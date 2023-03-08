Примусово евакуйованих дітей не розлучатимуть з батьками, - Верещук

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що евакуйовану дитину має супроводжувати хоча б один з батьків або особа, що замінює їх.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства реінтеграції окупованих територій та заяву Ірини Верещук в ефірі телемарафону.

Віце-прем'єрміністерка запевняє, що дітей не будуть розлучати з рідними та евакуйовувати без супроводу дорослих. Обов’язкова евакуація дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

"Ні в якому разі дитину розлучати з родиною не будемо. Якщо дорослий ухвалює рішення, він має підписати відповідну форму і відмовитись від евакуації. Якщо є малолітня дитина на утриманні, ця опція не працює щодо одного з дорослих. Вони зобов’язані супроводжувати дитину до місця, куди буде здійснюватись евакуація", – каже Верещук.

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В Україні ще минулого року ухвалили постанову щодо обов’язкової евакуації, яка оголошена лише у Донецькій області. Нова постанова була ухвалена як розширення обов’язкової евакуації з зони бойових дій. Верещук наголосила, що примусово евакуйовуватимуть дітей лише з Бахмуту.

Раніше віце-прем'єрміністера"Обов’язок держави – оберігати життя і здоров’я дитини. Прийняте сьогодні рішення має спонукати батьків більш зважено підходити до питання евакуації їхніх дітей. Якщо дорослі не спроможні подбати про безпеку дитини, то це має зробити держава".

Раніше повідомлялося, що в Бахмуті залишається щонайменше 38 дітей.

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