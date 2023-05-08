До ПЦУ приєдналися ще три парафії Хмельницької області
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В Теофіпольській громаді Хмельниччини два храми УПЦ перейшли до Православної церкви України.
Про це повідомили у Теофіпільській селищній раді, інформує Цензор.НЕТ.
"6 травня 2023 року відбулися загальні збори релігійних громад Хресто-Воздвиженського храму (село Воронівці) та храму Покрови Пресвятої Богородиці (село Немиринці) щодо переходу з підпорядкування Української православної церкви (московського патріархату) до Православної церкви України. На порядку денному учасники зборів обговорили питання зміни канонічного підпорядкування церкви з УПЦ МП на ПЦУ, зміни до статуту, обрання парафіяльної ради церкви та подання документів на реєстрацію", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що майже всі присутні на зборах проголосували за перехід парафій до ПЦУ. Рішення парафіян підтримав і настоятель храмів, який разом із ними перейшов до Православної церкви України.
Нагадаємо, діяльність УПЦ МП вже заборонена у Рівненській, Хмельницькій, Волинській, Львівській областях та деяких громадах Черкащини. 27 квітня діяльність УПЦ МП заборонили у Житомирській області. А у Чернівцях УПЦ МП позбавили права користування землями.
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