператору потрібно постійно стежити, щоб апарат не віднесло в бік ворога.
GPS-спуфінг - складніший варіант радіоелектронної боротьби. Дрон починає отримувати імітований сигнал GPS, який змінює його геолокацію. Апарат може вважати, що він перебуває надто високо, опускається і вдаряється об землю.
Навіщо казати про 3100 км, якщо радіус дії 150 км? І, якщо вартість камер від $20000 до $320000, то чому різниця вартості літаків зовсім інша? Тобто можемо поставити камеру зо 20 тис, але все одно літачок буде коштувати не менше $250000? Як по мене - знову крадівництво, ще й під час війни.
Сделать такой же дешёвый аналог Шахеда видимо не дано...
МПО-1 (мотопланер первоначального обучения одноместный) - это самолет-трансформер. В зависимости от комплектации аппарат может представлять из себя планер, самолет или же работать от электродвигателя. "Если любит лавировать между воздушными потоками, купит планер, - рассказывает Александр Шувалов. - Однако планер нужно еще запустить - то ли с помощью лебедки, то ли с помощью буксировщика. Это создает дополнительные трудности". Установив на аппарат двигатель внутреннего сгорания, МПО-1 можно превратить в моторный планер, ничем не отличающийся от самолета, говорит Шувалов. Стандартного 15-литрового бака хватит на 5-6 часов полета. Разогнаться на таком самолете можно до 100 км/ч. Для взлета и посадки требуется площадка размером с футбольное поле. "На планер также можно установить электродвигатель мощностью 10 КВт - он за 5-10 минут сможет поднять аппарат в воздух, чтобы пилот смог осуществлять парение"
Цена? 8000 у.е.
Кстати укрнет єту новость у себя стер и почему?
ВОТ 250000$ !!!