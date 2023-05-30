Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук
Міністр науки та освіти Оксен Лісовий добровільно відмовився від ступеня кандидата наук.
Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Міністр розповів, що уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня. Раніше зробити це в Україні було неможливо.
"На собі, власне, першим і випробовував механізм відмови. Написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук. Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії", - написав Лісовий.
Він додав, що наступним кроком у становленні нової культури академічної доброчесності має стати відповідний закон. Його зараз доопрацьовує Міносвіти.
"В академічному світі науковий ступінь – це про цінність та довіру, а ще про здобуття, а не отримання. Постсовєцька культура це дещо викривила, тож маємо це виправити і сформувати нову культуру академічної доброчесності, де буде місце лише для справжньої послідовної науки. Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці", - пише Лісовий.
Нагадаємо, Оксена Лісового було призначено на посаду міністра освіти та науки 21 березня. Тоді ж у ЗМІ з’явилася інформація про можливий плагіат в кандидатській дисертації з філософії, яку він захистив у 2012 році. Лісовий заперечив факт плагіату, подав дисертацію на перевірку та пообіцяв відмовитися від ученого ступеня, якщо плагіат знайдуть.
Будь ласка, зачекайте...
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А выбивать их себе не ленился в своё время?
квартальні допускають до влади або ворогів України, або ідіотів.
Досягнення на посаді міністра науки та освіти перше досягнення:
закон, по якому отримавший освіту може написати заяву що у нього освіти немає і він нічого не отримував.
Пипець - ідіот.
Ну то поверни витрати на освіту, поверни компенсацію тим, чиє ти місто зайняв і які не змогли отримати освіту бо їхнє місце зайняв ідіот.
Це одне.
Виковиряй, дурень, з свого мозку інформацію, яку ти отримав ходячи до освітніх закладів.
тьхупля...
З одного боку закон дає можливість покаятись - це добре.
З іншого боку закон дає можливість уникнути покарання - спи спокійно - як тільки почнуть копати під незаконно отримане - відмовишся і тебе не тронуть.
Невже так важко зрозуміти зміст саме цього взаємозв'язку?
Дійсно - іноді краще жувати...
Майже як: "- Алло, это прачечная? - *********, это министерство культуры!"
А ,щодо "відмовився" - це черговий понтовик , як і всі з зеленої команди , відмовився, коли мордою в салат з плагітом тицьнули.
До речі, Роботу зрозуміло, що йому написали і впарили з плагіатом (який дурень буде за таких телепків наукою займатись, списали і впарили за лаве ).
А зарплату,яку отримував всі ці роки збирається повертати? Там передбачена доплата за науковий ступінь.
Досягнення?!?!!
Це як ,,бо не втік" !!
Вопрос - будучи патриото, зная что у тебя за плечам есть зашквар который ОБЯЗАТЕЛЬНО всплывет в вех информ.технологий, нахрена пи...ть?
і вирішив, шо ну його... потім собі знову можна придбати. і навіть дохтора. головне, шо буде за шо...
ви не повірете, наша Академія Наук - магічне джерело вічної благодаті. Для окремих персонажів.
тоді можна сказати ось так:
- з нашим рівнем життя дуже мало людей можуть забезпечити собі гідне проживання без крадіжок.
- враховуючи низький рівень ВВП України, дуже тяжко побудувати пристойний бізнес, окрім як присмоктатися до бюджетної годівниці.
- нас, депутатів, обирають лише на декілька років, а не на все життя, тому ми вимушені лобіювати інтереси окремих олігархів.
Але є досі співочий ректор, проффесор, та академік кива.
Хренотень какая то в сознании людей произошла, и это печаль.
Досягнення на посаді міністра науки та освіти перше досягнення:
закон, по якому отримавший освіту може написати заяву що у нього освіти немає і він нічого не отримував.
Пипець - ідіот.
Ну то поверни витрати на освіту, поверни компенсацію тим, чиє ти місто зайняв і які не змогли отримати освіту бо їхнє місце зайняв ідіот.
Це одне.
Виковиряй, дурень, з свого мозку інформацію, яку ти отримав ходячи до освітніх закладів.
тьхупля...
Не дарма ж - Лісовий!
це відкриває широкі можливости обсирання людини противниками зеленського.
широкі можливости.
при чому всі забувають що прізвище президента неважливе, важливі лише принципи а вони у нас збочені - СВОЇМ УСЕ А ВОРОГАМ ЗАКОН.
Що воно меле? Виявляється - науковий ступінь - це про довіру, про кругову поруку - щоб усі крали й ніхто нікого не здав - та воно дурне як пробка. Що це за дуркан з бородою? Як на фронті був - то там йому й місце, дайте йому полковника чи генерала - хай воює, може в нього талант там є.
Ще один приклад того, що в НАНУ жодного науковця не залишилось. Одні крадуни, місце яким на зоні.