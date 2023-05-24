Рейди російських добровольців можуть відбутися і в інших регіонах РФ, - Данілов

Бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" можуть з’явитися і в інших областях РФ, враховуючи кількість російських громадян, які виступають проти існуючого режиму,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов в ефірі телемарафону у вівторок увечері.

"Брянська, Курська, Воронезька область, інші території не можуть бути в безпеці з урахуванням того, що кількість російських громадян, яка категорично проти того режиму, що склався останні 23 роки на території Росії, звичайно, вони можуть у будь-якій точці РФ вставати на протести Більш того, я впевнений, що до нашої перемоги це будуть постійні, постійні процеси", - заявив Данилов.

Крім того, Данилов висловив упевненість, що це відбуватиметься доти, доки Росія атакуватиме Україну.

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Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.

23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.