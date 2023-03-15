Сенатор-республіканець Грем - до Трампа та Десантіса: Путін - це Гітлер, його перемога провокує агресію Китаю
Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем відповів на заяви 45 президента США Дональда Трампа та губернатора Флориди Рона Десантіса, які виступили проти допомоги Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, ті, хто вважає, що війна РФ проти України не є пріоритетом для США, багато що втрачають, оскільки Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на визнання Росією своєї територіальної цілісності.
Він зазначив, що диктатор Володимир Путін відкрито каже, що його мета - це відтворення Російської імперії, і він не збирається зупинятися в Україні.
"Останнього разу, коли хтось у Європі претендував на чужу землю і намагався захопити її силою зброї, була спроба Адольфа Гітлера побудувати Третій рейх. Ті, хто прорахувався у намірах Гітлера, проклали шлях до ширшої війни й втратили багато можливостей зупинити його на ранньому етапі. Зараз не час повторювати помилки минулого", - заявив сенатор.
Грем вважає, що претензія Китаю на Тайвань також ґрунтується на території, а українські воїни можуть перемогти у війні за підтримки американської зброї.
Політик сказав, що коли лідер США говорить противнику, що він не робитиме у конфлікті, то це посилає сигнал про слабкість і продовжує конфлікт, підвищуючи ймовірність його поширення.
"У нас було вісім років, коли Обама посилав нашим ворогам змішані сигнали, що призводило до ще більшої агресії. Нам не потрібно знову йти цим шляхом. Коли справа доходить до Путіна, ви або платите зараз, або платите потім", - підкреслив Грем.
Також він наголосив, що ігнорування воєнних злочинів РФ руйнує світовий порядок.
"Якщо ви не розумієте, що успіх Путіна провокує агресію Китаю проти Тайваню, то ви серйозно прорахувалися в одному з найочевидніших зв'язків у світі. Якщо Путін програє в Україні, то світ перезавантажиться у всіх сенсах. Якщо він переможе в Україні, а Захід, як і раніше, капітулює, настає новий конфлікт", - резюмував він.
якщо при трампі його прихильники захопили капітолій
ці події проходили протягом хвилин і годин, а не тижнів і місяців, як ти знаєш
або вибачайся перед читачами цензору за свою недолугість
Дивись прямо.
А ось хронологія:
3.11.2020 - день президентських виборів у США
6.01.2021 - день затвердження результатів президентських виборів Конгресом. Щоби зірвати затвердження перемоги Байдена, рудий підх*йловник Трамп закликав своїх прихильників прийти у цей день до Капітолія з протестами проти результатів виборів. Протести закінчились штурмом Капітолія ідіотами-трампістами (типу того, що на фото нижче).
20.01.2021 - день інавгурації нового президента Байдена. Відповідно, Трамп склав повноваження президента.
Як сказав тут один "розумник", не знаєш - не пиши!
Але цивілізований світ втратив моральну готовність до війни.
Поки що йому пощастило: за нього ллють кров інші.
Але якщо кров інших закінчиться, доведеться проливати свою.
і що світ трохи змінився бо в ньому викормили людожерів
і що час голосувати за пістоболів і прочіх ферштеєрів канув в нєбитійо
все вроді як є очевидним але виявляється що є море людей яким треба це пояснювати
Всєм? Українцям також?
А цей - десантнік , такими своїми - недалекими заявами , лише виставляє себе недоумком .
Який в хріна - територіальний спір . ??? З який це пір - напад на незалежну країну , кордони якої були офіційно визнані самим же агресором , називається - територіальним спором . ?? Дурко бл. , немовби і розумний , але ж тут меле таку абракадабру шо пц ,, навіть трампидло такої маячні не ніс .
натомість республіканська партія це половина американців, це достобіса.
І він є реальним претендентом на перемогу в праймеріз в лігві слонів!
Схоже, що прихильникам республіканців подобається гасло Make
AmericaRussia Great Again!
Не розумію чому республіканці не позбудуться придурка трампа
тому що серед виборцiв багато тупоголових реднекiв, яким Трамп подобається...
це так саме, як питати, чому вибрали Зе-блазня.)
