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До ПЦУ приєдналися ще три парафії Хмельницької області

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

церква

В Теофіпольській громаді Хмельниччини два храми УПЦ перейшли до Православної церкви України.

Про це повідомили у Теофіпільській селищній раді, інформує Цензор.НЕТ.

"6 травня 2023 року відбулися загальні збори релігійних громад Хресто-Воздвиженського храму (село Воронівці) та храму Покрови Пресвятої Богородиці (село Немиринці) щодо переходу з підпорядкування Української православної церкви (московського патріархату) до Православної церкви України. На порядку денному учасники зборів обговорили питання зміни канонічного підпорядкування церкви з УПЦ МП на ПЦУ, зміни до статуту, обрання парафіяльної ради церкви та подання документів на реєстрацію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що майже всі присутні на зборах проголосували за перехід парафій до ПЦУ. Рішення парафіян підтримав і настоятель храмів, який разом із ними перейшов до Православної церкви України.

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Нагадаємо, діяльність УПЦ МП вже заборонена у Рівненській, Хмельницькій, Волинській, Львівській областях та деяких громадах Черкащини. 27 квітня діяльність УПЦ МП заборонили у Житомирській області. А у Чернівцях УПЦ МП позбавили права користування землями.

Автор: Марина Макєєва
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Тепер московит Тюрін, вірний адепт рпц, який в.о. голови ода, загальмує реєстрацію нових статутів а підписи громадян під протоколами кудись зникнуть, як це вже відбулося з релігійними громадами з Кам'янця-Подільського і Хмельницького і справа на цьому закінчиться.
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08.05.2023 12:58 Відповісти
А в Київській, Житомирській та інших, тиша
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08.05.2023 13:35 Відповісти
В столиці України місті Києві діють (сіють заразу в голови та душі прихожан)сотні парафій рпц і на жаль за останній рік війни не чутно ні про один перехід до ПЦУ.
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08.05.2023 14:39 Відповісти
Я "дико"вибачаюсь-але це вже останніх три парафії?Якщо це це для хайпу-то новина ні про що.Виженіть цих попів до їхнього ідола гундяя і повідомте людям-остані три попи виштовхані за кордон з Україною.Отоді це буде новина.Невже немає організаторів провести збори в усіх громадах,чи парафіях за якийсь тиждень?Чи всі чекають контрнаступу?
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08.05.2023 14:08 Відповісти
 
 