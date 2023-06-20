Вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених, - МЗС. ФОТО
Вдалося повернути до України трьох військовополонених з 11, яких Росія передала Угорщині.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Посольству України в Будапешті вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених. Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників.
Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.
МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.
Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.
МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.
На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.
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"Наша" ж улада все зробила, щоб здати Марік.
Так що не варто зараз робити великі очі "Ах, угорина".
Угорщина підкацаплена.
А ті, що розмінували південь і тим віддали його раші - не підкацаплені?
Що вони відмовились повертатися до України?
Де пояснення?
Чи мав консул доступ до усіх 11?
Хто вони?
Якщо герої, то де ця інформація?
Якщо нема бажання їхати до України- так і напишіть.
https://censor.net/ua/news/3426618/**************************************************************************
Може хто знає...
Але через яку країну могли провезти військових в Угорщину!
От, що цікавить...
По-друге, полонені поверталися в Україну, а не в третю країну, яка немає відношення до війни (окрім командирів азовців, що зараз перебувають в Туреччині, але там інший протокол, узгоджений з Україною).
Ну і по-третє: яким чином наші герої перетнули державний кордон Угорщини без участі влади? Це торгівля людьми чи як?
Скоріш за все, орбанят розвели, як лохів та ще й підставили їхні ж кремлядьські "друзі"
Тож цей інциндент і насторожує ...
Не городіть *****. Комбатанти країни утримаються силою на теріторії третьої країни, яка не має ніякого відношення до військового конфлікту. Якби ця країна не була членом політично-економічного союзу, який є по суті нашим союзником, то такі дії можно розцінювати як законний casus belli.
Вони ж давно в Закарпатті воду мутять...
Звісно, що походження не має враховуватись при обміні чи визволу полоненних...
Ви правда такі наївні???
Напевно вже нема.
"Дезертир" - це юридично визначений статус людини, яка вчинила діяння що є кримінально караним за законами тієї країни, громадянином якої вони є Для того, щоб оголосить цих людей такими, потрібно знать про наявність у них складу злочину А там ціла формула наявна А з нею можна визначиться лише після зустрічі з офіційними представниками України Але ж мадяри на це не йдуть! Вони цих людей від нас ховають! Хай зроблять прес-конференцію, на якій у присутності міжнародних ЗМІ вони заявлять, з яких причин вони не можуть чи не бажають повертаться в Україну І все стане ясно :
- є "суб"єкт" - військовослужбовець ЗСУ
- Є "об"єкт" - визначений законом порядок проходження ним служби
- Є "об"єктивна сторона" - відсутність військовослужбовця за місцем служби
- Є "суб"єктивна сторона" - чітка відмова військовослужбовця від повернення до виконання посадових обов"язків
А поки я лише бачу голослівні і плутані заяви посадових осіб Угорщини
Я здогадуюся, що "Орбан з компанією" хотіли-б такої прес-конференції, на якій-би ці 11 чоловік виступили-б з засудженням спротиву України та її армії у війні з Росією Але ці люди, мабуть, на це не пішли І "фідесята" тепер "стоять врозкаряку" - І зробить так не можуть і повернуть цх людей назад росіянам - теж
нашли бабло у пяти судей, но об'явили одного,
остальньіе поделились ...
На суді ніякої юридичної допомоги вони не отримують і їх "захищають" юристи країни-агресора.
Більше того, режим Зеленського всіляко намагається замовчувати цей факт, прикриваючись штампами про "незаконне судилище" і т.п.
Зелени потвори будують сталінську державу всередині
Ну а стосовно положень Женевської конвенції, то пан Яр Холодний неодноразово пояснював (під різними новинами): що це, як працює і чому (виходячи з цього) угорські посадовці брешуть.
з пожеж війни і з полум'я вогнів -
плекав нас біль по втраті України,
кормив нас гніт і гнів на ворогів.
Скорее всего не хотят наши бывшие пленные возвращаться в Украины на скумбрию по восемь и на штурм Мариуполя. Похоже навоевались они и не ходят нашего консула видеть и мечтают быть пропавшими безвести...
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі."