Сенатор-республіканець Грем - до Трампа та Десантіса: Путін - це Гітлер, його перемога провокує агресію Китаю

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем відповів на заяви 45 президента США Дональда Трампа та губернатора Флориди Рона Десантіса, які виступили проти допомоги Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, ті, хто вважає, що війна РФ проти України не є пріоритетом для США, багато що втрачають, оскільки Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на визнання Росією своєї територіальної цілісності.

Він зазначив, що диктатор Володимир Путін відкрито каже, що його мета - це відтворення Російської імперії, і він не збирається зупинятися в Україні.

"Останнього разу, коли хтось у Європі претендував на чужу землю і намагався захопити її силою зброї, була спроба Адольфа Гітлера побудувати Третій рейх. Ті, хто прорахувався у намірах Гітлера, проклали шлях до ширшої війни й втратили багато можливостей зупинити його на ранньому етапі. Зараз не час повторювати помилки минулого", - заявив сенатор.

Грем вважає, що претензія Китаю на Тайвань також ґрунтується на території, а українські воїни можуть перемогти у війні за підтримки американської зброї.

Політик сказав, що коли лідер США говорить противнику, що він не робитиме у конфлікті, то це посилає сигнал про слабкість і продовжує конфлікт, підвищуючи ймовірність його поширення.

"У нас було вісім років, коли Обама посилав нашим ворогам змішані сигнали, що призводило до ще більшої агресії. Нам не потрібно знову йти цим шляхом. Коли справа доходить до Путіна, ви або платите зараз, або платите потім", - підкреслив Грем.

Також він наголосив, що ігнорування воєнних злочинів РФ руйнує світовий порядок.

"Якщо ви не розумієте, що успіх Путіна провокує агресію Китаю проти Тайваню, то ви серйозно прорахувалися в одному з найочевидніших зв'язків у світі. Якщо Путін програє в Україні, то світ перезавантажиться у всіх сенсах. Якщо він переможе в Україні, а Захід, як і раніше, капітулює, настає новий конфлікт", - резюмував він.