Ця війна не завершиться перемогою російського імперіалізму, - Шольц

Війна Росії проти України не завершиться перемогою Путіна. Німеччина підтримуватиме Київ стільки, скільки буде необхідно.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на саміті Ради Європи в Рейк'явіку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Одного дня російська війна закінчиться. Ясно одне: вона не завершиться перемогою путінського імперіалізму. Ми підтримуватимемо Україну до тих пір, поки не буде досягнуто справедливого миру", - заявив Шольц.

Одним з головних уроків, який Європа має винести з російської агресії проти європейського мирного порядку, є "необхідність усіма силами підтримувати Україну на її демократичному європейському шляху: в захисті від російської агресії, зміцнення правових інституцій, при відбудові", - зазначив він.

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Шольц зазначив, що РЄ важлива для притягнення окупантів до відповідальності і встановлення механізму стягнення компенсації за неймовірну шкоду, завдану Російською Федерацією, започаткування регістру збитків. Ці питання є одним з центральним завдань нинішнього саміту. Шольц також наголосив на ролі, яку Рада Європа може відіграти, зокрема, експертними висновками Венеціанської комісії, у набутті Україною та іншими країнами, які є кандидатами, в ЄС.

"Цілком правильним рішення було виключити Росію з Ради Європи", - зазначив він, додавши, що також правильно було призупинене членство в РЄ Білорусі через підтримку агресії її керівництвом. Водночас, зазначив Шольц, Рада Європа має наводити мости та контакти з представниками "іншої Росії та іншої Білорусі", в яких одного дня буде демократія, як би не важко було це сьогодні уявити.

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Укрінформ пише, що це перший саміт РЄ за 18 років. Його головна тема – України. По відеозв’язку до учасників завернувся Президент України Володимир Зеленський. Він закликав продовжувати зміцнювати українську ППО, зокрема шляхом надання сучасних винищувачів.

Нагадаємо, у Рейк'явіку відбувається саміт Ради Європи, на якому, за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, однією з ключових тем буде притягнення Росії до відповідальності за скоєні в Україні злочини. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав цей саміт реальним кроком до відшкодування збитків, завданих Україні Росією.