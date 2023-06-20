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Новини Обмін полоненими Війна
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Вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених, - МЗС. ФОТО

Вдалося повернути до України трьох військовополонених з 11, яких Росія передала Угорщині.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

Вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених, - МЗС 01

"Посольству України в Будапешті вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених. Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визволені українські військовополонені можуть залишити Угорщину "в будь-який час", - речник уряду Ковач

Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.

МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.

Автор: 

Угорщина (2303) МЗС (4141) полонені (2267) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+31
Двояке відчуття. Нехай хоч кацапи Угорщині віддали, аби хлопці були живими.
"Наша" ж улада все зробила, щоб здати Марік.
Так що не варто зараз робити великі очі "Ах, угорина".
Угорщина підкацаплена.
А ті, що розмінували південь і тим віддали його раші - не підкацаплені?
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20.06.2023 18:31
+19
"Многоходовочка" під назвою "Великий отец мадьярскага народа" потерпіла крах! Орбана тупо "поимели" і виставили придурком
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20.06.2023 18:43
+17
А де 8 військових?

Що вони відмовились повертатися до України?
Де пояснення?

Чи мав консул доступ до усіх 11?

Хто вони?
Якщо герої, то де ця інформація?

Якщо нема бажання їхати до України- так і напишіть.
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20.06.2023 19:27
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Двояке відчуття. Нехай хоч кацапи Угорщині віддали, аби хлопці були живими.
"Наша" ж улада все зробила, щоб здати Марік.
Так що не варто зараз робити великі очі "Ах, угорина".
Угорщина підкацаплена.
А ті, що розмінували південь і тим віддали його раші - не підкацаплені?
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20.06.2023 18:31 Відповісти
А де 8 військових?

Що вони відмовились повертатися до України?
Де пояснення?

Чи мав консул доступ до усіх 11?

Хто вони?
Якщо герої, то де ця інформація?

Якщо нема бажання їхати до України- так і напишіть.
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20.06.2023 19:27 Відповісти
відмовились
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20.06.2023 21:07 Відповісти
Ні!

https://censor.net/ua/news/3426618/**************************************************************************
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23.06.2023 20:33 Відповісти
Тобто мадяри щоб зразу передати наших хлопців ще торгуються?
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20.06.2023 18:32 Відповісти
таки вони мудяри
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20.06.2023 18:46 Відповісти
А чого ви чекали від торговців людьми?
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20.06.2023 19:10 Відповісти
Так. Ми їх за зерно виміняли.
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20.06.2023 19:23 Відповісти
Ну, добре... але не можу второпати - при чому тут Орбан і як туди потрапили військові...
Може хто знає...
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20.06.2023 18:32 Відповісти
Коли витаскував з полону медведчук і єрмак то всі були раді, ніхто не питав яким вони там боком і що собі виторгували натомість
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20.06.2023 18:34 Відповісти
Єрмак - це тьомна лошадка... згоден...
Але через яку країну могли провезти військових в Угорщину!
От, що цікавить...
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20.06.2023 18:43 Відповісти
Грузія, Казахстан
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20.06.2023 18:46 Відповісти
Ну по-перше: і дєрьмак, і мертвечук (на той час) - Громадяни України (які Громадяни України приймали участь в "обміні" цих 11 героїв?)
По-друге, полонені поверталися в Україну, а не в третю країну, яка немає відношення до війни (окрім командирів азовців, що зараз перебувають в Туреччині, але там інший протокол, узгоджений з Україною).
Ну і по-третє: яким чином наші герої перетнули державний кордон Угорщини без участі влади? Це торгівля людьми чи як?

