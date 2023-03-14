УКР
Російські снайпери зґвалтували 4-річну дівчинку та її матір на очах у батька під час окупації Київщини, - Reuters

Україна звинувачує двох російських військових у сексуальному насильстві над чотирирічною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері під дулом пістолета на очах у її батька під час окупації у Броварському районі Київщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на матеріали прокуратури.

За даними видання, інциденти були частиною серії сексуальних злочинів, які російські солдати 15-ї окремої мотострілецької бригади вчинили в чотирьох будинках Броварського району в березні 2022 року.

Російські снайпери зґвалтували 4-річну дівчинку та її матір на очах у батька під час окупації Київщини, - Reuters 01

Скан документа зі списком 12 російських військових, підозрюваних у скоєнні сексуального насильства в Броварському районі.

Під час невдалої спроби Москви захопити Київ після вторгнення 24 лютого, через кілька днів солдати увійшли до Броварів, займалися мародерством та застосовували сексуальне насильство як свідому тактику для тероризування населення, кажуть прокурори.

Читайте також: На Херсонщині поліція виявила поховання чоловіка, якого закатували російські військові

"Вони заздалегідь виділили жінок, скоординували їхні дії та їхні ролі", - заявили прокурори, чиї документи від 2022 року базуються на опитуваннях свідків та потерпілих.

Більшість звірств відбулися 13 березня, коли солдати "в стані алкогольного сп'яніння увірвалися на подвір'я будинку, де проживала молода сім'я", стверджує прокуратура.

Батька побили металевою каструлею, потім змусили стати на коліна, а його дружину зґвалтували. Один із солдатів сказав чотирирічній дівчинці, що "зробить з неї жінку", перш ніж вона стала жертвою насильства, йдеться в документах. Сім'я вижила.

Прокуратура заявила, що розслідує інші злочини в цьому районі, зокрема вбивства, скоєні в той же період.

За даними прокуратури, напад на родину скоїли двоє російських снайперів - віком 32 і 28 років. Перший загинув, а молодший, на ім'я Євгеній Чорнокнижний, повернувся до Росії.

Після ймовірного нападу на цю сім'ю двоє солдатів РФ увійшли до будинку по сусідству, де побили літню пару, а також зґвалтували 41-річну вагітну жінку та 17-річну дівчину. В іншому місці, де проживало кілька сімей, солдати зігнали всіх на кухню і зґвалтували 15-річну дівчинку та її матір. Всі жертви вижили й отримують психологічну та медичну допомогу, повідомили в прокуратурі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські прокурори зібрали понад 600 досьє на російських військових командирів, включно з Путіним, яких підозрюють у воєнних злочинах, - The Guardian

Триває досудове розслідування щодо можливої ролі вищих посадових осіб у нападах у Броварах. Ця справа долучена до інших звинувачень у систематичному сексуальному насильстві з боку російських солдатів.

Видання Reuters звернулося до прокуратури з проханням назвати імена обох солдатів, вона надала лише ім'я молодшого чоловіка. Коли журналісти зателефонували за його номером в онлайн-базах даних, людина, яка назвалася братом Чорнокнижного, повідомила, що той помер.

"Він помер. Ви ніяк не можете з ним зв'язатися", – сказав чоловік, плачучи. – "Це все, що я можу сказати".

Агентство "Reuters" не змогло самостійно підтвердити його слова.

Міноборони Росії не відповіло на запит про коментарі. Телефонні номери 15-ї окремої мотострілецької бригади РФ не працювали. Двоє офіцерів Самарського гарнізону, до складу якого входить бригада, не змогли надати контакти підрозділу, а один із них сказав "Reuters", що вони засекречені.

Також читайте: В Україні незабаром з’явиться сучасна лабораторія, що проводитиме експертизи щодо воєнних злочинів, - Бєлоусов

Автор: 

