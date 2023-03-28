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Набір до "Гвардії наступу" можуть продовжити, - МВС

гвардія,наступ

Набір має закінчитися 1 квітня, але його можуть продовжити через велику кількість заявок.

Про це в інтерв'ю Суспільному сказали заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко та речник Нацгвардії Руслан Музичук, передає Цензор.НЕТ. 

"Плануємо все ж таки завершити рекрутингову кампанію, яка почалася на початку лютого. Протягом цих місяців всі охочі могли подати свою заявку до тієї чи іншої бригади "Гвардії наступу", виходячи зі своїх особистих побажань, переконань служити, працювати чи в поліції, чи в прикордонній службі, чи Нацгвардії і визначитися безпосередньо, куди новобранець хоче долучитися і де працювати надалі", — зазначила Павліченко.

"Після 1-го числа, ми будемо таки переглядати це рішення, і можливо, дозволимо ще подавати заявки через сайт, тому що охочих дійсно багато. І ми розуміємо, що будемо формувати певні резерви, які будуть переглядати і залучати, можливо, до формування інших бригад, які будуть створюватися", — додала вона. 

Також читайте: Рада розширила повноваження "Гвардії наступу"

Музичук своєю чергою наголосив, що, якщо буде продовжуватись подача заявок від всіх охочих, то набір буде продовжуватися тому, що паралельно формуються й інші підрозділи Національної гвардії, які також доукомплектовуються.

"За час воєнного стану значно розширилися взагалі штати військових частин наших підрозділів, тому що зросла і кількість оборонних завдань, які треба виконувати Нацгвардії", — наголосив він.

Також читайте: Перед відправленням на фронт мобілізованих десантників навчають 1-2 місяці, - штаб ДШВ ЗСУ

Він нагадав, що гвардійці виконують як військові, так і правоохоронні функції, до яких входять і несення служби на блокпостах, і забезпечення режиму воєнного стану, і охорона об’єктів критичної інфраструктури. Тому набір до лав Нацгвардії буде продовжуватись і після 1 квітня.

"Також будуть формуватись резерви. Станом на кінець минулого тижня до підрозділів Національної гвардії подано трохи більше ніж 16 тисяч анкет. Різна цифра звучить періодично у ЗМІ. Це пов’язано з тим, що озвучуються цифри, які взагалі подані до усіх 8-ми бригад. Хтось озвучує, наприклад, цифри, які подані в бригади поліції чи прикордонної служби, ну а 16 тисяч – це та цифра, яка стосується 6-ти бригад Нацгвардії", — зазначив Музичук.

Нагадаємо, "Гвардія наступу" - це штурмові підрозділи у структурі МВС, які створюються для звільнення окупованих Росією територій. Раніше повідомлялося, що набір має завершитися першого квітня. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бригади "Гвардії наступу" проходитимуть підготовку протягом 2-4 місяців, – НГУ

МВС (3500) Національна гвардія (1523) мобілізація (3042) Павліченко Катерина (20)


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Топ коментарі
+18
чмоня, цих ще не набрали. а захищає мене ЗСУ
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28.03.2023 15:28
+16
ти трохе тупеньке? якщо не набрали, то що і як вони захищають?
чим погані всу, що татарівське мвс вирішило свою армію створити?
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28.03.2023 15:32
+11
Набір до заградзагону продовжуєься.
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28.03.2023 15:25
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нарід щось не дуже в мусора рветься
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28.03.2023 15:24 Відповісти
Ці мусора тебе-дурня від кацапів захищають. Прикуси язика...
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28.03.2023 15:27 Відповісти
чмоня, цих ще не набрали. а захищає мене ЗСУ
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28.03.2023 15:28 Відповісти
Нагадаємо, "" - це штурмові підрозділи у структурі МВС, які створюються для звільнення окупованих Росією територій. Джерело:
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28.03.2023 15:30 Відповісти
ти трохе тупеньке? якщо не набрали, то що і як вони захищають?
чим погані всу, що татарівське мвс вирішило свою армію створити?
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28.03.2023 15:32 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/09/27/7369317/ Ну на приклад так.
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28.03.2023 15:34 Відповісти
не ний, відповідай, чим вас ВСУ не влаштовує?
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28.03.2023 15:36 Відповісти
До ВСУ довірря Зелі нема.
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28.03.2023 15:39 Відповісти
Мене влаштовують усі сили оборони України. Але в них різні функції. Ти не знало? Хоча кому я це розповідаю. Якомусь смердючому кацапу. Тьху...
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28.03.2023 15:40 Відповісти
Щось цілі набору цієї гвардії наступу визивають смутниє сомнєнія, після війни це можуть бути ті самі беркути тільки ці будуть ще і з підірваною психікою. Внутрішні війська завжди були призначені для боротьби із своїь населенням.

