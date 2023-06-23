Ще двох українських військовополонених вивезли з Угорщини, - МЗС України

Українські дипломати вивезли із Угорщини іще двох українських військовополонених, які були передані Москвою Будапешту.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином з Угорщинивдалося повернути вже п’ятьох українських захисників.

"Працюємо, аби і решта шість воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних", - зазначив представник МЗС.

Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.

МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.

Наразі 3 з 11 полонених вдалося повернути в Україну.