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Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" заперечують, що їх розгромили на Бєлгородщині

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

свобода,росії

РДК і легіон "Свобода Росії" твердять, що в Бєлгороді триває операція з визволення РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужби "Свободи Росії" та РДК.

В легіоні "Свобода Росії" заявили, що продовжують разом з РДК звільняти Бєлгородську область. Там наголошують, що російська армія нічого не змогла протиставити "патріотам-добровольцям".

В "Свободі Росії" звернули увагу, що РФ не має резервів для реагування на військові кризи. Адже всі її військовослужбовці або мертві, або поранені, або перебувають в Україні.

Читайте: Міноборони РФ заявило, що на Бєлгородщині "розгромили націоналістичні формування"

"РФ абсолютно не захищена. У Бєлгородській області паніка, частково йде організована евакуація, але здебільшого відбувається стихійна втеча", - йдеться у заяві легіону.

Російський добровольчий корпус наголошує, що, аби Росія закінчила війну з Україною, треба бити ворога на окупованій ним території. "Війна триватиме, поки повішене тіло Путіна не прикрасить стіни Кремля, а його зграя не буде засуджена справедливим судом російського гніву", - вважають російські добровольці.

Дивіться: Поплічник кремлівського пропагандиста Соловйова Карнаухов пропонує створити буферну зону з Україною за рахунок території РФ: "Ничего страшного. Мы людей спасаем". ВIДЕО

Видання "Новая газета Европа" повідомляє, що росіяни не завершили військові дії.

Військові РФ стягнули в область приблизно 3200 бійців та 20 одиниць техніки мотострілецьких військ, а також приблизно 1 тисячу осіб і 40 одиниць техніки армійських спецпризначенців. У регіон направлені співробітники "Альфи" і "Вимпела" центру спецпризначення ФСБ.

Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.

В цей же день Міноборони РФ заявило, що нібито розгромило РДК та легіон "Свобода Росії" на Бєлгородщині, вбивши при цьому понад 70 людей.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+60
Бережіть себе, хлопці. Вам ще москву звільняти.
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23.05.2023 16:08
+43
На фоне заявлений минобороны России о якобы полном разроме украинской диверсионной группы, добровольцы РДК и Легиона «Свобода России» заявили о взятии под контроль еще трех населенных пунктов в Белгородской области:

Горьковская, Щетиновка и Богун-Городок.
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23.05.2023 16:11
+29
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23.05.2023 16:08
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Главное сейчас в штабах орков полный бардак от такого сюрприза и теперь можно потихоньку наступать.
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23.05.2023 17:03 Відповісти
Вважаєш буде контрнаступ ЗСУ завдяки ініциативі Буданова ?
Цікаво.
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23.05.2023 17:27 Відповісти
А той тіктокер яким боком?
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23.05.2023 17:39 Відповісти
Два дні танцюють, а хтось питає що ви робите
Не цікавивлись чия це ідея закинути російський корпус в бєлгородську область ?
Залужний тут не при чому.
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23.05.2023 17:44 Відповісти
А я хіба щось про Залужного писав. Просто не сприймаю серйозно Буданова. Занадто він "публічний", а розвідника не повинно бути помітно. До скандалу зі зривом операції з вагнерівцями я нічого не чув ні від керівника ГУР, ні про керівника ГУР. І так має бути.
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23.05.2023 18:05 Відповісти
Буданов витілює у життя ідеї ОП і дЄрмака, а той ідеї і плани фсб
Кремлядці надумали зробити "буферну зону", Буданов допоміг з ДРГ під Бєлгородом, тепер
йде зондування думки звичайних кацапів, як що все зростеться буде буферна зона під Бєлгородом, Буданову медаль, а 20 % України під окупацієй
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23.05.2023 18:09 Відповісти
Я сподіваюсь, що так далеко не зайде. Але ймовірно, що метою "перенесення бойових дій на територію росії" є викликати незадоволення наших союзників і, як наслідок, скорочення допомоги Україні.
А там, хто його зна...
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23.05.2023 18:25 Відповісти
Ми на території росії можемо воювати тільки ДРГ, а це більше до Буданова і ГУР, а не до ЗСУ.
Воно в принципі все правильно, в тилу у ворогатреба робити диверсії на залізницях, нафтопроводах, нафтобазах, військових складах, але в реалі виходить нездоровий піар, а не військова операції, бо як для ДРГ це завелика група, як для військового вторгнення замала і робить вона щось незрозуміле - замість підриву складів, нафтопереробних підприємств захоплює приміщення КПП. Це гучна піар акція, думаю в цьому і мета дій цього підрозділу.
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23.05.2023 20:28 Відповісти
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23.05.2023 17:02 Відповісти
Вчора на ДіпСтейт мапі там була "сіра зона" 5 кв км, а сьогодні вже 30 ))))
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23.05.2023 17:14 Відповісти
Я думаю ти не проти що б твої слова були зафіксовані.
Так розумію ти агітуєш що це контрнаступ.
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23.05.2023 17:30 Відповісти
Ким зафіксовані? Нащо? Коли я писав що це контрнаступ???
В тебе гарячка, чи що????
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23.05.2023 17:37 Відповісти
А що це гарячечний ? Розкажи про свої восторги.
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23.05.2023 17:40 Відповісти
с детства за Белгородскую народную
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23.05.2023 17:22 Відповісти
Ета кацапская вайна
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23.05.2023 17:25 Відповісти
100%. То не наша війна.
В росії громадянська війна і ми дуже занепокоєні. Московський режим мусить погодитись на перемовини з молодою народною республікою. Я думаю, що уряду України варто запропонувати своє посередництво.
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23.05.2023 17:57 Відповісти
В семи районах Белгородской области развернут ПВРы для жителей Грайворонского округа.

