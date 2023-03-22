Вибухи в окупованому Джанкої пошкодили вузлову станцію. Користуватися нею неможливо, - ОК "Південь"
Вибухи у місті Джанкой на півночі окупованого Криму, які, за даними української розвідки, знищили російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею, привели до пошкодження вузлової станції.
Про це в ефірі Радіо Свобода повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі використання неможливе, і та метушня, яка навколо цього місця влучання відбувається, говорить про те, що немає ще навіть адекватного рішення, що з цим "щастям" їм робити. Але ми розуміємо, що вони будуть намагатися якнайшвидше відновити те, що пошкоджено, тому що безпосередньо залізничне сполучення - це спосіб доставки важкого озброєння і особового складу. Зусилля підтягувати їм буде потрібно. Але ми продовжуємо роботу, зокрема, з вогневого контролю для того, щоб ці зусилля були марними", - сказала Гуменюк.
Вона наголосила, що ця атака є "одним з елементів плану, який передує активним діям".
На запитання про те, як сприйняла цей сигнал влада Росії і підконтрольні їй чиновники в Криму, Гуменюк зауважила, що панічні настрої "там вже панують".
"Звісно, викликати панічні настрої вже запізно, вони вже там панують, і це підтверджено не один раз тим напрямком, який є на виїзд із Криму і навантаженням на всі автодорожні шляхи і залізничні, ті, що в них ще функціонують. Це не просто сигнал, що пора діяти, а це безпосередньо наша робота, яка однозначно позначає наміри Сил оборони і напрямок руху Сил оборони", - заявила вона.
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Так і хочеться запитати: "Що з ї_лом, кацапи?".
матрос Жєлєзнякцинічний бандерівець, оперезаний кулеметними стрічками, стріляє з нагана у землю і рече: - Усьо, баста! Поєзд дальше нє ідьот!" 😁
Тепер знезараженням території станції від тієї хімії будуть займатись ворожі спецвійська хімзахисту.
Що і як ще невідомо, але гриміло і вибухало цілу ніч і на суші, і на морі, і в повітрі.