Скоріш за все, орбанят розвели, як лохів та ще й підставили їхні ж кремлядьські "друзі"
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20.06.2023 19:02 Відповісти
орбан випросив у путіна, щоби дещо у нас виміняти.
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20.06.2023 19:25 Відповісти
Існують меморандуми по статусу полоненних...
Тож цей інциндент і насторожує ...
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20.06.2023 19:30 Відповісти
меморандуми ніколи не зупиняли диктаторів і тиранів.
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20.06.2023 19:33 Відповісти
Можливо, ці полоненні були вихідці з Закарпаття... тоді зрозуміло до чого тут Орбан...
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20.06.2023 20:04 Відповісти
тобто по вашій логіці, якщо полонений лемко, то він може бути переданий Словаччині і там утримуватися без консульської допомоги??
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20.06.2023 20:17 Відповісти
У них паспорти Угорщини, подвійне громадянство.
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20.06.2023 20:38 Відповісти
їх у полон в окопі узяли з угорськими паспортами?
Не городіть *****. Комбатанти країни утримаються силою на теріторії третьої країни, яка не має ніякого відношення до військового конфлікту. Якби ця країна не була членом політично-економічного союзу, який є по суті нашим союзником, то такі дії можно розцінювати як законний casus belli.
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20.06.2023 20:45 Відповісти
Ніхто їх не утримує примусом. Самі не хочуть повертатись. Вони 100% мають угорські паспорти, отже мають законну підставу перебувати в Угорщині. Не підмінюйте реальні факти своїми фантазіями.
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21.06.2023 19:39 Відповісти
ви консул України в Угорщині?
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21.06.2023 20:02 Відповісти
Це моє припущення... Для Орбана це було б вигідно для внутрішного застосування...
Вони ж давно в Закарпатті воду мутять...
Звісно, що походження не має враховуватись при обміні чи визволу полоненних...
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20.06.2023 21:17 Відповісти
припущення чого?? припущення, що третя країна, яка не задіяна у військовому конфлікті може на своїй теріторії силоміць утримувати комбатантів однієї із сторін військового конфлікту, при тому ще і порушучі Женевську конвенцію і відмовляючи у консульскій допомозі, тому що вони вихідці з певного регіону воюючой сторони??
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20.06.2023 21:40 Відповісти
і з якого хєра "обміну"?? на що обміну? на нафту? і з якого хєра вони на теріторії Угорщіни "полонені"? Ми у стані війни з Угорщиною?
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20.06.2023 21:43 Відповісти
Ці полонені, мадяри з Закарпаття, але громадяни і військові України.
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21.06.2023 12:15 Відповісти
А також громадяни Угорщини
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21.06.2023 19:40 Відповісти
Як це "вдалося вивезти"? Вони що заарештовані, чи полонені?
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20.06.2023 18:39 Відповісти
раз під замком тривають - значить полонені, бо поліція їх не арештовувала. Вони були передані в Угорщину в статусі полонених і нема ніяких причин для зміни цього статуса.
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20.06.2023 19:28 Відповісти
Угорщина в лиці свого уряду, стверджує, щ ніяк до цього не причетна
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20.06.2023 20:28 Відповісти
я вам більше того скажу - росія в особі свого уряду стверджує, що вона не причентна до підриву плотини Каховської ГЕС.
Ви правда такі наївні???
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20.06.2023 20:36 Відповісти
повідомлялося, що більшість має угорське громадянство і не хоче в Україну (тобто воювати, тобто вони дезертири), а решта троє нібито попросили політичний притулок. Але на ділі вони повернулися додому.
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20.06.2023 21:11 Відповісти
А українського громадянства у них нема ?
Напевно вже нема.
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21.06.2023 09:37 Відповісти
Є. Ніхто ж їх не позбавляв, бо це робить лише одна посадова особа в Україні - президент
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21.06.2023 19:43 Відповісти
"Дезертирами" вони буть не можуть - бо у них до цих пір статус "військовополонений" (хоч вони і знаходяться на території Угорщини) Чому? Та тому, що лише Угорщина може цей статус змінить, надавши їм статус "інтерновані особи", наприклад Але для цього слід визнать, що між державами Росія та Угорщина була домовленість про передачу їм військовополонених А уряд Угорщини цього не визнає А "дезертирами" вони можуть стать лише після того, як повернуться в Україну , приступлять до виконання обов"язків служби і втечуть
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21.06.2023 11:30 Відповісти
Вони не перебувають у полоні та відмовляються повернутися до ЗСУ = дезертири
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21.06.2023 12:10 Відповісти
Звідки це тобі відомо?
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21.06.2023 12:13 Відповісти
