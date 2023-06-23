Створення Ради Україна-НАТО - фактично вирішене питання, - Дуда

Трансформація Комісії Україна-НАТО у Раду Україна-НАТО є, фактично, вирішеним питанням.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю українським телеканалам в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Те, що пропозицію буде ухвалено всім альянсом, і комітет Україна-НАТО буде трансформовано в Раду Україна-НАТО, це вже фактично вирішене питання. Рада буде набагато сильнішою структурою з точки зору можливості України мобілізувати НАТО в ситуації, коли це буде потрібно", - зазначив він.

Дуда наголосив, що позиція України у відносинах із НАТО як держави-партнера альянсу стане набагато сильнішою завдяки цьому.

"Але, звісно, з моєї точки зору як президента Польщі, який бажає Україні всього найкращого, було б набагато краще формально запросити Україну до членства в НАТО. Тобто, якби Україна в результаті рішення найближчого саміту вже розпочала цей завершальний етап вступу до НАТО. Це ще не означає вступ до НАТО. Це не стільки світло, скільки маяк, що показує кінець шляху до альянсу", - наголосив він.

Дуда також зауважив, що сьогодні багато союзників налаштовані скептично в цьому питанні.

"Але я твердо переконаний, що ця вимога української влади, президента Володимира Зеленського, що цей імпульс для України, який іде від НАТО до України, має бути дуже сильним, чітким. Щоб це не було повторенням того, що сталося багато років тому в Бухаресті. І я згоден у тому, що Україна сьогодні потребує набагато сильнішого сигналу. Я сподіваюся, що цей сигнал буде згенеровано", - заявив Дуда.

Нагадаємо, у Пентагоні, коментуючи потенційний вступ України до НАТО, заявляли, що Україна матиме власний шлях приєднання до Альянсу.