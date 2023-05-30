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Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук

лісовий,оксен

Міністр науки та освіти Оксен Лісовий добровільно відмовився від ступеня кандидата наук.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр розповів, що уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня. Раніше зробити це в Україні було неможливо.

"На собі, власне, першим і випробовував механізм відмови. Написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук. Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії", - написав Лісовий.

Читайте: У дисертації Лісового виявили ознаки плагіату, міністр готовий відмовитись від ученого ступеня у разі підтвердження

Він додав, що наступним кроком у становленні нової культури академічної доброчесності має стати відповідний закон. Його зараз доопрацьовує Міносвіти.

"В академічному світі науковий ступінь – це про цінність та довіру, а ще про здобуття, а не отримання. Постсовєцька культура це дещо викривила, тож маємо це виправити і сформувати нову культуру академічної доброчесності, де буде місце лише для справжньої послідовної науки. Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці", - пише Лісовий.

Також читайте: Ми на порозі відбудови країни, тому пріоритезуємо профтехосвіту, - Лісовий

Нагадаємо, Оксена Лісового було призначено на посаду міністра освіти та науки 21 березня. Тоді ж у ЗМІ з’явилася інформація про можливий плагіат в кандидатській дисертації з філософії, яку він захистив у 2012 році. Лісовий заперечив факт плагіату, подав дисертацію на перевірку та пообіцяв відмовитися від ученого ступеня, якщо плагіат знайдуть.

Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук 01

Автор: 

наука (364) плагіат (69) Лісовий Оксен (84)


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Топ коментарі
+15
Сожрите свои высеры сами! Человек воевал и не откосил , вы думаете что тот кто не боялся смотреть в глаза смерти боится лишиться какого то звания??? Дебилы !
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30.05.2023 11:07
+14
Слушне та раціональне рішення, дуже вдале порівняння з військовою формою, лише для військових. Тому, що зараз цих кандидатів та докторів наук аля-Ківа, як собак не різаних.
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30.05.2023 10:58
+14
Рішення відповідальнї людини
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30.05.2023 11:03
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"Триматися за формальні для себе статуси не збираюся."

А выбивать их себе не ленился в своё время?
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30.05.2023 10:55 Відповісти
Ти рядом був та бачив?
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30.05.2023 10:57 Відповісти
повторю для тебе:
квартальні допускають до влади або ворогів України, або ідіотів.

Досягнення на посаді міністра науки та освіти перше досягнення:

закон, по якому отримавший освіту може написати заяву що у нього освіти немає і він нічого не отримував.

Пипець - ідіот.

Ну то поверни витрати на освіту, поверни компенсацію тим, чиє ти місто зайняв і які не змогли отримати освіту бо їхнє місце зайняв ідіот.

Це одне.
Виковиряй, дурень, з свого мозку інформацію, яку ти отримав ходячи до освітніх закладів.

тьхупля...
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30.05.2023 11:06 Відповісти
Сенс цього закону може бути у тому, що ті, хто отримав незаконно, можуть відмовитись якщо під них почнуть копати і все шито-крито.
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30.05.2023 11:13 Відповісти
смысл - продолжение сериала, новый сюжет, а зрители "хавают"
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30.05.2023 12:13 Відповісти
Якщо людина зізнається що вкрала і вбила, то її виправдають? Схоже ти трішки не розумієш сутності механізмів роботи кримінального права. Якщо отримав щось за неправомірно вигоду, то доведеться відповідати, але це якщо доведуть, а якщо сам зізнався(постфактум) то засудять, але можливо й звільнять від відбування покарання(умовне відбування покарання).
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30.05.2023 13:06 Відповісти
Я не спеціаліст... Розмірковую оперуючи логічністю.

