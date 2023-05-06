СБУ про підрив авто Прилєпіна: "Хто стоїть за тим чи іншим випадком, зможемо говорити після нашої перемоги"
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СБУ не підтверджує і не спростовує інформацію щодо можливої причетності до підриву автомобіля з російським пропагандистом і учасником агресії проти України Захаром Прилєпіним.
Про це йдеться у заяві пресслужби СБУ у відповідь на запит, передає Цензор.НЕТ.
"Офіційно ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати причетність СБУ до тієї чи іншої бавовни, яка трапляється з окупантами та їхніми поплічниками. Разом з тим, як раніше неодноразово зазначав очільник СБУ Василь Малюк, для росіян, які принесли на нашу землю війну, загибель людей та насилля, бавовна палала, палає і буде палати! Тож смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком – зможемо говорити уже після нашої перемоги. Яка однозначно скоро настане", - заявили у відомстві.
Нагадаємо, 6 травня 2023 року у Нижньому Новгороді підірвали автомобіль, у якому перебував російський терорист і пропагандист Захар Прилєпін. Водій загинув, Прилєпін поранений.
Пізніше стало відомо, що під час підриву авто Прилєпіна ліквідовано зрадника Шубіна, який воював на боці росіян і був фігурантом "Вагнергейту".
Згодом, у Росії заявляють про затримання підозрюваного в замаху на Прилєпіна: чоловік нібито родом з України і нещодавно отримав громадянство РФ.
Разом з тим, рух "Атеш" натякнув на причетність до підриву Прилєпіна.
Будь ласка, зачекайте...
Пишуть, що гівнюка прооперували і завели в штучну кому. Хай би там і залишався сволота.
Вижив ні
є надія , що здохне 😡
Сто процентів,що не можна,тому і операція вдалась,і учасники операції цілі.
А по захопленню рос.літака розбубнили,операцію провалили і зелені арештували розвідника Черінського,який брав участь в операції.
Треба,щоб будан і ермак-ні слиху ні диху про таємні операції.
Звісно було б ще краще якби воно взагалі здохло , але мабуть таке й буде , але вже - після того як воно добряче помучиться . Що навіть - краще . Кацапня пише що - з такими травмами те лайно навряд чи проживе довго .