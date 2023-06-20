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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Я впевнений, що українське командування ухвалює правильні оперативні рішення", - Столтенберг

столтенберг

Українська армія просувається попри запеклий опір ворогів, тож генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг упевнений, що командування ЗСУ ухвалює правильні рішення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиалнням на Укрінформ

"Ми бачимо, що Україна просувається, але бої точаться дуже важкі при запеклому опорі росіян, які налагодили добру оборону. Але я впевнений, що українське командування ухвалює правильні оперативні рішення", - зазначив Столтенберг.

Він додав, що Україна потребує постійної підтримки, щоб визволити свою територію і мати надалі кращі переговорні позиції, однак НАТО не є і не буде стороною конфлікту.

Столтенберг також підтвердив початок навчання українських пілотів на винищувачах 4 покоління і подякував країнам, які долучилися до цього. Він наголосив, що це є свідченням готовності НАТО підтримувати Україну в довготривалій перспективі. Щодо термінів передачі літаків остаточне рішення ще не ухвалене.

Також читайте: Наступаємо на Мелітопольському й Бердянському напрямках, маємо частковий успіх, - Генштаб

Як повідомлялося, лідери НАТО не будуть запрошувати Україну приєднатися до Альянсу на саміті у Вільнюсі в липні, однак стверджують, що рішення саміту наблизять Київ до членства. 

НАТО (6466) Столтенберг Єнс (1596) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+5
Двері відкриті настільки щоб туди не пролізла Зєдєбєніна корупція з Єрмаком. В НАТО, на відміну від Зєлєбєнів, закони і правила не ламають.
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20.06.2023 15:54
+4
Якщо в такому дусі дякувати за підтримку від НАТО, то памперси невдовзі мінятимеш ти.
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20.06.2023 15:56
+3
За ЗСУ не турбуємось. Головне, щоб в їх плани не сунули свої носи ухилянти та кроти.
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20.06.2023 16:21
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правильні рішення чи неправильні - яка різниця.

у нас иншого командування немає, ми не імперія щоб генералами розкидуватися.

або з цими виграємо або з цими програємо.

ми всі в одному човні.
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20.06.2023 15:42 Відповісти
Відкриті двері в НАТО все ближче! Головне не проскочити мимо цих відкритих дверей.
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20.06.2023 15:48 Відповісти
Двері відкриті настільки щоб туди не пролізла Зєдєбєніна корупція з Єрмаком. В НАТО, на відміну від Зєлєбєнів, закони і правила не ламають.
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20.06.2023 15:54 Відповісти
не сцы дядька , меняй памперсы и поставляй вооружение , остальное не твоя забота.
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20.06.2023 15:49 Відповісти
Якщо в такому дусі дякувати за підтримку від НАТО, то памперси невдовзі мінятимеш ти.
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20.06.2023 15:56 Відповісти
За що дякувати? Захід нікчеми, дають жалюгідні подачки. Від нашої критики допомога все одно не зменшиться.
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20.06.2023 16:53 Відповісти
1. Я (НАТО) вам нічіво нє должен!
2. Асфальтом воювати не пробували?
3. А якщо Зєрмак почне продавати зброю куйлу?
4. Корупцію і кротів уже побороли?
Спочатку вибираємо собі коломойського члєнограя президентом, а потім дивуємося чого так мало зброї нам дають.
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20.06.2023 17:03 Відповісти
Нам дають мало зброї не тому що у нас поганий президент.
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20.06.2023 21:38 Відповісти
Причин багато чому дають мало зброї, але малорос-президент - то одна з них.
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20.06.2023 23:29 Відповісти
Президенство Зеленського не є причиною. Ви навіть не можете аргументувати свою тезу.
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21.06.2023 00:12 Відповісти
Я вже надав аргумент в попередньому коменти. Читати треба уважно
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21.06.2023 08:49 Відповісти
если Запад - никчеми, то зачем мы вообще воюем с Рашей? или раша или запад, так что давайте сдадимся Раше и не будем умирать.
так что ли?
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20.06.2023 17:29 Відповісти
Ми воюємо не за захід, а за виживання. ПаРаша хоче нас знищити, як націю. Ось за що ми воюємо.
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20.06.2023 18:43 Відповісти
За ЗСУ не турбуємось. Головне, щоб в їх плани не сунули свої носи ухилянти та кроти.
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20.06.2023 16:21 Відповісти
Дурень Ви, пане Столтенберг! Дурень і відвертий трус!Тому що постійне повторення, як мантри, тези про те, що НАТО не є й ніколи не стане "стороною конфлікту" (конфлікту, млять, а не розв'язаної росією війни!!!),- тільки провокує агресора до посилення військових дій!
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20.06.2023 17:26 Відповісти
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych?__cft__[0]=AZW7nr-xCY1jXZDlS8JgN-wyy_wIcZqqjXbKGathbASuHG0e04RFP5gbHL6RYvQzhZEyiCmSpAu57jUG-6x6hKyNu06h6hpO73Resrm1Isf6NxBnoOhe9RL-ALNe2Hc90B9EV7QktVeFx3FSIMenOeWPYJ5I9uNKgCPCiNPQbXnZYA&__tn__=-UC%2CP-R Lesya Porutska-Sakovych

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 42m ·Прочитав радісні реляції з приводу визволення П'ятихаток і вирішив оприлюднити ось цю карту, яку я розглядаю майже щодня.

