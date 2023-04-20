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Зеленський закликав Столтенберга подолати стриманість партнерів у постачанні Україні далекобійної зброї

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

himars

Гальмування рішень щодо постачання далекобійної зброї, авіації й артилерії призводить до збільшення смертей і віддаляє час миру.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я попросив генсека допомогти подолати стриманість деяких наших партнерів у постачанні далекобійної зброї, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки. Гальмування необхідних рішень - це час, який втрачається для миру, і це життя наших воїнів, які поки що не отримали необхідних оборонних інструментів", - сказав він.

Він назвав майбутню в п'ятницю зустріч у форматі "Рамштайн" "важливою". "Деякі речі треба "пушити", щоб необхідна зброя прийшла швидше, ніж навіть було заплановано. Обговоримо зброю, яку Україна очікує, тренінг наших пілотів, далекобійну зброю", - сказав Зеленський.

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Столтенберг очікує, що "буде оголошено про конкретну допомогу Україні. Це буде на додаток до тієї допомоги, яку вже надають".

Генсек НАТО нагадав, що союзники з альянсу надали понад 155 млрд євро підтримки з лютого 2022 року, зокрема 65 млрд євро - у формі військової допомоги. "Це дало змогу вашим військам відкинути ворога від Києва, Херсону, Харкова", - сказав він.

Водночас він особливо наголосив на необхідності налагодження роботи вже наданих озброєнь. "Нам потрібно, щоб усі системи озброєнь працювали так, як треба. Є потреба в боєприпасах, запчастинах, ремонті. Буде обговорення належної роботи вже наявних платформ", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 20 квітня прибув з неанонсованим візитом до Києва.

Також читайте: США оголосили про надання Україні боєприпасів на 325 млн дол.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+8
От жеж гандон...
А як же "розмовами про вторгнення захід розхитує економіку України"? І інші шашлики? "********"(С)?
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20.04.2023 16:13
+5
Именно так преодолеть сдержанность, как Вова преодолел желании укреплять ВСУ и не преодолел свои сдержанность и стремление строить дороги по завышенной, в 3 раза, цене?
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20.04.2023 16:21
+5
Это так! Но кто просит преодолеть сдержанность? Негодяй который сознательно подрывал обороноспособность страны.
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20.04.2023 16:23
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От жеж гандон...
А як же "розмовами про вторгнення захід розхитує економіку України"? І інші шашлики? "********"(С)?
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20.04.2023 16:13 Відповісти
"А я ему такой: Слышишь, Енс, если не будете нам помогать, то я твой глаз на все НАТО натяну!" Дерьмак речь одобрил и заверил что в НАТО эту выходку не примут до внимания...
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20.04.2023 16:15 Відповісти
Хаи відкинуть сором*язливість -- солдатам на передку кожнии снаряд ракета -- збережене життя .
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20.04.2023 16:18 Відповісти
Это так! Но кто просит преодолеть сдержанность? Негодяй который сознательно подрывал обороноспособность страны.
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20.04.2023 16:23 Відповісти
Трус балбес і прохвост -- але ж він просе не для себе .
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20.04.2023 16:27 Відповісти
Это так. А когда Порох просил, не для себя просил, что оно, гнида, со сцены рассказывало про Украину?
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20.04.2023 17:23 Відповісти
І що життя наших військових важливіше чим хотіння і не бажання європейців тому їх треба грати в всі дири щоб дали зброю
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21.04.2023 21:20 Відповісти
Именно так преодолеть сдержанность, как Вова преодолел желании укреплять ВСУ и не преодолел свои сдержанность и стремление строить дороги по завышенной, в 3 раза, цене?
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20.04.2023 16:21 Відповісти
А я думав що ЗЕ його на шашлики на майскіє запросив...
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20.04.2023 16:21 Відповісти
не треба було проявляти стриманість у розвитку своїх отрк..., тоді не треба було б простити Запад та американій надати хоч щось далекобійне...
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20.04.2023 16:34 Відповісти
 
 