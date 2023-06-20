Вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених, - МЗС. ФОТО

Вдалося повернути до України трьох військовополонених з 11, яких Росія передала Угорщині.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Посольству України в Будапешті вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених. Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників.

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Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.

МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.