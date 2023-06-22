УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10576 відвідувачів онлайн
Новини
16 394 56

Прокурора у справі Червінського Сиводєда затримували за хуліганські дії, а у прокурора Кобця родина займається бізнесом на окупованих територіях, - ЗМІ. ВIДЕО

Резонансні справи щодо розмінування Чонгара, розкрадання в Міноборони та офіцера-розвідника Червінського знаходяться у віданні прокурорів Офісу Генпрокурора Сиводєда та Кобця. Сиводєда затримували у стані, схожому на алкогольне сп’яніння, за те що він побив вітрину магазина та кидався на перехожих. Родина Кобця, за даними ЗМІ, досі перебуває на окупованих територіях та займається бізнесом.

Про це повідомляють ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, у мережі оприлюднили відео з нагрудної камери патрульних поліцейських, які 28 листопада 2017 року в Чернівцях затримали тоді заступника військового прокурора Південного регіону Івана Сиводєда.

"Прокурор в стані сильного алкогольного сп’яніння пошкодив вітрину магазину, кидався на перехожих та намагався нанести тілесні ушкодження. Заявник пояснив поліції, що невідомий йому громадянин, пізніше ідентифікований як Сиводєд Іван Сергійович, 1986 р.н. пошкодив рекламний стенд "City Lite" на площі Соборній та на зауваження заявника почав реагувати агресивно, намагався нанести тілесні ушкодження. Обстеживши прилеглу територію, було виявлено громадянина Сиводєда І.С., який перебував у брудному та пошарпаному одязі, з явними ознаками алкогольного та наркотичного сп’яніння. Під час проведення перевірки, громадянин Іван Сиводєд неодноразово показував посвідчення військової прокуратури та погрожував поліцейським "проблемами на роботі". Незважаючи на погрози з боку заступника військового прокурора Південного регіону Івана Сиводєда було складено протокол АА №121349 від 29 листопада 2017 року про адміністративне затримання", - повідомляють ЗМІ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На судове засідання у справі Червінського не пускали героя України Хмару. ВIДЕО

"Усі розслідування в оборонній сфері, виявляється, перебувають в руках прокурорів з ОГП, які мають багато питань щодо їхніх звʼязків і некрасивих історій в минуломуе. Мова про двох. Обидва з Херсонщини. Перший - Сиводєд Іван Сергійович. Коли окупанти зайшли до Херсона, його родина вирішила залишитися в місті і спокійно жила в окупації, але це не вплинуло на карʼєру прокурора, який за дивним збігом обставин, має під своїм процесуальним контролем справи з розмінування Чонгара і розкрадання в Міноборони, які не рухаються. В його ж віданні і справа офіцера-розвідника Червінського, який завдав великих проблем окупантам. Справа Червінського, навпаки, йде досить швидко.

Другий - прокурор Кобець, підлеглий і земляк Сиводєда. Кобець безпосередньо курує справу Червінського. Особливо дивно при цьому виглядає той факт, що родина Кобця досі мешкає на окупованій території і займається бізнесом, поки прокурор займається справами, повʼязаними з питаннями оборони.

Саме тому, прокурори з таким минулим є ручними. Але не лише для тих, хто контролює офіс генпрокурора. Вони можуть бути ручними і для ворогів. Бо ті добре все про них знають", - пише "Закрита зона".

Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 15 травня суд залишив Червінського під вартою

Автор: 

прокурор (643) Червінський Роман (152)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+50
Так именно таких как-раз удобно контролировать Эрмаку и Татарову. Все закономерно.
показати весь коментар
22.06.2023 23:29 Відповісти
+41
У нас прорукорів від бандюганів важко відрізнити.
показати весь коментар
22.06.2023 23:30 Відповісти
+37
Влада каже їжте та не обляпайтесь, холопи.
показати весь коментар
22.06.2023 23:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прокурори, як прокурори. Нічого незвичного.
показати весь коментар
22.06.2023 23:26 Відповісти
Та да, навіть і не "новина". Навіщо тоді таке публікують? 🙄
От якби "Прокурор міста N їздить на велосипеді на роботу", ну наприклад... от тоді би новина ☺️
А оце... мені здається такі "новини" реально викликають стійку депресію у народа..? 🤔
показати весь коментар
22.06.2023 23:30 Відповісти
99% їх - це зрадники....
показати весь коментар
22.06.2023 23:31 Відповісти
це "птєнци" татарових та партнових з єрмачками.....
а на Земарафонах звучить риторичне: "пачімy ми нє в НАТА?!....або Запад нідайот аружіє...."

кому щось давати?! кулінічам з баканаффими, шуфричам з бойками і бужанскіми з дубінскіми? сиводєдам з кобцями та матіосам з безуглими....??
думай-ТЕ....
показати весь коментар
23.06.2023 10:08 Відповісти
На сьогоднішній день я нічому не дивуюсь. Страшно, що до цього ми звикаємо, скоріше за все влада нас привчає до своіх правил. Побачимо, хто кого.
показати весь коментар
22.06.2023 23:41 Відповісти
Результат рехформ прокуратри 2019 року. Аплодуємо, дякуємо міжнародним та нашим експертам за такий якісний, всебічний конкурс до прокуратури у період вересня - грудня 2019 року.
Найвеличніші рехформатори рябошапка, касько, чумак та інші дуже "поважні" на той час керівники прокуратури, я сподіаваюсь, як леви бються з корупцією на юр идичному фронті, а якщо ні, то напевно на реальному фронті захищають Україну - не у Франції з Іспаніями їм бути.
Залучені міжнародні та наші рідні експерти теж молодці - нарехформували, млять.
Такі дії у звичайній європейській країні називаються просто - диверсійна діяльність проти держави та її безпеки.
А ви, нешановні, оскільки Україна ще член ЄС, поверніть просто гроші, які скомуниздили у міжнародних партнерів, які давали їх на реальну реформу органів прокуратури, не знаючи із якими ахферистами мають справу.
Слава Україні!
показати весь коментар
23.06.2023 10:16 Відповісти
- какой поп ЗЕ & Ермак , такие прокуроры , чувствуют ситуацию и выполняя заказуху неправомерную , УВЕРЕНЫ , ЧТО ПОД КРЫШЕЙ ЗЕЛЕНОГНОЙГ
показати весь коментар
23.06.2023 18:52 Відповісти
ЖРИ-ТЕ , 73% « НОВЫЕ Ж ЛИЦА 🙈🤥🤢🤡», «ХУЖЕ Ж НЕ БУДЕТ « НЕ ПОПЕРХНИТЕСЬ ЛАПШОЙ НАЙВЕЛИЧНЕЙШЕГО 4-уклониста ! Баканов ПРЕДАТЕЛЬ НА ПЛЯЖАХ ЖИРУЕТ , А ЛУЧШИЙ РАЗВЕДЧИК Роман Червинский в тюрьме без права залога ! ЧТОБ , вовсе здохли с вашим клоунарием « ТРОЯНСКИМИ МЕРЗОТНИКАМИ ПРИХВОСТНЯМИ ПУТЛЕРА !

