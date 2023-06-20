"Я впевнений, що українське командування ухвалює правильні оперативні рішення", - Столтенберг
Українська армія просувається попри запеклий опір ворогів, тож генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг упевнений, що командування ЗСУ ухвалює правильні рішення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиалнням на Укрінформ.
"Ми бачимо, що Україна просувається, але бої точаться дуже важкі при запеклому опорі росіян, які налагодили добру оборону. Але я впевнений, що українське командування ухвалює правильні оперативні рішення", - зазначив Столтенберг.
Він додав, що Україна потребує постійної підтримки, щоб визволити свою територію і мати надалі кращі переговорні позиції, однак НАТО не є і не буде стороною конфлікту.
Столтенберг також підтвердив початок навчання українських пілотів на винищувачах 4 покоління і подякував країнам, які долучилися до цього. Він наголосив, що це є свідченням готовності НАТО підтримувати Україну в довготривалій перспективі. Щодо термінів передачі літаків остаточне рішення ще не ухвалене.
Як повідомлялося, лідери НАТО не будуть запрошувати Україну приєднатися до Альянсу на саміті у Вільнюсі в липні, однак стверджують, що рішення саміту наблизять Київ до членства.
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у нас иншого командування немає, ми не імперія щоб генералами розкидуватися.
або з цими виграємо або з цими програємо.
ми всі в одному човні.
2. Асфальтом воювати не пробували?
3. А якщо Зєрмак почне продавати зброю куйлу?
4. Корупцію і кротів уже побороли?
Спочатку вибираємо собі коломойського члєнограя президентом, а потім дивуємося чого так мало зброї нам дають.
так что ли?
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 42m ·Прочитав радісні реляції з приводу визволення П'ятихаток і вирішив оприлюднити ось цю карту, яку я розглядаю майже щодня.
Головне на цій карті, це червоні лінії, якими позначені укріплені лінії оборони РФії на окупованих частинах Запорізької та Донецької області.
Ці червоні лінії починали густішати та подовжуватися кожен раз, коли минулого року хтось із наших очільників починав розповідати про те що ось-ось почнеться вирішальний і, звісно, переможний, український наступ.
Так от, хочу звернути увагу, що попри всі радісні звістки з Південного фронту ми ще, по суті, не подолали навіть першої з цих червоних російських "ліній оборони".
По суті підійшли впритул... і зупинились.
Тобто чогось "стрімкого", що нам обіцяли блоґери, журналісти, експерти і навіть деякі військові, поки що не сталося.
Ба більше, ситуація починає набувати ознак тривалости, позиційности й навіть виснажливости.
Тішать лише повідомлення про те, що ми в цьому наступі задіяли лише 20% наших резервів.
Раніше відсутність нашого наступу пояснювали тим, що ми чекаємо поки нам надійде відповідне озброєння від наших союзників. Тому що наша влада очевидна переконана, що в часі війни їй негоже відволікатися на виробництво цього озброєння в Україні, чи принаймні у сусідніх Польщі, Словаччині чи Румунії.
Ми справді отримали чимало всього.
Але ми не отримали найпотрібнішого - авіації. І почали наступати...
Так ніби чекали не зброї, а закінчення росіянами побудови й обладнання своїх укріплень? Щойо росіяни їх закінчили, то ми пішли в наступ?
Скажу відразу, це, загалом, відповідає потаємним бажанням верхівки нашої влади, яка боїться закінчення війни більше, ніж перемоги росіян.
Тому що після війни всі питання до неї, котрі зараз "не на часі", стануть "на часі".
Тому "довгограюча" війна нашу владу, як не дивно, не лякає... Навпаки - надихає.
І ще - застійна позиційна війна це не стиль Залужного.
Тому мене турбує те, чи Залужний ще Головнокомандувач чи вже напівкомандувач?
Треба розібратися із ситуацією. Підозріваю, що ЄрмаЗелики перехопили командування ЗСУ на рівні корпусів, дивізій і оперативних напрямків і якось обмежили ці можливості для Головнокомандувача Залужного.
В усякому разі, це добре видно з тієї інформаційно-медійної гри, яку ведуть Єрмак і Зеленський з командуючими армій, напрямків тощо.
"Ставка" по суті є виставою 95 кварталу, в якій Залужний змушений приймати участь.
Керує засіданнями ставки Єрмак, участь в них беруть люди, також призначені Єрмаком. Окрім Залужного, якого призначили головнокомандувачем за клопотанням і наполяганням Великої Британії.
До речі, "рішення" там ухвалюють голосуванням. Ага - демократія... В Залужного один голос.
Коли навесні минулого року з Генштабу усунули Муженка, то це закінчилася втратою Северодонецька і Лисичанська.
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Отже, Олег Жданов правду сказав, що ВФ був відсторонений... А йому, Жданову, за ці слова державну зраду закидали!
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