Діяльність УПЦ МП заборонили у Житомирській області

Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ московського патріархату на території області. Відповідне рішення було прийняте на сесії облради.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області", – йдеться у рішенні.

Окрім того, облрада ухвалила звернення до Верховної Ради щодо розгляду та якнайшвидшого ухвалення законопроєкту від 19 січня 2023 року №8371 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" та від 23 листопада 2022 року №8221 "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій".

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Нагадаємо, діяльність УПЦ МП вже заборонена у Рівненській, Хмельницькій, Волинській, Львівській областях та деяких громадах Черкащини.