З одного боку закон дає можливість покаятись - це добре.
З іншого боку закон дає можливість уникнути покарання - спи спокійно - як тільки почнуть копати під незаконно отримане - відмовишся і тебе не тронуть.
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30.05.2023 14:18 Відповісти
Ваша логічність на рівні анекдоту - якщо у собаки є шерсть, то у неї є блохи. Ви хоч уявляєте скільки голів летить, якщо чиюсь дисертації визнають плагіатом? І я не про того, кому ступінь присудили, а про інших людей. А для Вас і захист, і дисертація це щось апріорі нечесне.
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31.05.2023 01:19 Відповісти
Вам, не ідіоту, хочу повідомити, що ступінь кандидата не є освітою, а показує рівень науковця. Також до вашого відома - здобуття ступеню зараз відбувається за особисті кошти науковця, а не держави. Так що, все, що Ви написала, повна нісенітниця.
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30.05.2023 11:17 Відповісти
є кілька способів здобуття наукового ступеня. Наприклад, аспірантура. І якщо аспірант навчався на бюджетній основі - то держава тут "дуже до чого"
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30.05.2023 11:41 Відповісти
навчання на бюджетній основі і набуття наукового ступеня не тотожні речі..не треба плутати м'яке і тепле
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30.05.2023 11:47 Відповісти
не видно взаємозв'язку "теплого" з "м'яким" - на бюджетні кошти навчатися в аспірантурі, після закінчення якої захистити вчений ступінь?
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30.05.2023 12:08 Відповісти
а якщо навчатись на спеціаліста на бюджеті? А якщо навчатись в аспірантурі на бюджеті і не захистити? А якщо навчатись в аспірантурі НЕ на бюджеті та купити "кандидатську"? Ваш так званий "взаємозв'язок" притягнутий за вуха. За такою логікою можна взаємозв'язок знайти будь зна між чим і чим. Але вже очевидно що у Вас "ступеня" нема
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30.05.2023 20:26 Відповісти
Хамити обов'язково, якщо побачив просту помилку?... Щодо інших питань, читай нижче, чорнороте
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30.05.2023 21:08 Відповісти
Синку, а в чому саме ти хамство побачив ? В тому що я на "Ви" до тебе звертався чи в тому що констатував відсутність в тебе "ступеня"? І при тому ти мене називаєш "чорноротим")))) Очевидно що аргументи в тебе скінчились, тому ти змінюєш акценти)))
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30.05.2023 22:19 Відповісти
Не принижуйся, "тато" , такою манерою спілкування... Хоча, про що це я, це ж Mister , а не просто Степанов.
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30.05.2023 22:45 Відповісти
Ви хибно уявляєте собі роль аспірантури. Аспірантура - це процес навчання людини бути науковцем, опанування науковими методами та аналізом. По закінченню аспірантури зовсім не вимагається захист дисертації. Можете не захищати. Але захист та набуття ступеню показує ваш рівень як науковця, що Ви можете ним працювати.
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30.05.2023 12:04 Відповісти
Ще раз прошу уважно ознайомитися з моїм першим коментарем, де мав на увазі "якщо після аспірантури захистив науковий ступінь"
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30.05.2023 12:11 Відповісти
А я Вам ще пояснюю, що навчання в аспірантурі та захист не є одним і тим же.
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30.05.2023 12:17 Відповісти
Ще раз, якщо не зрозуміло - "якщо після аспірантури захистив науковий ступінь".

Невже так важко зрозуміти зміст саме цього взаємозв'язку?
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30.05.2023 12:31 Відповісти
Немає ніякого взаємозв'язку. Захист дисертації після аспірантури не є обов'язком. Це тільки розмови, що якщо закінчуєш і не захищаєш дисертацію, то маєш повернути кошти за навчання. Взагалі, основним документом, які приймають після закінчення аспірантури, є наукові звіти. До речі, Лісовий захистив дисертацію без навчання в аспірантурі. Де тут взаємозв'язок?
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30.05.2023 12:48 Відповісти
Не набридло флудом займатися? А ось мені вже набридло пояснювати зв'язок між навчанням в аспірантурі за бюджетні кошти та захистом наукового ступеня після її закінчення!... Щодо того, навчався там він чи ні - про це у мене жодного слова. А малося на увазі наступне, і схожий за змістом коментар був у цій темі. Якщо ти навчався в аспірантурі на бюджеті та захистив вчений ступінь обманним шляхом - тут і є той самий зв'язок з державою. І йшлося не про Лісового, а взагалі. Поверніться до мого першого коментаря-пояснення та припиніть флудити!
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30.05.2023 14:02 Відповісти
та цей чувак явно клею перенюхав, ще й звинуватив мене в хамстві коли я констатував що в нього нема ученого ступеня, що явно випливає з його сентенцій! Дивний в нас нарід...розмірковує про речі в яких не те що поверхневого, а в загалі ніякого(!) розуміння немає. Щось пригадалась кухарка яка керує державою...
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30.05.2023 22:30 Відповісти
Пан Степанов бакалавр, спеціаліст, магістр, кандидат наук, доктор чи все оптом?.. На форумі багато таких, як пан Степанов, фахівців широкого профілю, які вважають, що навколо одні "кухарки" , але тільки він - експерт у будь-якому питанні. Як тут не згадати Голохвастого... https://citaty.info/topic/net
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30.05.2023 23:09 Відповісти
Синку, я КЕН ))) Всього навсього, тож не треба лестощів...я це не люблю
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30.05.2023 23:26 Відповісти
"... а показує рівень науковця" - який можна спростувати написавши заяву?

