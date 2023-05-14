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Новини Війна
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Ми працюємо над створенням коаліції винищувачів, - Зеленський

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Ризик зменшення підтримки України в разі невдачі контрнаступу існує, проте з боку тільки тих країн, які не були активні в підтримці України раніше.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у неділю в Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є ризик того, якщо наступальні дії будуть не дуже вдалими, буде зменшуватися підтримка. Є деякі держави, які думають про це, але вони не були дуже активними в підтримці України", - сказав п

"Але ми віримо в успіх. Ми мотивовані й майже готові до цього", - зазначив він.

За словами Зеленського, тема постачання винищувачів буде порушена на зустрічі з Шольцом пізніше сьогодні.

"Я залишу це на другу частину бесіди. Це непросте питання. Ми працюємо над створенням коаліції винищувачів і частково мої візити спрямовані на це. Буду звертатися до Німеччини, щоб вони підтримали в цій коаліції Україну", - сказав він.

Також читайте: Україна не атакує російську територію. На це немає часу, сил та зброї, - Зеленський

Як повідомлялося, коментуючи готовність України до контрнаступу, Зеленський заявив: "Ще кілька візитів - і все"

Нагадаємо, 13 травня міноборони ФРН анонсувало новий пакет військової допомоги для України на €2,7 млрд. Як повідомив Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, до пакету ввійдуть 20 БМП Marder, 30 танків Leopard, чотири ЗРК IRIS-T, 200 розвідувальних БПЛА, 100 бронемашин, 100 автомобілів тилового забезпечення, 15 Gepard і велика кількість боєприпасів.

Зеленський прибув до Німеччини 14 травня.

Автор: 

авіація (4116) Зеленський Володимир (23732) допомога (8322) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+8
Вован!!! А шо там з асфальтом? "Не на часі?" Як ти вже "дістав" своїм "простітутством!!!
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14.05.2023 15:42
+7
Буде так,як Залужний скаже!
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14.05.2023 15:54
+6
Ну як можна таке казати? Якесь недолуге
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14.05.2023 15:42
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О. Вже підводні каміння? На яке можна спотикнутись. Люблю я ці всі конспірації.
З кагором розум очищається.
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14.05.2023 15:41 Відповісти
Кагор сила -- спорт могила
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14.05.2023 16:19 Відповісти
Вован!!! А шо там з асфальтом? "Не на часі?" Як ти вже "дістав" своїм "простітутством!!!
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14.05.2023 15:42 Відповісти
Ну як можна таке казати? Якесь недолуге
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14.05.2023 15:42 Відповісти
Тільки тепер зрозумів? Шкода, що так пізно - я останній раз квартал 95 дивився десь у 2012му - і все.
Повна деградація гумору.
Не бачив навіть хвилини із його серіалу про президента (забув назву).
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14.05.2023 15:55 Відповісти
Та ладна! Назву преЗедентської партії теж забули?
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14.05.2023 15:59 Відповісти
Блін! Точно!
Без жартів... забув, старий склеротик (мені 66).
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14.05.2023 16:02 Відповісти
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14.05.2023 16:16 Відповісти
Та вже напишить йому на папері шо треба казати . Якесь дурнуватеньке, мабуть дерьмак кудись відійшов коли він патякав
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14.05.2023 15:46 Відповісти
Ну от бачиш? Ти вже і ляпнув!
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14.05.2023 16:09 Відповісти
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14.05.2023 16:41 Відповісти
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14.05.2023 16:48 Відповісти
Буде так,як Залужний скаже!
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14.05.2023 15:54 Відповісти
Ше 2--3 турне і начнеться .
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14.05.2023 16:21 Відповісти
-сказав п. Сказав як відрізав.
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14.05.2023 17:18 Відповісти
Йоську, шо не ясно?! Прибери з керівництва держави ефесбешників з хабадниками і на другий день будуть літаки.
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14.05.2023 18:17 Відповісти
"не дуже сподіваємось на допомогу угорщини"- сказав би Водічка.
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14.05.2023 18:21 Відповісти
Кістко-язиччя, воно таке ! Коаліція винищувачів !
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14.05.2023 19:44 Відповісти
молодец, правильно.
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15.05.2023 02:49 Відповісти
 
 