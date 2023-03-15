УКР
Сенатор-республіканець Грем - до Трампа та Десантіса: Путін - це Гітлер, його перемога провокує агресію Китаю

грем,ліндсі

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем відповів на заяви 45 президента США Дональда Трампа та губернатора Флориди Рона Десантіса, які виступили проти допомоги Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, ті, хто вважає, що війна РФ проти України не є пріоритетом для США, багато що втрачають, оскільки Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на визнання Росією своєї територіальної цілісності.

Він зазначив, що диктатор Володимир Путін відкрито каже, що його мета - це відтворення Російської імперії, і він не збирається зупинятися в Україні.

Читайте: Допомога Україні від агресії Росії не є життєво важливим інтересом США, - ймовірний конкурент Трампа Десантіс

"Останнього разу, коли хтось у Європі претендував на чужу землю і намагався захопити її силою зброї, була спроба Адольфа Гітлера побудувати Третій рейх. Ті, хто прорахувався у намірах Гітлера, проклали шлях до ширшої війни й втратили багато можливостей зупинити його на ранньому етапі. Зараз не час повторювати помилки минулого", - заявив сенатор.

Грем вважає, що претензія Китаю на Тайвань також ґрунтується на території, а українські воїни можуть перемогти у війні за підтримки американської зброї.

Також читайте: Запрошуємо колишнього офіцера Десантіса відвідати Україну, щоб побачити різницю між "суперечкою" та війною, - МЗС

Політик сказав, що коли лідер США говорить противнику, що він не робитиме у конфлікті, то це посилає сигнал про слабкість і продовжує конфлікт, підвищуючи ймовірність його поширення.

"У нас було вісім років, коли Обама посилав нашим ворогам змішані сигнали, що призводило до ще більшої агресії. Нам не потрібно знову йти цим шляхом. Коли справа доходить до Путіна, ви або платите зараз, або платите потім", - підкреслив Грем.

Також він наголосив, що ігнорування воєнних злочинів РФ руйнує світовий порядок.

Також читайте: Республіканці критикують імовірного конкурента Трампа Десантіса за слова про неважливість допомоги Україні

"Якщо ви не розумієте, що успіх Путіна провокує агресію Китаю проти Тайваню, то ви серйозно прорахувалися в одному з найочевидніших зв'язків у світі. Якщо Путін програє в Україні, то світ перезавантажиться у всіх сенсах. Якщо він переможе в Україні, а Захід, як і раніше, капітулює, настає новий конфлікт", - резюмував він.

Автор: 

