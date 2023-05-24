Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" заперечують, що їх розгромили на Бєлгородщині

РДК і легіон "Свобода Росії" твердять, що в Бєлгороді триває операція з визволення РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужби "Свободи Росії" та РДК.

В легіоні "Свобода Росії" заявили, що продовжують разом з РДК звільняти Бєлгородську область. Там наголошують, що російська армія нічого не змогла протиставити "патріотам-добровольцям".

В "Свободі Росії" звернули увагу, що РФ не має резервів для реагування на військові кризи. Адже всі її військовослужбовці або мертві, або поранені, або перебувають в Україні.

Читайте: Міноборони РФ заявило, що на Бєлгородщині "розгромили націоналістичні формування"

"РФ абсолютно не захищена. У Бєлгородській області паніка, частково йде організована евакуація, але здебільшого відбувається стихійна втеча", - йдеться у заяві легіону.

Російський добровольчий корпус наголошує, що, аби Росія закінчила війну з Україною, треба бити ворога на окупованій ним території. "Війна триватиме, поки повішене тіло Путіна не прикрасить стіни Кремля, а його зграя не буде засуджена справедливим судом російського гніву", - вважають російські добровольці.

Дивіться: Поплічник кремлівського пропагандиста Соловйова Карнаухов пропонує створити буферну зону з Україною за рахунок території РФ: "Ничего страшного. Мы людей спасаем". ВIДЕО

Видання "Новая газета Европа" повідомляє, що росіяни не завершили військові дії.

Військові РФ стягнули в область приблизно 3200 бійців та 20 одиниць техніки мотострілецьких військ, а також приблизно 1 тисячу осіб і 40 одиниць техніки армійських спецпризначенців. У регіон направлені співробітники "Альфи" і "Вимпела" центру спецпризначення ФСБ.

Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.

В цей же день Міноборони РФ заявило, що нібито розгромило РДК та легіон "Свобода Росії" на Бєлгородщині, вбивши при цьому понад 70 людей.