Российские снайперы изнасиловали 4-летнюю девочку и ее мать на глазах у отца во время оккупации Киевщины, - Reuters

Украина обвиняет двух российских военных в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери под дулом пистолета на глазах отца во время оккупации в Броварском районе Киевщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы прокуратуры.

По данным издания, инциденты были частью серии сексуальных преступлений, которые российские солдаты 15-й отдельной мотострелковой бригады совершили в четырех домах Броварского района в марте 2022 года.



Скан документа со списком 12 российских военных, подозреваемых в совершении сексуального насилия в Броварском районе.

Во время неудачной попытки Москвы захватить Киев после вторжения 24 февраля, через несколько дней солдаты вошли в Бровары, занимались мародерством и применяли сексуальное насилие как сознательную тактику для терроризирования населения, говорят прокуроры.

"Они заранее выделили женщин, скоординировали их действия и их роли", - заявили прокуроры, чьи документы с 2022 года базируются на опросах свидетелей и потерпевших.

Большинство зверств произошло 13 марта, когда солдаты "в состоянии алкогольного опьянения ворвались во двор дома, где проживала молодая семья", утверждает прокуратура.

Отца избили металлической кастрюлей, затем заставили опуститься на колени, а его жену изнасиловали. Один из солдат сказал четырехлетней девочке, что "сделает из нее женщину", прежде чем она стала жертвой насилия, говорится в документах. Семья выжила.

Прокуратура заявила, что расследует другие преступления в этом районе, в том числе убийства, совершенные в тот же период.

По данным прокуратуры, нападение на семью совершили двое российских снайперов в возрасте 32 и 28 лет. Первый погиб, а младший, по имени Евгений Чернокнижный, вернулся в Россию.

После вероятного нападения на эту семью два солдата РФ вошли в дом по соседству, где избили пожилую пару, а также изнасиловали 41-летнюю беременную женщину и 17-летнюю девушку. В другом месте, где проживало несколько семей, солдаты согнали всех на кухню и изнасиловали 15-летнюю девочку и её мать. Все жертвы выжили и получают психологическую и медицинскую помощь, сообщили в прокуратуре.

Продолжается досудебное расследование о возможной роли высших должностных лиц в нападениях в Броварах. Это дело вовлечено в другие обвинения о систематическом сексуальном насилии со стороны российских солдат.

Издание Reuters обратилось в прокуратуру с просьбой назвать имена обоих солдат, она предоставила только имя младшего мужчины. Когда журналисты позвонили по его номеру в онлайн-базах данных, человек, представившийся братом Чернокнижного, сообщил, что тот умер.

"Он умер. Вы никак не можете с ним связаться", – сказал мужчина, плача. – "Это все, что я могу сказать".

Агентство "Reuters" не смогло самостоятельно подтвердить его слова.

Минобороны России не ответило на запрос о комментариях. Телефонные номера 15-й отдельной мотострелковой бригады РФ не работали. Два офицера Самарского гарнизона, в состав которого входит бригада, не смогли предоставить контакты подразделения, а один из них сказал "Reuters", что они засекречены.

