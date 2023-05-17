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Новини Агресія Росії проти України
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Наслідки удару по Миколаєву: частково зруйновано автосалон, ТЦ, об’єкт промислової інфраструктури, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Цієї ночі ворог вчергове атакував Миколаїв, унаслідок чого в місті сталися пожежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Як зазначається, внаслідок влучення боєприпасів та їхніх уламків сталося часткове руйнування автосалону, торговельного центру, а також будівлі на об'єкті промислової інфраструктури.

Крім того, в місті виникли пожежі, які оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва поранена жінка та пошкоджений цивільний об’єкт, - Кім. ФОТО

Як повідомлялося раніше, ввечері 16 травня російські окупанти вдарили по місту Миколаїв, постраждала жінка, ворог влучив у цивільний об’єкт. Крім того, після серії вибухів у місті спалахнули пожежі.

У Генштабі повідомили, що окупанти завдали ударів по Миколаєву двома крилатими ракетами "Калібр".

Наслідки удару по Миколаєву: частково зруйновано автосалон, ТЦ, об’єкт промислової інфраструктури, - ДСНС 01
Наслідки удару по Миколаєву: частково зруйновано автосалон, ТЦ, об’єкт промислової інфраструктури, - ДСНС 02
Наслідки удару по Миколаєву: частково зруйновано автосалон, ТЦ, об’єкт промислової інфраструктури, - ДСНС 03
Наслідки удару по Миколаєву: частково зруйновано автосалон, ТЦ, об’єкт промислової інфраструктури, - ДСНС 04
Наслідки удару по Миколаєву: частково зруйновано автосалон, ТЦ, об’єкт промислової інфраструктури, - ДСНС 05
Наслідки удару по Миколаєву: частково зруйновано автосалон, ТЦ, об’єкт промислової інфраструктури, - ДСНС 06
Наслідки удару по Миколаєву: частково зруйновано автосалон, ТЦ, об’єкт промислової інфраструктури, - ДСНС 07
Наслідки удару по Миколаєву: частково зруйновано автосалон, ТЦ, об’єкт промислової інфраструктури, - ДСНС 08

Автор: 

Миколаїв (1799) обстріл (28365) ДСНС (5098)


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Топ коментарі
+18
Нас накрило, та ми маєм крила, та ми маєм Волю..... Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе.
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17.05.2023 07:53
+13
Ні, у рашистів для виправлання доцільності цих обстрілів є своя, хоч і хвора, нелюдська логіка. Виснажити нашу ППО, відволікти і відтягнути на чималу площу. Паралельно вбиваючи якомога більше цивільних українців. А от просто так, бо їм треба вбивати, щоб для себе виправдати нікчемне існування такої ракової пухлини на планеті, як рашистська підєрация
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17.05.2023 08:14
+12
Обстріли заради обстрілів. Хвора кацапня.
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17.05.2023 08:01
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Нас накрило, та ми маєм крила, та ми маєм Волю..... Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе.
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17.05.2023 07:53 Відповісти
Вибачаюсь! Текст молитви написан мовою оккупанта для розміщення на російських пропагандистських ресурсах.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Господи Вседержитель! Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь православным российским убийцам, насильникам и мародерам за кровь нашу?
Просим Тебя, не оставить без наказания российских пилотов стратегических бомбардировщиков «Ту-22М3», «Ту-160» и «Ту-95», которые в три часа ночи, когда люди отдыхают, обстреливают крылатыми аэробаллистическими ракетами Х-47 «Кинжал» спальные районы и городские кладбища украинских городов.
Господи! Не премолчи! Вспомни и о семьях пилотов-убийц, жены которых молятся, чтобы их мужья после бомбардировок родильных домов, школ и вокзалов с беженцами в Украине, благополучно вернулись домой с премией.
Да будут скитаться дети российских православных летчиков, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
«Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Аминь!
В молитве употребляются некоторые цитаты из 108-го Псалма.
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17.05.2023 12:27 Відповісти
Обстріли заради обстрілів. Хвора кацапня.
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17.05.2023 08:01 Відповісти
Ні, у рашистів для виправлання доцільності цих обстрілів є своя, хоч і хвора, нелюдська логіка. Виснажити нашу ППО, відволікти і відтягнути на чималу площу. Паралельно вбиваючи якомога більше цивільних українців. А от просто так, бо їм треба вбивати, щоб для себе виправдати нікчемне існування такої ракової пухлини на планеті, як рашистська підєрация
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17.05.2023 08:14 Відповісти
З недофлотом потрібно щось робити
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17.05.2023 08:02 Відповісти
Хай буде проклята вся кацапня до десятого коліна разом з лічінками, які ще в вигляді ембріонов у кацапських самок.
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17.05.2023 08:20 Відповісти
Діло не в ППО діло в тому що

