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Ця війна не завершиться перемогою російського імперіалізму, - Шольц

шольц

Війна Росії проти України не завершиться перемогою Путіна. Німеччина підтримуватиме Київ стільки, скільки буде необхідно.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на саміті Ради Європи в Рейк'явіку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Одного дня російська війна закінчиться. Ясно одне: вона не завершиться перемогою путінського імперіалізму. Ми підтримуватимемо Україну до тих пір, поки не буде досягнуто справедливого миру", - заявив Шольц.

Одним з головних уроків, який Європа має винести з російської агресії проти європейського мирного порядку, є "необхідність усіма силами підтримувати Україну на її демократичному європейському шляху: в захисті від російської агресії, зміцнення правових інституцій, при відбудові", - зазначив він.

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Шольц зазначив, що РЄ важлива для притягнення окупантів до відповідальності і встановлення механізму стягнення компенсації за неймовірну шкоду, завдану Російською Федерацією, започаткування регістру збитків. Ці питання є одним з центральним завдань нинішнього саміту. Шольц також наголосив на ролі, яку Рада Європа може відіграти, зокрема, експертними висновками Венеціанської комісії, у набутті Україною та іншими країнами, які є кандидатами, в ЄС.

"Цілком правильним рішення було виключити Росію з Ради Європи", - зазначив він, додавши, що також правильно було призупинене членство в РЄ Білорусі через підтримку агресії її керівництвом. Водночас, зазначив Шольц, Рада Європа має наводити мости та контакти з представниками "іншої Росії та іншої Білорусі", в яких одного дня буде демократія, як би не важко було це сьогодні уявити.

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Укрінформ пише, що це перший саміт РЄ за 18 років. Його головна тема – України. По відеозв’язку до учасників завернувся Президент України Володимир Зеленський. Він закликав продовжувати зміцнювати українську ППО, зокрема шляхом надання сучасних винищувачів.

Нагадаємо, у Рейк'явіку відбувається саміт Ради Європи, на якому, за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, однією з ключових тем буде притягнення Росії до відповідальності за скоєні в Україні злочини. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав цей саміт реальним кроком до відшкодування збитків, завданих Україні Росією.

Рада Європи (459) допомога і підтримка (1159) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+15
а вот и крайние нашлись.....
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1658551361393381379 1 ч
Співробітники Інституту теоретичної та прикладної механіки Сибірського відділення Російської академії наук (РАН) Анатолій Маслов, Олександр Шиплюк і Валерій Звегінцев, які працювали над розробкою гіперзвукових ракет комплексу "Кинжал" заарештовані в РФ. Офіційне звинувачення - держзрада. Неофіційна - введення в оману керівництво державою, підробка даних випробовувань, розкрадання коштів виділених на проекти. Технічна комісія РФ РФ почала глобальну перевірку тематики.
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16.05.2023 22:57
+9
За десятки років Німеччина вперше почала дивитись на кацапів реально.
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16.05.2023 23:00
+7
Шольцу ще Східну Прусію повертати прийдеться.Тому і відчувають усі що московію треба роздерти, а історичні землі має кожен свої повернути. Щоб те недолуге утворення нарешті перестало існувати.
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16.05.2023 23:05
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а вот и крайние нашлись.....
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1658551361393381379 1 ч
Співробітники Інституту теоретичної та прикладної механіки Сибірського відділення Російської академії наук (РАН) Анатолій Маслов, Олександр Шиплюк і Валерій Звегінцев, які працювали над розробкою гіперзвукових ракет комплексу "Кинжал" заарештовані в РФ. Офіційне звинувачення - держзрада. Неофіційна - введення в оману керівництво державою, підробка даних випробовувань, розкрадання коштів виділених на проекти. Технічна комісія РФ РФ почала глобальну перевірку тематики.
показати весь коментар
16.05.2023 22:57 Відповісти
десь іще є інформація про це, окрім твітеру?
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17.05.2023 08:19 Відповісти
не шукав.... бо в рашистським помийках не риюся....
а шо с Твi не так?
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17.05.2023 09:32 Відповісти
а що з ним так? там будь-який вася може написати будь-що, як на звичайному заборі. якщо немає ніяких підтверджень з якихось більш-менш достовірних джерел, то це не заслуговує на увагу.
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17.05.2023 11:06 Відповісти
аааа! ну звiсно! "Рiа новостi" роскажуть вам чисту правду! )))
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17.05.2023 17:03 Відповісти
Німці розкочегаруються .
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16.05.2023 22:58 Відповісти
За десятки років Німеччина вперше почала дивитись на кацапів реально.
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16.05.2023 23:00 Відповісти
ще ні.... але....вода камінь точить.....
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17.05.2023 00:01 Відповісти
Шольцу ще Східну Прусію повертати прийдеться.Тому і відчувають усі що московію треба роздерти, а історичні землі має кожен свої повернути. Щоб те недолуге утворення нарешті перестало існувати.
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16.05.2023 23:05 Відповісти
знову ці дивні і дебільні формулювання.... "не завершиться перемогою"... "імперіалізму"

а сказати слово "ПОРАЗКОЮ" шольцу релігія забороняє?
а те, що рашка - *********, а не імперія шольц також не в курсі??

Правильний заголовок має бути такий: "Війна закінчиться ПОРАЗКОЮ расейської П Е Д Е Р А Ц І Ї!"
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16.05.2023 23:38 Відповісти
Кацапи в якийсь момент або вийдуть, або будуть вишвирнуті з України. Це для них буде і не поразкою, і не перемогою. Для їхньої поразки потрібно буде штурмувати кремль. хто це буде робити проти ядерної безбашенної держави?
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17.05.2023 00:11 Відповісти
зеленые человечки
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17.05.2023 07:34 Відповісти
Без демократичної і міцної України Європи не може бути. Німці спочатку задумались над цим, а зараз, схоже, переконались.
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16.05.2023 23:48 Відповісти
кстати КимЧенЫн когда Хйла поздравлял, против империалистов высказался. не знает, бедолага, а еще коммунист.
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16.05.2023 23:59 Відповісти
Ну, Шольц сказав, що мав сказати ще хоча б пів року назад. Дуже вже довго вони там розкочегарюються, та і тінь бабки ще витає над ними...як то кажуть "мудрая мисля приходить опосля"
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17.05.2023 05:39 Відповісти
Ліверна ковбаса боїться вимовити вголос "перемога України". Бо Захід боїться нашої перемоги
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17.05.2023 07:04 Відповісти
Західноєвропейське НАТО 448 діб з жахом дивиться на ЗСУ:
"на їхньому місці могли бути ми"...
Час має значення...
доходить причинно-наслідковий зв'язок між збереженням України і власною безпекою...
ну що ж, німцям подяка....
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17.05.2023 09:48 Відповісти
 
 