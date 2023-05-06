"СБУ про підрив авто Прилєпіна: "Хто стоїть за тим чи іншим випадком, зможемо говорити після нашої перемоги".

СБУ не підтверджує і не спростовує інформацію щодо можливої причетності до підриву автомобіля з російським пропагандистом і учасником агресії проти України Захаром Прилєпіним.

Про це йдеться у заяві пресслужби СБУ у відповідь на запит, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати причетність СБУ до тієї чи іншої бавовни, яка трапляється з окупантами та їхніми поплічниками. Разом з тим, як раніше неодноразово зазначав очільник СБУ Василь Малюк, для росіян, які принесли на нашу землю війну, загибель людей та насилля, бавовна палала, палає і буде палати! Тож смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком – зможемо говорити уже після нашої перемоги. Яка однозначно скоро настане", - заявили у відомстві.

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Нагадаємо, 6 травня 2023 року у Нижньому Новгороді підірвали автомобіль, у якому перебував російський терорист і пропагандист Захар Прилєпін. Водій загинув, Прилєпін поранений.

Пізніше стало відомо, що під час підриву авто Прилєпіна ліквідовано зрадника Шубіна, який воював на боці росіян і був фігурантом "Вагнергейту".

Згодом, у Росії заявляють про затримання підозрюваного в замаху на Прилєпіна: чоловік нібито родом з України і нещодавно отримав громадянство РФ.

Разом з тим, рух "Атеш" натякнув на причетність до підриву Прилєпіна.