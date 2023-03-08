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Українська діаспора закликає зняти з номінації на "Оскар" фільм Top Gun: Maverick, профінансований російським олігархом Риболовлєвим

gun,top

На "Оскар" у номінації "найкращий фільм" претендує стрічка Top Gun: Maverick, профінансована підсанкційним російським олігархом Дмитром Риболовлєвим.

Про це повідомив Світовий Конґрес Українців, інформує Цензор.НЕТ.

Діаспоряни надіслали листа президентці Американської кіноакадемії Дженет Янг та членам Ради керуючих. Вони стурбовані номінуванням стрічки Top Gun: Maverick на "Оскар" в шести номінаціях, в тому числі в номінації "найкращий фільм". Адже ЗМІ повідомляли, що фільм профінансував Дмитро Риболовлєв - російський олігарх, який потрапив під санкції України.

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В Світовому конгресі українців нагадали, що Риболовлєв - один з найбагатших російських олігархів. Протягом десятиліття він був найбільшим бізнес-партнером Олександра Лукашенка.

"Фінансування Риболовлєвим Top Gun: Maverick не було оприлюднено, і є вагомі підстави вважати, що участь олігарха могла призвести до цензури з боку Кремля. На відміну від оригінального фільму, у Top Gun: Maverick немає прямого чи опосередкованого посилання на Росію. Навряд чи це збіг", - йдеться в листі.

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Представники діаспори закликали Академію:

1) однозначно відхилити фільми з будь-якими прямими чи непрямими інвестиціями російських олігархів або інших учасників геноцидної війни Росії проти України;

2) переглянути відповідність Top Gun: Maverick до участі у 95-й церемонії вручення премії Оскар; і

3) виступити з різкою заявою на цьогорічній церемонії нагородження, засудивши війну Росії проти України та будь-які спроби вплинути на Голлівуд та американське суспільство.

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"Разом ми здатні зробити все можливе, щоб зупинити воєнні злочини росії проти українського народу", - наголошується в листі.

95-та церемонія нагородження премією "Оскар" від Американської Кіноакадемії відбудеться 12 березня в Лос-Анджелесі.

Автор: 

діаспора (210) кіно (965) олігарх (933) Оскар (56) Світовий Конґрес Українців (76)


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Топ коментарі
+11
Там у фільмі Том- Круз взагалі-то кацапський су-57 валить...
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08.03.2023 11:37 Відповісти
+10
Ну то й що? Може й на Тома Круза тепер санкції накладати? Як на мене, то це негативни сприйме західна аудиторія, бо фільм очевидно проамереканський. Краще б витратили час на лобування якихось проукраїнських проектів, чим на заборони, які з пальця висмоктані. І тепер якщо все таки прохання про заборону буде прігнороване, то русня не автратить повихвалятися наче там присутня частина і їх успіху. Мислення не далі свого носу.
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08.03.2023 11:32 Відповісти
+8
Бред какой-то. Подобные действия будут только вызывать отторжение у американцев. Это намного больше навредит, чем поможет.
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08.03.2023 11:47 Відповісти
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Десь заплакав маленький Том Круз.

А фільм реально гарний і красивий. Я і не знав, що на нього кацап гроші давав.
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08.03.2023 11:27 Відповісти
заплатив щоби у кіно навіть і не згадували про росію
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08.03.2023 12:07 Відповісти
ні він інвестував у фільм, щоб отримати відсоток, який в результаті пішов на російську армію. Так працюють інвестиції, якщо що.
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08.03.2023 12:31 Відповісти
Ти це кіно дивився?

Там весь сюжет крутиться навколо російських винищувачів 5-го покоління, які існують тільки в кацапській пропаганді.