армія рф (18780) зґвалтування (399) окупація (6863) воєнні злочини (1935)
Топ коментарі
+90
Тільки за це треба стерти рашу з Землі
показати весь коментар
14.03.2023 15:12 Відповісти
+71
В мене нема злості на русскіх - вони не люди, як вовки чи шакали.
"надо посмотреть в глаза Путіну"
"надо просто перестать стрелять"
"в травні будуть шашлички а то все CNN просто розганяє " - це коли голова ЦРУ уже йому все сказав
"якщо гроші на армію то не буде на дороги"
- от оці всі істинні мразі
показати весь коментар
14.03.2023 15:19 Відповісти
+69
Ублюдки. Выродки.
показати весь коментар
14.03.2023 15:12 Відповісти
И зачем кацапам на фото рыло замальовуваты? Рожок всади и сфотай. если любишь безликих постить.
показати весь коментар
14.03.2023 18:11 Відповісти
Для чого військовим злочинцям ретушують обличчя??
показати весь коментар
14.03.2023 18:21 Відповісти
Нет такого наказания убл@@кам, которое компенсирует страдания жертв.... это на всю жизнь, и не помогут никакие врачи... к сожалению.
К сожалению... Мои соболезнования пострадавшим...
показати весь коментар
14.03.2023 18:58 Відповісти
зато панікі нє било, дарогі пастроілі, еканоміку сахранілі. пам'ятаю, зелена гнида геть напередодні вторгнення іще з якимись бізнесами зустрічалося, про інвестиції, *****, говорило...
показати весь коментар
14.03.2023 19:02 Відповісти
А еще неплохо было бы про эти случаи уведомлять Папу Римского, руководства и служащих в организациях ООН, Красный Крест, ОБСЕ, может и руководство премии "Оскар" ставить в известность.
показати весь коментар
14.03.2023 20:17 Відповісти
Чому українському народу 2023 року не показують злодіяння ворогів?
На календарі не 2014-2021.

Хтось не хоче страшної ненависті до москаля.
показати весь коментар
14.03.2023 20:05 Відповісти
Ну и в чем Денисова была не права*
показати весь коментар
14.03.2023 20:25 Відповісти
Має бути створений український "Моссад", щоб жоден російський злочинець не втік від відплати.
показати весь коментар
14.03.2023 20:50 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический юридико-правовой и идеологический терроризм." Джохар Дудаев
показати весь коментар
14.03.2023 21:52 Відповісти
не путайте национализм с нацизмом. в іудєє уровень национализма самый высокий в мире. НАЦІОНАЛІЗМ ЦЕ ЛЮБОВ ДО СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ
показати весь коментар
15.03.2023 05:09 Відповісти
Ні ! "кацап" - це не "людина з бородою", як багато хто вважає - "як цап". Цю справжню назву маскальським потворам надали ще в давній Казані. В усіх тюркомовних націях слово - "кацап" - це РІЗНИК, КАТ, М"ЯСНИК ! Нічого нового!
показати весь коментар
14.03.2023 22:18 Відповісти
живодьор
показати весь коментар
15.03.2023 05:10 Відповісти
На фарш усю підерацію!
На собачі консерви!
показати весь коментар
14.03.2023 23:14 Відповісти
Моторошно історія, але чому саме зараз вона всплила?
показати весь коментар
15.03.2023 05:40 Відповісти
Вона не "всплила", а була задокументована міжнародною слідчою групою і була додана до матеріалів міжнародного трибуналу, до якого зараз йде підготування. Поки йшов збір слідчої інформації про події і обставини, а також ідентифікація злочинців - ця інформація була таємницею слідства.
показати весь коментар
21.04.2023 00:11 Відповісти
Как то не клеится... русские унтерменши это на столько низшие существа, что приписывать им славу половых гигантов вообще не логично. То есть после износа в одном доме, потом они пошли в другой, где снова изнасиловали. Это у биомусора хватило сил типа аж на два раза? При этом имея микро члены, потому что только с такими они бы могли изнасиловать 4 летнюю, без смертельного разрыва. русня пьющая стекломой, боярку, и вообще всё что горит в большенстве своём импотенты, а в глубинке ещё и леняться мыться, гниют. Это русские кобылы так говорили, жаловались можно сказать.
показати весь коментар
15.03.2023 06:21 Відповісти
Причем тут слава половых гигантов, почему именно она тебе в голову лезет? Изнасиловать можно вообще без члена.
показати весь коментар
21.04.2023 00:07 Відповісти
Ну про износ предметом не подумал. Я за то что бы неуподобаться соловью, скабеевой, симонян.
показати весь коментар
21.04.2023 10:56 Відповісти
Соловей и скабеева на эшафоте также будут канючить "ну то что украинцы не фашисты я как-то не подумал"
показати весь коментар
21.04.2023 11:24 Відповісти
Педофилия и снохачество - традиционные русские (не путать с традициями варягов-русов) ценности.
показати весь коментар
21.04.2023 00:05 Відповісти
