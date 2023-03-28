Набір до "Гвардії наступу" можуть продовжити, - МВС

Набір має закінчитися 1 квітня, але його можуть продовжити через велику кількість заявок.

Про це в інтерв'ю Суспільному сказали заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко та речник Нацгвардії Руслан Музичук, передає Цензор.НЕТ.

"Плануємо все ж таки завершити рекрутингову кампанію, яка почалася на початку лютого. Протягом цих місяців всі охочі могли подати свою заявку до тієї чи іншої бригади "Гвардії наступу", виходячи зі своїх особистих побажань, переконань служити, працювати чи в поліції, чи в прикордонній службі, чи Нацгвардії і визначитися безпосередньо, куди новобранець хоче долучитися і де працювати надалі", — зазначила Павліченко.

"Після 1-го числа, ми будемо таки переглядати це рішення, і можливо, дозволимо ще подавати заявки через сайт, тому що охочих дійсно багато. І ми розуміємо, що будемо формувати певні резерви, які будуть переглядати і залучати, можливо, до формування інших бригад, які будуть створюватися", — додала вона.

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Музичук своєю чергою наголосив, що, якщо буде продовжуватись подача заявок від всіх охочих, то набір буде продовжуватися тому, що паралельно формуються й інші підрозділи Національної гвардії, які також доукомплектовуються.

"За час воєнного стану значно розширилися взагалі штати військових частин наших підрозділів, тому що зросла і кількість оборонних завдань, які треба виконувати Нацгвардії", — наголосив він.

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Він нагадав, що гвардійці виконують як військові, так і правоохоронні функції, до яких входять і несення служби на блокпостах, і забезпечення режиму воєнного стану, і охорона об’єктів критичної інфраструктури. Тому набір до лав Нацгвардії буде продовжуватись і після 1 квітня.

"Також будуть формуватись резерви. Станом на кінець минулого тижня до підрозділів Національної гвардії подано трохи більше ніж 16 тисяч анкет. Різна цифра звучить періодично у ЗМІ. Це пов’язано з тим, що озвучуються цифри, які взагалі подані до усіх 8-ми бригад. Хтось озвучує, наприклад, цифри, які подані в бригади поліції чи прикордонної служби, ну а 16 тисяч – це та цифра, яка стосується 6-ти бригад Нацгвардії", — зазначив Музичук.

Нагадаємо, "Гвардія наступу" - це штурмові підрозділи у структурі МВС, які створюються для звільнення окупованих Росією територій. Раніше повідомлялося, що набір має завершитися першого квітня.

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