Це єдине, що мене дратувало у фільмі, доречі.
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08.03.2023 16:16 Відповісти
Ну то й що? Може й на Тома Круза тепер санкції накладати? Як на мене, то це негативни сприйме західна аудиторія, бо фільм очевидно проамереканський. Краще б витратили час на лобування якихось проукраїнських проектів, чим на заборони, які з пальця висмоктані. І тепер якщо все таки прохання про заборону буде прігнороване, то русня не автратить повихвалятися наче там присутня частина і їх успіху. Мислення не далі свого носу.
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08.03.2023 11:32 Відповісти
Там у фільмі Том- Круз взагалі-то кацапський су-57 валить...
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08.03.2023 11:37 Відповісти
Су-57? То е шо, аналоговнет? Та у чому проблема була для Круза?
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08.03.2023 11:50 Відповісти
Ну він просто там був на древньому ф-14 виробництва 70-х років...
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08.03.2023 12:02 Відповісти
так він валить неіснуючий літак - і що?
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08.03.2023 12:28 Відповісти
Доки у владі сидять кацапській кроти типа Єрмак' зрадник бубочка та крадій Резніков з яйцями по 17 грн, то краще б вже по закривали пиз...Ки про американські фільми та їх фінансування
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08.03.2023 11:46 Відповісти
**********
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08.03.2023 11:47 Відповісти
Цей фільм має шалену популярність і хороші відгуки на заході, ніхто його знімати не буде, а такими заявами багато хто на заході може зробити свої висновки на рахунок українців, у нас чомусь у людей таке враження,що по їхній любій пртетензії усі в світі мають зразу бігти і виконувати те що у їм скажуть, такі заяви реально псують нашу репутацію в світі як на мене
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08.03.2023 11:47 Відповісти
А як на мене не псують в цьому світі треба бути. Наглим і відстоювати своє до останнього
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08.03.2023 12:42 Відповісти
Відстоювати то треба,але так щоб потім тебе на сміх потім не піднімали, а то сидіти і закликати щоб американці зняли з Оскару фільм який дуже популярний зараз і набрав високі рейтинги тому що він фінансувався російським олігархом це не відстоювання,а погіршення своєї репутації насамперед перед американцями, тому що там людям по суті о по барабану війна яка йде десь далеко від них за океаном,а тим більше їх не сильно турбує що якийсь там російський олігарх фінансував на їх думку цю прекрасну кінокартину, і тут приходят українці і говорять їм "давайте,хлопці знімайте картину з оскара бо її фінансував російський олігарх", американці подивляться на них як на дураків,покрутят пальцем у виска,посміються і ітак нічого не зроблять, їм плювати що цю картину фінансував росіянець, а українська діаспора таким чином просто опуститься в очах американців, треба думати трохи перед тим як такі заяви робити, це не відстоювання, навіть дурак розуміє,що ці заклики зняти фільм з номінації нічого не принесли б, ля чого просто стрясати повітря щоб потім на тебе косо дивилися?
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08.03.2023 13:31 Відповісти
В США живуть мільйони українців якщо вони будуть це робити нічого поганого не буде. Навпаки через діаспори треба тиснути на уряди різних країн. І як це погіршить ситуацію ніяк США як давали зброю так і будуть в них виходу немає
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08.03.2023 15:03 Відповісти
Мільйонів там немає. В даному випадку немає сенсу тиснути на те що американці ітак не зроблять в любому випадку, більше того вони це можуть сприйняти як якийсь ідіотизм.

"Навпаки через діаспори треба тиснути на уряди різних країн" --- по перше вони не до уряду зверталися,а до американської кіноакадемії, і получається потрібно тиснути на те щоб вони заборонили фільм які американці *******?

"І як це погіршить ситуацію ніяк США як давали зброю так і будуть в них виходу немає" --- а як це що вони роблять покращить ситуацію? Те що вони теоритично знімуть з номінації на Оскра фільм? Ось це так перемога буде Кацапи після цього відразу ж на другий день заберуть свої війська з України,тому що Маверіка зняли з номінації Оскара, це ж відкритий дебілізм,чесне слово
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08.03.2023 15:10 Відповісти
Саме так. Причому, чим дурніше питання, тим більше галасу.

