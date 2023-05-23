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Верховний Суд обере нового голову замість Князєва: завтра пленум

всеволод,князєв

Верховний Суд збереться на пленум, щоб обрати нового голову замість Всеволода Князєва, якого затримали на хабарі.

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду, інформує Цензор.НЕТ.

Пленум відбудеться 26 травня о 10:00.

"Проєкт порядку денного Пленуму Верховного Суду передбачає розгляд питань щодо обрання Голови Верховного Суду та заступника Голови ВС", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Слідчі НАБУ знайшли ще приблизно пів мільйона доларів, що фігурують у справі ексголови Верховного суду Князєва. ФОТОрепортаж

Засідання транслюватимуть на офіційному каналі Верховного суду в ютубі.

Нагадаємо, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання САП про арешт Князєва.

Також читайте: САП оприлюднила матеріали справи голови Верховного Суду: Князєва здав НАБУ друг дитинства "агент Кирил", а Жеваго хизувався перед Коломойським - "Ну что, я тебя перекупил?"

Керівник САП Олександр Клименко уточнював, що до передачі хабаря залучили адвокатське об'єднання, яке фактично використовувалося для прикриття "бек офісу", який дозволяв впливати на рішення Верховного Суду та іншого судів. Він не назвав адвокатське об'єднання. Інтереси компанії Ferrexpo Жеваго у Верховному Суді представляла юридична фірма "Ілляшов і партнери", однак там свою причетність до справи заперечили.

Автор: 

Верховний Суд (1189) Князєв Всеволод (120)


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Топ коментарі
+12
Цей склад Верховного Суду має повністю скласти повноваження!
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23.05.2023 14:28
+6
Замість князєва виберуть боярінова. Так переможемо👍
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23.05.2023 14:30
+6
Судьи ВС, которые прятали в сейфе князева (проходной двор) свои взятки будут ИЗБИРАТЬ? И даже те 18 судей, у которых был обоснованный обыск? Это бинго для ВС!
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23.05.2023 14:41
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Цей склад Верховного Суду має повністю скласти повноваження!
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23.05.2023 14:28 Відповісти
6 місяців не існувало, ніхто і не помітив.
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23.05.2023 14:38 Відповісти
Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!
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23.05.2023 14:46 Відповісти
Замість князєва виберуть боярінова. Так переможемо👍
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23.05.2023 14:30 Відповісти
Корупція Голови Верховного Суду це тільки верхівка айсбергу і показник тотальної корупції всього Верховного Суду. Тому абсолютно весь склад Верховного Суду має скласти повноваження, мають бути звільнені і замінені всі працівники, аж до прибиральниць!
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23.05.2023 14:42 Відповісти
А що? Невже ОПу перейменували в Пленум Верховногу Суду України? Це до того, що результати всіх конкурсів, виборів та тендерів, починаючи з 2019 року, проводяться ОПою та в ОПі.
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23.05.2023 14:33 Відповісти
Ті, що цього разу були не в долі, обиратимуть когось з себе.
Головне- щоб не був дуже жадібний, а з усіма ірмаками ділився.
То як не могли знайти голову митниці - як скажуть кому скільки віддавати, так одразу - навіщо то мені, коли мені нічого не залишиться
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23.05.2023 14:34 Відповісти
Верховний Суд обере нового голову замість Князєва

А я міркую, що Верховний Суд обере нового Князєва замість голови!
Ги-ги...
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23.05.2023 14:35 Відповісти
Це гнілой нарост на тілі держави треба вирізати під корень всіх. І звернутись до ЕС і США щоб вони виконували функціі Верховног Суда в Україні
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23.05.2023 14:37 Відповісти
верховний суд повинен піти у відставку у повному составі як пособники свого верховного судді крадія.
а замінити одного крадія на іншого - не проблема зовсім, завтра ж буде.
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23.05.2023 14:38 Відповісти
Судьи ВС, которые прятали в сейфе князева (проходной двор) свои взятки будут ИЗБИРАТЬ? И даже те 18 судей, у которых был обоснованный обыск? Это бинго для ВС!
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23.05.2023 14:41 Відповісти
У країнах, де існує нормальна правова система посада голови того чи іншого суду є номінальною - голова підписує чеки для зарплати та витрат. А у країнах, де існує "казанська законність" посада голови суду є процесуальною. Обирайте голову суду на 1 рік і не морочіть голови. А то присвоїли право розписувати справи і манкірують. Суд це колегіальний орган. Теж саме стосується голови верховної ради тощо.
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23.05.2023 15:03 Відповісти
Хвіст цього хабара з чиєї дупи виріс, і хто цю дупу годував та пестив? І яка подія передувала цієї блискавці? Маємо маленький епізод великого романа.
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23.05.2023 15:11 Відповісти
у попа був зе собака
він його люив..
собака зїв шмат мяса
Бєня його убив...
А потім знову..
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23.05.2023 15:12 Відповісти
Вибиріть Олександра Мамалуя і залиште йому снайперську гвінтівку !
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23.05.2023 15:22 Відповісти
Это верховный с маленькой буквы суд, должен пойти за руззким ваенным караблем. Туда же и канституционный суд. А вместо этой шоблы продажных дужевысокооплачеваемых громадян, нанять 10-12 отставных судей или прокуроров из Европы и Америки, там где давно все вопросы с хабарями решены. Разумеется, и в наших судах есть приличные люди, но их, к сожалению, меньшинство. А ДОВЕРИЕ к государству, НУЖНО СЕГОДНЯ.
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23.05.2023 16:37 Відповісти
Ну чего за ересь Вы несёте ? Аби щось сказати . . . Как Вы себе представляете практическую сторону вопроса ?

Даже если убрать из Конституции и законодательства требования к судьям (типа гражданство Украины и т.п.), то задумайтесь хотя бы о том, что "отставные судьи и прокуроры из Европы и Америки" не знают нашего законодательства. Праву в университете, вообще-то, 6 лет учатся (4 - в бакалаврате и 2 - в магистратуре).
Вы представляете, какой трындец начнётся, если они начнут судить ? Правовые системы имеют немало общего, но ещё больше различного . . .
Вам кажется, что это фигня, но начнётся такой хаос, что Вы проклянёте всё на свете. Это всё равно, что учёного-биолога поставить сразу делать кардиохирургическую операцию человеку - а чё, медицина же тоже часть биологии . . . Ересь несёте абсолютную

А кроме того, прочитайте новости - в США судью Верховного Суда (их там 9 всего) обвинили в коррупции, так остальные судьи ВС его защищают и посылают подальше Конгресс и общественных активистов . . . Вот ссылка

https://sud.ua/uk/news/publication/271147-khillari-klinton-trebuet-eticheskogo-kodeksa-dlya-verkhovnogo-suda-ssha-a-obschestvennye-aktivisty-predlagayut-sokratit-byudzhet-suda-i-ukazyvayut-na-nizkoe-doverie

Сравните с тем, как у нас дали согласие на арест главы ВС и сняли его с должности сразу. Так что нет пророка в своём отечестве. Где гарантии, что "отставные судьи и прокуроры" не захотят сорвать куш в нашей банановой республике и потом с миллионом долларов за пазухой иметь сытую старость у себя в цивилизации ?
Если в США и ЕС есть антикоррупционное законодательство, а оно есть, это говорит только о том, что там есть и практика коррупции, иначе никому в голову не пришло бы принимать законы просто так. Задумайтесь об этом.
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23.05.2023 19:22 Відповісти
надіємося, що новий голова зробить висновки і таких малих хабарів брати не буде
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23.05.2023 17:24 Відповісти
та хватить вже з людини знущатися, налякали і відпускайте, він вже трішки просрався.Може хтось справді думає що, його мама і тато заплатили в юридичну академію чималі гроші тільки для того щоб, ця ЛЮДИНА отримувала після навчання тільки одну заробітну плату , в пів мільйона гривень? Незнущайтеся, відпустіть його, він більше небуде. Це все жарти, але, повірте, від цього плакати хочеться!!!!!!!!!!!!!!
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23.05.2023 17:26 Відповісти
Мабуть, баканова або чергову послицю з корабельних ссосен…, що там ці Закони…
За 4 роки насосалися …, голова Нацдержслужби може розпускати оту свою челядь, толку з їх роботи,- нуль!! Усе законодавство про держслужбу, це для ЛОХІВ, янелох цим некерується!!!
А сосен у монозброду, як грязі…
Бажано, щоб одразу з браслетом від МВС, але він так, для лохторату, по вухам…
Прикордонникам завчасно їх фото передавати, щоб не блокували на кордоні, як якогось там, Пороха чи Гончаренка!!! Ми їх зробимо ще РАЗ…
Слава Україні!! Пильнуймо Україну!! Влада це на час, а УКРАЇНА на віки!!
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23.05.2023 17:28 Відповісти
...Верховний Суд обере нового голову замість Князєва: завтра пленум... Такого самого?
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23.05.2023 20:21 Відповісти
 
 