Події у Бєлгороді - це продовження підготовки України до контрнаступу, - американський генерал Гертлінг
Події в російському місті Бєлгород мають заплутати росіян перед контрнаступом України.
Таку думку має екскомандувач Сухопутних сил США у Європі, генерал у відставці Марк Гертлінг, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що, ймовірно, Україна може використати три поширених маневри.
"Рейди — тобто раптові напади, які мають викликати паніку у ворожих військах; обманні маневри - створення "видимості атаки" або початку наступу до початку справжнього наступу; та демонстративні наступальні дії - тобто просування на полі бою з бажанням заплутати ворога, але не контактувати з ним", - пояснив Гертлінг.
Він додав: те, що відбувається в Бєлгороді, може бути частиною звичайних військових маневрів, які проводять перед реальними великими наступальними операціями, щоб заплутати ворога щодо того, де буде завдано головного удару,
Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.
23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.
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Засекретили .
Ті що тоді кричали, і ті що зараз дрочать на виставу в Бєлгородє- це ті самі люди?
Захворал ****** или ему уже пофиг на происходящий в России пистец?
Тим паче, що то український город, заснований українцями.
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Гертлінг, - то добре. Але гатлінг, - краще. )))
Одним махом це розбиває вщент одразу декілька міфів:
1. Кацапія могуча країна і ніхто не наважиться переходити її кордони.
2. Кацапія має велику і сильну армію, яка здатна швидко реагувати на загрози.
3. Кацапський кордон надійно прикритий.
Всі ці міфи розлетілися вщент.
І якщо раніше Україна добре чи погано (то вже таке) але облаштовувала кордони з кацапами і тримає там сили для відбиття нападу, то виявилося, що ті тисячі кілометрів кордону з кацапського боку прикриті тільки бандами поліцаів, які не можуть протистояти своїм власним громадянам на танках, броньованих машинах та з важким озброєнням.
Тепер перед кацапами стоять два одвічні питання - "хто винуватий і шо робити?". Пропустивши перше питання, і беручи до уваги розбиті міфи, виходить шо кацапам треба негайно перекидати сили на прикриття своїх кордонів. Бо хто сказав, що контрнаступ буде в бік Криму, а не, наприклад, в бік Воронежу? І в будь якому разі загони справжніх патріотів росії можуть тепер заходити в будь якому місці величезного кордону. А в них і так тих сил не дуже багато. А ще й контрнаступ на носі. Буде цікаво.
ПОДІЇ У БЄЛГОРОДІ ЦЕ ІНІЦИАТИВА ГУР БУДАНОВА, ЗСУ І ЗАЛУЖНИЙ ДО ЦЬОГОНЕ МАЮТЬ НІЯКОГО ВІДНОШЕННЯ