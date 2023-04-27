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Діяльність УПЦ МП заборонили у Житомирській області

упц,мп

Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ московського патріархату на території області. Відповідне рішення було прийняте на сесії облради.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області", – йдеться у рішенні.

Окрім того, облрада ухвалила звернення до Верховної Ради щодо розгляду та якнайшвидшого ухвалення законопроєкту від 19 січня 2023 року №8371 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" та від 23 листопада 2022 року №8221 "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій".

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Нагадаємо, діяльність УПЦ МП вже заборонена у Рівненській, Хмельницькій, Волинській, Львівській областях та деяких громадах Черкащини

Автор: 

заборона (1448) УПЦ МП (1206) Житомирська область (1256)


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Топ коментарі
+12
Як же хочеться почути таку новину і про Одесу... Там майже усі церкви МП.
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27.04.2023 13:26
+10
скільки мільйонів потрібно замордувати, щоб інші прозріли?
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27.04.2023 13:25
+8
МП-це мацковскі політруки...
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27.04.2023 13:11
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МП-це мацковскі політруки...
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27.04.2023 13:11 Відповісти
а їм начхати на ті заборони. і шо далі?...
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27.04.2023 13:16 Відповісти
Церква - це канони - право первосвященства... Хто божить в Києві - той і головний...
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27.04.2023 13:17 Відповісти
переведуться в якийсь , авто-мото-вело патріархат ,і те ж саме будуть робити.
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27.04.2023 13:24 Відповісти
скільки мільйонів потрібно замордувати, щоб інші прозріли?
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27.04.2023 13:25 Відповісти
Як же хочеться почути таку новину і про Одесу... Там майже усі церкви МП.
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27.04.2023 13:26 Відповісти
О,там ватне болото ще те.
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27.04.2023 13:28 Відповісти
Та какая Одесса!? Весь индустриальный восток страны покрыт филиалами НКВД КГБ. И близко нет движения в сторону своей церкви! Стадо.
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27.04.2023 17:23 Відповісти
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27.04.2023 13:29 Відповісти
З почином!
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27.04.2023 13:32 Відповісти
Питанням УПЦ МП на території України, (а ідеально - і в усьму світі) має займатись "Служба захисту людей від диких тварин"...
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27.04.2023 13:35 Відповісти
Гнати їх з України!
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27.04.2023 13:39 Відповісти
А Віталя й надалі мовчить. В США за підтримкою звалити можна, а попів чіпати зась. Майже жодного сквера чи палісадника не залишилось у столиці без їх ритуальних МАФів. Це ж не малий бізнес зносити задля своїх.
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27.04.2023 13:48 Відповісти
Неужели у власти не хватает ума сделать этот запрет на государственном уровне, чем занимаются

наши много и давно неуважаемые депутаты?
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27.04.2023 13:59 Відповісти
Неужели у власти не хватает ума
Ви антисеміт, бо окрім деградації від міжетнічної обмеженості, даній національності нічого не бракує? Совість, справедливість і не пі.дити та пи.дити- це не 95кагалу, від слова взагалі.
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27.04.2023 14:31 Відповісти
Московський патріархат- троянський кінь на нашій землі. Ворогів треба перемагати і гнати з України.
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27.04.2023 14:02 Відповісти
Так би по всій Україні
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27.04.2023 15:53 Відповісти
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27.04.2023 21:55 Відповісти
Нарешті. Вже давно треба було !
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28.04.2023 05:25 Відповісти
 
 