Росіяни і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулося 10 боєзіткнень, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом щодо російського вторгнення на 18.00 24 червня 2023 року.

У вечірньому зведенні зазначається: "Російська федерація поки що продовжує вести загарбницьку війну.

За уточненою інформацією, протягом доби, противник завдав ракетного удару по території України, застосувавши 40 крилатих ракет Х-101/Х-555,

9 ракет Х-22, 2 ракети морського базування "Калібр", 2 зенітні керовані ракети С-300 та 3 дрони типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони збито 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету "Калібр" та три ударні дрони "Shahed". Ракети Х-22 російські терористи спрямували по містах Дніпро та Кривий Ріг. Внаслідок російської терористичної атаки, на жаль, є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти із тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості, вщент зруйновано та пошкоджено десятки приватних житлових будинків, цивільні господарські споруди, інші об'єкти інфраструктури та понад 50 приватних цивільних автомобілів.

Всього, протягом доби, ворог завдав 53 ракетних та 11 авіаційних ударів. Також, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 10 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Нововасилівка, Чуйківка, Фотовиж Сумської області, а також Окіп, Червона Зоря, Ветеринарне, Пильна, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки, Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мав. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Веселого. Завдав авіаційних ударів в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Іванівського. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новоолександрівка, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Уманське, Веселе, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Георгіївка, Курахове та Олексіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Катеринівка, Богоявленка, Новомихайлівка, Благодатне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Новоукраїнка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Оріхів, Новоданилівка, Роботине Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли близько 40 населених пунктів. Серед них: Новодарівка, Левадне, Полтавка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Приморське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дудчани, Берислав, Веселе, Козацьке, Інженерне, Антонівка, Зеленівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області.

Окупаційна армія російської федерації продовжує обкрадати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях України. Так, в дачному кооперативі між населеними пунктами Лугівка та Фабричне, російські військовослужбовці масово викрадають майно та особисті речі з будинків місцевих жителів.

Авіація сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітний ракетний комплекс "Стріла", 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях та 2 станції РЕБ противника".