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21.06.2023 15:31 Відповісти
Знаєш як це називається? "Маніпуляція"! І не тільки мадяр, але і твоя! Бо Ті "крутять людьми, а ти - і інформацією
"Дезертир" - це юридично визначений статус людини, яка вчинила діяння що є кримінально караним за законами тієї країни, громадянином якої вони є Для того, щоб оголосить цих людей такими, потрібно знать про наявність у них складу злочину А там ціла формула наявна А з нею можна визначиться лише після зустрічі з офіційними представниками України Але ж мадяри на це не йдуть! Вони цих людей від нас ховають! Хай зроблять прес-конференцію, на якій у присутності міжнародних ЗМІ вони заявлять, з яких причин вони не можуть чи не бажають повертаться в Україну І все стане ясно :
- є "суб"єкт" - військовослужбовець ЗСУ
- Є "об"єкт" - визначений законом порядок проходження ним служби
- Є "об"єктивна сторона" - відсутність військовослужбовця за місцем служби
- Є "суб"єктивна сторона" - чітка відмова військовослужбовця від повернення до виконання посадових обов"язків
А поки я лише бачу голослівні і плутані заяви посадових осіб Угорщини
Я здогадуюся, що "Орбан з компанією" хотіли-б такої прес-конференції, на якій-би ці 11 чоловік виступили-б з засудженням спротиву України та її армії у війні з Росією Але ці люди, мабуть, на це не пішли І "фідесята" тепер "стоять врозкаряку" - І зробить так не можуть і повернуть цх людей назад росіянам - теж
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21.06.2023 15:57 Відповісти
Ми не в суді перебуваємо, щоб "юридично визначений статус людини" присуджувати. Тут звичайний форум, де обмінюються думками. Ці солдати мали угорське громадянство ще до війни. Вони не патріоти України. Їх мобілізували. А тепер вони знайшли спосіб ухилитися від фронту за допомогою угорського паспорта = дезертири.
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21.06.2023 16:05 Відповісти
Дружок! Я пояснив тобі та оточуючим ситуацію з людьми, доля яких вирішується зараз без їх участі Ви любите "чесать язиками" та "ліпить ярлики", забуваючи, що ца цим стоїть доля реальної людини, що вирішується на багато років уперед (а то і на все життя)
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21.06.2023 16:14 Відповісти
"Дружок" у тебе на ланцюгу за парканом або в штанях
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21.06.2023 21:11 Відповісти
От-от ! Порівняно зі мною ти в юриспруденції вище "ланцюга" і не піднявся
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21.06.2023 21:14 Відповісти
Рідні повідомили, що їм дали зустріч лише на годину. Військові не можуть вільно пересуватися.
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21.06.2023 12:18 Відповісти
Угорщина вдруге полонила українських військових-я так зрозумів
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20.06.2023 18:42 Відповісти
Угорщина купила в рашистів військовополоненних для торгів з Україною.
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20.06.2023 19:13 Відповісти
так.
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20.06.2023 19:30 Відповісти
никто не скажет правду, будет как с Князевьім,
нашли бабло у пяти судей, но об'явили одного,
остальньіе поделились ...
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21.06.2023 10:38 Відповісти
Ця "епопея" далека від завершення, далі буде. Як мені здається.
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21.06.2023 11:28 Відповісти
Українські політики і дипломати зробили великі очі на новину про передачу Угорщині кацапами військовополонених. Роботи нуль, також і тоді, коли віддали на каторгу і смерть в Цапію захисників Азовсталі, набрехавши українцям про контрольований вихід, а потім звинувати "Червоний Хрест". Влада піарщиків. Агов! В нас війна на виживання, бо якщо програємо, то України не буде. Я розумію, що у вас є паспорти однієї із країн, де ваше коріння і захисток, але ж вас вибрали служити українцям і ви не відмовилися.
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20.06.2023 18:42 Відповісти
"Многоходовочка" під назвою "Великий отец мадьярскага народа" потерпіла крах! Орбана тупо "поимели" і виставили придурком
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20.06.2023 18:43 Відповісти
однако Орбан не вьідвигал требований, сказали что граждане/беженцьі, в єтой ситуации далеко не придурок
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21.06.2023 10:41 Відповісти
"Сєня"! Ти такий "сєня"! Вони були військовослужбовцями ЗСУ Україна в стані війни з Росією Ці люди були захоплені в полон одягнені у форму ЗСУ та зі зброєю в руках на полі бою Тому після взяття в полон вони отримують статус "військовополонений" Орбан може їх хоч "туристами" назвать - однак їх юридичний статус від цього не зміниться!
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21.06.2023 10:50 Відповісти
Брехлива потворна зграя підарасів-*********
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20.06.2023 18:45 Відповісти
********* в Венгрии ?
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20.06.2023 18:49 Відповісти
там же Орбан мудярами правит
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20.06.2023 18:50 Відповісти
Бійці "Азову", яких судять у Росії здалися в полон за директивою Верховного головнокомандуючого ЗС України, президента Зеленського.