Пункты временного размещения для эвакированных жителей развернули в Губкинском, Старооскольском, Яковлевском городских округах и Ивнянском, Корочанском, Прохоровском и Ракитянском районах.

Как заявили в правительстве, 57 пунктов готовы принять почти 9,4 тысячи человек. Пока в них размещены только 378 жителей Грайворонского округа.
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23.05.2023 17:28 Відповісти
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23.05.2023 17:34 Відповісти
Для всіх хто в темі - ця операція це ідея БУДАНОВА І ГУР.
Розвідка свої операції проводить таємно, це я так, щоб не забували.
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23.05.2023 17:34 Відповісти
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23.05.2023 17:35 Відповісти
А чому якось нікому не цікаво чого орки не атакують їх авіацією, причому же в той самий час наносять удари по Чернігівській і Сумській області... хоча б по бронетехніці... тобто по нашій території вони можуть бити а по колоні незахищенній ППО якось ні....
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23.05.2023 17:35 Відповісти
тому що це все фейк
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23.05.2023 17:42 Відповісти
Зрозумій різницю-наносити масовані удари по площинам в Україні, чи наносити удари по нечисленним групам вояків на своїй території, яких ще потрібно виявити та побачити з повітря. Вони ж не махають флагами пролітаючим пепелацам, це поперше. А по друге-росіяни вже зрозуміли, що Стінгери в них теж в наявності. Доведено вчорашнім Мі 8.
Хоча я, особисто, не проти, щоб вони наносили МАСОВАНІ удари по своїй території ))))
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23.05.2023 17:46 Відповісти
Різниця в тому що кремль цю територі вже запланував зробити буферною зоною, тому людей Буданова ще не перебили як куріпок, так що сильно не радій 😁 поки що йде презентація по ток шоу, далі буде

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23.05.2023 18:03 Відповісти
Це вже якись має сенс нехай роблять побільшу до Сибіру....

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23.05.2023 19:30 Відповісти
Судячи по відео РДК не дуже і ховаються від ударів, техніка не прикрита нічим...

Мова йде про техніку а не про нечисельні группи... там же колона танків і бтр...

Шо стінгери, Су 25 під Бахмутом б'ють по хлопцях на низьких висотах, і не так просто його збити тому що потрібен час на захват цілі.... Плюс є керовані рішення повітря земля, і думаю що оркам свої холопи пох... Беслан тому приклад....
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23.05.2023 19:27 Відповісти
Якщо чесно то не особливо віриться що щось на московії може йокнути.
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23.05.2023 17:41 Відповісти
Российские повстанцы могут держать оборону освобожденных населенных пунктов месяцами, т.к. логистика с военторгов в Украине, а также трофейная техника рашистов и брошенные склады с оружием и боеприпасами это более чем позволяют.
Поэтому, дорогие белгородцы, не переживайте - это всерьез и надолго!
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23.05.2023 17:44 Відповісти
А наносити МАСОВАНІ удари ПО СВОЇХ селах, то вже не те, що нищити до фундаменту наші ....
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23.05.2023 17:47 Відповісти
Та так. Вони тіпа ж нє кієвская хунта, 8 лєт дамбілі бамбас.
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23.05.2023 18:01 Відповісти
Так , так, кацапи дуже цінують життя зичайних мирних кацапів
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23.05.2023 18:04 Відповісти
Вечно пьяный клоун Медведев заявил, что США должны "компенсировать" рф ущерб за разрушение россиянами Бахмута, Мариуполя и "массы других мест" 🥴
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23.05.2023 18:01 Відповісти
Ага, Finlandia компенсує власними напоями щоб Дімон міг не виходити із запою роками 😆
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23.05.2023 18:20 Відповісти
TELEGRAM-канал образ будущего:
Враг вероломно не пошел в приготовленную ему ловушку из укрепсооружений за 10 млрд рублей, а решил действовать нелинейно и пользоваться обычными бетонными дорогами и местами, где скопление ВС РФ было чуть меньше нуля.
Теперь к 25 мая Генштаб обещает закончить КТО, но в случае удачного выхода новых подкреплений ВСУ и ДРГ, режим КТО могут продлить до первого июня.
Пока решается вопрос с дополнительным финансированием на укрепрайоны Брянской и Курской областей, так как доказана эффективность финансирования подобных сложных инженерных сооружений. Враг их не прошел, он проехал мимо.
Кроме шуток, возни минимум на сутки-двое, сколько бы сейчас уже не нанесено поражений в заявлениях, не окружено и не выдавлено.
С той стороны уже подтянули БМП и мобильное ПВО, чтобы наша авиация не смогла работать.
Не говоря о том, что они успели на занятой территории схронов понаделать, аппаратуры установить и вскрыть полную нашу небоеспособность в приграничье. Блокировать ДРГ и уничтожить это две большие разницы. Наши блокируют, те отходят на Украину и выходят в 2-5 км в других местах.
Главное, чтобы украинское зерно шло туда, а боеприпасы обратно.
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23.05.2023 18:02 Відповісти
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23.05.2023 18:10 Відповісти
Москву не захопили, але шухеру навели на імперців добряче
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23.05.2023 18:25 Відповісти
Побєділі корочє
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24.05.2023 11:03 Відповісти
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