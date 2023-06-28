Обстріл Краматорська: Загинули 14-річні сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко
Серед загиблих від ракетного удару по Краматорську 27 червня – 14-річні сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Факти, їхню загибель підтвердили в управлінні освіти Краматорської міськради.
"Із сумом і нестерпним болем повідомляємо про загибель двох сестер – Аксенченко Юлії та Анни, учениць Краматорської ЗОШ №24. Російська ракета зупинила биття сердець двох янголят", - йдеться в повідомленні.
Цього року вони закінчили восьмий клас, а 4 вересня мали б святкувати своє 15-річчя.
Нагадаємо, 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську.
Ракета влучила у заклад харчування. Наразі відомо про 10 загиблих та 61 пораненого.
Топ коментарі
+46 Dimon Dimonov #520657
показати весь коментар28.06.2023 12:54 Посилання
+21 Николай Гапоненко
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+19 Komunalnyk
показати весь коментар28.06.2023 12:56 Посилання
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Царство Небесне янголятам!!!
Пока только здесь с ними воюют,а он с Ху@лом,но не с кацапами.