На суді ніякої юридичної допомоги вони не отримують і їх "захищають" юристи країни-агресора.

Більше того, режим Зеленського всіляко намагається замовчувати цей факт, прикриваючись штампами про "незаконне судилище" і т.п.
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21.06.2023 11:14 Відповісти
венгры в прошлом пришли в Европу с Урала и ведут себя как мокши с Урала
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20.06.2023 18:48 Відповісти
******- що з них візьмеш...
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20.06.2023 18:50 Відповісти
один народ с русней с урала
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20.06.2023 18:51 Відповісти
Теж відчуваю двоякі відчуття, ніби хлопців вивезли силою проти їхньої волі з Угорщини до України...
Зелени потвори будують сталінську державу всередині
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20.06.2023 18:50 Відповісти
Вони військовослужбовці, якщо не повернуться, то стаття за дезертирство, від 10 до 12 років.
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20.06.2023 20:41 Відповісти
они ж теперь запели что они венгры
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20.06.2023 23:02 Відповісти
Росія -ясно ворог. Але важко сказати хто більша гніда Угорщина чи РПЦ МП ?
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20.06.2023 18:51 Відповісти
"Оба хуже".
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21.06.2023 11:31 Відповісти
На разі, ситуація виглядає так, що дуже схожа на нелегальну торгівлю людьми (продавець - РПЦ ФСБ, покупець - Мальтійський орден). Бо ніякого іншого логічного пояснення ЯК 11 людей перетнули кордони Угорщини без сприяння держави (якщо вірити сіярто) я вигадати не можу.