Головне на цій карті, це червоні лінії, якими позначені укріплені лінії оборони РФії на окупованих частинах Запорізької та Донецької області.

Ці червоні лінії починали густішати та подовжуватися кожен раз, коли минулого року хтось із наших очільників починав розповідати про те що ось-ось почнеться вирішальний і, звісно, переможний, український наступ.

Так от, хочу звернути увагу, що попри всі радісні звістки з Південного фронту ми ще, по суті, не подолали навіть першої з цих червоних російських "ліній оборони".

По суті підійшли впритул... і зупинились.

Тобто чогось "стрімкого", що нам обіцяли блоґери, журналісти, експерти і навіть деякі військові, поки що не сталося.

Ба більше, ситуація починає набувати ознак тривалости, позиційности й навіть виснажливости.

Тішать лише повідомлення про те, що ми в цьому наступі задіяли лише 20% наших резервів.

Раніше відсутність нашого наступу пояснювали тим, що ми чекаємо поки нам надійде відповідне озброєння від наших союзників. Тому що наша влада очевидна переконана, що в часі війни їй негоже відволікатися на виробництво цього озброєння в Україні, чи принаймні у сусідніх Польщі, Словаччині чи Румунії.

Ми справді отримали чимало всього.

Але ми не отримали найпотрібнішого - авіації. І почали наступати...

Так ніби чекали не зброї, а закінчення росіянами побудови й обладнання своїх укріплень? Щойо росіяни їх закінчили, то ми пішли в наступ?

Скажу відразу, це, загалом, відповідає потаємним бажанням верхівки нашої влади, яка боїться закінчення війни більше, ніж перемоги росіян.

Тому що після війни всі питання до неї, котрі зараз "не на часі", стануть "на часі".

Тому "довгограюча" війна нашу владу, як не дивно, не лякає... Навпаки - надихає.

І ще - застійна позиційна війна це не стиль Залужного.

Тому мене турбує те, чи Залужний ще Головнокомандувач чи вже напівкомандувач?

Треба розібратися із ситуацією. Підозріваю, що ЄрмаЗелики перехопили командування ЗСУ на рівні корпусів, дивізій і оперативних напрямків і якось обмежили ці можливості для Головнокомандувача Залужного.

В усякому разі, це добре видно з тієї інформаційно-медійної гри, яку ведуть Єрмак і Зеленський з командуючими армій, напрямків тощо.

"Ставка" по суті є виставою 95 кварталу, в якій Залужний змушений приймати участь.

Керує засіданнями ставки Єрмак, участь в них беруть люди, також призначені Єрмаком. Окрім Залужного, якого призначили головнокомандувачем за клопотанням і наполяганням Великої Британії.

До речі, "рішення" там ухвалюють голосуванням. Ага - демократія... В Залужного один голос.

Коли навесні минулого року з Генштабу усунули Муженка, то це закінчилася втратою Северодонецька і Лисичанська.

https://www.facebook.com/W.Martyniuk?__cft__[0]=AZW7nr-xCY1jXZDlS8JgN-wyy_wIcZqqjXbKGathbASuHG0e04RFP5gbHL6RYvQzhZEyiCmSpAu57jUG-6x6hKyNu06h6hpO73Resrm1Isf6NxBnoOhe9RL-ALNe2Hc90B9EV7QktVeFx3FSIMenOeWPYJ5I9uNKgCPCiNPQbXnZYA&__tn__=-]K-R Володимир Мартинюк

https://www.facebook.com/W.Martyniuk/posts/pfbid0tNkY6Cp2auHqNgXz91Ngiza74i7eKfXAnP2yPL4LQUamFYshpEy8ZwdbP8xqduhSl?__cft__[0]=AZW7nr-xCY1jXZDlS8JgN-wyy_wIcZqqjXbKGathbASuHG0e04RFP5gbHL6RYvQzhZEyiCmSpAu57jUG-6x6hKyNu06h6hpO73Resrm1Isf6NxBnoOhe9RL-ALNe2Hc90B9EV7QktVeFx3FSIMenOeWPYJ5I9uNKgCPCiNPQbXnZYA&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/W.Martyniuk/posts/pfbid0tNkY6Cp2auHqNgXz91Ngiza74i7eKfXAnP2yPL4LQUamFYshpEy8ZwdbP8xqduhSl

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Отже, Олег Жданов правду сказав, що ВФ був відсторонений... А йому, Жданову, за ці слова державну зраду закидали!





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20.06.2023 18:38 Відповісти
 
 