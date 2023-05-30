Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук

Міністр науки та освіти Оксен Лісовий добровільно відмовився від ступеня кандидата наук.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр розповів, що уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня. Раніше зробити це в Україні було неможливо.

"На собі, власне, першим і випробовував механізм відмови. Написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук. Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії", - написав Лісовий.

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Він додав, що наступним кроком у становленні нової культури академічної доброчесності має стати відповідний закон. Його зараз доопрацьовує Міносвіти.

"В академічному світі науковий ступінь – це про цінність та довіру, а ще про здобуття, а не отримання. Постсовєцька культура це дещо викривила, тож маємо це виправити і сформувати нову культуру академічної доброчесності, де буде місце лише для справжньої послідовної науки. Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці", - пише Лісовий.

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Нагадаємо, Оксена Лісового було призначено на посаду міністра освіти та науки 21 березня. Тоді ж у ЗМІ з’явилася інформація про можливий плагіат в кандидатській дисертації з філософії, яку він захистив у 2012 році. Лісовий заперечив факт плагіату, подав дисертацію на перевірку та пообіцяв відмовитися від ученого ступеня, якщо плагіат знайдуть.