Дійсно - іноді краще жувати...
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30.05.2023 12:24 Відповісти
Що??? Не пишіть дурниці і не вводьте в оману інших якщо не знаєт
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30.05.2023 13:47 Відповісти
Що, що - щось через плече. Заочна аспірантура, очна докторантура та робота в науково-дослідній установі є аргументом, що я щось та знаю?
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30.05.2023 15:36 Відповісти
"що,що...через плечо"... Приємно почути таке від освіченого інтелігента-науковця.

Майже як: "- Алло, это прачечная? - *********, это министерство культуры!"
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30.05.2023 16:14 Відповісти
Ви призивали не флудити, а самі тільки цим займаєтесь. Заспокойтеся вже!
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30.05.2023 17:13 Відповісти
З твого коментаря я вже знаю, що ти нічого не знаєш. Або платний коментатор, або просто дурень
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30.05.2023 18:06 Відповісти
За такоі логіки 73 відсотки українців або вороги, або ідіоти, бо проголосували за Зеленського. А так все добре.
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30.05.2023 11:34 Відповісти
На жаль так і є...
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30.05.2023 11:41 Відповісти
дійсно - мудрий нарід
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30.05.2023 12:28 Відповісти
Что бачив?
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30.05.2023 11:08 Відповісти
А ,що бачити - наукову робот зплагітив, це вже відомо з відкритих джерел - почитай , там "рядом" бути не обов`язково, так само , як і поруч.
А ,щодо "відмовився" - це черговий понтовик , як і всі з зеленої команди , відмовився, коли мордою в салат з плагітом тицьнули.
До речі, Роботу зрозуміло, що йому написали і впарили з плагіатом (який дурень буде за таких телепків наукою займатись, списали і впарили за лаве ).
А зарплату,яку отримував всі ці роки збирається повертати? Там передбачена доплата за науковий ступінь.

Досягнення?!?!!

Це як ,,бо не втік" !!
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30.05.2023 11:18 Відповісти
На банкете обмывания присвоения кандидатской степени?
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31.05.2023 14:25 Відповісти
Слушне та раціональне рішення, дуже вдале порівняння з військовою формою, лише для військових. Тому, що зараз цих кандидатів та докторів наук аля-Ківа, як собак не різаних.
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30.05.2023 10:58 Відповісти
так - є такси від КТН до професора і академіка.....чим більше заплатив - тим ти розумніший)))
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30.05.2023 11:00 Відповісти
ой ,даладно, лисовой умело ввернул тему военного и прям все поплыли, А ЕСЛИ Б НЕВСПЛЫЛ плагиат??? Так бы и имел тот же лисовой всех идиотами со своим купленой дисертацией.
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30.05.2023 11:43 Відповісти
ой, даладна... на как прикрасно плавал шкарлет со сваим плагиатом, имея всєх идиотами, так єто тибе нимишало
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30.05.2023 11:48 Відповісти
Шкарлет изначальный полупокер был, и с момента вхождения в должность зашквара было немерянно, и все вообщето в а...е были от того что зелень его пихала . НО новый то, на волне военного хайпа идет, и даже в этой новости так или иначе ввертывает военную тематику дабы снизить градус.И что по факту - что шкарлет пи...ол плагиатный что лисовой, отличия - шкарлет военной тематикой не прикрывался, ибо нечем было.
Вопрос - будучи патриото, зная что у тебя за плечам есть зашквар который ОБЯЗАТЕЛЬНО всплывет в вех информ.технологий, нахрена пи...ть?
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30.05.2023 11:54 Відповісти
оцінив, скільки бабла можна нагребти...
і вирішив, шо ну його... потім собі знову можна придбати. і навіть дохтора. головне, шо буде за шо...
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30.05.2023 11:01 Відповісти
Все одно, тепер це вкладається у формулу "плоди отрйного дерева". Тобто, щоб не робив пан Лісовий, щоб не казав, але отруйне дерево дає отруйні плоди. Плагіат залишиться плагіатом, неетичні дії залишаться неетичними діями.
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30.05.2023 11:01 Відповісти
З нашим рівнем науки, при відсутності фінансування, є дуже мало наукових напрямків де можна обійтись без плагіату.
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30.05.2023 11:04 Відповісти
було б фінансування - то крали би як на будівництві доріг чи в міністерстві оборони. Красти то наша національна ідея, звучить огидно але це на жаль правда. Талановиті науковці давно на Заході чи в інших країнах
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30.05.2023 11:10 Відповісти
було б фінансування - то крали би як на будівництві доріг чи в міністерстві оборони. Красти то наша національна ідея, звучить огидно але це на жаль правда. Талановиті науковці давно на Заході чи в інших країнахб

