Российские снайперы изнасиловали 4-летнюю девочку и ее мать на глазах у отца во время оккупации Киевщины, - Reuters

Украина обвиняет двух российских военных в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери под дулом пистолета на глазах отца во время оккупации в Броварском районе Киевщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы прокуратуры.

По данным издания, инциденты были частью серии сексуальных преступлений, которые российские солдаты 15-й отдельной мотострелковой бригады совершили в четырех домах Броварского района в марте 2022 года.

Российские снайперы изнасиловали 4-летнюю девочку и ее мать на глазах у отца во время оккупации Киевщины, - Reuters 01
Скан документа со списком 12 российских военных, подозреваемых в совершении сексуального насилия в Броварском районе.

Во время неудачной попытки Москвы захватить Киев после вторжения 24 февраля, через несколько дней солдаты вошли в Бровары, занимались мародерством и применяли сексуальное насилие как сознательную тактику для терроризирования населения, говорят прокуроры.

"Они заранее выделили женщин, скоординировали их действия и их роли", - заявили прокуроры, чьи документы с 2022 года базируются на опросах свидетелей и потерпевших.

Большинство зверств произошло 13 марта, когда солдаты "в состоянии алкогольного опьянения ворвались во двор дома, где проживала молодая семья", утверждает прокуратура.

Отца избили металлической кастрюлей, затем заставили опуститься на колени, а его жену изнасиловали. Один из солдат сказал четырехлетней девочке, что "сделает из нее женщину", прежде чем она стала жертвой насилия, говорится в документах. Семья выжила.

Прокуратура заявила, что расследует другие преступления в этом районе, в том числе убийства, совершенные в тот же период.

По данным прокуратуры, нападение на семью совершили двое российских снайперов в возрасте 32 и 28 лет. Первый погиб, а младший, по имени Евгений Чернокнижный, вернулся в Россию.

После вероятного нападения на эту семью два солдата РФ вошли в дом по соседству, где избили пожилую пару, а также изнасиловали 41-летнюю беременную женщину и 17-летнюю девушку. В другом месте, где проживало несколько семей, солдаты согнали всех на кухню и изнасиловали 15-летнюю девочку и её мать. Все жертвы выжили и получают психологическую и медицинскую помощь, сообщили в прокуратуре.

Продолжается досудебное расследование о возможной роли высших должностных лиц в нападениях в Броварах. Это дело вовлечено в другие обвинения о систематическом сексуальном насилии со стороны российских солдат.

Издание Reuters обратилось в прокуратуру с просьбой назвать имена обоих солдат, она предоставила только имя младшего мужчины. Когда журналисты позвонили по его номеру в онлайн-базах данных, человек, представившийся братом Чернокнижного, сообщил, что тот умер.

"Он умер. Вы никак не можете с ним связаться", – сказал мужчина, плача. – "Это все, что я могу сказать".

Агентство "Reuters" не смогло самостоятельно подтвердить его слова.

Минобороны России не ответило на запрос о комментариях. Телефонные номера 15-й отдельной мотострелковой бригады РФ не работали. Два офицера Самарского гарнизона, в состав которого входит бригада, не смогли предоставить контакты подразделения, а один из них сказал "Reuters", что они засекречены.