показати весь коментар
23.06.2023 18:58 Відповісти
Влада каже їжте та не обляпайтесь, холопи.
показати весь коментар
22.06.2023 23:29 Відповісти
Так именно таких как-раз удобно контролировать Эрмаку и Татарову. Все закономерно.
показати весь коментар
22.06.2023 23:29 Відповісти
Влада вибудовує 100% мордор в Україні. На крайній випадок, Грузію. З патріотичним, мудрим нарідом, який обирає ватну верхівку.
показати весь коментар
23.06.2023 10:48 Відповісти
Такi люди не пIдведуть.
показати весь коментар
23.06.2023 11:47 Відповісти
Древня традицiя КГБ : довiряти можна лише тому на кого маєшь залiзобетонний компромат.
показати весь коментар
23.06.2023 11:49 Відповісти
У нас прорукорів від бандюганів важко відрізнити.
показати весь коментар
22.06.2023 23:30 Відповісти
Як, колись, був коментар - "У нас усі кримінальні і адміністративні закони писні бандитами, для того, що б не садили."
показати весь коментар
22.06.2023 23:33 Відповісти
Так вони і не відрізняються.
показати весь коментар
22.06.2023 23:38 Відповісти
Та власне, написано ОГП, а я прочитав ОПГ...
показати весь коментар
23.06.2023 11:26 Відповісти
Достойні прокурори до судді Чайки.
показати весь коментар
22.06.2023 23:39 Відповісти
оце якби вітрина магазину пошкодила прокурора - оце була би новина!! а прокурор вітрину...це так - у світі тварин дєрьмака/татарова...
показати весь коментар
22.06.2023 23:39 Відповісти
Насправді, чесно кажучи, викривлене правосуддя в Україні це не винахід партії Слуг, чи Порошенка, чи Януковича, чи ще трьох попередників. Це дитя ще комуністичної системи, яке вдало заматеріло за часи постперестройки. Вже давно немає партійної ідеології, але є підтримка клану за профіт, та професійна лояльність до влади.
показати весь коментар
22.06.2023 23:41 Відповісти
І що с того?
показати весь коментар
22.06.2023 23:41 Відповісти
А в нас в прокурори нормальних людей беруть?
показати весь коментар
22.06.2023 23:42 Відповісти
а влада хто???
показати весь коментар
23.06.2023 08:57 Відповісти
Досить подивитися на списки абітурієнтів,а потім студентів юракадемій!
Питаня зникне. Випадок,коли в одній місцевій прокуратурі працює 2-3 поколіня однієї родини - правило.
показати весь коментар
23.06.2023 09:57 Відповісти
хе хе
хто б сумнівався...
бо порядна людина ніколи не засудить патріота
показати весь коментар
22.06.2023 23:42 Відповісти
то давайте ж посміємось а потім заплачемо всі гуртом, це я до пересічних!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
22.06.2023 23:47 Відповісти
Тому прикоритні з ОПУ і використовують вимазаних у лайні правопохоронців у боротьбі проти Патріотів!!
Виставили їм такі умови від яких неможливо було відмовитися цим правопохоронцям… «Загороджувальні загони, такі собі!
показати весь коментар
22.06.2023 23:55 Відповісти
Нууу, то віктор фодорович вже давно нервово курить у расєї...Пожирачі благ обиратимуть усю диктаторську владу. і їм взагалі усе по цимбалам !
показати весь коментар
22.06.2023 23:56 Відповісти
Дивно, що батьків фігурантів цієї новини не ідентифікували як бувших чи чинних правників. Бо це кланова та фамільна діяльність в нашій державі. Без цього український судочинець це зіроу.
показати весь коментар
23.06.2023 00:01 Відповісти
Хіба могло бути інакше? Це було очевидно з 2014 коли вони жартували з ібонітовими палочкам
показати весь коментар
23.06.2023 00:03 Відповісти
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZWjlyysj7uhNh4oSjl0qnhRcAnmnC_U--rI-4-1**************************************************************************************************************************************&__tn__=*NK-R #СвободуРомановіЧервінському

"ПОЛІТИЧНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

Igor Kondratiuk

Ганебна для української юстиції подія. Військового судять за перевищення повноважень, хоча він виконував накази свого командира. Якого не судять. Бо немає за що. Ідіотизм!

Апеляційний суд залишив під вартою Романа Червінського, якого звинувачують у тім, що начебто через його дії ворог атакував військовий аеропорт на Кіровоградщині.

Депутати від ЄС хотіли взяти Червінського на поруки.

