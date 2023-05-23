Верховний Суд обере нового голову замість Князєва: завтра пленум

Верховний Суд збереться на пленум, щоб обрати нового голову замість Всеволода Князєва, якого затримали на хабарі.

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду, інформує Цензор.НЕТ.

Пленум відбудеться 26 травня о 10:00.

"Проєкт порядку денного Пленуму Верховного Суду передбачає розгляд питань щодо обрання Голови Верховного Суду та заступника Голови ВС", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Слідчі НАБУ знайшли ще приблизно пів мільйона доларів, що фігурують у справі ексголови Верховного суду Князєва. ФОТОрепортаж

Засідання транслюватимуть на офіційному каналі Верховного суду в ютубі.

Нагадаємо, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання САП про арешт Князєва.

Також читайте: САП оприлюднила матеріали справи голови Верховного Суду: Князєва здав НАБУ друг дитинства "агент Кирил", а Жеваго хизувався перед Коломойським - "Ну что, я тебя перекупил?"

Керівник САП Олександр Клименко уточнював, що до передачі хабаря залучили адвокатське об'єднання, яке фактично використовувалося для прикриття "бек офісу", який дозволяв впливати на рішення Верховного Суду та іншого судів. Він не назвав адвокатське об'єднання. Інтереси компанії Ferrexpo Жеваго у Верховному Суді представляла юридична фірма "Ілляшов і партнери", однак там свою причетність до справи заперечили.