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28.03.2023 15:49 Відповісти
та отож. і задачі їм буде ставити хто? генштаб чи опешні пдри?
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28.03.2023 15:53 Відповісти
Ці будуть з найкращими зразками західного озброєння і техніки. До речі озброєння і кількість нацгвардії дуже обмежене законодавством, навіть БТР мусять бути без штатного озброєння. Але на такі "дрібниці" уряд не зважає - для них Татаров чи Єрмак закон.
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28.03.2023 22:20 Відповісти
Та тебе усі захищають, дівчинку таку ніжну в стрінгах яка за себе не може постояти , так що стули пельку і дякуй,що є люди котрі Україну будуть звільняти і не дадуть на розтерзання твою задницю бурятам
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28.03.2023 15:33 Відповісти
чмонька брруднорота, ти не ний, а записуйся
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28.03.2023 15:34 Відповісти
та я запишуся,і інші також,а ти сиди на диванчику і масти кремом свою персикову дупку, ти на більше не здатен, але рот свій не відкривай на людей котрі в той час коли ти натираєш свої перса, ведуть бої з кацапами
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28.03.2023 15:37 Відповісти
запишешся - відкриєш свого клюва, балаболка татаріська
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28.03.2023 15:38 Відповісти
аналогічно,коли запишешся тоді будеш свій ****** відкривати про те хто куда рветься,а поки сидиш в стрінгах,на каблучках з намальованими губками вдома, можеш тільки про свої жіночі справи поспілкуватися
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28.03.2023 15:39 Відповісти
не ний, татарівсько-мусорська чмонька. з тобою все зрозуміло давно
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28.03.2023 15:54 Відповісти
Я мовчав, але не витримав, до чого тут татаров? Це створіння керує судами, прокуратурою і СБУ разом із портновим, якого Зеля випустив на росію. Бригади створюються на базі найціональної гвардії, яка підпорядковується Головнокомандуючому, а підрозділи поліції, також, пройшовши навички звільнення міст будуть підпорядковуватися війсковим. Де Ви тут знайшли місце сцикливим татровим, єрмакам, смірновим і подолякам і бакановими?
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28.03.2023 16:19 Відповісти
як це "підрозділи поліції -підпорядковуються військовим"-це якась маячня.чому одразу не підпорядкувати військовим -а тому що ця гвардія створюеться на випадок -якщо залужний почне повстання)-щоб ермаку було чим захищатися.
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28.03.2023 18:34 Відповісти
Нісенітниця. На передовій всі підрозділи, всіїх видів військ підпорядковауються Головнокомандуючому. А Ваша теза, "гвардія створюеться на випадок -якщо залужний почне повстання)-щоб ермаку було чим захищатися" смішна. По-перше Залужний пишеться з великої літери, а по-друге, хто може заставити таких як я, чи інших виступати за єрмака чи татарова? Точно буде навпаки.
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28.03.2023 19:48 Відповісти
А чого туди рватись, якщо нічого не змінилось?
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28.03.2023 15:28 Відповісти
та отож. керує татаров, беркутня досі працює, найбільша кількість зрадників серед цих тварин
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28.03.2023 15:30 Відповісти
Мій малий тому й звільнився..
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28.03.2023 15:35 Відповісти
Якщо пані Марині комфортно сидіти під окупантом, то це не означає, що комфортно іншим. Ми маємо забрати своє і захистити своїх громадян. А в підрозділах бувають різні, і також серед командирів, але це не дає нам право не йти захищати Батьківщину, бо вона в нас одна.
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28.03.2023 16:35 Відповісти
У Вас якісь стрьомні висновки. З логікою у Вас все нормально?
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28.03.2023 17:00 Відповісти
Звичайно, з моєю логікою все нормально, а що з Вашою?
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28.03.2023 17:18 Відповісти
Тоді не робіть мої висновки за мене. Тим більш, де мені комфорніше.
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28.03.2023 17:24 Відповісти
"Мій малий тому й звільнився." Ви написали? Виходить, що потрібно звільнитися всім, щоб не захищати Неньку? Але у мене ще є одне запитання, а як хто може зваільнитися під час війни?
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28.03.2023 19:50 Відповісти
Ні. Ще задовго до 24 лютого.
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28.03.2023 20:00 Відповісти
Якщо до 24 лютого, то вірю. Але моваа йде за активну фазу війни і я розумію, що не все так добре і гладко на фронті. Цьому і допомогла влада "слуг", яка наприймала закони проти військових. А цю владу вибирали 73% "какая разніца".
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28.03.2023 20:36 Відповісти
28 тисяч заявок це не дуже?
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28.03.2023 15:31 Відповісти
раз продовжують набір - значить так і є, не дуже