руzгагаварячіє продовжують

руzгагаваріть, ось їх 8льєт👆удручоних

-асвабаждають...
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17.05.2023 08:25 Відповісти
Тут без місцевого корегувальника не обійшлося. Потрібно виявляти "вату" і без правоохоронців проводити з ними роботу і це точно дасть свої результати, бо правоохоронці їх просто відпускають, накладаючи штрафи, чи якісь смішні терміни. А цю "вату" всі знають зі свого оточення. А кацапи, як кацапи, тільки в кіно вони душевні і добрі, виховані, а реально - дика потвора з ракетою і ядерною бомбою. Потвора, яка насищується кров'ю вбитих мирних громадян, жінок, дітей. Ну то, як вам миколаївці "русская культура"? Б'ють по мирних і брешуть, що по військових складах.
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17.05.2023 08:54 Відповісти
да там треть всего города вата, это еще сдержанная оценка
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17.05.2023 09:03 Відповісти
ти що не знаєш скільки у нас в Миколаєві вати? Кожен другий
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17.05.2023 10:24 Відповісти
Ще забувся написати, коли місцева влада прибере із музею фроту міста Миколаєва пам'ятники кацапським адміралам? Чи то свої? Хто із депутатів не бажає про це голосувати?
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17.05.2023 08:55 Відповісти
Видимо Сенкевичу из бывшей "Самопомощи" это не нужно. Видимо эта "Самопомощь" и считала их своими. Но мудрый народ привел же эту партию тогда и в ВР и на места.
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17.05.2023 09:03 Відповісти
Мудрєйшій із мудрих нарідов Миколаєва вибрав "самонємощь" і "слуг" щоб мабуть поржати від їх брехні, а вимагає і чекає, щоб все було як в Німеччині.
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17.05.2023 09:21 Відповісти
Теперь я разобрался какая самая патриотичная партия была и есть. Жаль, что когда были выборы в прошлую ВР никто не сказал, что "Самопомощь" это "самонємощь' Но лучше поздно, чем никогда.
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17.05.2023 09:37 Відповісти
Леша ти пустозвон))) А разобраться ти можешь только в кучке своего кала
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17.05.2023 10:25 Відповісти
Да ты что?. Я даже знаю изнутри какой и из-за чего рагзгорелся скандал на ремонте одного из спорткомплексов "Н.." в 2018. И знаю как ММР денюшки считала и видел даже каким образом.)
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17.05.2023 10:43 Відповісти
Леша, русские не прийдут, не жди! И "чайки" никогда не будут мєрами, не надейся!
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17.05.2023 10:48 Відповісти
Звісно, треба було ригів вибирати- Дятлова чи Чайку! Так ? Здали би Миколаїв, і обстрілів би не було? Так, Льоша Ляшенко?
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17.05.2023 12:29 Відповісти
А рыги это и те, кто переобулся и внезапно покаялся? Им же полит. будущего в новой жизни не было. Или они не считаются, на камеру покаялся и все их простили?
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17.05.2023 12:41 Відповісти
так цей Льоша і є представник того самого мудрого наріду, що хоче дива одразу и зараз. Посеред ватників вибрали більш-менш проукраїнського мера і ти диви - Льоші одразу Черчилля подавай.
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17.05.2023 09:42 Відповісти
це смердюче кацапське лайно, основною метою якого є вкид лайна на вентилятор. Можна бути незадоволеним мером але притомні люди пам'ятають що він двічі(!) поспіль виграв вибори у представника "ригоаналів"
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17.05.2023 10:27 Відповісти
то ти хотів влада чайку?
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17.05.2023 10:28 Відповісти
Так, Сінкевич кроащий за чайку і дятлова, та інших ригів, від яких Миколаїв кишить. Вони тасуються від однієї партії(прапора) до іншої, а менталітет і погляди ті самі. І в якій би вони партії не були - назавжди залишаться ригами.То невже Сінкевич і "зелений слуга" Кім не бачать, що в Миколаєві, в дворі мезую флоту стоять пам'ятники кацапським адміралам? Діти, дивлячись на це будуть розуміти, що ті дяді добрі, раз їх не прибирають і десь щось всередині буде перевертатися, що можливо кацапи і створили місто Миколаїв і першими тут побудували флот? Чому там пропагується видумана історія кацапні і нуль реальної, правдивої, української історії?
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17.05.2023 14:32 Відповісти
Леша, альтернативой Сенкевича был откровенно пророссийский ватник Чайка, лучше чтобы мудрый нарид выбрал его? Тогда бы в дополнение к адмиралам еще и памятник Сталину стоял. У нас и так за всю историю независимой Украины выборы в местный совет выигрывали либо коммуняки, либо ПР/ОПЗЖ. А ты сейчас г*вно набрасываешь на единственного боле-менее вменяемого кандидата.
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17.05.2023 09:39 Відповісти
Условний Ваня десь в Саратові зараз до всрачки радіє перед телевізором "як нащі гарно вдарили по Миколаїві".
Довго щи цій нації треба буде виводити з себе кацапа болотяного.
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17.05.2023 09:45 Відповісти
ссуки прокляті!
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17.05.2023 10:15 Відповісти
Кацапських інженерів які розробляли ракети "Кінжал" заарештували, звинувачуючи в брехні держорганам про АНАЛОГВНЄТНОСТЬ цих ракет 🤣
Кацапи обісралися на увесь світ і зараз у своєму лайні смердять на увесь світ що нібито "Петріот" "проіграл воздушний бой над Кієвом" 😆



