Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" заперечують, що їх розгромили на Бєлгородщині
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РДК і легіон "Свобода Росії" твердять, що в Бєлгороді триває операція з визволення РФ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужби "Свободи Росії" та РДК.
В легіоні "Свобода Росії" заявили, що продовжують разом з РДК звільняти Бєлгородську область. Там наголошують, що російська армія нічого не змогла протиставити "патріотам-добровольцям".
В "Свободі Росії" звернули увагу, що РФ не має резервів для реагування на військові кризи. Адже всі її військовослужбовці або мертві, або поранені, або перебувають в Україні.
"РФ абсолютно не захищена. У Бєлгородській області паніка, частково йде організована евакуація, але здебільшого відбувається стихійна втеча", - йдеться у заяві легіону.
Російський добровольчий корпус наголошує, що, аби Росія закінчила війну з Україною, треба бити ворога на окупованій ним території. "Війна триватиме, поки повішене тіло Путіна не прикрасить стіни Кремля, а його зграя не буде засуджена справедливим судом російського гніву", - вважають російські добровольці.
Видання "Новая газета Европа" повідомляє, що росіяни не завершили військові дії.
Військові РФ стягнули в область приблизно 3200 бійців та 20 одиниць техніки мотострілецьких військ, а також приблизно 1 тисячу осіб і 40 одиниць техніки армійських спецпризначенців. У регіон направлені співробітники "Альфи" і "Вимпела" центру спецпризначення ФСБ.
Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.
23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.
В цей же день Міноборони РФ заявило, що нібито розгромило РДК та легіон "Свобода Росії" на Бєлгородщині, вбивши при цьому понад 70 людей.
Будь ласка, зачекайте...
Цікаво.
Не цікавивлись чия це ідея закинути російський корпус в бєлгородську область ?
Залужний тут не при чому.
Кремлядці надумали зробити "буферну зону", Буданов допоміг з ДРГ під Бєлгородом, тепер
йде зондування думки звичайних кацапів, як що все зростеться буде буферна зона під Бєлгородом, Буданову медаль, а 20 % України під окупацієй
А там, хто його зна...
Воно в принципі все правильно, в тилу у ворогатреба робити диверсії на залізницях, нафтопроводах, нафтобазах, військових складах, але в реалі виходить нездоровий піар, а не військова операції, бо як для ДРГ це завелика група, як для військового вторгнення замала і робить вона щось незрозуміле - замість підриву складів, нафтопереробних підприємств захоплює приміщення КПП. Це гучна піар акція, думаю в цьому і мета дій цього підрозділу.
Так розумію ти агітуєш що це контрнаступ.
В тебе гарячка, чи що????
В росії громадянська війна і ми дуже занепокоєні. Московський режим мусить погодитись на перемовини з молодою народною республікою. Я думаю, що уряду України варто запропонувати своє посередництво.
Пункты временного размещения для эвакированных жителей развернули в Губкинском, Старооскольском, Яковлевском городских округах и Ивнянском, Корочанском, Прохоровском и Ракитянском районах.
Как заявили в правительстве, 57 пунктов готовы принять почти 9,4 тысячи человек. Пока в них размещены только 378 жителей Грайворонского округа.
Розвідка свої операції проводить таємно, це я так, щоб не забували.
Хоча я, особисто, не проти, щоб вони наносили МАСОВАНІ удари по своїй території ))))
Мова йде про техніку а не про нечисельні группи... там же колона танків і бтр...
Шо стінгери, Су 25 під Бахмутом б'ють по хлопцях на низьких висотах, і не так просто його збити тому що потрібен час на захват цілі.... Плюс є керовані рішення повітря земля, і думаю що оркам свої холопи пох... Беслан тому приклад....
Поэтому, дорогие белгородцы, не переживайте - это всерьез и надолго!
Враг вероломно не пошел в приготовленную ему ловушку из укрепсооружений за 10 млрд рублей, а решил действовать нелинейно и пользоваться обычными бетонными дорогами и местами, где скопление ВС РФ было чуть меньше нуля.
Теперь к 25 мая Генштаб обещает закончить КТО, но в случае удачного выхода новых подкреплений ВСУ и ДРГ, режим КТО могут продлить до первого июня.
Пока решается вопрос с дополнительным финансированием на укрепрайоны Брянской и Курской областей, так как доказана эффективность финансирования подобных сложных инженерных сооружений. Враг их не прошел, он проехал мимо.
Кроме шуток, возни минимум на сутки-двое, сколько бы сейчас уже не нанесено поражений в заявлениях, не окружено и не выдавлено.
С той стороны уже подтянули БМП и мобильное ПВО, чтобы наша авиация не смогла работать.
Не говоря о том, что они успели на занятой территории схронов понаделать, аппаратуры установить и вскрыть полную нашу небоеспособность в приграничье. Блокировать ДРГ и уничтожить это две большие разницы. Наши блокируют, те отходят на Украину и выходят в 2-5 км в других местах.
Главное, чтобы украинское зерно шло туда, а боеприпасы обратно.