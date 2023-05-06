УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8426 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
10 468 35
СБУ (10030) Прилєпін (48)

СБУ про підрив авто Прилєпіна: "Хто стоїть за тим чи іншим випадком, зможемо говорити після нашої перемоги"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

прилепін

СБУ не підтверджує і не спростовує інформацію щодо можливої причетності до підриву автомобіля з російським пропагандистом і учасником агресії проти України Захаром Прилєпіним.

Про це йдеться у заяві пресслужби СБУ у відповідь на запит, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати причетність СБУ до тієї чи іншої бавовни, яка трапляється з окупантами та їхніми поплічниками. Разом з тим, як раніше неодноразово зазначав очільник СБУ Василь Малюк, для росіян, які принесли на нашу землю війну, загибель людей та насилля, бавовна палала, палає і буде палати! Тож смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком – зможемо говорити уже після нашої перемоги. Яка однозначно скоро настане", - заявили у відомстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Слідком РФ показав вирву на місці вибуху машини терориста Прилєпіна. ВIДЕО

Нагадаємо, 6 травня 2023 року у Нижньому Новгороді підірвали автомобіль, у якому перебував російський терорист і пропагандист Захар Прилєпін. Водій загинув, Прилєпін поранений.

Пізніше стало відомо, що під час підриву авто Прилєпіна ліквідовано зрадника Шубіна, який воював на боці росіян і був фігурантом "Вагнергейту".

Згодом, у Росії заявляють про затримання підозрюваного в замаху на Прилєпіна: чоловік нібито родом з України і нещодавно отримав громадянство РФ.

Разом з тим, рух "Атеш" натякнув на причетність до підриву Прилєпіна.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
Тепер він в Україну ни нагой.
показати весь коментар
06.05.2023 20:55
+13
показати весь коментар
06.05.2023 21:08
+11
В буквальному сенсі слова.
показати весь коментар
06.05.2023 20:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тепер він в Україну ни нагой.
показати весь коментар
06.05.2023 20:55 Відповісти
В буквальному сенсі слова.
показати весь коментар
06.05.2023 20:57 Відповісти
Ноги , чи ногу по самі яйця йому відврвало , отож в Украіну ні ногою
показати весь коментар
07.05.2023 13:46 Відповісти
Згоден,не важливо хто-важливий результат...
показати весь коментар
06.05.2023 20:59 Відповісти
Як це? Після війни буде дуже важливо. Думаю, виявиться що це Люська Арестович переодяглася в доньку лєпіли, а коли той почав щось підозрювати і висадив її, образилася і підірвала машину. Якось так.
показати весь коментар
07.05.2023 15:38 Відповісти
І це правильно, що не підтверджує, і не заперечує. Кому треба, той знає.

Пишуть, що гівнюка прооперували і завели в штучну кому. Хай би там і залишався сволота.
показати весь коментар
06.05.2023 21:03 Відповісти
Прілєпін здох чи ні?
показати весь коментар
06.05.2023 21:04 Відповісти
если выживет, то надеюсь уже в виде самовара. Главно дело, шоб правая рука осталась целая. Писатель всё-таки.
показати весь коментар
06.05.2023 21:08 Відповісти
Пхахаха))). Я подумав вже, що ви не про писателя казали маючи на увазі праву руку
показати весь коментар
06.05.2023 21:12 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2023 21:06 Відповісти
та шо скрывать...************ стопудово...
показати весь коментар
06.05.2023 21:07 Відповісти
ну,часом,і громадяни вейшнорії допомагають...
показати весь коментар
06.05.2023 21:09 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2023 21:08 Відповісти
кунжутович --- ты **** наверно ***** имел на уме подорвать , а ,,исполнители,, накосячили ???
показати весь коментар
07.05.2023 06:22 Відповісти
фсб працює вже на сСБУ ? Отже ссуки !! А казали, що їм гроші не треба.
показати весь коментар
06.05.2023 21:13 Відповісти
Є ж у руьге танк "Прорив", то чом не бути автомобілю "Підрив"?
показати весь коментар
06.05.2023 21:14 Відповісти
Які новини по прішльопіну ?
Вижив ні
показати весь коментар
06.05.2023 21:20 Відповісти
В штучній комі прилєпін,
є надія , що здохне 😡
показати весь коментар
07.05.2023 13:49 Відповісти
І шо такова прілєпіну прілєпілі до етай ауді ?...
показати весь коментар
06.05.2023 21:23 Відповісти
достоверные источники из армянской телепомойки "Раша Тудоян" собщили ,что арестованы 2 "массажиста" гомосексуалиста Прилёпина !!!
показати весь коментар
06.05.2023 21:30 Відповісти
А ,чого. Он про вагнергейт взнав верховний. І чим, хоча всі знали і сбу і ГУР, це для нього трапилось. Здаєте своїх кращих розвідників зеленскому. Ні, не бакланову, а саме зеленскому.
показати весь коментар
06.05.2023 21:37 Відповісти
Якщо не можете зараз а ні підтвердити, а ні спростувати, то для чого взагалі ''хвилю піднімати''? А після війни оте ''тєло'' нікого не буде цікавити. Про нього за тиждень забудуть!
показати весь коментар
06.05.2023 21:46 Відповісти
"много ходо в очка" рускава передаста Прилёпина!!
показати весь коментар
06.05.2023 21:53 Відповісти
З чого шухер? Він живий.
показати весь коментар
06.05.2023 22:05 Відповісти
..а что случилось? Ехал на краденой авто,долги по жизни,******** по жизни был,гбо в ато вставлено, тех осмотр за бабло, вот и рвануло,чего тут ешо обсуждать? тварью меньше ...
показати весь коментар
06.05.2023 22:15 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2023 22:58 Відповісти
прошу панства, а хто такий той прілєпін?
показати весь коментар
06.05.2023 23:19 Відповісти
хэло
показати весь коментар
06.05.2023 23:54 Відповісти
Бидло рашинське🙁
показати весь коментар
07.05.2023 13:50 Відповісти
якобы загадочно ответило сбу... конечно, если голову не только защищают, но еще и едят в нее - это уровень спецслужбы...
показати весь коментар
07.05.2023 05:55 Відповісти
"СБУ про підрив авто Прилєпіна: "Хто стоїть за тим чи іншим випадком, зможемо говорити після нашої перемоги".
Сто процентів,що не можна,тому і операція вдалась,і учасники операції цілі.
А по захопленню рос.літака розбубнили,операцію провалили і зелені арештували розвідника Черінського,який брав участь в операції.
Треба,щоб будан і ермак-ні слиху ні диху про таємні операції.
показати весь коментар
07.05.2023 11:28 Відповісти
Навіть не хочу і голову собі морочити питанням - хто стоїть за підривом виродка - прилєпіна . Це не важливо зовсім . Головне те що це сталося , і те що - тому підєру відірвало ноги , разом з крашанками . Респект тому хто це зробив , навіть якщо це було - єфесьбе .
Звісно було б ще краще якби воно взагалі здохло , але мабуть таке й буде , але вже - після того як воно добряче помучиться . Що навіть - краще . Кацапня пише що - з такими травмами те лайно навряд чи проживе довго .
показати весь коментар
07.05.2023 11:53 Відповісти
Правильно, цьому рашисту потрібен час, щоб усвідомити, що в світі все відбувається справедливо: наслідки відповідають вчинкам. Заодно і вагнерівця позбулися. Того відразу до кобзона, бо йому все одно думати нічим.
показати весь коментар
07.05.2023 15:29 Відповісти
 
 