Ця ганьба нагадує справу генерала Марченка, якого тримали в СІЗО за начебто неякісні бронежилети. 16 тисяч зарештованих броніків згнили на складах.

В результаті напочатку вторгнення бронежилети були в дефіциті .

Тоді Петро Порошенко вніс заставу за Дмитра. Марченко фактично врятував Миколаїв від захоплення.

Справа розвалилася, перед генералом ніхто не вибачився, а саму багатомільйонну заставу Порошенку віддали тільки нещодавно, він спрямував її на ЗСУ.

Справа Червінського схожа на історію генерала Павловського, якого тримали в СІЗО за начебто неясні кораблі.

Історія Червінського теж більше схожа на помсту за вагнерівців, про яких він перший розповів суспільству…

Ця справа розвалиться, але страшно, що подібне знову і знову повторюється в Україні.

Ірина Геращенко

.

Коментарі генерала Сергія Кривоноса та колишнього в. о. президента України Олександра Турчинова щодо сьогоднішнього судового засідання по справі Червінського (відео)

.

https://www.facebook.com/taras.chornovil.3?__cft__[0]=AZWjlyysj7uhNh4oSjl0qnhRcAnmnC_U--rI-4-1**************************************************************************************************************************************&__tn__=-]K-R Taras Chornovil

З зеленого портновського кривосуддя. Суд у справі нашого розвідника Червінського зробили закритим, попри те, що засекреченість матеріялів справи давно втратила будь-яку актуальність. Те, що так ніби ховають від громадськости, відкрито було на яндекс-картах ще задовго до початку операції в якій брав участь розвідник. Повідомлено тільки, що свідчення має дати Головнокомандувач Залужний. Свідчення безпосереднього командира Червінського генерал-майора Ганущака, що розвідник виконував його персональний наказ, портновсько-татаровський суд приймати відмовився.

У наскрізь фальсифікованій справі проти Ярини Арієвої змінили запобіжний захід з нічного домашнього арешту на цілодобовий із носінням браслету. Нагадаю: аварія сталася в листопаді. Тоді були проведені всі правові дії й аналізи - ні алкоголю, ні тим паче наркотиків не виявлено. А за пів року комусь із експертів раптом спало на думку, що там були "візуальні ознаки впливу наркотиків". За пів року! Візуально! Після реальних аналізів! Згадалося!

У повністю фальсифікованій справі проти Юрія Гримчака, де йде оскарження, розгляд перенесли на кінець липня. Пана Юрія під прикриттям війни за вже повністю розваленим звинуваченням раптово й швидко торік засудили до тривалого ув'язнення. До речі, там іще одне - зрадили й зреклися всі свої. Це також починає ставати трендом.

На сьогодні ж готували зміну запобіжного заходу судді Тандиру, який п'яним та ще й під час комендантської години вбив на блок-посту бійця нацгвардії. Засідання привернуло багато уваги, тому не ризикнули. Таки продовжили арешт до 21 липня. Але там нема чим тішитися. За майже місяць від смертельної аварії досі нема результатів аналізів на алкоголь - їх "готують". Причини такого умисного затягування слідчі пояснити не можуть.

Ну, як "вишенька на тортик": головою ВККСУ, яка визначає кваліфікацію суддів та призначає їх на посади, став Роман Ігнатов, власник расєйського паспорта. Виходець з Луганська, освіту здобув у Саратовській судовій академії і в 1995-96 роках працював у органах прокуратури рф. Чи це не про нього в тому числі в СБУ заявляли, що будуть ІПСО про ніби то расєйське громадянство ряду українських високопосадовців. Та й сам Ігнатов заявляв, що в нього було лише радянське, а не рашистське громадянство.