ви не повірете, наша Академія Наук - магічне джерело вічної благодаті. Для окремих персонажів.
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30.05.2023 12:08 Відповісти
"З нашим рівнем науки, при відсутності фінансування, є дуже мало наукових напрямків де можна обійтись без плагіату."
тоді можна сказати ось так:
- з нашим рівнем життя дуже мало людей можуть забезпечити собі гідне проживання без крадіжок.
- враховуючи низький рівень ВВП України, дуже тяжко побудувати пристойний бізнес, окрім як присмоктатися до бюджетної годівниці.
- нас, депутатів, обирають лише на декілька років, а не на все життя, тому ми вимушені лобіювати інтереси окремих олігархів.
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30.05.2023 12:07 Відповісти
І це реальність, наша реальність.
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30.05.2023 13:14 Відповісти
От і добре. Головне бути людиною а не "проффесором".
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30.05.2023 11:02 Відповісти
Рішення відповідальнї людини
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30.05.2023 11:03 Відповісти
Таких, на жаль мало.
Але є досі співочий ректор, проффесор, та академік кива.
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30.05.2023 11:24 Відповісти
Рішення відповідальної людини за плагіат це відставка, як зробив недавно один із міністрів оборони Германії
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30.05.2023 11:25 Відповісти
ор прям немогу, яка ,яка? відповідальна? а якби невплив плагіат? Так би і мав усіх за дурнів?
Хренотень какая то в сознании людей произошла, и это печаль.
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30.05.2023 11:46 Відповісти
квартальні допускають до влади або ворогів України, або ідіотів.

Досягнення на посаді міністра науки та освіти перше досягнення:

закон, по якому отримавший освіту може написати заяву що у нього освіти немає і він нічого не отримував.

Пипець - ідіот.

Ну то поверни витрати на освіту, поверни компенсацію тим, чиє ти місто зайняв і які не змогли отримати освіту бо їхнє місце зайняв ідіот.

Це одне.
Виковиряй, дурень, з свого мозку інформацію, яку ти отримав ходячи до освітніх закладів.