https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 16.‎05.‎2023

Співробітники Інституту теоретичної та прикладної механіки Сибірського відділення Російської академії наук (РАН) Анатолій Маслов, Олександр Шиплюк і Валерій Звегінцев, які працювали над розробкою гіперзвукових ракет комплексу "Кинжал" заарештовані в РФ. Офіційне звинувачення - держзрада. Неофіційна - введення в оману керівництво державою, підробка даних випробовувань, розкрадання коштів виділених на проекти. Технічна комісія РФ РФ почала глобальну перевірку тематики.





https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 17.‎05.‎2023

Вся розробка т.з. "гіперзвукових ракет нового покоління" в РФ є класичною технічною містифікацією, яка використовувалась виключно з політичними цілями. Уламки ракет "РК Кинжал" 1 шт. Х-55ОК (сер. № 127...89) і 2 шт. Х-55СМ (сер. № 548...77\568...77) - це технічно модифіковані ракети часів СРСР з заміною бойової частини ядерного типу, примітивними бойовими частинами (октоген) ударної дії, які не спрацювали в 2 випадках з 3.
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17.05.2023 10:33 Відповісти
!!
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17.05.2023 11:18 Відповісти
Ага, а ще прикол в тоу що кетай закупив кенжалів у мразійської *********... мабуть зараз підуть незручні запитання)))
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17.05.2023 11:28 Відповісти
 
 