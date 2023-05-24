УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8593 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 116 38

Рейди російських добровольців можуть відбутися і в інших регіонах РФ, - Данілов

кордон,бєлгород

Бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" можуть з’явитися і в інших областях РФ, враховуючи кількість російських громадян, які виступають проти існуючого режиму,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов в ефірі телемарафону у вівторок увечері.

"Брянська, Курська, Воронезька область, інші території не можуть бути в безпеці з урахуванням того, що кількість російських громадян, яка категорично проти того режиму, що склався останні 23 роки на території Росії, звичайно, вони можуть у будь-якій точці РФ вставати на протести Більш того, я впевнений, що до нашої перемоги це будуть постійні, постійні процеси", - заявив Данилов.

Крім того, Данилов висловив упевненість, що це відбуватиметься доти, доки Росія атакуватиме Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Добровольці з "РДК" спростували заяви російської влади про "ліквідацію диверсантів" у Бєлгородській області. ВIДЕО

Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) росія (65114) добровольці (915)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
24.05.2023 00:03
+7
показати весь коментар
24.05.2023 00:37
+7
Беспаливный бот с выделиным текстом,сразу заодно и всю ботоферму спалил....РДК с меньше сотни человек захватили больше територии за 2 дня чем весь Вагнер за 8 месяцев с поддержкой всей артилерии и 100 тыс дохлого мяса....кто тут кого отвлекает?
показати весь коментар
24.05.2023 01:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.05.2023 00:03 Відповісти
давайте на Козино - Крупец. Будет интересно. Там Курчатов впереди.
показати весь коментар
24.05.2023 00:05 Відповісти
Данілов, мабуть, під дверима підслуховує.
показати весь коментар
24.05.2023 00:12 Відповісти
"Рейд бійців т.з. "Російського Добровольчого корпусу" та "Легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородщини - чисто спроба відвернути інформаційну увагу віх реальних подій в районі Бахмуту і запланованого рішення про підняття тарифів на електроенергію для населення. Реально на території відсутні підрозділи ЗС РФ . "
показати весь коментар
24.05.2023 00:13 Відповісти
Тихо...ша.Бо заблокують,або зрадником обявлять.
показати весь коментар
24.05.2023 00:37 Відповісти
А Ви лайкніть. Тоді не заблокують
показати весь коментар
24.05.2023 01:14 Відповісти
Не тільки не ліпєстрічество..автоматом ціни на воду, опалення, паливо-мастильні, продукти, ліки.
показати весь коментар
24.05.2023 01:13 Відповісти
В стране война. Что тебя не устраивает? Может надо было все национализировать и отменить деньги. Заставить ,как во вторую мировую ,работать ,за кусочек хлеба?
показати весь коментар
24.05.2023 06:20 Відповісти
Ну тебе ж щось не влаштовує, якщо гавкаєш з під чужого прапорця, ще й кацапською. Й зовсім хрінь пронесло ти, бо гроші від комуналки йдуть по приватним компаніям.
показати весь коментар
24.05.2023 07:48 Відповісти
гавкаешь это ты псина, чем тебя не устраивают приватные компании, мы живем в капитализме и демократии.
показати весь коментар
24.05.2023 18:25 Відповісти
В - це в гівні мабудь. А якщо про капіталізмі - то при капіталізмі. Ти як той Шаріков. Абирвалг. Ще й хамло бидловське.
показати весь коментар
24.05.2023 18:30 Відповісти
Хамить начала ты ,овца тупорылая. Против частных компаний как раз и был Шариков ,с Швондером. Краснопузые. Видно семя этого пса ,твоей прабабке - свиноматке попало.
показати весь коментар
24.05.2023 18:36 Відповісти
Ти ні української ні російської не знаєш. Просто тупа школота, при чому школота - то не вік. То твоя ступень розвинутості. Тільки бидло може переходити на рідних, займатись мамо@обством й т.і.
Чмо, нічим не краще за мокшан. Мабудь ти й є мокша, бо спілкуєшся реально як бидло. Мабудь по життю парашник. Бб. Ти нецікаве.
показати весь коментар
24.05.2023 18:44 Відповісти
Смешно ,просто читать человека ,который противоречит сам себе . Быдло - это ты ,причем краснопузое ( все гроши уходять часникам) ,ты не то что не интересна ,с мозгами как у синички ,а как человек ,который ни чего ни создал ,и не сделал в жизни , противна ,пшла.
показати весь коментар
24.05.2023 20:36 Відповісти
Беспаливный бот с выделиным текстом,сразу заодно и всю ботоферму спалил....РДК с меньше сотни человек захватили больше територии за 2 дня чем весь Вагнер за 8 месяцев с поддержкой всей артилерии и 100 тыс дохлого мяса....кто тут кого отвлекает?
показати весь коментар
24.05.2023 01:31 Відповісти
РДК воює на Донбасі разом з нашими з 2014 року. 9 років реального бойовогу досвіду - це значить найкращі бійці у світі, без перебільшень. Показали сьогодні відос, де генерал ляпін гонить уперед "за родіну", так там якісь перелякані пацаны срочники, років по 19...
показати весь коментар
24.05.2023 03:44 Відповісти
Ну і де ці "захватчікі кацапскіх тєріторій"? Пропіарились, відволікли увагу глядачів зомбомарафону, і все. На цьому все закінчилось. А ви і далі слухайте великий зелений пшик, який почався в 2019.
показати весь коментар
24.05.2023 11:16 Відповісти
Здається, паГаша вже поїхала зовсім.
показати весь коментар
24.05.2023 00:19 Відповісти
Если Данилов что-то анонсирует, то этого 100% не будет.
показати весь коментар
24.05.2023 00:27 Відповісти
А ти долучайся до нас,потрібна твоя допомога🤣🌹
показати весь коментар
24.05.2023 00:43 Відповісти
Думаю що тобі потрібно вже нік змінювати,цей вже прокис🤣🌹
показати весь коментар
24.05.2023 00:52 Відповісти
Навіть уявив в місті з російскою назвою Калінінград. Ось там було б доречно попартизанить.
показати весь коментар
24.05.2023 00:28 Відповісти
Але не уявляю як швидко буде Референдум про незалежність від Москви. Довго. Годин 5-6.
показати весь коментар
24.05.2023 00:30 Відповісти
Давно щось цього ветернара не було чути.
показати весь коментар
24.05.2023 00:36 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2023 00:37 Відповісти
Гойда!

