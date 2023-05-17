Наслідки удару по Миколаєву: частково зруйновано автосалон, ТЦ, об’єкт промислової інфраструктури, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Цієї ночі ворог вчергове атакував Миколаїв, унаслідок чого в місті сталися пожежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Як зазначається, внаслідок влучення боєприпасів та їхніх уламків сталося часткове руйнування автосалону, торговельного центру, а також будівлі на об'єкті промислової інфраструктури.

Крім того, в місті виникли пожежі, які оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС.

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Як повідомлялося раніше, ввечері 16 травня російські окупанти вдарили по місту Миколаїв, постраждала жінка, ворог влучив у цивільний об’єкт. Крім того, після серії вибухів у місті спалахнули пожежі.

У Генштабі повідомили, що окупанти завдали ударів по Миколаєву двома крилатими ракетами "Калібр".















