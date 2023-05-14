Ми працюємо над створенням коаліції винищувачів, - Зеленський

Ризик зменшення підтримки України в разі невдачі контрнаступу існує, проте з боку тільки тих країн, які не були активні в підтримці України раніше.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у неділю в Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є ризик того, якщо наступальні дії будуть не дуже вдалими, буде зменшуватися підтримка. Є деякі держави, які думають про це, але вони не були дуже активними в підтримці України", - сказав п

"Але ми віримо в успіх. Ми мотивовані й майже готові до цього", - зазначив він.

За словами Зеленського, тема постачання винищувачів буде порушена на зустрічі з Шольцом пізніше сьогодні.

"Я залишу це на другу частину бесіди. Це непросте питання. Ми працюємо над створенням коаліції винищувачів і частково мої візити спрямовані на це. Буду звертатися до Німеччини, щоб вони підтримали в цій коаліції Україну", - сказав він.

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Як повідомлялося, коментуючи готовність України до контрнаступу, Зеленський заявив: "Ще кілька візитів - і все"

Нагадаємо, 13 травня міноборони ФРН анонсувало новий пакет військової допомоги для України на €2,7 млрд. Як повідомив Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, до пакету ввійдуть 20 БМП Marder, 30 танків Leopard, чотири ЗРК IRIS-T, 200 розвідувальних БПЛА, 100 бронемашин, 100 автомобілів тилового забезпечення, 15 Gepard і велика кількість боєприпасів.



Зеленський прибув до Німеччини 14 травня.