Ще двох українських військовополонених вивезли з Угорщини, - МЗС України

полонені

Українські дипломати вивезли із Угорщини іще двох українських військовополонених, які були передані Москвою Будапешту.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином з Угорщинивдалося повернути вже п’ятьох українських захисників.

"Працюємо, аби і решта шість воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних", - зазначив представник МЗС.

Читайте також: Вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених, - МЗС. ФОТО

Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.

МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.

Наразі 3 з 11 полонених вдалося повернути в Україну.

Угорщина (2425) МЗС (4246) полонені (2341) Ніколенко Олег (365)
Топ коментарі
+5
Мне очень интересно каким образом к венграм попали эти пленные от кацапов? Ведь между Венгрией и москвией нет общей границы.И по любому в любом месте пересечения венгерской границы нужен паспорт.А разве у воинов ВСУ паспорта с собой во время выполнения боевой задачи?И через какую страну кацапы вывезли пленных без документов в Венгрию?А главное как их венгры без документов пропустили,и на каком основании ещё в сопровождении кацапов?Да ещё 11 человек сразу.
23.06.2023 21:46 Відповісти
+3
З Чаусом, у Буданова легше вийшло...
23.06.2023 20:35 Відповісти
+1
А з тобою буде ще легше..
23.06.2023 20:42 Відповісти
Чую якийсь дивний свист...чи шелест листя?
23.06.2023 20:46 Відповісти
Накурився?? Чи що?
23.06.2023 20:48 Відповісти
З якого дива? Чи, може, ви, пане, не знаєте історію з Чаусом?
Чи ви з секти Безуглої, яка шукає порохоботів і рекомендує їх вішати?
23.06.2023 20:53 Відповісти
Вішати ??? Ні, але розгіпнотузувати - наш обов'язок перед державою.. так само як безуглу чпокнуть, сподіваюсь що не помиляюсь хто це така..
23.06.2023 20:57 Відповісти
Сьогодні слухав про Венесуелу: там просто дурдом якийсь: розумні люди звідти вже виїхали, і залишились одні дибіли, такі ж як ти
23.06.2023 21:17 Відповісти
А як ти?? Доля оминула?? Дивлячись на твою недієздатність і розумову відсталість.. що сказати хотів, дурик?? Що ти красивіший за інших??? Ти ще усіх повесели і скажи - найрозумнішим..
23.06.2023 21:22 Відповісти
Розгіпнозувати в чому? В тому, що вони кажуть те, що бачать? Чи, на вашу думку, викрадення Чауса не було?
До того ж, ваш коментар (у контексті коментаря ) виглядає як погроза. До чого це? Нащо?
23.06.2023 21:21 Відповісти
Чауса ж на 10 років посадили - до чого він тут ?
23.06.2023 20:51 Відповісти
Та то натяк на те, що його викрали з території іншої держави, а наших військовополонених вивезти з Угорщини ну ніяк...
23.06.2023 20:55 Відповісти
Вивезли "українців угорського походження"
23.06.2023 20:53 Відповісти
А як вони (наші воїни) туди (в Угорщину) потрапили? Офіційна влада ж ні при чому, так? Угорщина - сторона конфлікту?
23.06.2023 20:48 Відповісти
Наши воины не товар для поднятия рейтинга мадьяр,так могут и на уголовное дело внутри ЕС нарваться за непонятные левые обмены.
23.06.2023 20:51 Відповісти
Як повернуть усіх хлопців, тоді треба оприлюднити всю історію, щоб показати "європейську" морду мадярщини.
23.06.2023 20:53 Відповісти
А ви впевнені, що хлопці хочуть повертатись і чи повернуться взагалі?
Вони всі угорці по національності і ймовірно мають угорське громадянство. І повертатись назад в Україну, щоб знову їх послали на війну це дуже сумнівна перспектива. Будуть жити собі і працювати в Угорщині.
23.06.2023 21:22 Відповісти
Когда будет времени больше, надо будет припомнить венгерским фашистам их грязные дела.
23.06.2023 21:02 Відповісти
Є підозра що хлопці самі дісталися до посольства, а МЗС тут зовсім ні до чого. Інакше ЄС уже б розглядав доцільність знаходження Угорщини у складі, або ж, як мінімум, малокацапи почали бидрукували форінти для обміну євро.
23.06.2023 21:03 Відповісти
Мне очень интересно каким образом к венграм попали эти пленные от кацапов? Ведь между Венгрией и москвией нет общей границы.И по любому в любом месте пересечения венгерской границы нужен паспорт.А разве у воинов ВСУ паспорта с собой во время выполнения боевой задачи?И через какую страну кацапы вывезли пленных без документов в Венгрию?А главное как их венгры без документов пропустили,и на каком основании ещё в сопровождении кацапов?Да ещё 11 человек сразу.
23.06.2023 21:46 Відповісти
А чи не хоче наша влада з'ясувати, яким чином в українців, військовослужбовців ЗСУ раптом виявилося угорське громадянство?
Раніше всім нашим начальникам було насрать на таке. Мадяри практично відкрито роздавали своє громадянство на Закарпатті, румуни, - на Буковині, кацапи, - в Криму і на Донбасі. Аж тут такий шкандаль.
Бо ви за весь час незалежності ніколи не займалися цими питаннями. Національна безпека? - Та пофіг!
Тепер пожинаємо.
23.06.2023 22:30 Відповісти
 
 