От тільки я добре пригадую той час на початку 90-их, коли не лише прокурорських, але й за всіма спеціальностями правових і силових структур на раші чітко поставили перед фактом: набуття їхнього громадянства або звільнення з усіх посад чи виключення з вузів та повернення до своїх держав. Це відбулося (до речі, цілком закономірно) ще на початку 92-року. Я тоді був депутатом Львівської облради й ми отримали багато таких видворених українців. Вони відмовилися від громадянства рф. А Ігнатов - ні. Бо інакше він навіть завершити навчання не зміг би, а про роботу в прокуратурі й мови б не було. Ще Ігнатов у 2014-му їздив до вже неконтрольованого Луганська, сам визнає, що був у полоні бойовиків, де його вербували від гру мо рф, але після повернення чомусь відмовився давати свідчення СБУ про обставини цих подій...

У вас є ще якісь питання, на що перетворюють Україну? І саме під цю історію розкручують усіх отих провладних хунвейбінів та істерику з нападками на всіх нелояльних до влади людей...

.

Цензор.НЕТ. Судове засідання у справі Червінського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж з Шевченківського райсуду Києва

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.censor.net%2Fua%2Fnews%2F3425540%2Fu_shevchenkivskomu_rayisudi_kyyeva_rozpochalosya_sudove_zasidannya_u_spravi_chervinskogo_videofotoreportaj%3Ffbclid%3DIwAR3__QxYJrQPC5z62uykH1ypRjS_-0ncQ85H9dHt3yvTOMRs3y3WGLPA39o&h=AT3z7FEHO_4mTPJsew7n2ynUr0CwUkAiirNu-nfaguqAJbGMwlx-_aEEVRvsv9wloLzlgnJhWZTbDpmjcW2aO1xs6jYg5-Jhdwod2SwRxnZ77VA3t24e8iACPMEV-skWOG_sZWMtTg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0TBOb-p7bSVC9HT7lwil9VlTcRyiWPrSwPhTKBsjtzYeEGF9UBY_WSWpcmmtzBPPvAWfQ4_ECmA8FmVMN-TeERF50zD24XGseADV0Z92-AlWk6xSQslOhNYPP0XVg2AQOgpLqqQ6nPxj5_6M7ehdVr3SOGOl0aEWo5sqfwmS8JoZP_fi8 https://m.censor.net/.../u_shevchenkivskomu_rayisudi...





