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28.03.2023 15:33 Відповісти
це твої висновки? Так навіть в новині написано,що дуже багато заявок.більше ніж очікувалось, тому вирішили ще набрати людей
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28.03.2023 15:35 Відповісти
чмонька, ти себе проявила вже. натягнула стрінги і в гвардію, татарівська к...во
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28.03.2023 15:37 Відповісти
Так це я перший про твої стрінги сказав, тобі це так запало в душу,що ти вирішив зплагіатити?
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28.03.2023 15:38 Відповісти
сказала-одягай, чмонька
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28.03.2023 15:39 Відповісти
Для чого? Якщо ти уже в них сидиш
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28.03.2023 15:40 Відповісти
ід сценаристом в квартал, якщо в гвардію засцяло. гумор саме необхідного рівня
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28.03.2023 15:55 Відповісти
акаб, я подавав заявки в декілька бригад, але мені вілмовили по віку. І таких, як я тисячі. Але я не зупиняюся і буду вимагати мене зарахувати в любий з цих підрозділів, хоч якось допомогти ЗСУ, нацгвардії, поліції, СБУ, теробороні звільняти Україну від кацапської нечисті. В мене складається таке вражененя, що Ви працюєте на ворога, критикуючи наших поліцейських, які за покликом душі готові йти в бій, не втікаючи за кордон і не виливаючи бруд на таких, наприклад, як Ви. А чому ви не в ЗСУ, чи нацгрардії, якщо Ви такий правильний, але Вам не подобаються підрозділи поліції? Чи Ви чекаєте кацапську мразь, щоб Вас призвали до зеків, чи до крисчан?
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28.03.2023 16:27 Відповісти
Набір до заградзагону продовжуєься.
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28.03.2023 15:25 Відповісти
В Україні таке явище неможливе. Нема тієї маси мʼяса, яке треба гнати на забій, як в рашці. Або армія буде мотивованою, вправною і озброєнною, або всім капець.
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28.03.2023 15:29 Відповісти
ты сухов думаешь что это заградзагон для "Хищника"...?
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28.03.2023 15:36 Відповісти
знов повістки від "боневтіка" які "пропонують" інвалідам силоміць????
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28.03.2023 15:28 Відповісти
ага - инвалидам без трёх рук и ног...
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28.03.2023 15:38 Відповісти
73% як ти пасивний
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28.03.2023 19:04 Відповісти
извини что не активный как ты...(((
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28.03.2023 19:53 Відповісти
Дивіться, як у кацапів у коментах підгоряє. Сцуться падли...
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28.03.2023 15:31 Відповісти
Зазвичай набір продовжується бо не набрали необхідну кількість, а не через велику кількість заявок. Краще би мовчали.
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28.03.2023 15:36 Відповісти
Та ні, набрали велику кількість і ще не кожного беруть, бо це не зековські "вагнери". Просто реально є багато заявок, але немає вакантних посад. Але після боїв штурмова бригада буде втрачати і це розуміють всі, а тому має бути підготовлений резерв. Особисто я, була б моя воля, видав би закон і призивав би до війська всіх з 18 і до 60 років, тоді б точно не було таких коментарів і не було привелійованих "95 кварталоів", та іншої сцимкливої звіздоти. Чи Батьківщину буде захищати хтось інший?
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28.03.2023 16:32 Відповісти
Ви будете захищати свою сім'ю і Україну за гроші?
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28.03.2023 19:55 Відповісти
Тобто, людей з підготовкою додатково тренують, екіпірують та звільняють від відповідальності за втрату зброї, техніки і іншого майна щоб вони виконували правоохоронні функції, охороняли об'єкти та стояли на блокпостах? Дивне у них уявлення про "наступ". Судячи з усього чергова структура МВС для екс-співробітників силових структур створена, аби вони не потрапили у важкі бої на передовій. Нехай воюють мобілізовані цивільні - їм і відповідальність за все, і закон 8271, а здорові бугаї шаритимуться на блокпостах виконуючи правоохоронні функції.
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28.03.2023 15:39 Відповісти
А статтю прочитати релігія не дозволяє?
Нагадаємо, "" - це штурмові підрозділи у структурі МВС, які створюються для звільнення окупованих Росією територій. Джерело:
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28.03.2023 15:42 Відповісти
Ні, це Ви читайте текст повністю, там Музичук перелічує, які саме функції виконуватиме ця так звана "Гвардія наступу". Була б ця структура створена ЗСУ ще можна було б сподіватися, що справді для наступу, але коли мова йде про МВС, зрозуміло, що це щось дуже сумнівне.
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28.03.2023 15:52 Відповісти
А після війни для звільнення всих територій від незадоволених владою
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28.03.2023 15:54 Відповісти
дурнем прикидаєшся чи дійсно таке тупе?

