Обстріл Краматорська: Загинули 14-річні сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко

Серед загиблих від ракетного удару по Краматорську 27 червня – 14-річні сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Факти, їхню загибель підтвердили в управлінні освіти Краматорської міськради.

"Із сумом і нестерпним болем повідомляємо про загибель двох сестер – Аксенченко Юлії та Анни, учениць Краматорської ЗОШ №24. Російська ракета зупинила биття сердець двох янголят", - йдеться в повідомленні.

Цього року вони закінчили восьмий клас, а 4 вересня мали б святкувати своє 15-річчя.

Нагадаємо, 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську.

Ракета влучила у заклад харчування. Наразі відомо про 10 загиблих та 61 пораненого.

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