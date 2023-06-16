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Новини Війна
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Росія хоче підірвати Запорізьку АЕС, - Зеленський

заес

Президент Володимир Зеленський вважає, що російська влада хоче підірвати Запорізьку АЕС для дестабілізації в Україні, а також для того, щоб світ тиснув на Київ, вимагаючи зупинити цей конфлікт.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу NBC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія хоче підірвати (Запорізьку. - Ред.) АЕС. Тому що, так само як і з (Каховською. - Ред.) дамбою, вони не зацікавлені в безпековій ситуації в Україні. Їм постійно потрібна дестабілізація тут, і вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну зупинити цей конфлікт", – сказав глава держави.

За словами Зеленського, передача Україні західної техніки невеликим партіями лише продовжує тривалість російсько-української війни.

"Якщо нам масово передадуть військове обладнання, яке зараз перебуває на балансі у наших партнерів, ми швидше переможемо", - додав Президент.

Також читайте: Росіяни хочуть перевести 5-й блок ЗАЕС у "холодний" зупин, - Енергоатом

Раніше повідомлялося, що 15 червня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Також Цензор.НЕТ писав, що російські окупанти зупинили автоматичну передачу даних із датчиків радіаційного моніторингу на Запорізькій АЕС. Цю інформацію в ручному режимі тепер передають представники Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ).

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) росія (65336) Запорізька АЕС (1410)


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Топ коментарі
+37
А чого чекали від росії українські некрадущі, патріотичні, немародерні політики, коли розміновували Чонгар?
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16.06.2023 11:48
+33
А хто ж їх пустив на ЗАЕС практично без супротиву? Забули?
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16.06.2023 12:06
+32
На ядерні об'єкти під час війни мають вводитись міжнародні миротворчі сили ООН у складі військових контингентів США та Китаю
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16.06.2023 11:38
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На ядерні об'єкти під час війни мають вводитись міжнародні миротворчі сили ООН у складі військових контингентів США та Китаю
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16.06.2023 11:38 Відповісти
Китаю??
Ах-ха-хах😹
Ви ржачний!
Китаю потрібна наша поразка.
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16.06.2023 12:00 Відповісти
Китаю не нужна наше поражение.
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16.06.2023 12:41 Відповісти
китаю потрібний виграш парашиї.
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16.06.2023 16:06 Відповісти
Нет. Китаю на эту возню вообще посрать.
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16.06.2023 17:13 Відповісти
А хто ж їх пустив на ЗАЕС практично без супротиву? Забули?
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16.06.2023 12:06 Відповісти
ООН) Забутьте про цих імпотентів. Вони вже давно нікуди нічого не вводили. В прямому і переносному плані.
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16.06.2023 12:14 Відповісти
Оон не военная организация.
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16.06.2023 12:43 Відповісти
А от і даремно. Душити всяких Асадів, Путінів і Каддафі було б доречно.
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16.06.2023 13:20 Відповісти
Вы боевиков насмотрелись?
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16.06.2023 17:14 Відповісти
раха в совбезе оон с правом вето - какие миротворцы???
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16.06.2023 12:24 Відповісти
Під час війни мають обиратись президенти, а не блазні, зброя, а не дороги і шашлики, розвідка, а не зливання спецоперацій якщо на те пішло. Вікно можливостей закрилось, все..
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16.06.2023 12:37 Відповісти
Це як раз те чого зараз хоче пуйло.
Але особисто в цьому випадку, в випадку ядерного теракту/аварiï, в безпекову зону ЗАЕС (30 км) треба вводити не миротворчi сили, а мiжнароднi сили безпеки у складі військових контингентів тих краïн якiм не буде заперечувати украïнська влада та суспiльство. Нiяких ООН, це можуть бути i краïни НАТО.
I це треба буде довести до пуйла що би вин пельку не розував.

Якщо зробити так як з дамбою чи так як хоче пуйло (нiяк чи миротворцi чи перемовини) то це буде останнiй крок до Свiтовоï Ядерноï вiйни.
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16.06.2023 14:01 Відповісти
та вони всі сцикуни,бояться щоб в їх тихую гавань калібр не прилетів.Приклад тому Польща!Хоча томагавками могли б кошмарити рашку,і тоді б війна на другий день припинилась.А так сумашедший бачить що підірвали гес реакції 0 щей день російської мови в оон відзначали,ну *****..ь,тепер можна кримський титан *****..и а потім ще й заєс((Поки з есмінців США не полетять ракети в сторону мордора доти буде псих піднімати ставки!
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16.06.2023 16:35 Відповісти
Смотри не перестарайся гарант со страшилками..
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16.06.2023 11:41 Відповісти
То воно підказує
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16.06.2023 11:44 Відповісти
а кацапи вчорашні?
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16.06.2023 11:46 Відповісти
Тут справа тонка.

Як казав який філософ:
"ЗЄля мені не друг...", але цілком можливо що то правда і буйло втне провокацію на АЕС.

Катастрофу на Каховській всі схавали і не пікнули...
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16.06.2023 11:47 Відповісти
Kатастрофа на ГЕС стосується тільки України. Нікого не обходить що там ті українці будуть робити без води. Похитали головами, погрозили пальчиком, пообіцяли помогти чим можуть і розійшлись.
А якщо ***** АЕС, то ******* присниться всім. І масштаби його будуть залежати от того куди вітер подує. Але кацапи хоч і кретини і все можуть зробити, як срана макака з гранатою, але здається вони іі спробують бахнути тоді, коли вітер не дутиме в сторону рф.
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16.06.2023 11:58 Відповісти
Ви маєте сумніви що росіяне не підірвуть АЕС?
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17.06.2023 00:40 Відповісти
Обладнання ? А що ж так ? Обладнання потрібне вже ? Асфальт то не то вже
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16.06.2023 11:44 Відповісти
Пророк?
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16.06.2023 11:47 Відповісти
Дурак!
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16.06.2023 17:18 Відповісти
Нащо ж тоді віддавали без бою?
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16.06.2023 11:47 Відповісти
кому там воевать было?... части нацгвардии с 2 магазинами?
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16.06.2023 12:26 Відповісти
... они ж думали , шо они - люди.... попьянствуют и уйдут...
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16.06.2023 12:31 Відповісти
Вас там не хватало и много кого другого чтобы с боем отдать. Мы и Чернобыльскую отдали и большую часть северо востока страны...
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16.06.2023 12:48 Відповісти
Може не треба було керівництву країни до шашликів готуватись, а треба було дл вторгнення?
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16.06.2023 14:32 Відповісти
...взрыв ЗАЭС вызовет удар по всем группировкам мокшании как в Ukraine, так и на территории болот мацковии ..Пора спецподразделениям 6Флота США "освободить" ЗАЭС от мокшанских
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16.06.2023 11:47 Відповісти
В мечтах вызовет
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16.06.2023 12:27 Відповісти
Коли Чорнобиль бахнув і вітер через білорашку додув до Європи, то це була пряма стаття НАТО чи крива?
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16.06.2023 16:20 Відповісти
Не відчуваю. І зараз буде "аварія, зпровокована зухвалим обстрілом укропонацистів". Яка різниця?
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16.06.2023 17:23 Відповісти
Ну міль може збрехати що завгодно, також як і з ГЕС, правди це не змінить.
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16.06.2023 17:31 Відповісти
А чого чекали від росії українські некрадущі, патріотичні, немародерні політики, коли розміновували Чонгар?
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16.06.2023 11:48 Відповісти
Чекали шо зайдуть на півшишечки, а не по самі помідори...
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16.06.2023 17:24 Відповісти
Інтерв'ю - це завжди цікаво. Тільки там ми можем побачити неперевершину гру слів найвеличнійшого лідера світу
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16.06.2023 11:51 Відповісти
А в 2019 році в Пуйла мир в очах був, а тут таке.
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16.06.2023 11:51 Відповісти
Обязательно взорвут. Может без ядерной катастрофы, но взорвут 146%
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16.06.2023 11:53 Відповісти
Не задовбало розбирати на цитати цього недоумка??? Воно вважає, воно заявляє, воно думає... може , просто - воно ЧИТАЄ, воно НЕСЕ МАЯЧНЮ, все інше - то не його(((
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16.06.2023 11:56 Відповісти
Може просто відволікають від запрошення трампа до України?
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16.06.2023 14:34 Відповісти
"Хуже нє будєт"
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16.06.2023 12:01 Відповісти
Питання не в тому, чи підірве москва ЗАЕС, пи тання тільки, коли вона це зробить!
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16.06.2023 12:12 Відповісти
Москва завжи тисне на Зелю. Спочатку він мав продовжувати працювати на Москву тому що вони підірвуть літак МАУ в Тегерані. Потім вони завжди лякали його компроматом. Зараз якщо він не підпише капітуляції вони підірвуть ЗАЕС. Після підриву вони будуть лякати його застосуванням ядерної зброї. Навіть якщо ми одержимо перемогу, зеля все одно підпише капітуляцію, бо він мае право на помилку.
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16.06.2023 12:53 Відповісти
Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

ПИЛЬНУЙМО УКРАЇНУ!!
ВІРА, МОВА, АРМІЯ!!
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16.06.2023 12:12 Відповісти
в зеленого недоумка, точніше у людей, які пишуть йому тексти, геть відсутня будь-яка (!!) відповідальність за слова. ну читають же на заході це, розмірковують; звісно, й вони розуміють, чим є зелений придурок, та все ж... а потім ми собі чуємо, що деякі політики у цивілізованих країнах проти великих постачань озброєння, бо ж в самі бачите, сам ********** України каже, що можуть аес висадити у повітря, а аес - це, либонь, не ******, навіть дуже велика. і що тоді? де братимемо **********? у нас є своє виробництво? ні, й не буде, бо істота відповідалоьна за це - міністр стратегпрома бігає з кличком по київських підвалах!!
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16.06.2023 12:12 Відповісти
Оманский, бенин Нарик, ты когда сдавал Украину на что рассчитывал, ты со своими Дегенератами впустил на атомный объект террористов номер 1 и теперь кукарекаешь на весь мир об угрозе, где баканов Чепушило???
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16.06.2023 12:20 Відповісти
Зе не должен такие идеи озвучивать . Он должен ПРЕДУПРЕЖДАть только партнеров и своих. Это подсказка врагу агрессору. СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.06.2023 12:38 Відповісти
Указывать следующий ход врагу ....
Нельзя . СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.06.2023 12:39 Відповісти
Я щось не розумію, чи в оці пуйла він побачив жагу до миру, чи таки пуйло підірве аес?
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16.06.2023 12:41 Відповісти
не может быть.просто нужно перестать взрывать. вали со всей оп и родней в запорожье.
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16.06.2023 12:44 Відповісти
Для нього не війна, а конфлікт. Юридично не врегульоване завжди буде мати негативні економічні і соціально-психологічні наслідки. Мало того що вже натворила зелена пошесть, вони ще й мінують майбутнє України.
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16.06.2023 12:44 Відповісти
На Зелю Захід не тисне. Це він тисне на Захід та лякає їх можливим підривом ЗАЄС росіянами.
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16.06.2023 12:46 Відповісти
А якщо ти, Верховний головнокомандувач, перестанеш на кшталт Сі Дзіньпіна та інших відморожених, називати війну, що розвязала росія проти нас,-"конфліктом", а також організуєш, нарешті, виробництво власної зброї та *********** будь-де, та перестанеш клянчити таке озброєння у Західних країн, як обіжена нікчема-попрошайка, то війна точно заверщиться щвидко й беззаперечною перемогою України!
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16.06.2023 13:00 Відповісти
Куди подівся баталіон НГУ який охороняв ЗАЕС на 1,02,22 ? КУДИ?
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16.06.2023 13:27 Відповісти
"Якщо нам масово передадуть військове обладнання, яке зараз перебуває на балансі у наших партнерів, ми швидше переможемо." (с)

Це воно про бітум, пательні і барабани?
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16.06.2023 13:54 Відповісти
Підірвуть і ??? План евакуації у зелених є ? Де він ??!! Які області , як і куди людям евакуюватися , по яким дорогам , їхати швидко , а не так , як 24 лютого 2022 року , всі їхали зі швидкосттю 5 км на годину . Де будуть пункти медицини катастроф ? І що робити тим, у кого немає транспорта для евакуації , скільки транспорту буде задіяно , щоб всіх вивезти , куди людям бігти , де той транспорт буде чекати ?
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16.06.2023 14:21 Відповісти
Будуть пункти незламності, які дуже від радіації захищають. Ой, горе нам....
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16.06.2023 14:31 Відповісти
Як преЗедент здогадався що підірвати збирається? Може пуло сказало чи буданга?
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16.06.2023 14:54 Відповісти
У ході короткочасного бою (кілька годин) за ЗАЕС загинули троє українських військових, стільки ж отримали поранення... І окупаційні орди московії 4 березня встановили повний контроль над Запорізькою АЕС. Чи можна такий бій порівняти з обороною Маріуполя,?
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16.06.2023 15:01 Відповісти
Маньяк-гвалтівник погрожує вбивати своїх жертв, аби поліція припинила його ловити...
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16.06.2023 15:18 Відповісти
Обратно вброс? Уже писали и о химическом оружие , и о поломке на Запорожской АЭС . Теперь подорвать. Меньше вброса цензор
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16.06.2023 16:59 Відповісти
не протирав би ти зараз надармо штани на місці Президента, то й тебе,стерво, давно розкидати кавалками треба
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16.06.2023 17:29 Відповісти
Помітив, що Нелох вже війну конфліктом почав називати. Обісрався за Фройдом?
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16.06.2023 19:51 Відповісти
 
 