показати весь коментар
24.05.2023 00:46 Відповісти
Мєдвєдєв сьогодні знов нагадав про своє існування Путіну - розповідав про наближення "ядерного апокаліпсису" через підтримку світом України і вимагав "знищувати, як щурів" бійців ЗСУ.

може пора кримінальну справу по ньому відкрити , та у Гаагу подати позов?
показати весь коментар
24.05.2023 00:52 Відповісти
А Гаага до психарні направляє?
показати весь коментар
24.05.2023 01:16 Відповісти
Зазвичай така проблема вирішується вшиванням "торпеди" після прокапування питущого організму. Але на раZZії, де кожен другий, не рахуючи першого, - пияк, вочевидь, таке уже не практикують. Бо "торпед" на всіх "стражденних" не напастися.
показати весь коментар
24.05.2023 01:21 Відповісти
Та там вже алкомозок. Він по трєзвяні тільки як озвучка працювати може
показати весь коментар
24.05.2023 01:28 Відповісти
Маю великий сумнів, що перед говорінням ротом на камеру мєдвєд не хряпне "для смєлості".
показати весь коментар
24.05.2023 01:51 Відповісти
Про психлікарню для медведева не знаю . Но надо уже закрити рота якимось юридичними методами тому мишке . Проти СОЛОВЬЕВА же шото возбудили , так і проти мишки треба .
показати весь коментар
24.05.2023 04:26 Відповісти
из Гааги только в Гвантанамку,санаторные места....
показати весь коментар
24.05.2023 08:52 Відповісти
О, артіст разгаворнага жанра взявся знову за своє...
Хто-небудь, зробіть що-небудь - дайте вже цій творчій особині оселедця!
показати весь коментар
24.05.2023 01:17 Відповісти
А Ви, Дідусю, подивіться на то під іншим кутом: "Цензор" у такий спосіб тролить ведучих телешмарофону.
показати весь коментар
24.05.2023 01:54 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2023 01:58 Відповісти
...чем больше,тем лучше- давить мусаров,прокуроров и прочих тварей что за ***** сцут...
показати весь коментар
24.05.2023 08:51 Відповісти
 
 