Рейди російських добровольців можуть відбутися і в інших регіонах РФ, - Данілов
Бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" можуть з’явитися і в інших областях РФ, враховуючи кількість російських громадян, які виступають проти існуючого режиму,
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов в ефірі телемарафону у вівторок увечері.
"Брянська, Курська, Воронезька область, інші території не можуть бути в безпеці з урахуванням того, що кількість російських громадян, яка категорично проти того режиму, що склався останні 23 роки на території Росії, звичайно, вони можуть у будь-якій точці РФ вставати на протести Більш того, я впевнений, що до нашої перемоги це будуть постійні, постійні процеси", - заявив Данилов.
Крім того, Данилов висловив упевненість, що це відбуватиметься доти, доки Росія атакуватиме Україну.
Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
Згодом Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення Козинки на Бєлгородщині. А російська влада почала евакуацію сховища ядерних боєприпасів, яке розташоване у регіоні.
23 травня стало відомо, що бійці Легіону "Свобода Росії" та "РДК" розпочали будівництво фортифікаційних споруд на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ.
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Чмо, нічим не краще за мокшан. Мабудь ти й є мокша, бо спілкуєшся реально як бидло. Мабудь по життю парашник. Бб. Ти нецікаве.
може пора кримінальну справу по ньому відкрити , та у Гаагу подати позов?
Хто-небудь, зробіть що-небудь - дайте вже цій творчій особині оселедця!