Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу
Парламент Словенії прийняв декларацію, яка проголошує Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм каналу "Рада".
"Вдячний словенським парламентаріям за прийняття декларації, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу й вшановує пам'ять жертв цього страшного злочину", - йдеться у повідомленні.
Стефанчук додав, що людство має знати та пам'ятати цей жах, щоби він не повторився у майбутньому.
Нагадаємо, Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу визнали також парламенти Франції, Ісландії, Бельгії, Болгарії, та ще 19 країн, а також Європарламент.
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