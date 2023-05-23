Верховний Суд обере нового голову замість Князєва: завтра пленум
Верховний Суд збереться на пленум, щоб обрати нового голову замість Всеволода Князєва, якого затримали на хабарі.
Про це повідомила пресслужба Верховного Суду, інформує Цензор.НЕТ.
Пленум відбудеться 26 травня о 10:00.
"Проєкт порядку денного Пленуму Верховного Суду передбачає розгляд питань щодо обрання Голови Верховного Суду та заступника Голови ВС", - йдеться у повідомленні.
Засідання транслюватимуть на офіційному каналі Верховного суду в ютубі.
Нагадаємо, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.
Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.
18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання САП про арешт Князєва.
Керівник САП Олександр Клименко уточнював, що до передачі хабаря залучили адвокатське об'єднання, яке фактично використовувалося для прикриття "бек офісу", який дозволяв впливати на рішення Верховного Суду та іншого судів. Він не назвав адвокатське об'єднання. Інтереси компанії Ferrexpo Жеваго у Верховному Суді представляла юридична фірма "Ілляшов і партнери", однак там свою причетність до справи заперечили.
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Головне- щоб не був дуже жадібний, а з усіма ірмаками ділився.
То як не могли знайти голову митниці - як скажуть кому скільки віддавати, так одразу - навіщо то мені, коли мені нічого не залишиться
А я міркую, що Верховний Суд обере нового Князєва замість голови!
Ги-ги...
а замінити одного крадія на іншого - не проблема зовсім, завтра ж буде.
він його люив..
собака зїв шмат мяса
Бєня його убив...
А потім знову..
Даже если убрать из Конституции и законодательства требования к судьям (типа гражданство Украины и т.п.), то задумайтесь хотя бы о том, что "отставные судьи и прокуроры из Европы и Америки" не знают нашего законодательства. Праву в университете, вообще-то, 6 лет учатся (4 - в бакалаврате и 2 - в магистратуре).
Вы представляете, какой трындец начнётся, если они начнут судить ? Правовые системы имеют немало общего, но ещё больше различного . . .
Вам кажется, что это фигня, но начнётся такой хаос, что Вы проклянёте всё на свете. Это всё равно, что учёного-биолога поставить сразу делать кардиохирургическую операцию человеку - а чё, медицина же тоже часть биологии . . . Ересь несёте абсолютную
А кроме того, прочитайте новости - в США судью Верховного Суда (их там 9 всего) обвинили в коррупции, так остальные судьи ВС его защищают и посылают подальше Конгресс и общественных активистов . . . Вот ссылка
https://sud.ua/uk/news/publication/271147-khillari-klinton-trebuet-eticheskogo-kodeksa-dlya-verkhovnogo-suda-ssha-a-obschestvennye-aktivisty-predlagayut-sokratit-byudzhet-suda-i-ukazyvayut-na-nizkoe-doverie
Сравните с тем, как у нас дали согласие на арест главы ВС и сняли его с должности сразу. Так что нет пророка в своём отечестве. Где гарантии, что "отставные судьи и прокуроры" не захотят сорвать куш в нашей банановой республике и потом с миллионом долларов за пазухой иметь сытую старость у себя в цивилизации ?
Если в США и ЕС есть антикоррупционное законодательство, а оно есть, это говорит только о том, что там есть и практика коррупции, иначе никому в голову не пришло бы принимать законы просто так. Задумайтесь об этом.
За 4 роки насосалися …, голова Нацдержслужби може розпускати оту свою челядь, толку з їх роботи,- нуль!! Усе законодавство про держслужбу, це для ЛОХІВ, янелох цим некерується!!!
А сосен у монозброду, як грязі…
Бажано, щоб одразу з браслетом від МВС, але він так, для лохторату, по вухам…
Прикордонникам завчасно їх фото передавати, щоб не блокували на кордоні, як якогось там, Пороха чи Гончаренка!!! Ми їх зробимо ще РАЗ…
Слава Україні!! Пильнуймо Україну!! Влада це на час, а УКРАЇНА на віки!!