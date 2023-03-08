Українська діаспора закликає зняти з номінації на "Оскар" фільм Top Gun: Maverick, профінансований російським олігархом Риболовлєвим
На "Оскар" у номінації "найкращий фільм" претендує стрічка Top Gun: Maverick, профінансована підсанкційним російським олігархом Дмитром Риболовлєвим.
Про це повідомив Світовий Конґрес Українців, інформує Цензор.НЕТ.
Діаспоряни надіслали листа президентці Американської кіноакадемії Дженет Янг та членам Ради керуючих. Вони стурбовані номінуванням стрічки Top Gun: Maverick на "Оскар" в шести номінаціях, в тому числі в номінації "найкращий фільм". Адже ЗМІ повідомляли, що фільм профінансував Дмитро Риболовлєв - російський олігарх, який потрапив під санкції України.
В Світовому конгресі українців нагадали, що Риболовлєв - один з найбагатших російських олігархів. Протягом десятиліття він був найбільшим бізнес-партнером Олександра Лукашенка.
"Фінансування Риболовлєвим Top Gun: Maverick не було оприлюднено, і є вагомі підстави вважати, що участь олігарха могла призвести до цензури з боку Кремля. На відміну від оригінального фільму, у Top Gun: Maverick немає прямого чи опосередкованого посилання на Росію. Навряд чи це збіг", - йдеться в листі.
Представники діаспори закликали Академію:
1) однозначно відхилити фільми з будь-якими прямими чи непрямими інвестиціями російських олігархів або інших учасників геноцидної війни Росії проти України;
2) переглянути відповідність Top Gun: Maverick до участі у 95-й церемонії вручення премії Оскар; і
3) виступити з різкою заявою на цьогорічній церемонії нагородження, засудивши війну Росії проти України та будь-які спроби вплинути на Голлівуд та американське суспільство.
"Разом ми здатні зробити все можливе, щоб зупинити воєнні злочини росії проти українського народу", - наголошується в листі.
95-та церемонія нагородження премією "Оскар" від Американської Кіноакадемії відбудеться 12 березня в Лос-Анджелесі.
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А фільм реально гарний і красивий. Я і не знав, що на нього кацап гроші давав.
Там весь сюжет крутиться навколо російських винищувачів 5-го покоління, які існують тільки в кацапській пропаганді.
Це єдине, що мене дратувало у фільмі, доречі.
"Навпаки через діаспори треба тиснути на уряди різних країн" --- по перше вони не до уряду зверталися,а до американської кіноакадемії, і получається потрібно тиснути на те щоб вони заборонили фільм які американці *******?
"І як це погіршить ситуацію ніяк США як давали зброю так і будуть в них виходу немає" --- а як це що вони роблять покращить ситуацію? Те що вони теоритично знімуть з номінації на Оскра фільм? Ось це так перемога буде Кацапи після цього відразу ж на другий день заберуть свої війська з України,тому що Маверіка зняли з номінації Оскара, це ж відкритий дебілізм,чесне слово
Хоч би один бобер пукнув не давати візу в США агенту ФСБ Єрмаку, чи накласти на нього санкції.
А зафакась один з самих успішних фідьмів року - будьласка.
Чи теж канадці повинні втрутитись?
між добром і злом нема сірої зони.
є чітка межа, яку проводять принципи.
хочемо бути безпринципними - і так можна але, тоді, не треба винуватити инших, хто торгує з росією, хто визнає елденеери, хто дрочить на пушкіна та иншу лєрмонб**ь.
ЗЄ обсирав Україну та їздив в Моску в 2014 році.
ЗЄ давав концерти сепарам в Горлівці в 2014 році
І де ж ті непохитні принципи?