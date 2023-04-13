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За жорстоку страту українського полоненого несе відповідальність Путін, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що російський диктатор Путін несе відповідальність за жорстоку страту українського військового, відео якої нещодавно було поширене.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава уряду розповів в інтерв'ю CNN.

"На жаль, це не перший жорстокий злочин російської армії в Україні... і ми просимо, щоб жоден зі світових лідерів не стояв осторонь, коли скоюються такі жорстокі злочини", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що Україна розслідує цей та інші злочини російської армії в Україні, та наголосив на важливості відповідальності політичного керівництва РФ за ці злочини.

На запитання про ступінь особистої відповідальності Путіна за цей жорстокий злочин Шмигаль відповів, що Путін несе повну відповідальність за цей та інші злочини, оскільки він відповідальний за злочин агресії проти України.

Читайте: Обезголовлення українського полоненого росіянами: Генпрокуратура РФ ініціювала перевірку

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що нікому у світі неможливо ігнорувати російський терор.

CNN повідомило, що у соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку.

Читайте також: Страчувати військовополоненого - це воєнний злочин, фільмувати це - ще один, - глава МЗС Франції Колонна

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
А страчував нашого хлопця теж *****? Особисто? Вся підоРаха - це колективний путєн. Чи ви, уйобки зелені, й досі вишукуєте "хароших уззкіх"? Гниди...
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13.04.2023 17:28
+16
Не ***** за это ответственен, а то дикое людоедское стадо, которое кое-кто называет "русским народом". Причем все стадо, поголовно.
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13.04.2023 17:52
+15
А той чувак, який зняв міни, оманський друг путіна?
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13.04.2023 17:26
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А той чувак, який зняв міни, оманський друг путіна?
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13.04.2023 17:26 Відповісти
Це який такий друг ? герой - банєвтік ?
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13.04.2023 17:29 Відповісти
Єто другоє ..
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13.04.2023 17:48 Відповісти
Шмигаль:я довпойоп!!!
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13.04.2023 17:26 Відповісти
Шміґоль. Так буде правильно. Він сам колись на TV про це натякав.
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13.04.2023 18:28 Відповісти
А страчував нашого хлопця теж *****? Особисто? Вся підоРаха - це колективний путєн. Чи ви, уйобки зелені, й досі вишукуєте "хароших уззкіх"? Гниди...
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13.04.2023 17:28 Відповісти
Асфальтоукладчик не за що не відповідає
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13.04.2023 17:29 Відповісти
Хоч би це очкасте чмо не піарилось на крові.
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13.04.2023 17:45 Відповісти
то есть всмысле путин????? это война путина ???? ну тогда по такой логике за преступления третьего рейха несёт ответственность гитлер,а красные кхмеры тоже не причём так как это вина Пола Пота....Японимаю что он наверное хотел сказать,но как одно из первых лиц государства башкой думать нужно.
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13.04.2023 17:48 Відповісти
Не ***** за это ответственен, а то дикое людоедское стадо, которое кое-кто называет "русским народом". Причем все стадо, поголовно.
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13.04.2023 17:52 Відповісти
Усе,що сталося це по вині багатьох з оп, які до сих пір граються з коштами на ЗСУ, вина командирів, що залишають мінімум в окопі, вина ,що допомога не по назначенню і кошти з конфіскації на слуг,марафон,будівництво,а не на захист, на ЗСУ. Тільки з надійними тилами, сильним фронтом, захисник буде живим.
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13.04.2023 17:54 Відповісти
Валентино! У мене питання виникло: а "командири що залишають мінімум в окопах" - це що саме? Мінімум людей? Так в передовій лінії залишають лише "бойову охорону" яка веде спостереження за противником сигналізує про початок атаки та першою зустрічає ворога А основний підрозділ підтягується після початку бою Це робиться для того щоб розмістить основну масу підрозділу для відпочинку у безпечному місці (бліндажі наприклад) Якщо мова йде про ********** - так це робиться з метою збереження боєкомплекту у безпечному від артнальоту місці Коли починається бій то особовий склад підносить ********** на передові позиції коли висувається туди сам Поешими біжать кулеметники та гранатометники зі спорядженими коробами патронів та "пострілами" А потім біжать стрільці і несуть решту ***********
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13.04.2023 18:33 Відповісти
Поки усі інформативно висловлюють думку відносно страти захисника, м'ясо для таких подій надходить с московії регулярно. Не слова, а дії ,а також зміна погляду на війну. Що росія убивці це доказано не сьогодні, а з першого дня війни. Турбота про Воїна це основне. Я не згодна з вами. Не може 2 вести бій до основних сил. Скільки таких випадків?
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13.04.2023 18:54 Відповісти
Валентино! Ви далека від армії і тим більше - ні разу в окопі не сиділи В армії кажуть що Статути "кров"ю писані" І це - так і є! І оце "боевое охранение" саме там передбачено Нічого людям сидіть постійно у відкритих окопах - їм хоч якийсь перепочинок потрібен - навіть у таких умовах Оце і є яка-не-яка а "турбота про воїна"
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13.04.2023 20:20 Відповісти
Мабуть я начиталася постів військових з окопів, та і редактор щось про це писав. Ви як в окопі? Я читаю вас і знаю,що для Армії ви застаріли, а значить бачите проблему по старому. Вина на керівництві і на старому баченні проблеми. На сьогодні дуже багато інформації про наступ, про зброю, літаки, створення нових структур в Армії зі старими правилами, людьми, плануванням. Навіщо це сміття.....Повторюсь, при війні двоє в окопі, і лісополосі, без даних розвідки, без очей дронів....це Ви дивно думаєте про війну,як без війни. Я в минулому військова, медицина
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13.04.2023 21:11 Відповісти
Медицина не сидить в окопах! І не веде бій Медицина "на передовій" тоді коли поранені надходять А коли все зроблено і є передишка - медицина спать лягає а не сидить у операційних з інструментами в руках та в палатах з пораненими Так і солдати в перервах між боями - мають право хоч на якийсь відпочинок А "застарів" я чині - не Вам судить Бо я (на відміну від Вас) у окопі сидів Навіть один раз одмудохав бійця носаками - бо сучий син замість вести спостереження - улігся спать в окопі В сусідньому гарнізоні перед тим було те саме - прийшли "хлопці з-за річки" відрізали сонному голову і замінували труп Мали потім ще три трупи
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13.04.2023 21:21 Відповісти
Я дискусії з вами проводити не буду. У вас застаріле уявлення. Доброго вечора
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13.04.2023 21:24 Відповісти
А я й не наполягаю на дискусії Просто деякі вимоги залишаються незмінними багато часу Трактату "Сунь-цзи" - кілька тисяч років, але його до цих пір вивчають слухачі військових академій (Як і Вегеція, Поліена, Фукідіда, Вобана)
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13.04.2023 21:42 Відповісти
Зайдіть якщо є бажання, на анонс Бутусова з аналізом премій для військових. Там багато цікавого. А виграти війну Україні не ваші трактати допоможуть, а ЗСУ зі зброєю НАТО і нове бачення війни. Бережіть себе
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13.04.2023 21:46 Відповісти
А Бутусов - військовий стратег? А "трактати" треба вчить Бо вони вчать думать "по-військовому" Коли людина, наприклад, оглядає місцевість і бачить не "пейзаж", а місце де зручно розвернуть батарею чи виставить мінне поле для прикриття позицій - навіть якщо вона просто виїхала на пікнік з друзями
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13.04.2023 21:59 Відповісти
Хитра,далекоглядна маніпуляція по відведенню загальної відповідальності.Винен особисто путін,а не мільйони кровожерливих скотів,кожен з яких мріє вбити українця.
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13.04.2023 17:56 Відповісти
Ну вообще да, виноват Путин. В странах с авторитарным правлением, настроение хомячков формируется пропагандой, которая сидит на поводке у действующей власти.