Ну а стосовно положень Женевської конвенції, то пан Яр Холодний неодноразово пояснював (під різними новинами): що це, як працює і чому (виходячи з цього) угорські посадовці брешуть.
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20.06.2023 18:53 Відповісти
на пленных оказали давление чтобы они свидетельствовали против Украины , а они не хотят
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20.06.2023 18:55 Відповісти
Ну я не бачив такої інформації, але, якщо вона відповідає дійсності, то цілком і повністю вкладається в моє припущення про торгівлю людьми.
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20.06.2023 19:16 Відповісти
Есть основания полагать, что остальные просто "не горят желанием" возвращаться и снова попасть на фронт, считают, что свое уже отвоевали (пора другим их сменить). Их понять можно, ведь немало кто уклоняется или вообще незаконно сбежал за границу.
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20.06.2023 19:19 Відповісти
возможно нужно ввести НОРМУ месяцев на передовой, после которой либо увольнение в запас (даже во время войны), либо перевод в тыловые части, если конечно военослужащий не изъявит доброволное желание остаться на фронте!
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20.06.2023 19:23 Відповісти
людей не хватит. 100% ребята не хотят снова на фронт. Никто их силком не держит в Венгрии и в подвалах не держит, тем более те ребята этнические венгры. Троих возможно угрозами /обещаниями удалось заманить, чтобы скандала не было.
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20.06.2023 20:32 Відповісти
Стаття за дезертирство.
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20.06.2023 20:42 Відповісти
не катит, другой случай
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20.06.2023 21:29 Відповісти
Який такий інший? Саме той.
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21.06.2023 19:34 Відповісти
Дезерти́рство, дезерція (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. desertio) - самовільне залишення місця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0 військової служби , самовільне залишення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 військової частини або місця служби військовослужбовцем з метою ухилитися від військової служби, а також нез'явлення з тією самою метою на службу у разі призначення, переведення, з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F відрядження , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 відпустки або з https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1 лікувального закладу .
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22.06.2023 09:31 Відповісти
Зродились ми великої години,
з пожеж війни і з полум'я вогнів -
плекав нас біль по втраті України,
кормив нас гніт і гнів на ворогів.
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20.06.2023 19:24 Відповісти
Патриотизм и чувство гражданского долга - это конечно же хорошо, но должна быть справедливость и ОБЩАЯ ответсвеность возвращать свой долг (согласно пропорциональной квоте, наравне с другими)!
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20.06.2023 19:30 Відповісти
Угорщина наклала вето у Євросоюзі на санкції проти Гундяєва, Гундяєв використав один із шляхів, щоб прив'язати Угорщину ще ближче до Мордору, українські військовополонені угорського походження - розмінна монета.
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20.06.2023 19:23 Відповісти
Я служив в совєтській армії з закарпатськими мадярами, гандони конкретні, на відміну від закарпатських українців, небо і земля....
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20.06.2023 19:41 Відповісти
Я тебе скажу больше - не только закарпатские мадьяры штопаные, мадьярские мадьяры тоже редкостные презервативы.
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20.06.2023 20:57 Відповісти
Не переживайте вы за наших в Венгрии - это вам не Бердянская колония! Там есть обмубсмен по правам человека и достаточно одного звонка, чтобы все поставить на свои места.
Скорее всего не хотят наши бывшие пленные возвращаться в Украины на скумбрию по восемь и на штурм Мариуполя. Похоже навоевались они и не ходят нашего консула видеть и мечтают быть пропавшими безвести...
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20.06.2023 19:47 Відповісти
А як достоінство, захищати батьківщину, чи є різниця між Закарпаттям і Прикарпаття!???
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21.06.2023 21:23 Відповісти
Припускаюся думки, що у цих полонених закарпатців є угорські паспорти, що роздавали мад'яри своїм етнічним венграм на Закарпатті. Тому не квапиться вони повертати своїх громадян. Й полоненими їх не вважають.
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20.06.2023 20:22 Відповісти
Схоже на торгівлю заручниками.
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20.06.2023 20:24 Відповісти
Нова цінність єс - публічна торгівля людьми на рівні уряду ?
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20.06.2023 20:45 Відповісти
Никто не ожидал что они скажут что они УКРАИНЦЫ,Слава героям! А у путлера с шворкой орбан снова просчет.
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20.06.2023 21:38 Відповісти
Що сказати? Скотина цей Орбан. Знайшов на чому піаритись.
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20.06.2023 22:59 Відповісти
У вісьмох інших мабуть знайшлися угорські паспорти, або бажання їх отримати, або принаймні небажання повертатися.
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21.06.2023 01:30 Відповісти
Якщо це так, вони це заслужили.
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21.06.2023 12:41 Відповісти
Где информация?Что это за темнеж?
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21.06.2023 09:26 Відповісти
не дают общаться с семьями - это серьёзное обвинение, можно обращаться в суд, Верещук и Арохамия уже, или заняты разминированием ?
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21.06.2023 10:48 Відповісти
Требования статьи 25 Конституции Украины " Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі."
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21.06.2023 11:27 Відповісти
Какой то кандон здесь выше возмущается, что несколько человек решили не возвращаться в Украину и называет их дезертирами. Так вот, мразь кацапская, эти люди воевали и прошли ужас плена, они сделали для Украины уже в сто раз больше, чем сделают остальные 90% населения страны. Так что заткнись, гнида.
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21.06.2023 23:58 Відповісти
 
 