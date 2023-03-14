Російські снайпери зґвалтували 4-річну дівчинку та її матір на очах у батька під час окупації Київщини, - Reuters

Україна звинувачує двох російських військових у сексуальному насильстві над чотирирічною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері під дулом пістолета на очах у її батька під час окупації у Броварському районі Київщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на матеріали прокуратури.

За даними видання, інциденти були частиною серії сексуальних злочинів, які російські солдати 15-ї окремої мотострілецької бригади вчинили в чотирьох будинках Броварського району в березні 2022 року.





Скан документа зі списком 12 російських військових, підозрюваних у скоєнні сексуального насильства в Броварському районі.

Під час невдалої спроби Москви захопити Київ після вторгнення 24 лютого, через кілька днів солдати увійшли до Броварів, займалися мародерством та застосовували сексуальне насильство як свідому тактику для тероризування населення, кажуть прокурори.

"Вони заздалегідь виділили жінок, скоординували їхні дії та їхні ролі", - заявили прокурори, чиї документи від 2022 року базуються на опитуваннях свідків та потерпілих.

Більшість звірств відбулися 13 березня, коли солдати "в стані алкогольного сп'яніння увірвалися на подвір'я будинку, де проживала молода сім'я", стверджує прокуратура.

Батька побили металевою каструлею, потім змусили стати на коліна, а його дружину зґвалтували. Один із солдатів сказав чотирирічній дівчинці, що "зробить з неї жінку", перш ніж вона стала жертвою насильства, йдеться в документах. Сім'я вижила.

Прокуратура заявила, що розслідує інші злочини в цьому районі, зокрема вбивства, скоєні в той же період.

За даними прокуратури, напад на родину скоїли двоє російських снайперів - віком 32 і 28 років. Перший загинув, а молодший, на ім'я Євгеній Чорнокнижний, повернувся до Росії.

Після ймовірного нападу на цю сім'ю двоє солдатів РФ увійшли до будинку по сусідству, де побили літню пару, а також зґвалтували 41-річну вагітну жінку та 17-річну дівчину. В іншому місці, де проживало кілька сімей, солдати зігнали всіх на кухню і зґвалтували 15-річну дівчинку та її матір. Всі жертви вижили й отримують психологічну та медичну допомогу, повідомили в прокуратурі.

Триває досудове розслідування щодо можливої ролі вищих посадових осіб у нападах у Броварах. Ця справа долучена до інших звинувачень у систематичному сексуальному насильстві з боку російських солдатів.

Видання Reuters звернулося до прокуратури з проханням назвати імена обох солдатів, вона надала лише ім'я молодшого чоловіка. Коли журналісти зателефонували за його номером в онлайн-базах даних, людина, яка назвалася братом Чорнокнижного, повідомила, що той помер.

"Він помер. Ви ніяк не можете з ним зв'язатися", – сказав чоловік, плачучи. – "Це все, що я можу сказати".

Агентство "Reuters" не змогло самостійно підтвердити його слова.

Міноборони Росії не відповіло на запит про коментарі. Телефонні номери 15-ї окремої мотострілецької бригади РФ не працювали. Двоє офіцерів Самарського гарнізону, до складу якого входить бригада, не змогли надати контакти підрозділу, а один із них сказав "Reuters", що вони засекречені.

