Ця війна не завершиться перемогою російського імперіалізму, - Шольц
Війна Росії проти України не завершиться перемогою Путіна. Німеччина підтримуватиме Київ стільки, скільки буде необхідно.
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на саміті Ради Європи в Рейк'явіку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Одного дня російська війна закінчиться. Ясно одне: вона не завершиться перемогою путінського імперіалізму. Ми підтримуватимемо Україну до тих пір, поки не буде досягнуто справедливого миру", - заявив Шольц.
Одним з головних уроків, який Європа має винести з російської агресії проти європейського мирного порядку, є "необхідність усіма силами підтримувати Україну на її демократичному європейському шляху: в захисті від російської агресії, зміцнення правових інституцій, при відбудові", - зазначив він.
Шольц зазначив, що РЄ важлива для притягнення окупантів до відповідальності і встановлення механізму стягнення компенсації за неймовірну шкоду, завдану Російською Федерацією, започаткування регістру збитків. Ці питання є одним з центральним завдань нинішнього саміту. Шольц також наголосив на ролі, яку Рада Європа може відіграти, зокрема, експертними висновками Венеціанської комісії, у набутті Україною та іншими країнами, які є кандидатами, в ЄС.
"Цілком правильним рішення було виключити Росію з Ради Європи", - зазначив він, додавши, що також правильно було призупинене членство в РЄ Білорусі через підтримку агресії її керівництвом. Водночас, зазначив Шольц, Рада Європа має наводити мости та контакти з представниками "іншої Росії та іншої Білорусі", в яких одного дня буде демократія, як би не важко було це сьогодні уявити.
Укрінформ пише, що це перший саміт РЄ за 18 років. Його головна тема – України. По відеозв’язку до учасників завернувся Президент України Володимир Зеленський. Він закликав продовжувати зміцнювати українську ППО, зокрема шляхом надання сучасних винищувачів.
Нагадаємо, у Рейк'явіку відбувається саміт Ради Європи, на якому, за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, однією з ключових тем буде притягнення Росії до відповідальності за скоєні в Україні злочини. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав цей саміт реальним кроком до відшкодування збитків, завданих Україні Росією.
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Співробітники Інституту теоретичної та прикладної механіки Сибірського відділення Російської академії наук (РАН) Анатолій Маслов, Олександр Шиплюк і Валерій Звегінцев, які працювали над розробкою гіперзвукових ракет комплексу "Кинжал" заарештовані в РФ. Офіційне звинувачення - держзрада. Неофіційна - введення в оману керівництво державою, підробка даних випробовувань, розкрадання коштів виділених на проекти. Технічна комісія РФ РФ почала глобальну перевірку тематики.
а шо с Твi не так?
а сказати слово "ПОРАЗКОЮ" шольцу релігія забороняє?
а те, що рашка - *********, а не імперія шольц також не в курсі??
Правильний заголовок має бути такий: "Війна закінчиться ПОРАЗКОЮ расейської П Е Д Е Р А Ц І Ї!"
"на їхньому місці могли бути ми"...
Час має значення...
доходить причинно-наслідковий зв'язок між збереженням України і власною безпекою...
ну що ж, німцям подяка....