+90
Тільки за це треба стерти рашу з Землі
показать весь комментарий
14.03.2023 15:12 Ответить
+71
В мене нема злості на русскіх - вони не люди, як вовки чи шакали.
"надо посмотреть в глаза Путіну"
"надо просто перестать стрелять"
"в травні будуть шашлички а то все CNN просто розганяє " - це коли голова ЦРУ уже йому все сказав
"якщо гроші на армію то не буде на дороги"
- от оці всі істинні мразі
показать весь комментарий
14.03.2023 15:19 Ответить
+69
Ублюдки. Выродки.
показать весь комментарий
14.03.2023 15:12 Ответить
И зачем кацапам на фото рыло замальовуваты? Рожок всади и сфотай. если любишь безликих постить.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:11 Ответить
Для чого військовим злочинцям ретушують обличчя??
показать весь комментарий
14.03.2023 18:21 Ответить
Нет такого наказания убл@@кам, которое компенсирует страдания жертв.... это на всю жизнь, и не помогут никакие врачи... к сожалению.
К сожалению... Мои соболезнования пострадавшим...
показать весь комментарий
14.03.2023 18:58 Ответить
зато панікі нє било, дарогі пастроілі, еканоміку сахранілі. пам'ятаю, зелена гнида геть напередодні вторгнення іще з якимись бізнесами зустрічалося, про інвестиції, *****, говорило...
показать весь комментарий
14.03.2023 19:02 Ответить
А еще неплохо было бы про эти случаи уведомлять Папу Римского, руководства и служащих в организациях ООН, Красный Крест, ОБСЕ, может и руководство премии "Оскар" ставить в известность.
показать весь комментарий
14.03.2023 20:17 Ответить
Чому українському народу 2023 року не показують злодіяння ворогів?
На календарі не 2014-2021.

Хтось не хоче страшної ненависті до москаля.
показать весь комментарий
14.03.2023 20:05 Ответить
Ну и в чем Денисова была не права*
показать весь комментарий
14.03.2023 20:25 Ответить
Має бути створений український "Моссад", щоб жоден російський злочинець не втік від відплати.
показать весь комментарий
14.03.2023 20:50 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический юридико-правовой и идеологический терроризм." Джохар Дудаев
показать весь комментарий
14.03.2023 21:52 Ответить
не путайте национализм с нацизмом. в іудєє уровень национализма самый высокий в мире. НАЦІОНАЛІЗМ ЦЕ ЛЮБОВ ДО СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ
показать весь комментарий
15.03.2023 05:09 Ответить
Ні ! "кацап" - це не "людина з бородою", як багато хто вважає - "як цап". Цю справжню назву маскальським потворам надали ще в давній Казані. В усіх тюркомовних націях слово - "кацап" - це РІЗНИК, КАТ, М"ЯСНИК ! Нічого нового!
показать весь комментарий
14.03.2023 22:18 Ответить
живодьор
показать весь комментарий
15.03.2023 05:10 Ответить
На фарш усю підерацію!
На собачі консерви!
показать весь комментарий
14.03.2023 23:14 Ответить
Моторошно історія, але чому саме зараз вона всплила?
показать весь комментарий
15.03.2023 05:40 Ответить
Вона не "всплила", а була задокументована міжнародною слідчою групою і була додана до матеріалів міжнародного трибуналу, до якого зараз йде підготування. Поки йшов збір слідчої інформації про події і обставини, а також ідентифікація злочинців - ця інформація була таємницею слідства.
показать весь комментарий
21.04.2023 00:11 Ответить
Как то не клеится... русские унтерменши это на столько низшие существа, что приписывать им славу половых гигантов вообще не логично. То есть после износа в одном доме, потом они пошли в другой, где снова изнасиловали. Это у биомусора хватило сил типа аж на два раза? При этом имея микро члены, потому что только с такими они бы могли изнасиловать 4 летнюю, без смертельного разрыва. русня пьющая стекломой, боярку, и вообще всё что горит в большенстве своём импотенты, а в глубинке ещё и леняться мыться, гниют. Это русские кобылы так говорили, жаловались можно сказать.
показать весь комментарий
15.03.2023 06:21 Ответить
Причем тут слава половых гигантов, почему именно она тебе в голову лезет? Изнасиловать можно вообще без члена.
показать весь комментарий
21.04.2023 00:07 Ответить
Ну про износ предметом не подумал. Я за то что бы неуподобаться соловью, скабеевой, симонян.
показать весь комментарий
21.04.2023 10:56 Ответить
Соловей и скабеева на эшафоте также будут канючить "ну то что украинцы не фашисты я как-то не подумал"
показать весь комментарий
21.04.2023 11:24 Ответить
Педофилия и снохачество - традиционные русские (не путать с традициями варягов-русов) ценности.
показать весь комментарий
21.04.2023 00:05 Ответить