Гітлер Адольф (70) путін володимир (24838) США (24362) Трамп Дональд (7192) Грем Ліндсі (128) Десантіс Рон (14)
Топ коментарі
+23
Ну то й що ? Наш мутрий наріт знайшов собі "два в одному" - і дебіла і клоуна.
15.03.2023 10:59 Відповісти
15.03.2023 10:59 Відповісти
+18
Вони ніби навмисно висувають кандидатами у президенти відвертих дебілів або клоунів.
15.03.2023 10:54 Відповісти
15.03.2023 10:54 Відповісти
+15
Грэм - это представитель старой гвардии, которая хорошо понимает пагубные последствия изоляционистской политики, продвигаемой Трампом и его сторонниками, которые ориентируются на малообразованного избирателя, используя при этом примитивную пропаганду и популизм.
15.03.2023 11:07 Відповісти
15.03.2023 11:07 Відповісти
👍👍👍
15.03.2023 10:54 Відповісти
15.03.2023 10:54 Відповісти
грем, що ти їм розказуєш проміжнародну безпеку,
якщо при трампі його прихильники захопили капітолій
15.03.2023 11:04 Відповісти
15.03.2023 11:04 Відповісти
Трамп вже тоді не був Президентом США. Не знаєш, не пиши.
15.03.2023 11:09 Відповісти
15.03.2023 11:09 Відповісти
то він просто так ошивався в Білому домі...і не було нікого щоб спитати - дядя ти тут що забув..
15.03.2023 11:11 Відповісти
15.03.2023 11:11 Відповісти
Ну, то треба спитати охорону білого будиночка.
15.03.2023 11:14 Відповісти
15.03.2023 11:14 Відповісти
штурмували капітолій
15.03.2023 11:46 Відповісти
15.03.2023 11:46 Відповісти
білий дім і капітолій то різні споруди в різних місцях одного міста
15.03.2023 11:47 Відповісти
15.03.2023 11:47 Відповісти
трамп тоді виступав на мітингу і мітингарі-прихильники подались на штурм...
ці події проходили протягом хвилин і годин, а не тижнів і місяців, як ти знаєш
15.03.2023 11:15 Відповісти
15.03.2023 11:15 Відповісти
Знаю. Навіть дивився в прямому ефірі.
15.03.2023 11:16 Відповісти
15.03.2023 11:16 Відповісти
якби знав, не писав би тої бредятини, що вище...негайно видали, не позорся...
або вибачайся перед читачами цензору за свою недолугість
15.03.2023 11:21 Відповісти
15.03.2023 11:21 Відповісти
Хто, Я, Позорюся? Може ти?
Дивись прямо.
15.03.2023 16:28 Відповісти
15.03.2023 16:28 Відповісти
Тільки своєю вимогою. Та ти Дебіл.
15.03.2023 16:29 Відповісти
15.03.2023 16:29 Відповісти
: Трамп вже тоді не був Президентом США. Не знаєш, не пиши.

А ось хронологія:
3.11.2020 - день президентських виборів у США
6.01.2021 - день затвердження результатів президентських виборів Конгресом. Щоби зірвати затвердження перемоги Байдена, рудий підх*йловник Трамп закликав своїх прихильників прийти у цей день до Капітолія з протестами проти результатів виборів. Протести закінчились штурмом Капітолія ідіотами-трампістами (типу того, що на фото нижче).
20.01.2021 - день інавгурації нового президента Байдена. Відповідно, Трамп склав повноваження президента.
Як сказав тут один "розумник", не знаєш - не пиши!


15.03.2023 16:37 Відповісти
15.03.2023 16:37 Відповісти
Вони ніби навмисно висувають кандидатами у президенти відвертих дебілів або клоунів.
15.03.2023 10:54 Відповісти
15.03.2023 10:54 Відповісти
Ну то й що ? Наш мутрий наріт знайшов собі "два в одному" - і дебіла і клоуна.
15.03.2023 10:59 Відповісти
15.03.2023 10:59 Відповісти
Так американський наріт ще гірший
15.03.2023 12:33 Відповісти
15.03.2023 12:33 Відповісти
про нас промовчу , поки -що
15.03.2023 11:00 Відповісти
15.03.2023 11:00 Відповісти
Той телепень ще не кандидат в президенти .
15.03.2023 11:03 Відповісти
15.03.2023 11:03 Відповісти
це "суспільство спектаклю", гаспада таваріщі, - читайте Гі Дебора...
15.03.2023 11:06 Відповісти
15.03.2023 11:06 Відповісти
15.03.2023 12:27 Відповісти
15.03.2023 12:27 Відповісти
...це китає-роззія
15.03.2023 13:41 Відповісти
15.03.2023 13:41 Відповісти
Хоч хтось прямо сказав те, що і так відомо.
Але цивілізований світ втратив моральну готовність до війни.
Поки що йому пощастило: за нього ллють кров інші.
Але якщо кров інших закінчиться, доведеться проливати свою.
15.03.2023 10:56 Відповісти
15.03.2023 10:56 Відповісти
тупим селюкам треба пояснювати що є подонки які до власної мети підуть по трупах.
і що світ трохи змінився бо в ньому викормили людожерів
і що час голосувати за пістоболів і прочіх ферштеєрів канув в нєбитійо