Решения принимают все равно не хосяки, а руководство.

Это можно проследить даже в относительно короткий отрезок за последний год.

Вот приняла российская власть решение ввести войска в Украину. Уже и дебилу ясно, что это обыкновенная захватническая война за землю и ресурсы, ну и еще немного за стратегическое положение и за рейтинг. Но своим хомякам рассказала что ввели войска для защиты русскоязычного населения, потому что тут половина за РФию и все такое. Хомяки воспринимали нас типа заблудших младших братьев, которым промыли мозги горстка биндеровцев.

Получили российские войска тут пяздов повсеместно, бомбя русскоязычные города.

У расеянской власти после этого было два варианта:

а) амеро-афганский. Сказать "хомяки, русскоязычные отказались от нашей помощи, мы их немного демилитаризовали, расходимся и подумаем как бы с ними подружиться";

б) другой. Сказать "хомяки, там не просто горстка биндеровцев, там ВСЕ они нацисты, которые во главе злобной НАТЫ хотят поставить расеюшку на колени и убить всех снегирей".

Хомяки воспримут и то, и другое.

Какой вариант выбрала расеянская власть - мы видим ко комментариям в пабликах, форумах и тд.
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13.04.2023 18:20 Відповісти
Шмыга, знал бы ты по твоей логике (которая в принципе верна), за сколько ТЫ несешь ответственности - офигел бы.
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13.04.2023 18:00 Відповісти
*****, звісно - *****. Але перекладання вини тільки на ***** відбілює решту кацапів, а кацапи несуть колективну відповідальність, за те, що їх ******** роблять в Україні.
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13.04.2023 18:12 Відповісти
Вся кацапія несе
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13.04.2023 18:13 Відповісти
Путін винен? Хе-хе... Без підтримки 100 мільйонів свинособак, Путін - пусте місце.
А до 100 мільйонів свинособак додайте 73% укрАінцев. Ось тоді картина буде повна.
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13.04.2023 18:26 Відповісти
за все зло несе вілповідальність х..ло
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13.04.2023 18:35 Відповісти
Ага,на путіна все звалити,а головорізи що?
Не вдасться: на путіна-окремі рахунки,а на головорізів-окремі.
Почати полювання і ні в якому разі не узгоджувати з опою.
Амери як точково знищують терориста: запускають безпілотник,який через штучний інтелект вишукує в просторі фізіономію терориста,після чого безпілотник запускає маленьку,але точну ракету-гине лише терорист.Звичайно ефективні і "морські котики".
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13.04.2023 18:35 Відповісти
От як гарно і швидо знайшли винуватого, а щось 17-ти гривневого покупця яєць знайти не можуть
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13.04.2023 19:07 Відповісти
раб Ахмета голос подав; Шмигаль також несе відповідальність за непідготовленість армії до вторгнення і буде сидиті поруч з іншими, якщо пощастить.
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13.04.2023 19:09 Відповісти
Знаеш шмара ця шмараПутинХуйло винен не тильки за одне вбивство!!!за мильйоны!!!як таки новини набридли!!! Все одне и теж гоняють по КОЛУ!!!
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13.04.2023 19:27 Відповісти
не несе та не понесе.

ви не можете вигнати росію з радбезу оон а не те що путіна заарештувати по ордеру мкс чи на вимогу України.

навіть сталіна з його совіцьким союзом змогли вигнати з ліги націй.

імпотенти та кугути.
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13.04.2023 22:15 Відповісти
 
 