Хоч би один бобер пукнув не давати візу в США агенту ФСБ Єрмаку, чи накласти на нього санкції.
А зафакась один з самих успішних фідьмів року - будьласка.
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08.03.2023 16:20 Відповісти
Бред какой-то. Подобные действия будут только вызывать отторжение у американцев. Это намного больше навредит, чем поможет.
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08.03.2023 11:47 Відповісти
""Разом ми здатні зробити все можливе, щоб зупинити воєнні злочини росії проти українського народу", - наголошується в листі. " --- і ще одне, як те зо цей фільм знімуть з номінації Оскар допоможе зупиеити воєнні злочини кацапів в Україні?
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08.03.2023 11:49 Відповісти
тим, що з росіянами мати справу стане токсично? І касові збори з наступних фільмів не підуть на російську армію, як пішли з Топ Гану?
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08.03.2023 12:30 Відповісти
так можно любое хорошее дело обгадить доведя его до абсурда на подобие БЛМ когда идиоты захотели памятник Черчелю снести
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08.03.2023 11:51 Відповісти
Эбанутым нет покоя.
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08.03.2023 11:58 Відповісти
Нетфликс пішов з раші, а кацарське лайно "майор грім" там присутне. Культурний міністр, ау, ти де?
Чи теж канадці повинні втрутитись?
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08.03.2023 12:01 Відповісти
И що міністр зробить нетфліксу?
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08.03.2023 12:30 Відповісти
Якщо письменний, то елементарний запит.
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08.03.2023 12:39 Відповісти
И ему вежливо дадут от ворот поворот.
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08.03.2023 13:54 Відповісти
Знов неначасі? То краще сидіти і мовчати, може само розсмокчеться, а українські підписники нікому не цікаві, бо не заносять.
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08.03.2023 13:59 Відповісти
А лучше воевать с ветряными мельницами?
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08.03.2023 15:11 Відповісти
Питанням на питання? Питань більше не маю)
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08.03.2023 16:23 Відповісти
...сраться? У меня дома стиралка Самсунг которая произведена в Калуге (Рашке) теперь я должен выбросить что ли? Или опять же обратиться к Самсунгу что бы отозвали все свои техники с надписью "ру" и давали новые? Что за тупизм?
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08.03.2023 16:40 Відповісти
Ну то купуйте свої раша-продукти , ту ж ладу каліну, а я краще трішки переплачу за зроблене у Німеччині.
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08.03.2023 16:49 Відповісти
А фильмы вообще каким боком здесь? Недавно нетфликс купил у них "брат"а. И что теперь? Надо ещё и с нетфликсом статься?
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08.03.2023 16:36 Відповісти
Т.е. надо еще с Томом Крузом посраться? Который, кстати, поддерживает Украину. Мы хотим, чтобы стало "поддержИВАЛ"?
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08.03.2023 12:19 Відповісти
в чому виражається підтримка України Томом Крузом?
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08.03.2023 12:29 Відповісти
ну це вже тупість, норм фільм де кацапам наваляли по повній, а якшо про лохів кацапів зняли кіно за гроші кацапів то це все взагалі топчік ))
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08.03.2023 12:29 Відповісти
де ти в Топ Гані взагалі росіян побачив? Там просто "та сторона". Головне інше - в реальному житті російський олігарх як думаєш скільки мільйонів прибутку отримав з фільму?
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08.03.2023 15:57 Відповісти
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08.03.2023 12:30 Відповісти
Перепис прокацапських ботів на чолі з Саганом.
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08.03.2023 13:13 Відповісти
Фільм реально хороший.
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08.03.2023 13:44 Відповісти
якщо ми, українці не здатні відрізняти гівно від цукерок то нам рано вимагати зброю у американців, які так само мають право не відрізняти українські території від кацапських.

між добром і злом нема сірої зони.

є чітка межа, яку проводять принципи.

хочемо бути безпринципними - і так можна але, тоді, не треба винуватити инших, хто торгує з росією, хто визнає елденеери, хто дрочить на пушкіна та иншу лєрмонб**ь.
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08.03.2023 14:19 Відповісти
У нас ЗЄзідент досі має бізнес на Роісє, якщо що.
ЗЄ обсирав Україну та їздив в Моску в 2014 році.
ЗЄ давав концерти сепарам в Горлівці в 2014 році

І де ж ті непохитні принципи?
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08.03.2023 16:26 Відповісти
Смотрел эту дичь, постоянно мучал вопрос, кто такое лютое говно мог снять. Теперь понятно.
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08.03.2023 15:00 Відповісти
Мда.дожили. какой же идиотизм творится.в фильме нет никаких намеков по поводу войны или связь с рашкой.ну нет ***,надо докопаться. Глядишь и до марвела дойдут.боже,это ещё больше отторжения вызовет.
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08.03.2023 16:33 Відповісти
Як кіноман ніколи не подумав що він тягне на Оскар. Фільм узяв хайп через першу частину і головні ролі, не більше. Звичайно найбагатшому олігарху є що закинути до кишень комісії і напевно є зв'язок
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08.03.2023 20:48 Відповісти
 
 