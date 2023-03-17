Путін не має імунітету перед МКС, - нідерландський експерт з міжнародного права

Путін не має імунітету перед МКС, бо суд не визнає недоторканності глави держави.

Про це нідерландський експерт з міжнародного права, доцент кафедри міжнародного кримінального права Амстердамського університету Маріке де Хун розповіла у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Попри те, що Росія не є стороною Римського Статуту МКС, але громадяни Росії скоюють воєнні злочини на території України, а Україна у свою чергу звернулася до Міжнародного кримінального суду (МКС), адже сам Римський статут передбачає таку можливість для країн, які його підписали, то МКС може переслідувати путіна та інших росіян за їхні злочини", - зазначила вона.

"Путін не має імунітету перед МКС, бо МКС не визнає недоторканності глави держави", - сказала вона.

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За її словами, це дуже важливий крок для МКС, який переслідує чинного главу держави, тоді як він веде війну, сповнену систематичних воєнних злочинів.

Вона також зазначила, що цікавим є і вибір справ: серед безлічі скоєних воєнних злочинів прокурор МКС віддає пріоритет незаконному вивезенню українських дітей.

"Ця справа відносно легка, оскільки путін та Львова-Бєлова публічно обговорюють успіхи своєї кампанії з "порятунку" українських дітей та передачі їх на усиновлення до російських родин. Отже, справа полягає не в тому, що вони заперечують свої дії, вони стверджують, що такі дії виправдані, з чим, я сумніваюся, погодяться судді Міжнародного кримінального суду (МКС)", - наголосила вона.

Нідерландський експерт з міжнародного права також сказала, що основна проблема для МКС полягає в тому, що він не може здійснювати судове переслідування заочно.

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"Таким чином, справу буде передано до суду лише в тому випадку, якщо МКС зможе домогтися арешту Путіна чи Львової-Бєлової. Проте прокурор МКС сподівається, що це вже є важливим сигналом для всіх учасників цієї війни", - сказала експерт.

Вона також зазначила, що невдовзі може стати відомо й про інші справи, зосереджені на атаках на цивільну інфраструктуру.

"Такими пріоритетами МКС намагається дати зрозуміти тим, хто воює та підтримує цю війну, що він переслідує їх. Сподіваючись, що це змусить деяких людей чи держави відступити", - сказала вона.

За її словами, якщо припустити, що Путіна заарештували, його справді логічно відправити до Гааги.

"Він мав би імунітет глави держави перед українським національним судом, тому мало б сенс судити його в Гаазі в МКС. Для Львової-Бєлової все могло б бути інакше. Якщо її заарештують і якщо Україна воліє сама притягнути її до кримінальної відповідальності, то це можливо. Це означало б, що МКС більше не переслідуватиме її та, ймовірно, поділився б наявними проти неї доказами з українським прокурором. Україна також могла б дозволити МКС вести справу проти неї, а сама зосередитися на багатьох інших справах, які вона готує: це буде вибір, який зробить Україна", - пояснила нідерландський експерт.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ 17 березня судді Міжнародного кримінального суду (МКС) видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Вищезгадані ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.

За словами Генпрокурора Андрія Костіна, це означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду.

Президент України Володимир Зеленський назвав це рішення "історичним".