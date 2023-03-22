УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10561 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
8 529 18

Вибухи в окупованому Джанкої пошкодили вузлову станцію. Користуватися нею неможливо, - ОК "Південь"

джанкой

Вибухи у місті Джанкой на півночі окупованого Криму, які, за даними української розвідки, знищили російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею, привели до пошкодження вузлової станції.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі використання неможливе, і та метушня, яка навколо цього місця влучання відбувається, говорить про те, що немає ще навіть адекватного рішення, що з цим "щастям" їм робити. Але ми розуміємо, що вони будуть намагатися якнайшвидше відновити те, що пошкоджено, тому що безпосередньо залізничне сполучення - це спосіб доставки важкого озброєння і особового складу. Зусилля підтягувати їм буде потрібно. Але ми продовжуємо роботу, зокрема, з вогневого контролю для того, щоб ці зусилля були марними", - сказала Гуменюк.

Читайте: Генштаб про вибухи в окупованому Джанкої: Мета - ускладнення логістики ворога у Мелітополі та на Херсонщині

Вона наголосила, що ця атака є "одним з елементів плану, який передує активним діям".

На запитання про те, як сприйняла цей сигнал влада Росії і підконтрольні їй чиновники в Криму, Гуменюк зауважила, що панічні настрої "там вже панують".

Також читайте: Після атаки дронів в окупованому Джанкої пошкоджено залізничні об’єкти, - росЗМІ

"Звісно, викликати панічні настрої вже запізно, вони вже там панують, і це підтверджено не один раз тим напрямком, який є на виїзд із Криму і навантаженням на всі автодорожні шляхи і залізничні, ті, що в них ще функціонують. Це не просто сигнал, що пора діяти, а це безпосередньо наша робота, яка однозначно позначає наміри Сил оборони і напрямок руху Сил оборони", - заявила вона.

Автор: 

вибух (4436) Джанкой (66) залізниця (1500) Крим (14125) Гуменюк (804)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
У Севастополі колосальний бавовна.
Що і як ще невідомо, але гриміло і вибухало цілу ніч і на суші, і на морі, і в повітрі.
показати весь коментар
22.03.2023 08:10
+13
Доступною мовою сказано кацапам , щоби валили з Криму негайно !!😠
показати весь коментар
22.03.2023 08:02
+13
Побільше їм такого"щастя" ,а наразі і Донбас не має для орків позитивного розвитку. Хіба що тільки побачити Україну і здохнуть.
показати весь коментар
22.03.2023 08:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ай добре як!
Так і хочеться запитати: "Що з ї_лом, кацапи?".
показати весь коментар
22.03.2023 08:00 Відповісти
Доступною мовою сказано кацапам , щоби валили з Криму негайно !!😠
показати весь коментар
22.03.2023 08:02 Відповісти
Побільше їм такого"щастя" ,а наразі і Донбас не має для орків позитивного розвитку. Хіба що тільки побачити Україну і здохнуть.
показати весь коментар
22.03.2023 08:03 Відповісти
А можно по метушні кацапів ще ввалити?? Для повноти ефекту..
показати весь коментар
22.03.2023 08:04 Відповісти
Не мона, а нуна!
показати весь коментар
22.03.2023 08:08 Відповісти
Можно, но нє нужно. Кацапи утилізуються самі. Станція і так розбита. Тому краще вдарити ро наступній станції. 😊
показати весь коментар
22.03.2023 08:09 Відповісти
"І виходить на рейки перед потягом такий матрос Жєлєзняк цинічний бандерівець, оперезаний кулеметними стрічками, стріляє з нагана у землю і рече: - Усьо, баста! Поєзд дальше нє ідьот!" 😁
показати весь коментар
22.03.2023 08:07 Відповісти
Як вважає відомий по ютюбу військовий коментатор, ударом дронів Муджін-5 китайського виробництва, що здатні нести до 25 кг бойового навантаження на відстань до 700 км, на станції Джанкой були вражені залізничні платформи з рашистськими ракетами "калібрі", в результаті чого стався витік токсичної хімії і це стало причиною введення окупаційною владою міста режиму НС.
Тепер знезараженням території станції від тієї хімії будуть займатись ворожі спецвійська хімзахисту.
показати весь коментар
22.03.2023 08:09 Відповісти
Оу..у них підррзділи РХБЗ ще є?? Чи просто звичайні ваньки у валянках з калошами й намордниках будуть лопатами те паливо згребати? Крім того що воно токсичне, воно ще пропалює все, що можна))
показати весь коментар
22.03.2023 12:36 Відповісти
У Севастополі колосальний бавовна.
Що і як ще невідомо, але гриміло і вибухало цілу ніч і на суші, і на морі, і в повітрі.
показати весь коментар
22.03.2023 08:10 Відповісти
гутственно. А я вас разочарую, бо нам официоз вменяет , шо теперь закупает яйца по 80-90 за десяток. А в поисковике оптовой закупки те же яйца стоят по 35-50 грн за десяток... Ох и дорогущей будет наша победа.
показати весь коментар
22.03.2023 08:24 Відповісти
яку там цілу ніч? три вибухи під ранок, але на жаль - результат нульовий.
показати весь коментар
22.03.2023 09:08 Відповісти
Якщо севастопольцям здалося, що цілу ніч вибухало, то добре, нехай не сплять і надалі.
показати весь коментар
22.03.2023 10:08 Відповісти
мост ***** в ожидании..
показати весь коментар
22.03.2023 08:20 Відповісти
Ждун?😆
показати весь коментар
22.03.2023 12:37 Відповісти
Щоб не відновили треба періодично випускати по використовуваним рашистами об'єктах задіяних у війні проти України випускати дрони на біс, аби не давати можливість підтягувати їм до фронту додаткову зброю та **********!
показати весь коментар
22.03.2023 08:57 Відповісти
В Крыму будет все жарче. Мы ещё не начинали. Скоро придут миги под ракеты НАТО.
показати весь коментар
22.03.2023 09:36 Відповісти
Треба розбомбити ту станцію без можливості поновлення.
показати весь коментар
22.03.2023 10:11 Відповісти
 
 