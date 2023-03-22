Вибухи в окупованому Джанкої пошкодили вузлову станцію. Користуватися нею неможливо, - ОК "Південь"

Вибухи у місті Джанкой на півночі окупованого Криму, які, за даними української розвідки, знищили російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею, привели до пошкодження вузлової станції.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі використання неможливе, і та метушня, яка навколо цього місця влучання відбувається, говорить про те, що немає ще навіть адекватного рішення, що з цим "щастям" їм робити. Але ми розуміємо, що вони будуть намагатися якнайшвидше відновити те, що пошкоджено, тому що безпосередньо залізничне сполучення - це спосіб доставки важкого озброєння і особового складу. Зусилля підтягувати їм буде потрібно. Але ми продовжуємо роботу, зокрема, з вогневого контролю для того, щоб ці зусилля були марними", - сказала Гуменюк.

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Вона наголосила, що ця атака є "одним з елементів плану, який передує активним діям".

На запитання про те, як сприйняла цей сигнал влада Росії і підконтрольні їй чиновники в Криму, Гуменюк зауважила, що панічні настрої "там вже панують".

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"Звісно, викликати панічні настрої вже запізно, вони вже там панують, і це підтверджено не один раз тим напрямком, який є на виїзд із Криму і навантаженням на всі автодорожні шляхи і залізничні, ті, що в них ще функціонують. Це не просто сигнал, що пора діяти, а це безпосередньо наша робота, яка однозначно позначає наміри Сил оборони і напрямок руху Сил оборони", - заявила вона.