тьхупля...
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30.05.2023 11:05 Відповісти
Сожрите свои высеры сами! Человек воевал и не откосил , вы думаете что тот кто не боялся смотреть в глаза смерти боится лишиться какого то звания??? Дебилы !
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30.05.2023 11:07 Відповісти
Слюни подбери,истеричка )
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30.05.2023 11:13 Відповісти
Свои прибери!
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30.05.2023 11:14 Відповісти
Ты,что,обиделась?) Ну,п.здлом и фуфлом оказался твой Лисовой-подумаешь,делов то.Так вся зешобла-одно большое фуфло,не нервничай так,девочка
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30.05.2023 11:17 Відповісти
Послушай , недоумок , девочкой ты меня мог назвать лет 50 назад , а сейчас закрой ***ло !Если бы ты мне это сказал в лицо , то я быпросто размозжил т**е харю о колено , а так просто не буду отвечать!Насчет зелешоблы согласен полностью и даже поставил бы лайк,если бы ты не был мудаком.А насчет страха всякой херни, то могу по с**е сказать , что даже на второй линии гораздо страшнее чем сейчас с дронами и ракетами в тылу.И после того как ты понимаешь, что по т**е может прилететь в любой момент ,ценности в жизни смещаются и всякие звания и регалии отходят на второй план! Так что ,девочка ,сьездь поближе к фронту , потом может ума наберешься !Хотя я подозреваю,что ты вообще говнобот! Пока , сестричка !
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30.05.2023 12:35 Відповісти
Не плачь,моя хорошая,все хорошо ,Педовачка
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30.05.2023 13:34 Відповісти
Я-не я,та корова не моя.
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30.05.2023 11:10 Відповісти
Якийсь дикий чоловік!
Не дарма ж - Лісовий!
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30.05.2023 11:11 Відповісти
Ну він все вірно написав. Наукові ступені повинні мати науковці.
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30.05.2023 11:13 Відповісти
А куда Шкарпет пропал? прибарахлился штоли?
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30.05.2023 11:15 Відповісти
ЗеРотация)
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30.05.2023 11:19 Відповісти
Який ти кандидат...плагіатом зляканий за посаду
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30.05.2023 11:21 Відповісти
Так і бачу; кандидат Всіх наук ківа вже швиденьхо,хоч і з помилками ,грамузькає відмову від кандидата наук!
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30.05.2023 11:24 Відповісти
Прошу,пане,не звертайте уваги! Проводьте реформи! Профільна освіта необхідна ,як повітря.Зменшіть кількість предметів в 9- 11 класах і зробіть якіснішу модель здобуття середньої і вищої освіти!
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30.05.2023 11:24 Відповісти
Тобто дисертацію не він писав )))
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30.05.2023 11:29 Відповісти
він її підписував
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30.05.2023 12:09 Відповісти
Треба бути послідовним - відмовитися від міністерської посади.
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30.05.2023 12:46 Відповісти
В міністерстві вже чекають Вас з заявою щодо прийому на посаду міністра!
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31.05.2023 01:26 Відповісти
Все просто,взяв і відмовився.Країна простих рішень.
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30.05.2023 12:48 Відповісти
"отказался от степени кандидата наук." (С) А я то думаю-гадаю почему это мой чёрный кот отказывается лопать паштет з куркою. Правда он нашего производства и картинка на нём красивая...
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30.05.2023 13:16 Відповісти
Добрий вчинок , та приклад іншим , які купили або сплагіатили свої діпломи , та наукови ступені . А таких "проффессорів" у нас чимало.
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30.05.2023 15:13 Відповісти
отже, таки скопіпастив скомунізджену дисертацію.

це відкриває широкі можливости обсирання людини противниками зеленського.

широкі можливости.

при чому всі забувають що прізвище президента неважливе, важливі лише принципи а вони у нас збочені - СВОЇМ УСЕ А ВОРОГАМ ЗАКОН.
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30.05.2023 17:28 Відповісти
зачем? может знает как именно писалась, защищалась диссертация и чего она стоит на самом деле?
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31.05.2023 03:36 Відповісти
Чєловєк вкрав дисертацію. Займав чуже місце - тобто вкрав і посаду.
Що воно меле? Виявляється - науковий ступінь - це про довіру, про кругову поруку - щоб усі крали й ніхто нікого не здав - та воно дурне як пробка. Що це за дуркан з бородою? Як на фронті був - то там йому й місце, дайте йому полковника чи генерала - хай воює, може в нього талант там є.

Ще один приклад того, що в НАНУ жодного науковця не залишилось. Одні крадуни, місце яким на зоні.
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15.06.2023 02:10 Відповісти
Єдине, що похвально - це відмова. Може перевиховався, як на фронті побув. Щось зрозумів.. Але все одно. Та вже розформуйте те НАНУ. Це ж позорище. Армія поповниться чистими мізками, як то кажуть - не тронутими наукою - без звилин.
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15.06.2023 02:16 Відповісти
 
 