показати весь коментар
23.06.2023 00:07 Відповісти
Пам'ятаю, як після Майдану ЄС сильно переймався, щоб ми не надто захоплювалися люстрацією. Не хвилюйтеся - все гівно там, де й було, нічого не змінилося.
показати весь коментар
23.06.2023 00:09 Відповісти
це підходящі прокурори для цієї справи. У татарова ще є.
показати весь коментар
23.06.2023 00:20 Відповісти
ЗЄвлада тримається на покидьках та зрадниках.
Жодної порядної людини серед них нема.
показати весь коментар
23.06.2023 00:23 Відповісти
Штабний планктон. Свого ножа вони ще тримають, без сумніву. Як же можна бути такими тупими і обмеженими, не розумію ...
показати весь коментар
23.06.2023 00:24 Відповісти
Справа Червінського це чиста підстава із сторони СБУ під тодішнім керівництвом ванятки літінанта. А цей кіпиш в стилі грінпоцов, просто хочуть відволікти увагу від "резидентури Сівковича" і заодно відомстити за так званий "прокол" по вагнерівцям.
показати весь коментар
23.06.2023 00:26 Відповісти
Поки не буде відповідальності всіх чиновників перед народом,нічого в цій державі не зміниться,якщо чиновника зловили на хабарі,повинен повернути все,плюс,конфіскація всього майна.
показати весь коментар
23.06.2023 00:53 Відповісти
Головного немає! Обнуленя всього пенсійного забезпеченя.
показати весь коментар
23.06.2023 10:01 Відповісти
достойний член зеленого шапіто - але ж там інших і немає і бути не може апріорі
показати весь коментар
23.06.2023 03:35 Відповісти
як співає якійсь кацапскій пєвєц - "Тушите свет, - поперло быдло кверху. Как будто дрожжи кинули в дерьмо!"©
показати весь коментар
23.06.2023 05:21 Відповісти
нічого дивноговсе в стилі рояля і барабанів
показати весь коментар
23.06.2023 06:18 Відповісти
дермакі-татаровці працюють на кремль, а зєля - лох, зрадник, безпринципний жлоб або тупо дурень, але на ********* марафоні для дебілів такого скажуть, там усьо чотко по сценарію кварталу зелених ліхтарів..
понавибирали - жеріть, ідіоти
показати весь коментар
23.06.2023 06:44 Відповісти
Такі прокурори для влади свої. Алкаші, зрадники те, що її задовольняє. Це патріоти смертельні вороги.
показати весь коментар
23.06.2023 08:19 Відповісти
Нормльні прокурори, точно як і було в новій стратегії малоросів і антимайданівців - тихо, повільно, ніби законними методами виловити і добити всіх патріотів і майданівців, все як заповідав "великий" портнов, що надавав послуги єрмаку і татарову для склалпання списків московитм на всвіх патріотів і перебудувати судової системя для цього. Нічого, зате 73% дуже задоволені своєю роботою.
показати весь коментар
23.06.2023 08:37 Відповісти
Костелецький:
Антимайдан переміг.
Зараз Україною з тим же успіхом міг би керувати Янукович.
Між ним і Зеленським нема ніякої різниці. Ні, брешу, є. Навіть Яник не був таким відбитим і цинічним як Зеленський.
ФСБ та коломойський зробили роботу над помилками, тепер у нас Янукович, якого ще й обожнюють.
Завіса.
показати весь коментар
23.06.2023 11:07 Відповісти
Ідеальні претенденти на посади послів десь у Монако.
показати весь коментар
23.06.2023 09:11 Відповісти
Лучшие кадры.
показати весь коментар
23.06.2023 10:34 Відповісти
саме таке скомпроментоване прокурорське та суддівське лайно й потрібно
москальським агентам в ОП, які і є представниками ворога на найвищих щаблях.
показати весь коментар
23.06.2023 10:35 Відповісти
все ,що зв'язано з єрмаком, зв'язано з русньою
показати весь коментар
23.06.2023 11:20 Відповісти
Треба починати з найвеличнішого оманського зрадника. Тоді все стає логічним: Zеко-***** - 5-а колона в чистому вигляді, працює на русню. Цей ху@грай і до Омана був на гачку, а після збиття українського літака пройшов ініціацію. Невтік - Бо так було наказано, щоб підписати капітуляцію. Але што та пашло нє так.
показати весь коментар
23.06.2023 11:37 Відповісти
Подібне до подібного зелене до зеленого пройдисвіт до пройдисвіта гнида до гниди і ВСІ зелені зрадники!!
показати весь коментар
23.06.2023 12:45 Відповісти
Виходе прокуратуру контролюють з тудава, і чого ще знають американці і не знають українці)))
показати весь коментар
23.06.2023 12:51 Відповісти
Ця влада ще довго буде знущатися з України
показати весь коментар
24.06.2023 05:59 Відповісти
А как так, где ролики от сбу, бравые истории про шпионов, опять неудобненько вышло как-то
показати весь коментар
24.06.2023 07:46 Відповісти
Мрази из власти обвиняють героя в том что он герой...О Боже и эти гниды не хотят даже связать ситуацию с вступлением в НАТО и ЕС...Зеленский за....ал своими стенаниями .что не берут на публику. Неужели он думает что не знают об предательстве власти в Европе и США...Только благодаря ВСУ и народу героически вставшему против захватчиков .они с..и жируют и думают что вовремя успеют скрыться..Но зря надеються.. После войны разведка США всю инфу выложит и каждая мразь получит.то что заслужила.
показати весь коментар
24.06.2023 07:51 Відповісти
 
 