іди в дупу - фігню тут на вуха вішаєш...

подоляцький агітатор?
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28.03.2023 16:37 Відповісти
"Азов" належить до нацгвардії України. Ще питання є, ******?
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28.03.2023 16:55 Відповісти
=>
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28.03.2023 17:40 Відповісти
Що таке, ******? Зливаєшся? Це - вірне рішення.
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28.03.2023 18:36 Відповісти
Азов котрий з білецьким тихенько сидів,коли буба "виводив" захисників Азовсталі,ой так вони в полон потрапили,а не евакуювалися. заїбав Азовом тикати.ще раз пояснюй що то за такі супер добровольці які без мусарського клича якось не доброволили. і так дурбелику чим воювать буде та "гвардія" зброї і на діючі бригади ЗСУ ледь вистачає,а звідки у мусарського відомства раптом візьмуться танки,що не буде танків то наступать вони як будуть,за спинами ЗСУ? чі ведберуть "зайве" у ЗСУ?
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29.03.2023 00:14 Відповісти
а з якого переляку "гвардія" можна почитати про їх звитяги чи коли це їм присвоїли гвардійський прапор,і чому окремо,що НГУ уже відставним мусоркам некомільфо?
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29.03.2023 00:10 Відповісти
Цікава картина виходить: Zeкоманда повністю просрала мобілізацію, зробила з військкоматів якісь каральні підрозділи із-за чого цивільні вже жахаються будь-яких людей у формі ЗСУ, при цьому Zeвиродки на всю країну рекламують мусорську гвардію, формуючи з одного боку зневагу до Героїв ЗСУ які на фронті, а з іншого - повагу до мусорів, які будуть зачищати території після того як їх звільнить українська армія.

