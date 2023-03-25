Голову Рахункової палати Пацкана можуть замінити Плісом, - Железняк

Верховна Рада може незабаром замінити голову Рахункової палати.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"На найближчому пленарному тижні знову хочуть виносити питання звільнення Голови Рахункової Палати Валерія Пацкана.

Якщо пройде рішення, то потім і одразу призначення новим Головою Геннадія Пліса", - написав він у телеграмі.

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Нагадаємо, Валерій Пацкан був призначений головою Рахункової палати в березні 2018 року.

24 жовтня НАБУ і САП повідомили йому про підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла.

Пацкан вважає підозру необґрунтованою, але подав у відставку. Втім, Рада його не звільнила.

Наприкінці грудня 2022 року в парламенті зібрали підписи за висловлення Пацкану недовіри.