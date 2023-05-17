Наслідки удару по Миколаєву: частково зруйновано автосалон, ТЦ, об’єкт промислової інфраструктури, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Цієї ночі ворог вчергове атакував Миколаїв, унаслідок чого в місті сталися пожежі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.
Як зазначається, внаслідок влучення боєприпасів та їхніх уламків сталося часткове руйнування автосалону, торговельного центру, а також будівлі на об'єкті промислової інфраструктури.
Крім того, в місті виникли пожежі, які оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС.
Як повідомлялося раніше, ввечері 16 травня російські окупанти вдарили по місту Миколаїв, постраждала жінка, ворог влучив у цивільний об’єкт. Крім того, після серії вибухів у місті спалахнули пожежі.
У Генштабі повідомили, що окупанти завдали ударів по Миколаєву двома крилатими ракетами "Калібр".
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Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Господи Вседержитель! Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь православным российским убийцам, насильникам и мародерам за кровь нашу?
Просим Тебя, не оставить без наказания российских пилотов стратегических бомбардировщиков «Ту-22М3», «Ту-160» и «Ту-95», которые в три часа ночи, когда люди отдыхают, обстреливают крылатыми аэробаллистическими ракетами Х-47 «Кинжал» спальные районы и городские кладбища украинских городов.
Господи! Не премолчи! Вспомни и о семьях пилотов-убийц, жены которых молятся, чтобы их мужья после бомбардировок родильных домов, школ и вокзалов с беженцами в Украине, благополучно вернулись домой с премией.
Да будут скитаться дети российских православных летчиков, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
«Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Аминь!
В молитве употребляются некоторые цитаты из 108-го Псалма.
руzгагаварячіє продовжують
руzгагаваріть, ось їх 8льєт👆удручоних
-асвабаждають...
Довго щи цій нації треба буде виводити з себе кацапа болотяного.
Кацапи обісралися на увесь світ і зараз у своєму лайні смердять на увесь світ що нібито "Петріот" "проіграл воздушний бой над Кієвом" 😆
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 16.05.2023
Співробітники Інституту теоретичної та прикладної механіки Сибірського відділення Російської академії наук (РАН) Анатолій Маслов, Олександр Шиплюк і Валерій Звегінцев, які працювали над розробкою гіперзвукових ракет комплексу "Кинжал" заарештовані в РФ. Офіційне звинувачення - держзрада. Неофіційна - введення в оману керівництво державою, підробка даних випробовувань, розкрадання коштів виділених на проекти. Технічна комісія РФ РФ почала глобальну перевірку тематики.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 17.05.2023
Вся розробка т.з. "гіперзвукових ракет нового покоління" в РФ є класичною технічною містифікацією, яка використовувалась виключно з політичними цілями. Уламки ракет "РК Кинжал" 1 шт. Х-55ОК (сер. № 127...89) і 2 шт. Х-55СМ (сер. № 548...77\568...77) - це технічно модифіковані ракети часів СРСР з заміною бойової частини ядерного типу, примітивними бойовими частинами (октоген) ударної дії, які не спрацювали в 2 випадках з 3.