Це вибачте мене, якийсь ******* пісдєц виходить.
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28.03.2023 15:45 Відповісти
Хоч я більше схильний вважати, що зелені гнили спеціально створюють недовіру до ЗСУ зараз, аби потім віддати всі Перемоги на фронті на "гвардєйцєв кардінала", а не армії під головуванням Залужного. Тому гвардійці - це більше схоже на великий піар проект банкової, мета якої максимальний піар перед виборами.
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28.03.2023 15:51 Відповісти
Взагалі я вважаю, що зелена гниль більше всього боїться військового перевороту після Перемоги. Бо дуже багато воїнів ЗСУ, волонтерів і цивільних знають скільки Zeкоманда зробила злочинів проти України з 24.02.2022 і до цієї дати.
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28.03.2023 16:01 Відповісти
і після...
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28.03.2023 18:23 Відповісти
Почитай биографию командира батальона "Лють", Нетребко Александра Юрьевича, можно в Википедии, что-ли. Я лично знаю пяток коллег, кто туда пошел. Ветераны АТО, с боевыми орденами, подготовленные патриоты.... Уверен, ты бы не рискнул в глаза сказать про "мусорську гвардію".
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28.03.2023 15:56 Відповісти
увєрєн, що на фронті дуже-дуже потрібні ці фахові ветерани!!! чи, чуваки , які війну по телевізору бачили , краще підходять для захисту бахмуту наприклад???
п.с. ківа, теж ветеран ато(((
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28.03.2023 18:25 Відповісти
Зрада від Єрмака продовжуеться. А нарід проковтує звучні назви, і навіть не бачить у цьому зради. Давайте взагалі розпушимо ЗСУ і кожному олігарху дозволимо тримати по приватній армії.
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28.03.2023 15:49 Відповісти
Настолько патриоты, что год наблюдали за войной и стоило только власти дать клич, так сразу побежали записываться, аж продолжить решили.
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28.03.2023 15:49 Відповісти
"Азов"- это мусарская структура, МВД!!! Мусара ментовские, заградотряды Зеленского!!!! Разогнать всю Нацгвардию! Азов ликвидировать и Путину доложить непременно!!!
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28.03.2023 15:50 Відповісти
При чому тут Азов". Азов був організований як добробат. А потім після закріплення звичаїв вже перейшов на держ. забезпечення. Ця структура організується точнісінько як Беркут. І буде взагалі як "беркут" служити цьому режиму.
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28.03.2023 15:56 Відповісти
А когда Залужный на переговорах с Милли сидит вместе с Ермаком, он служит режиму? Не от Государства он получает ЗП и вказівки от Зеленского?
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28.03.2023 16:00 Відповісти
Залужний зустрічається з Міллі...а що там робить Єрмак?
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28.03.2023 16:16 Відповісти
шифровку до кацапні шифрує.
37 й втомік пушкіна 18ту сторінку з кінця дерьмак знає наізусть до букви в двоїчній системі...
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28.03.2023 21:08 Відповісти
23 по горізонталі і 14 по вертікалі - буква "ё"
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28.03.2023 21:11 Відповісти
абсолютно так!
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28.03.2023 18:27 Відповісти
І це ж не перша авантюра від Зелі. А народ чекає від нього щось чудового ? Був вже декрет о землі, перемовини в Омані, афера з вагнеровцями, разминовування Чонгару, мостів Херсонщині, перемовини з московією в Туреччині.
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28.03.2023 16:01 Відповісти
Давайте, кацапи, починайте розповідати про ""нацискій кієвскій режім наркамана зєлєнскава".
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28.03.2023 16:09 Відповісти
Якщо у ЗСУ будуть великі втрати в цій війні , то 28 000 це те з чим зрадники можуть одержати перемогу.
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28.03.2023 16:12 Відповісти
Раджу поспілкуватися з хлопцями, які пішли у підрозділи гвардії наступу - здебільшого через нестерпимі умови служби в місцевих підрозділах НП. Також цікавими будуть їхні розповіді про перебіг навчань- тренувань на полігонах, адже вже понад місяць, як тривають навчання. З того підрозділу, звідки мені телефонували, все зводилося до риття окопів та облаштування туалетів - впродовж місяця!
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28.03.2023 16:29 Відповісти
Ну хорошо, а як будемо виносить артилерію противника та авіацію? Перед наступом. Ворог сконцентрував артилерію, рєб, ППО та обезпечив свою авіацію.
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28.03.2023 16:36 Відповісти
спокійно! ці будуть наступати лиш на барикади і палаючі шини(((
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28.03.2023 18:29 Відповісти
Чи будуть вони в складі ЗСУ , і підпорядковуваться генералу Залужному ? Якщо не , то це аналог росгвардії , кишенькової армії Зе, так всі кажуть.
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28.03.2023 17:00 Відповісти
"Азов" - кишенькова армія Зе? Кидай бухати.
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28.03.2023 18:38 Відповісти
Если судить по поведению до 24 апреля 2022 г., то да. Билецкий особенно.
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28.03.2023 21:57 Відповісти
ЦЕ НЕ БРИГАДИ, А ДЕПАРТАМЕНТИ МВС
"МУТЬ"
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28.03.2023 17:07 Відповісти
Люди, людішки. Ви на чиємо боці виступаєте? Пенсіонери міліції, МНС, других відомств добровільно записали для захисту України і кожен знає, що ця запись не в кабак, а наступати на укріплені райони ворога і замість того щоб допомогти, підтримати морально, починають показувати тут сво познання в незнанні ситуації, то національна гвардія, то не поліція і вони нарівні воюють на передовій. Запитайте у микролаївців, хто проявив себе у звілтьненні аеродрому і міста. Звичайно були і зрадники, але ви итаких вибираєте вами керувати. Що попадалися на злочинах? Так потрібно було жити чесно. 100% тих, що писали сидять на диванах і попивають півасік і не записуються і бригади штурму. То як вам вивертає від цих бригад, то йдіть у ЗСУ, чи ви там для вас пороблено, краще за кордон?
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28.03.2023 20:06 Відповісти
угу рік часу не могли записатись а тут раптом всі знайшли дорогу...
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29.03.2023 00:16 Відповісти
" штурмовые подразделения в структуре МВД, которые создаются для освобождения оккупированных Россией территорий "

Странно. В структуре МВД штурмовые отряды для освобожения.

Пока на ум не приходит ни одного исторического прециндента, чтобы МВД решало штурмовые задачи позиций врага???

Что мотострелки, морская пехода, егеря, десантники , ССО так прекрасно укомплектованы, что желающих перенаправляют в МВД?
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28.03.2023 21:56 Відповісти
Безтолковий клоун готується до захисту після війни.
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28.03.2023 22:37 Відповісти
 
 