все вроді як є очевидним але виявляється що є море людей яким треба це пояснювати
15.03.2023 11:16 Відповісти
15.03.2023 11:16 Відповісти
Але, оскільки на тупих селюків логічні пояснення не діють, то усвідомлення прийде лише після чергового Перл-Харбора
15.03.2023 17:09 Відповісти
15.03.2023 17:09 Відповісти
А чего сразу Китай на Тайвань? Может реальнее Раша на страны Балтии и ту же Польшу, где уже самим Штатам и Германии, например, придётся принимать волевые решения?... Пока мы сдерживаем новоявленного фюрерка, а потом самим придётся или всё-таки дешевле и проще нам помочь?
15.03.2023 10:57 Відповісти
15.03.2023 10:57 Відповісти
Тому що на країни Балтії або Польшу на даний момент у кацапів сил ніяк не вистачить. А китайці вже на низькому старті стосовно Тайваню
15.03.2023 10:59 Відповісти
15.03.2023 10:59 Відповісти
Японія - курили, Китай - Сибір. І багато ще. Болото так і залишать. Бункера у *уйла вже там не буде.
15.03.2023 10:59 Відповісти
15.03.2023 10:59 Відповісти
Трамп и десантис-два петушка. Диалог с ними-это зашквар
15.03.2023 10:57 Відповісти
15.03.2023 10:57 Відповісти
Це чувак який шарить
15.03.2023 10:59 Відповісти
15.03.2023 10:59 Відповісти
У другій світовій війні , світова спільнота перемогла німецький нацизм , а дух Гітлера втік в 3,14дерацію і вселився в куйло
15.03.2023 10:59 Відповісти
15.03.2023 10:59 Відповісти
Плохо, что приходится очевидные вещи доказывать всяким проходимцам, претендующим на власть
15.03.2023 11:01 Відповісти
15.03.2023 11:01 Відповісти
Не те теперь республиканци.
15.03.2023 11:02 Відповісти
15.03.2023 11:02 Відповісти
Никто не прорахувався у намірах Гітлера. Никакого выбора не было. И всем сказочно повезло что Гитлер допустил ошибку и повернул на восток.
15.03.2023 11:05 Відповісти
15.03.2023 11:05 Відповісти
До речі, до Перл-Харбора в США також вистачало ідіотів, які казали, що то не їх війна...
15.03.2023 11:07 Відповісти
15.03.2023 11:07 Відповісти
"всем сказочно повезло"

Всєм? Українцям також?
15.03.2023 11:09 Відповісти
15.03.2023 11:09 Відповісти
Если бы не жертвы украинцев, сейчас вместо Европы был бы Рейх.
15.03.2023 11:12 Відповісти
15.03.2023 11:12 Відповісти
Или советский союз. Сталин как бы готовил свое нападение на Германию.
15.03.2023 11:39 Відповісти
15.03.2023 11:39 Відповісти
українцям сказочно повезло що в 2014 президентом став криголам, але спробуйте це донести до телепнів із числа 73
15.03.2023 11:19 Відповісти
15.03.2023 11:19 Відповісти
Там бетон.
15.03.2023 11:47 Відповісти
15.03.2023 11:47 Відповісти
Грэм - это представитель старой гвардии, которая хорошо понимает пагубные последствия изоляционистской политики, продвигаемой Трампом и его сторонниками, которые ориентируются на малообразованного избирателя, используя при этом примитивную пропаганду и популизм.
15.03.2023 11:07 Відповісти
15.03.2023 11:07 Відповісти
Соратник Джона Маккейна. 👍
15.03.2023 12:09 Відповісти
15.03.2023 12:09 Відповісти
цікавий приклад "війни видовищем" під прикриттям американського громадянства у Молочнікова...

