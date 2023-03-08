Українська діаспора закликає зняти з номінації на "Оскар" фільм Top Gun: Maverick, профінансований російським олігархом Риболовлєвим

На "Оскар" у номінації "найкращий фільм" претендує стрічка Top Gun: Maverick, профінансована підсанкційним російським олігархом Дмитром Риболовлєвим.

Про це повідомив Світовий Конґрес Українців, інформує Цензор.НЕТ.

Діаспоряни надіслали листа президентці Американської кіноакадемії Дженет Янг та членам Ради керуючих. Вони стурбовані номінуванням стрічки Top Gun: Maverick на "Оскар" в шести номінаціях, в тому числі в номінації "найкращий фільм". Адже ЗМІ повідомляли, що фільм профінансував Дмитро Риболовлєв - російський олігарх, який потрапив під санкції України.

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В Світовому конгресі українців нагадали, що Риболовлєв - один з найбагатших російських олігархів. Протягом десятиліття він був найбільшим бізнес-партнером Олександра Лукашенка.

"Фінансування Риболовлєвим Top Gun: Maverick не було оприлюднено, і є вагомі підстави вважати, що участь олігарха могла призвести до цензури з боку Кремля. На відміну від оригінального фільму, у Top Gun: Maverick немає прямого чи опосередкованого посилання на Росію. Навряд чи це збіг", - йдеться в листі.

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Представники діаспори закликали Академію:

1) однозначно відхилити фільми з будь-якими прямими чи непрямими інвестиціями російських олігархів або інших учасників геноцидної війни Росії проти України;

2) переглянути відповідність Top Gun: Maverick до участі у 95-й церемонії вручення премії Оскар; і

3) виступити з різкою заявою на цьогорічній церемонії нагородження, засудивши війну Росії проти України та будь-які спроби вплинути на Голлівуд та американське суспільство.

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"Разом ми здатні зробити все можливе, щоб зупинити воєнні злочини росії проти українського народу", - наголошується в листі.

95-та церемонія нагородження премією "Оскар" від Американської Кіноакадемії відбудеться 12 березня в Лос-Анджелесі.