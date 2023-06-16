Росія хоче підірвати Запорізьку АЕС, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що російська влада хоче підірвати Запорізьку АЕС для дестабілізації в Україні, а також для того, щоб світ тиснув на Київ, вимагаючи зупинити цей конфлікт.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу NBC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія хоче підірвати (Запорізьку. - Ред.) АЕС. Тому що, так само як і з (Каховською. - Ред.) дамбою, вони не зацікавлені в безпековій ситуації в Україні. Їм постійно потрібна дестабілізація тут, і вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну зупинити цей конфлікт", – сказав глава держави.

За словами Зеленського, передача Україні західної техніки невеликим партіями лише продовжує тривалість російсько-української війни.

"Якщо нам масово передадуть військове обладнання, яке зараз перебуває на балансі у наших партнерів, ми швидше переможемо", - додав Президент.

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Раніше повідомлялося, що 15 червня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Також Цензор.НЕТ писав, що російські окупанти зупинили автоматичну передачу даних із датчиків радіаційного моніторингу на Запорізькій АЕС. Цю інформацію в ручному режимі тепер передають представники Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ).