"Я впевнений, що українське командування ухвалює правильні оперативні рішення", - Столтенберг

Українська армія просувається попри запеклий опір ворогів, тож генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг упевнений, що командування ЗСУ ухвалює правильні рішення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиалнням на Укрінформ.

"Ми бачимо, що Україна просувається, але бої точаться дуже важкі при запеклому опорі росіян, які налагодили добру оборону. Але я впевнений, що українське командування ухвалює правильні оперативні рішення", - зазначив Столтенберг.

Він додав, що Україна потребує постійної підтримки, щоб визволити свою територію і мати надалі кращі переговорні позиції, однак НАТО не є і не буде стороною конфлікту.

Столтенберг також підтвердив початок навчання українських пілотів на винищувачах 4 покоління і подякував країнам, які долучилися до цього. Він наголосив, що це є свідченням готовності НАТО підтримувати Україну в довготривалій перспективі. Щодо термінів передачі літаків остаточне рішення ще не ухвалене.

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Як повідомлялося, лідери НАТО не будуть запрошувати Україну приєднатися до Альянсу на саміті у Вільнюсі в липні, однак стверджують, що рішення саміту наблизять Київ до членства.