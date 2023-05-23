Події у Бєлгороді - це продовження підготовки України до контрнаступу, - американський генерал Гертлінг

Події в російському місті Бєлгород мають заплутати росіян перед контрнаступом України.

Таку думку має екскомандувач Сухопутних сил США у Європі, генерал у відставці Марк Гертлінг, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що, ймовірно, Україна може використати три поширених маневри.

"Рейди — тобто раптові напади, які мають викликати паніку у ворожих військах; обманні маневри - створення "видимості атаки" або початку наступу до початку справжнього наступу; та демонстративні наступальні дії - тобто просування на полі бою з бажанням заплутати ворога, але не контактувати з ним", - пояснив Гертлінг.

Він додав: те, що відбувається в Бєлгороді, може бути частиною звичайних військових маневрів, які проводять перед реальними великими наступальними операціями, щоб заплутати ворога щодо того, де буде завдано головного удару,

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Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.