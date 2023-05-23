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Новини
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Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу

словенія

Парламент Словенії прийняв декларацію, яка проголошує Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм каналу "Рада".

"Вдячний словенським парламентаріям за прийняття декларації, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу й вшановує пам'ять жертв цього страшного злочину", - йдеться у повідомленні.

Стефанчук додав, що людство має знати та пам'ятати цей жах, щоби він не повторився у майбутньому.

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Нагадаємо, Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу визнали також парламенти Франції, Ісландії, Бельгії, Болгарії, та ще 19 країн, а також Європарламент

голодомор (402) Словенія (182)


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Топ коментарі
+10
Когда мне было 5 лет, я впервые влитку был в нашем родовом сели, на благославенной Богом Черкасщини. И тогда впервые узнал про Голодомор. Наша семья потеряла 8 человек. Русские НИКОГДА со мной не расплатятся. Ненавижу.
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23.05.2023 21:50
+9
Велика подяка Словенії!!!
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23.05.2023 21:40
+8
На фоні ******** звірств московитів стає зрозумілим, що вбивства українців московитами здійснюється не вперше ... Ці звірства мають глибинне історичне коріння і весь цивілізований світ нарешті починає прозрівати, яких андрофагив ми маємо по сусідству...
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23.05.2023 21:39
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На фоні ******** звірств московитів стає зрозумілим, що вбивства українців московитами здійснюється не вперше ... Ці звірства мають глибинне історичне коріння і весь цивілізований світ нарешті починає прозрівати, яких андрофагив ми маємо по сусідству...
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23.05.2023 21:39 Відповісти
Не вірять . Сперечалася зі словаком - не вірить в дії росіян , не вірить у зґвалтування, не вірить що кацапи вкрали історію України . Зовсім нема відео російською мовою ( українською він не володіе) щоб доказати . Та же істория з киприотами - не вірять . Говорят шо ми - фанати. Не вірять що і культурних діячив у раши не було ( всі іноземних кровей) . Матеріалів журналистских нема щоб показати . Е тількі Фаріон зі своіею відповідью Арестовичу
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23.05.2023 22:03 Відповісти
Велика подяка Словенії!!!
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23.05.2023 21:40 Відповісти
И тем не менее---как же поздно. И это страны ближнего круга, поевшие хоть и в меньшей мере беды от комуняк гнойных! Только война подтолкнула. А ведь именно Голодомор тогда уже окончательно показал истинное лицо комуняков. И все последующие годы и десятилетия это только доказывали новыми преступлениями включая и эту войну.
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23.05.2023 21:45 Відповісти
Когда мне было 5 лет, я впервые влитку был в нашем родовом сели, на благославенной Богом Черкасщини. И тогда впервые узнал про Голодомор. Наша семья потеряла 8 человек. Русские НИКОГДА со мной не расплатятся. Ненавижу.
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23.05.2023 21:50 Відповісти
Иншаалах, брате. Я тоже совок не прощу. И голодомор, и шахты Урала. И конфискацию дворянского золота.
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23.05.2023 23:11 Відповісти
Селям,Пане брате. Я просмотрел на мордокниге.......Брате, я не маю слив це комментувати, пробач. Никогда я не был истинным правоверным. Зараз я делаю намаз 5 раз в сутки, прошу Бога дать мне одну-едну(никогда не просил Его до теперь) милость - дай нам победу. Украинци е Шахидами, мой народ приносит себя в жертву заради Мировой Свободы.
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23.05.2023 23:24 Відповісти
Не пройшло і віку.... І нарешті дійшло.
Ще б Прапор змінили .....
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23.05.2023 21:51 Відповісти
Всі признають... змусимо..
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23.05.2023 22:02 Відповісти
Значить, "Сеньйор Голодомор" прийшов із москви.
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23.05.2023 22:07 Відповісти
Нуу саме ''сеньйор голодомор'' прийшов зі сцени. Хто його творець всі знають!
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23.05.2023 22:11 Відповісти
скільки душ покладено на алтар, допоки це звершилось.
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23.05.2023 22:43 Відповісти
Дякую
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24.05.2023 02:41 Відповісти
...весь Мир знает что это такое,но ****** болот мацковии косят под дуриков,типо не было массово убийства Ukrainy ..
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24.05.2023 08:55 Відповісти
sLOVEnia !
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24.05.2023 09:10 Відповісти
Словенці самі натерпілися від диктата Сербії, і, м'ягко кажучи, не поважають сербів. У нас однакова доля: вони відбивалися від великосербів, а ми вже 800 років відбиваємся і захищаєм Європу від навали зі Сходу. ("Поскрєбі русскава, найдєш татаріна" рос. прислів'я).
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24.05.2023 09:41 Відповісти
 
 