https://www.facebook.com/ira.tsilyk?hc_ref=ART64t0ZvPpgwnxMLWILyefB3c_pOSk7h50PzGtt9H6lL06BNi86OQNQH3aV9qakFls&fref=nf Iryna Tsilyk
https://www.facebook.com/ira.tsilyk/posts/pfbid02KAzbwEnykM8zMGfuyYk5Qd6QiZDREgd86qjEA7vrEyeDLWiK8ABvz1WTo1GMd5n7l 1 дн. ·


Розкажу одну доволі брудну історію, яка, на мою думку, є етичним злочином і яка може зацікавити журналістів. Уявіть собі, ваших дітей запросили взяти участь у кастингу для зйомок ігрового фільму про нещасних сирот, що лишилися без мами в Бахмуті під час війни. Ви записуєте акторські проби, надсилаєте їх, і зрештою геть випадково спливає інформація про те, що це фільм російського режисера, який ще минулого року знімав серіал у Росії, а тепер живе в Нью Йорку і має американський паспорт. Алєксандр Молочніков планує знімати свій ігровий короткий метр про дітей з Бахмута в найближчі дні під Києвом, він з оператором уже в Україні і намагається швидко зібрати українську команду та провести зйомки в реальній локації - зруйнованому домі. От тільки інформація про те, що режисер - росіянин, чомусь переважно приховується від потенційних учасників. Колеги, будьте обережні!

Звідки я про все це знаю? Мені розповів деталі мій колега і приятель, відомий український художник-постановник https://www.facebook.com/ivan.levchenko.9?fref=mentions Ivan Levchenko , до якого Молочніков звернувся із пропозицію попрацювати на проекті. Ваня «включив дурачка», отримав сценарій і записав їхню аудіо-розмову. Зі слів Молочнікова, він має підтримку Офісу президента України і отримав прес-карти для себе та оператора. (UPD Я не можу знати цього напевно, переказую слова Молочнікова, які почула на власні вуха у записаній розмові).

Я прочитала його сценарій. В ньому багато несмаку, але найгірше не це. Вдумайтеся ще раз - в той час, як українські діти гинуть від терористичних дій Росії, режисер-росіянин їде в Україну знімати про це ігровий фільм і залучає до зйомок інших українських дітей, чиї батьки поняття не мають про те, що це за проект і хто його автор. Чому я вирішила, що потенційні учасники цього не знають? Після мого попереднього посту мені написала в приват одна з таких шокованих мам. Вона поняття не мала, для кого знімає акторські проби. Пізніше моя приятелька кастинг-директорка написала мені, що отримала таку ж інформацію від іншої мами. Тобто це не помилка, а тенденція.

До речі, щодо Молочнікова. Я поґуґлила, 2022-го він зняв серіал «Монастырь», це веб-серіал російського виробництва. Ще раз, це було м и н у л о г о року.

Одне слово, ось така історія. Зйомки заплановані на 16-18 березня. Чи має цей фільм бути знятим, як ви думаєте?

