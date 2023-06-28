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Новини Війна
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Обстріл Краматорська: Загинули 14-річні сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко

Серед загиблих від ракетного удару по Краматорську 27 червня – 14-річні сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Факти, їхню загибель підтвердили в управлінні освіти Краматорської міськради.

"Із сумом і нестерпним болем повідомляємо про загибель двох сестер – Аксенченко Юлії та Анни, учениць Краматорської ЗОШ №24. Російська ракета зупинила биття сердець двох янголят", - йдеться в повідомленні.

Цього року вони закінчили восьмий клас, а 4 вересня мали б святкувати своє 15-річчя.

Обстріл Краматорська: Загинули 14-річні сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко 01

Нагадаємо, 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську.

Ракета влучила у заклад харчування. Наразі відомо про 10 загиблих та 61 пораненого.

Також читайте: Серед поранених внаслідок ракетного удару по Краматорську - українська письменниця Амеліна і троє громадян Колумбії. ФОТО

Автор: 

діти (5123) Краматорськ (672) обстріл (28948)


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Топ коментарі
+46
Нет слов. Будьте прокляты ублюдки кацапские и мрази их поддерживающие. На сто поколений вперёд. Аминь
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28.06.2023 12:54
+21
я вже пожила людина-дивлюсь на діток і плачу...плачу.Хто цього ворога простить-це мій ворог.
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28.06.2023 13:02
+19
А время - оно не лечит. Оно не заштопывает раны, оно просто закрывает их сверху марлевой повязкой новых впечатлений, новых ощущений, жизненного опыта… И иногда, зацепившись за что-то, эта повязка слетает, и свежий воздух попадает в рану, даря ей новую боль… и новую жизнь… Время - плохой доктор… Заставляет забыть о боли старых ран, нанося все новые и новые… Так и ползем по жизни, как ее израненные солдаты… И с каждым годом на душе все растет и растет количество плохо наложенных повязок… Царство небесне.
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28.06.2023 12:56
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Нет слов. Будьте прокляты ублюдки кацапские и мрази их поддерживающие. На сто поколений вперёд. Аминь
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28.06.2023 12:54 Відповісти
А время - оно не лечит. Оно не заштопывает раны, оно просто закрывает их сверху марлевой повязкой новых впечатлений, новых ощущений, жизненного опыта… И иногда, зацепившись за что-то, эта повязка слетает, и свежий воздух попадает в рану, даря ей новую боль… и новую жизнь… Время - плохой доктор… Заставляет забыть о боли старых ран, нанося все новые и новые… Так и ползем по жизни, как ее израненные солдаты… И с каждым годом на душе все растет и растет количество плохо наложенных повязок… Царство небесне.
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28.06.2023 12:56 Відповісти
нажаль це все дурня, забудете як забули голодомори та розкуркулення, забудете як грузини які зараз ручкаються з кацапами аби ті лишень рублі у них витрачали.
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28.06.2023 13:16 Відповісти
Не забудеться, коли українці будуть вибирати проукраїнську, а точніше українську владу, а не тих, хто кличе на 9 травня на шашлики, замість того, щоб пом'янути загиблих, не тих, хто брехав, що не було голодоморів, обзивав Президента, який відкрив правду про ці злочини, "синйором Голодомором".
Царство Небесне янголятам!!!
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28.06.2023 15:57 Відповісти
ми ніколи не забудемо і не пробачимо кacaпaм сумнi трагічнi смертi українського народу 😡
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28.06.2023 13:01 Відповісти
я вже пожила людина-дивлюсь на діток і плачу...плачу.Хто цього ворога простить-це мій ворог.
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28.06.2023 13:02 Відповісти
А когда Зе.начнёт с сруцькими воевать?
Пока только здесь с ними воюют,а он с Ху@лом,но не с кацапами.
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28.06.2023 13:08 Відповісти
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28.06.2023 13:40 Відповісти
Хай би Пуйло здох. І поскоріше! І всі його діти разом з ним. Падлюче створіння.
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28.06.2023 13:43 Відповісти
У мене доня їхнього віку. Яке горе батькам. Здохніть свсобачі ублюдки.
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28.06.2023 13:50 Відповісти
чума на кацапію та всіх кацапів!
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28.06.2023 14:41 Відповісти
 
 