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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Події у Бєлгороді - це продовження підготовки України до контрнаступу, - американський генерал Гертлінг

бєлгород

Події в російському місті Бєлгород мають заплутати росіян перед контрнаступом України.

Таку думку має екскомандувач Сухопутних сил США у Європі, генерал у відставці Марк Гертлінг, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що, ймовірно, Україна може використати три поширених маневри.

"Рейди — тобто раптові напади, які мають викликати паніку у ворожих військах; обманні маневри - створення "видимості атаки" або початку наступу до початку справжнього наступу; та демонстративні наступальні дії - тобто просування на полі бою з бажанням заплутати ворога, але не контактувати з ним", - пояснив Гертлінг.

Він додав:  те, що відбувається в Бєлгороді, може бути частиною звичайних військових маневрів, які проводять перед реальними великими наступальними операціями, щоб заплутати ворога щодо того, де буде завдано головного удару,

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков про ситуацію на Бєлгородщині: "Викликає глибоке занепокоєння і вимагає великих зусиль"

Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.

Автор: 

США (22755) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+18
Найбільше з усього що відбувається за сьогодні мені заходять оці відоси де цивільна русня в сльозах кричить: "Госпади, за что нам нам это всё?!"
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23.05.2023 13:01
+13
Наступ почнеться з Ненацька.
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23.05.2023 13:03
+9
Якби нам США дозволили стріляти Хаймарсами по території рф, російські добровольці могли б просуватись вглиб території рф а не топтались біля кордону в 20-кілометровоій зоні дії артилерії ЗСУ.
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23.05.2023 13:05
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Найбільше з усього що відбувається за сьогодні мені заходять оці відоси де цивільна русня в сльозах кричить: "Госпади, за что нам нам это всё?!"
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23.05.2023 13:01 Відповісти
Якби нам США дозволили стріляти Хаймарсами по території рф, російські добровольці могли б просуватись вглиб території рф а не топтались біля кордону в 20-кілометровоій зоні дії артилерії ЗСУ.
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23.05.2023 13:05 Відповісти
А взагалі наратив що в складі наступаючих на Білгород підрозділів мають бути тільки громадяни росії, обмежує наші можливості. Щоб просуватись вглиб рф потрібно заводити в рф артилерію, а це однозначно вимагає застосування підрозділів ЗСУ.
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23.05.2023 13:08 Відповісти
А хіба паспорти там дивляться? В нас хто завгодно може стати "громадянином расії", хто розмовляє кацапською без акценту. Кацапи ж ******* про "адін нарот"
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23.05.2023 13:14 Відповісти
Конечно,ротой до Москвы а там и Владивосток недалеко.
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23.05.2023 13:09 Відповісти
там де зайшла рота, зайде і БТГр і не одна
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23.05.2023 13:39 Відповісти
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23.05.2023 13:18 Відповісти
Наступ почнеться з Ненацька.
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23.05.2023 13:03 Відповісти
"На Картах Google не знайдено результатів за запитом "ненацьк"" (С)
Засекретили .
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23.05.2023 13:27 Відповісти
Зараз прийде зрадофил Гарри Дрон і пояснить що це "тєлєхспектакль".
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23.05.2023 13:06 Відповісти
А, шо? Не тєлєспєктакль? Плюс, драматурги якісь хйові(((
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23.05.2023 13:09 Відповісти
Зміни методичку.
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23.05.2023 13:16 Відповісти
А як же "провокатор Порошенка" що послав моряків з Одеси в Азовське море?
Ті що тоді кричали, і ті що зараз дрочать на виставу в Бєлгородє- це ті самі люди?
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23.05.2023 13:12 Відповісти
Кричали ті самі дебіли що вірили в Ліпецкую фабріку, агента Мальвіну і голосували папріколу.
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23.05.2023 13:26 Відповісти
Чмо тупориле, не тявкай
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23.05.2023 14:16 Відповісти
Україна може бути посередником в кривавої громадянської війні маскви проти Белгорода навіть як потреба буде в силовому розрішенні цього конфлікту - не чує масква Белгород вже років 100.
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23.05.2023 13:12 Відповісти
Вы заметили шо Кадырка перестал тявкать и даже не прокомментировал...шо для тиктокера Дона крайне не типична....такой повод мимо пропустить.
Захворал ****** или ему уже пофиг на происходящий в России пистец?
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23.05.2023 13:14 Відповісти
Діарея дон. Він там так нарамзанив, шо його з задоволенням приріжуть і свої і чужі.
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23.05.2023 13:43 Відповісти
Дуже актуальне відео на цю тему https://www.youtube.com/watch?v=yqlaHysGgfM
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23.05.2023 13:17 Відповісти
Поки кацапи підтягнуть все що є під Грайворон, з'явиться ще кілька перспективних місць наступу на кордоні.
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23.05.2023 13:17 Відповісти
Чому ви не пидете по-українськи Білгород?
Тим паче, що то український город, заснований українцями.
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23.05.2023 13:17 Відповісти
це ситуація коли ***** та шобло дістало...
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23.05.2023 13:20 Відповісти
Игаль Левин - https://www.youtube.com/watch?v=pXQZ6mPh5IY Что происходит в Белгородской области?
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23.05.2023 13:22 Відповісти
американський генерал Гертлінг Джерело:
***********
Гертлінг, - то добре. Але гатлінг, - краще. )))

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23.05.2023 13:32 Відповісти
А от подивіться. Цікава штука виходить. Підрозділ громадян росії переходить кордон і захоплює декілька кацапських населених пунктів.
Одним махом це розбиває вщент одразу декілька міфів:

1. Кацапія могуча країна і ніхто не наважиться переходити її кордони.
2. Кацапія має велику і сильну армію, яка здатна швидко реагувати на загрози.
3. Кацапський кордон надійно прикритий.

Всі ці міфи розлетілися вщент.
І якщо раніше Україна добре чи погано (то вже таке) але облаштовувала кордони з кацапами і тримає там сили для відбиття нападу, то виявилося, що ті тисячі кілометрів кордону з кацапського боку прикриті тільки бандами поліцаів, які не можуть протистояти своїм власним громадянам на танках, броньованих машинах та з важким озброєнням.

Тепер перед кацапами стоять два одвічні питання - "хто винуватий і шо робити?". Пропустивши перше питання, і беручи до уваги розбиті міфи, виходить шо кацапам треба негайно перекидати сили на прикриття своїх кордонів. Бо хто сказав, що контрнаступ буде в бік Криму, а не, наприклад, в бік Воронежу? І в будь якому разі загони справжніх патріотів росії можуть тепер заходити в будь якому місці величезного кордону. А в них і так тих сил не дуже багато. А ще й контрнаступ на носі. Буде цікаво.
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23.05.2023 13:40 Відповісти
Трясця, зуби дракона не працюють. Треба копати ВГЛУБЬ. Глибше, ширше.
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23.05.2023 14:09 Відповісти
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23.05.2023 13:46 Відповісти
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23.05.2023 13:46 Відповісти
Тактика добра,тим більше,що є вже результат.
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23.05.2023 13:54 Відповісти
Події у Бєлгороді - це продовження підготовки України до контрнаступу, - американський генерал Гертлінг Джерело:
ПОДІЇ У БЄЛГОРОДІ ЦЕ ІНІЦИАТИВА ГУР БУДАНОВА, ЗСУ І ЗАЛУЖНИЙ ДО ЦЬОГОНЕ МАЮТЬ НІЯКОГО ВІДНОШЕННЯ
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23.05.2023 14:14 Відповісти
 
 