(До уваги журналістів - є сценарій, запис розмови, скріни, проби дітей тощо).
15.03.2023 11:09 Відповісти
15.03.2023 11:09 Відповісти
Політичне ядро республіканської партії ( керівництво партії ) , і більшість партійців , як і раніше - проукраїнські .. Це є - ГУТ !!
А цей - десантнік , такими своїми - недалекими заявами , лише виставляє себе недоумком .
Який в хріна - територіальний спір . ??? З який це пір - напад на незалежну країну , кордони якої були офіційно визнані самим же агресором , називається - територіальним спором . ?? Дурко бл. , немовби і розумний , але ж тут меле таку абракадабру шо пц ,, навіть трампидло такої маячні не ніс .
15.03.2023 11:18 Відповісти
15.03.2023 11:18 Відповісти
Я уверен что Китай на Тайване тоже не остановится
15.03.2023 11:42 Відповісти
15.03.2023 11:42 Відповісти
Він усі "історичні" землі збиратиме. Скажу більше - усі ломануться переділяти кордони, це буде не світова, а всесвітня вже війна правом сили захоплювати інші землі. Відкат цивілізації на століття, якщо не тисячоліття.
15.03.2023 11:59 Відповісти
15.03.2023 11:59 Відповісти
Притом *историю* будут писать каждый свою на коленке и под личные пожелания и запросы
15.03.2023 12:11 Відповісти
15.03.2023 12:11 Відповісти
Грем красава .
15.03.2023 11:55 Відповісти
15.03.2023 11:55 Відповісти
Путін - Гітлер. А де ленд-ліз тоді?
15.03.2023 11:56 Відповісти
15.03.2023 11:56 Відповісти
зараз бути одночасно і українцем і прихильником республіканської партії сша це те саме що в 41 році бути євреєм і добровільно працювати пічником в освенцімі.
15.03.2023 12:09 Відповісти
15.03.2023 12:09 Відповісти
Євреї, якраз і співпрацювати з німцями і в гетто, і в концтаборах, і у Вермахті.
15.03.2023 12:39 Відповісти
15.03.2023 12:39 Відповісти
вони не співпрацювали масово, то були поодинокі випадки.

натомість республіканська партія це половина американців, це достобіса.
15.03.2023 13:00 Відповісти
15.03.2023 13:00 Відповісти
У Вермахт брали лише тих, хто наполовину чи на чверть єврей взагалі-то...
15.03.2023 15:56 Відповісти
15.03.2023 15:56 Відповісти
НЕМАЄ такого поняття, як "наполовину чи на чверть єврей"... Жиди, а-а-у-у, - підкажіть йому.
15.03.2023 16:47 Відповісти
15.03.2023 16:47 Відповісти
Емм, у євреїв вважається, що якщо у людини батько єврей, а мати ні, то це не єврей...
15.03.2023 16:48 Відповісти
15.03.2023 16:48 Відповісти
Єврей той, хто народжений єврейкою. Не на половину і не на чверть. Навіть якщо Сару трахнув Петро, Василь чи конюх Остап - дитинка в неї буде євреєм(єврейкою) 100%.
16.03.2023 08:00 Відповісти
16.03.2023 08:00 Відповісти
сенатор Ліндсі Грем (соратник покійного Джона Маккейна) - це найкращий варіант кандидатури республіканців для суперництва з Джо Байденом!
І він є реальним претендентом на перемогу в праймеріз в лігві слонів!
15.03.2023 15:04 Відповісти
15.03.2023 15:04 Відповісти
Так, Ліндсі Грем - притомний республіканець. Хоча, за опитуваннями у США, реальними претендентами на перемогу у праймеріз є Трамп (близько 40%) та ДеСантіс (близько 36%).
Схоже, що прихильникам республіканців подобається гасло Make America Russia Great Again!

15.03.2023 16:52 Відповісти
15.03.2023 16:52 Відповісти
Правий сенатор.
Не розумію чому республіканці не позбудуться придурка трампа
15.03.2023 16:07 Відповісти
15.03.2023 16:07 Відповісти
Не розумію чому республіканці не позбудуться придурка трампа...

тому що серед виборцiв багато тупоголових реднекiв, яким Трамп подобається...

це так саме, як питати, чому вибрали Зе-блазня.)
15.03.2023 17:23 Відповісти
15.03.2023 17:23 Відповісти
Із задоволенням дивилась пародії на Трампона від Алека Болдуіна.
Очевидно чубатий помстився і підставив його зумисне. Нагадую про випадок на зйомці. Хтось зарядив зброю бойовими патронами.
15.03.2023 17:26 Відповісти
15.03.2023 17:26 Відповісти
15.03.2023 17:35 Відповісти
15.03.2023 17:35 Відповісти
деякі тупі америкоси за бабло зараз готові продатися щоб потім цілувати дупу гітлерам кацапським і китайським
15.03.2023 21:50 Відповісти
15.03.2023 21:50 Відповісти
 
 