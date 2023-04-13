За жорстоку страту українського полоненого несе відповідальність Путін, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що російський диктатор Путін несе відповідальність за жорстоку страту українського військового, відео якої нещодавно було поширене.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава уряду розповів в інтерв'ю CNN.
"На жаль, це не перший жорстокий злочин російської армії в Україні... і ми просимо, щоб жоден зі світових лідерів не стояв осторонь, коли скоюються такі жорстокі злочини", - наголосив Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що Україна розслідує цей та інші злочини російської армії в Україні, та наголосив на важливості відповідальності політичного керівництва РФ за ці злочини.
На запитання про ступінь особистої відповідальності Путіна за цей жорстокий злочин Шмигаль відповів, що Путін несе повну відповідальність за цей та інші злочини, оскільки він відповідальний за злочин агресії проти України.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.
У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.
Президент Володимир Зеленський заявив, що нікому у світі неможливо ігнорувати російський терор.
CNN повідомило, що у соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку.
Будь ласка, зачекайте...
Решения принимают все равно не хосяки, а руководство.
Это можно проследить даже в относительно короткий отрезок за последний год.
Вот приняла российская власть решение ввести войска в Украину. Уже и дебилу ясно, что это обыкновенная захватническая война за землю и ресурсы, ну и еще немного за стратегическое положение и за рейтинг. Но своим хомякам рассказала что ввели войска для защиты русскоязычного населения, потому что тут половина за РФию и все такое. Хомяки воспринимали нас типа заблудших младших братьев, которым промыли мозги горстка биндеровцев.
Получили российские войска тут пяздов повсеместно, бомбя русскоязычные города.
У расеянской власти после этого было два варианта:
а) амеро-афганский. Сказать "хомяки, русскоязычные отказались от нашей помощи, мы их немного демилитаризовали, расходимся и подумаем как бы с ними подружиться";
б) другой. Сказать "хомяки, там не просто горстка биндеровцев, там ВСЕ они нацисты, которые во главе злобной НАТЫ хотят поставить расеюшку на колени и убить всех снегирей".
Хомяки воспримут и то, и другое.
Какой вариант выбрала расеянская власть - мы видим ко комментариям в пабликах, форумах и тд.
А до 100 мільйонів свинособак додайте 73% укрАінцев. Ось тоді картина буде повна.
Не вдасться: на путіна-окремі рахунки,а на головорізів-окремі.
Почати полювання і ні в якому разі не узгоджувати з опою.
Амери як точково знищують терориста: запускають безпілотник,який через штучний інтелект вишукує в просторі фізіономію терориста,після чого безпілотник запускає маленьку,але точну ракету-гине лише терорист.Звичайно ефективні і "морські котики".
ви не можете вигнати росію з радбезу оон а не те що путіна заарештувати по ордеру мкс чи на вимогу України.
навіть сталіна з його совіцьким союзом змогли вигнати з ліги націй.
імпотенти та кугути.